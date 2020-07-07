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Выпуск системы инициализации sysvinit 2.97

07.07.2020 13:13

После 10 месяцев разработки представлен релиз классической системы инициализации sysvinit 2.97, которая широко применялась в дистрибутивах Linux во времена до systemd и upstart, а теперь продолжает использоваться в таких дистрибутивах, как Devuan и antiX. Одновременно сформированы выпуски применяемых в связке с sysvinit утилит insserv 1.22.0 и startpar 0.65. Утилита insserv предназначена для организации процесса загрузки с учётом зависимостей между init-скриптами, а startpar применяется для обеспечения параллельного запуска нескольких скриптов в процессе загрузки системы.

В новом выпуске:

  • В состав включена вспомогательная утилита sysd2v, позволяющая конвертировать unit-файлы сервисов systemd в формат классических скриптов инициализации SysV с заголовками LSB;
  • Добавлена возможность загрузки настроек, оформленных в виде отдельных файлов, размещённых в каталоге /etc/inittab.d/;
  • Обеспечена проверка наличия libcrypt в корневом разделе вместо использования жёстко заданного фиксированного пути;
  • В список игнорирования в Git добавлены файлы logsave и readbootlog;
  • Проведена чистка кода для корректного высвобождения неиспользуемой памяти;
  • Добавлена возможность определения времени завершения работы в формате "+hh:mm" в дополнение к "hh:mm", "+m" и "now";
  • В программе insserv добавлена возможность определения префикса для установки. По умолчанию insserv теперь устанавливается в иерархию /usr (исполняемый файл перемещён из /sbin в /usr/sbin). При помощи параметра WANT_SYSTEMD в Makefile реализовано управление включением поддержки systemd/dbus.
  • В сборочный файл startpar добавлена переменная PREFIX для более гибкого определения пути установки startpar и insserv.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.nongnu.org/archi...)
  2. OpenNews: В sysvinit добавлена утилита для преобразования unit-файлов systemd
  3. OpenNews: Выпуск системы инициализации sysvinit 2.96
  4. OpenNews: Доступен systemd 245 с реализацией переносимых домашних каталогов
  5. OpenNews: Подведены итоги голосования о системах инициализации в Debian
  6. OpenNews: Выпуск системы инициализации GNU Shepherd 0.8
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53300-sysvinit
Ключевые слова: sysvinit, init, boot
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:16, 07/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Все системд можно закрывать?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:19, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Можно, разрешаю.
     
     
  • 3.8, BlackRot (ok), 13:47, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    systemctl systemd stop? 😅
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 14:25, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    systemctl systemd close
    Закрывать же!
     

  • 1.3, jalavan (ok), 13:23, 07/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Debian 10 тоже можно использовать sysvinit, не только в девуане и антиксе, есть инструкция на форуме http://forums.debian.net/viewtopic.php?f=16&t=146375
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 13:56, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Some software, like gvfs, policykit-1, and udisks2 (as well as many others), cannot be installed due to dependencies on systemd.
    > I also performed test installations of GNOME, KDE, LXDE, LXQT, and MATE. Due to systemd dependencies, none of those desktop environments could be installed.

    В devuan таких проблем нет.

     
  • 2.24, Аноним (24), 14:24, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В диване софт отвязали от systemd, а то, что ты показал - это просто замена одного инита на другой с переломом всех пакетов, к-е без systemd не работают
     
  • 2.29, Аноним (29), 14:40, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что, GNOME работать будет?
     
  • 2.34, Аноним (34), 15:20, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В Debian 10 тоже можно использовать sysvinit, не только в девуане и
    > антиксе, есть инструкция на форуме http://forums.debian.net/viewtopic.php?f=16&t=146375

    Нет, полноценная среда, например XFCE будет завязана на systemd, поставить можно только openbox, IceWM
    и ещё какая-то маргинальщина. А куски из пакетов из той же XFCE это не полная среда. А вот в antiX как раз свободно можно XFCE тот же поставить и даже с lightdm и Network-manager и всё будет работать и не надо никакой ональной эквилибристики, как по ссылке.


     
     
  • 3.36, Аноним (36), 16:05, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какое лицемерие. Пользователи, жалующиеся на сложность systemd, также жалуются на то, что монструозные Кедо-Гномы не работают без systemd и называют openbox и icewm маргинальщиной.
     
  • 3.37, Супернуб (?), 16:41, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так точно: рядом валяется атомная мамка - на ней AntiX с натянутым на него XFCE. Ставится без вопросов. ну почти. Там нужно было что-то доустановить вручную (одной командой), для полного счастья.
     

  • 1.4, Аноним (4), 13:39, 07/07/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
     
  • 2.18, Fracta1L (ok), 14:02, 07/07/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.5, Аноним (-), 13:43, 07/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    > insserv предназначена для организации процесса загрузки с учётом зависимостей между init-скриптами, а startpar применяется для обеспечения параллельного запускасистемы.

    Сколько костылей ни добавляй к этой куче костылей, а функциональности systemd всё равно не полушишь. Лучше окончательно бы закопали.

     
     
  • 2.11, Аноним (15), 13:50, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не всем нужна функциональность systemd
     
  • 2.17, NoNeedSystemd (?), 14:00, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    есть сомнения, что большую часть фунциональности systemd вообще никто не использует.
     
     
  • 3.20, Аноним (15), 14:08, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А в свете повсеместного kubernetes на проде вообще непонятно к чему теперь systemd, его время ушло не начавшись.
     
     
  • 4.32, Аноним (32), 14:49, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    вы далеки от прода, sysvinit на старых ядрах 2.4- без возможности туда без костылей воткнуть докер - вот повсеместная практика, она же Работает - не трогай. А kubernetes это модно и молодежно, до повсеместности ему еще лет 10.
     
  • 3.30, Аноним (29), 14:41, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таких сомнений нет.
     
  • 2.22, Аноним (1), 14:09, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Этот функционал выдумки маркетологов. Нормальным людям он не нужен.
     
     
  • 3.38, Ненавижу SJW (?), 16:49, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, но ведь другого ничего и нет, чтобы просто работало и ненужно было пердолиться. Надеюсь у маргинальных дистров получится отвязать софт от системд и можно спокойно использовать ту систему инициализации, которая нравиться. Без пердолинга. Хотелось, чтобы это было также просто, как смена видео драйвера в Минте, например.
     

  • 1.7, Повидло19 (?), 13:44, 07/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > В список игнорирования в Git добавлены файлы logsave и readbootlog;

    Зачем этот тут? Уже не говоря о .gitignore

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:57, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну как, показать же что не заржавело, работаем. Похоже больше нечем похвастаться кроме как написать говноконвертилку и добавить пару файлов в гитигнор.
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 14:31, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Им-то как раз есть, чем хвастаться. sysvinit просто работает и не нуждается в глобальных изменениях.
     
     
  • 4.33, DontTreadOnMe (?), 15:09, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > sysvinit просто мёртв и не нуждается в реанимации.

    fxd.

     

  • 1.9, lockywolf (ok), 13:49, 07/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Зачем это всё? rc.conf и поехали.
     
     
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 5.27, Аноним (26), 14:32, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > я сирота

    Ну тогда тебе можно, конечно.

     
  • 2.21, Аноним (1), 14:08, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно все в крон записать в @reboot и останется только задача как запустить крон на старте.
     

  • 1.28, Какаянахренразница (ok), 14:36, 07/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как его поставить на Убунту и перестать осквернять компьютер мерзким системы?
     
     
  • 2.31, Аноним (-), 14:44, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Слаке и Войде нет systemD, туда переходи.
     
  • 2.35, Аноним (35), 15:59, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никак. Выше вон обсуждают что установить-то можно, но все пакеты будут от systemd дальше зависеть и сломаются.
     

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