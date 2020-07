Выпуск системы инициализации sysvinit 2.97

2.15 , Аноним ( 15 ), 13:56, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Some software, like gvfs, policykit-1, and udisks2 (as well as many others), cannot be installed due to dependencies on systemd.

> I also performed test installations of GNOME, KDE, LXDE, LXQT, and MATE. Due to systemd dependencies, none of those desktop environments could be installed. В devuan таких проблем нет.

2.24 , Аноним ( 24 ), 14:24, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В диване софт отвязали от systemd, а то, что ты показал - это просто замена одного инита на другой с переломом всех пакетов, к-е без systemd не работают

2.29 , Аноним ( 29 ), 14:40, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И что, GNOME работать будет?

2.34 , Аноним ( 34 ), 15:20, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В Debian 10 тоже можно использовать sysvinit, не только в девуане и

> антиксе, есть инструкция на форуме http://forums.debian.net/viewtopic.php?f=16&t=146375 Нет, полноценная среда, например XFCE будет завязана на systemd, поставить можно только openbox, IceWM

и ещё какая-то маргинальщина. А куски из пакетов из той же XFCE это не полная среда. А вот в antiX как раз свободно можно XFCE тот же поставить и даже с lightdm и Network-manager и всё будет работать и не надо никакой ональной эквилибристики, как по ссылке.

3.36 , Аноним ( 36 ), 16:05, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какое лицемерие. Пользователи, жалующиеся на сложность systemd, также жалуются на то, что монструозные Кедо-Гномы не работают без systemd и называют openbox и icewm маргинальщиной.

3.37 , Супернуб ( ? ), 16:41, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так точно: рядом валяется атомная мамка - на ней AntiX с натянутым на него XFCE. Ставится без вопросов. ну почти. Там нужно было что-то доустановить вручную (одной командой), для полного счастья.