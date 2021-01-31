Релиз дистрибутива Nitrux 1.3.7 с рабочим столом NX Desktop

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Опубликован выпуск дистрибутива Nitrux 1.3.7, построенного на пакетной базе Ubuntu, технологиях KDE и системе инициализации OpenRC. Дистрибутив развивает собственный рабочий стол NX Desktop, который представляет собой надстройку над пользовательским окружением KDE Plasma. Для установки дополнительных приложений продвигается система самодостаточных пакетов AppImages и собственный центр установки приложений NX Software Center. Размер загрузочного образа составляет 4.3 ГБ. Наработки проекта распространяются под свободными лицензиями.
Рабочий стол NX Desktop предлагает иное стилевое оформление, собственную реализацию системного лотка, центра вывода уведомлений и различных плазмоидов, таких как конфигуратор сетевых соединений и мультимедийный апплет для регулирования громкости и управления воспроизведением мультимедийного контента. Из развиваемых проектом приложений также выделяется интерфейс для настройки межсетевого экрана NX Firewall, позволяющий управлять сетевым доступом на уровне отдельных приложений.
Среди входящих в базовую поставку приложений: файловый менеджер Index
(можно использовать и Dolphin), текстовый редактор Kate, архиватор Ark, эмулятор терминала Konsole, браузер Chromium, музыкальный проигрыватель VVave, видеопроигрыватель VLC, офисный пакет LibreOffice и просмотрщик изображений Pix.
В новом выпуске: