Доступен systemd 245 с реализацией переносимых домашних каталогов

2.18 , mikhailnov ( ok ), 00:26, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вы, видимо, ни разу не пробовали централизированно управлять пользователями

3.22 , Джафар ( ? ), 00:40, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это же эксперт-теоретик c opennet.

Конечно он ничего этого не делал, но будет голословно обсуждать эту тему с личиной эксперта.

Тьфу. 4.24 , анонимуслинус ( ? ), 00:42, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – тоже странное заявление. раньше система как то управлялась и работала стабильно и без json.

5.31 , Annoynymous ( ok ), 01:08, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы, видимо, ни разу не пробовали централизированно управлять пользователями