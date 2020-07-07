Выпуск системы инициализации sysvinit 2.97

|
|
|
|2.15, Аноним (15), 13:56, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Some software, like gvfs, policykit-1, and udisks2 (as well as many others), cannot be installed due to dependencies on systemd.
> I also performed test installations of GNOME, KDE, LXDE, LXQT, and MATE. Due to systemd dependencies, none of those desktop environments could be installed.
В devuan таких проблем нет.
|
|2.24, Аноним (24), 14:24, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
В диване софт отвязали от systemd, а то, что ты показал - это просто замена одного инита на другой с переломом всех пакетов, к-е без systemd не работают
|
|2.34, Аноним (34), 15:20, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> В Debian 10 тоже можно использовать sysvinit, не только в девуане и
> антиксе, есть инструкция на форуме http://forums.debian.net/viewtopic.php?f=16&t=146375
Нет, полноценная среда, например XFCE будет завязана на systemd, поставить можно только openbox, IceWM
и ещё какая-то маргинальщина. А куски из пакетов из той же XFCE это не полная среда. А вот в antiX как раз свободно можно XFCE тот же поставить и даже с lightdm и Network-manager и всё будет работать и не надо никакой ональной эквилибристики, как по ссылке.
|
|
|
|3.36, Аноним (36), 16:05, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Какое лицемерие. Пользователи, жалующиеся на сложность systemd, также жалуются на то, что монструозные Кедо-Гномы не работают без systemd и называют openbox и icewm маргинальщиной.
|
|3.37, Супернуб (?), 16:41, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так точно: рядом валяется атомная мамка - на ней AntiX с натянутым на него XFCE. Ставится без вопросов. ну почти. Там нужно было что-то доустановить вручную (одной командой), для полного счастья.
|
|1.5, Аноним (-), 13:43, 07/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
|
> insserv предназначена для организации процесса загрузки с учётом зависимостей между init-скриптами, а startpar применяется для обеспечения параллельного запускасистемы.
Сколько костылей ни добавляй к этой куче костылей, а функциональности systemd всё равно не полушишь. Лучше окончательно бы закопали.
|
|
|
|
|
|3.20, Аноним (15), 14:08, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А в свете повсеместного kubernetes на проде вообще непонятно к чему теперь systemd, его время ушло не начавшись.
|
|
|
|4.32, Аноним (32), 14:49, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
вы далеки от прода, sysvinit на старых ядрах 2.4- без возможности туда без костылей воткнуть докер - вот повсеместная практика, она же Работает - не трогай. А kubernetes это модно и молодежно, до повсеместности ему еще лет 10.
|
|2.22, Аноним (1), 14:09, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Этот функционал выдумки маркетологов. Нормальным людям он не нужен.
|
|
|
|3.38, Ненавижу SJW (?), 16:49, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да, но ведь другого ничего и нет, чтобы просто работало и ненужно было пердолиться. Надеюсь у маргинальных дистров получится отвязать софт от системд и можно спокойно использовать ту систему инициализации, которая нравиться. Без пердолинга. Хотелось, чтобы это было также просто, как смена видео драйвера в Минте, например.
|
|1.7, Повидло19 (?), 13:44, 07/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> В список игнорирования в Git добавлены файлы logsave и readbootlog;
Зачем этот тут? Уже не говоря о .gitignore
|
|
|
|2.16, Аноним (16), 13:57, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ну как, показать же что не заржавело, работаем. Похоже больше нечем похвастаться кроме как написать говноконвертилку и добавить пару файлов в гитигнор.
|
|
|
|3.26, Аноним (26), 14:31, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Им-то как раз есть, чем хвастаться. sysvinit просто работает и не нуждается в глобальных изменениях.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Часть нити удалена модератором
|2.21, Аноним (1), 14:08, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Можно все в крон записать в @reboot и останется только задача как запустить крон на старте.
|
|
|
|2.35, Аноним (35), 15:59, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Никак. Выше вон обсуждают что установить-то можно, но все пакеты будут от systemd дальше зависеть и сломаются.
|