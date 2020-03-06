Доступен systemd 245 с реализацией переносимых домашних каталогов

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|1.3, Аноним (3), 23:34, 06/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Сразу бросилось в глаза, что новый логотип напоминает повёрнутый на бок знак женского туалета.
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|3.11, EnemyOfDemocracy (?), 23:54, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если существует контекстная реклама, то почему не может существовать контекстная пропаганда? Если бы там было что-то похожее на серп и молот, тут уже взвились бы под потолок с воплями.
Как говорится, каждый НЕ видит в меру своей испорченности, ибо если непотребство человеку не заметно, значит для него это норма. В женский туалет ходите? Поттеринг может и ходит, может в Ред Хейте вообще мужских нет, у них всегда так, оглянуться не успеешь -- уже кого-то "ради свободы" на костёр тащат.
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|4.16, коржик (?), 00:21, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это обычный подмигиваюший робот. Отличный логотип, кстати, сразу запомнился
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|2.9, Аноним (9), 23:50, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ещё и в прицеле - очевидно это только что убитая женщина, хм.
Настораживает.
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|1.4, пох. (?), 23:36, 06/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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интересно, на свете есть хоть один человек, который в состоянии вызубрить и применять не подглядывая в гугль весь этот новостандартный бред?
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|2.23, анонимуслинус (?), 00:41, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну шшелл скрипты тоже весьма были разные у каждых дистров. особенно сьюз с их весьма запутанной конфигурацией загрузки системы. но да в системду напихали походу уже слишком много.
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|2.32, Аноним (32), 01:35, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в этом нет необходимости, достаточно погуглить необходимый функционал - найдешь нужную опцию
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|1.6, Аноним (6), 23:41, 06/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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>вместо /etc/passwd, /etc/group и /etc/shadow используется профиль в формате JSON
какой ужас...
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|3.22, Джафар (?), 00:40, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это же эксперт-теоретик c opennet.
Конечно он ничего этого не делал, но будет голословно обсуждать эту тему с личиной эксперта.
Тьфу.
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|4.24, анонимуслинус (?), 00:42, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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тоже странное заявление. раньше система как то управлялась и работала стабильно и без json.
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|1.7, Аноним (7), 23:47, 06/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Такими темпами скоро уже можно будет выпускать systemdOS, уже даже до домашнего каталога добрались.
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|1.8, Аноним (8), 23:48, 06/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Хоть убайте не понимаю зачем тащить homed в инит систему ?
А systemd-repart это вообще зачем, зачем это тащить в 99% систем. Отдеьный проект создать не судьба... надо все в одну кучу. Ожидаем
Systemd-desctopd и Systemd-everythingd
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|2.34, Аноним (32), 01:38, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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systemd никогда не была инит-системой, сразу была спланирована как модульная инфраструктура для работы с элементами операционной системы. никто не заставляет использовать тот или иной функционал - можно это считать отдельными проектами, но сделанными командой высококлассных инженеров
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|1.26, Аноним (26), 00:56, 07/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я считаю, что этому всему очень не хватает какой-нибудь JoomlaD, через которую можно было бы всем этим управлять. Ну, типа как Webmin, но только Joomla. Если сходить с ума, так уже до конца! :D
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|2.28, Аноним (26), 00:58, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну а че, было бы интересно! Мол, проталкиваем системду в массы. Даешь "систему инициализации" (вроде это так задумывалось :D) каждому нубу! Тут тебе и пользователя добавить и диск смонтировать можно будет. И систему обновить...
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|1.29, Ilya Indigo (ok), 00:59, 07/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Появилась возможность запуска нескольких экземпляров systemd-journald
О боже!
Вместо того, чтобы сделать возможность взаимодействовать только с rsyslog они сделали возможность забить раздел мусором ещё быстрее!
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|1.33, Аноним (33), 01:35, 07/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Оно постепенно пожирает операционную систему, заменяет собой её компоненты.
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|1.35, Аноним (32), 01:42, 07/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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2020-й год, опеннет-петросяны и одмины локалхостов продолжают хейтить отличный инструмент без намека на осведомленности в теме, вся "аргументация" которых сводится к соревнованию "кто плотней забьет комментарии с избитыми шутками про systemOS"
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|1.36, Ленивец (?), 01:47, 07/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так больше продолжаться не может. Гудбай, рач, ты стал токсичен и опасен. Low Level Format my SSD и переезд на дистр без systemd.
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