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Релиз дистрибутива Nitrux 1.3.7 с рабочим столом NX Desktop

31.01.2021 09:42

Опубликован выпуск дистрибутива Nitrux 1.3.7, построенного на пакетной базе Ubuntu, технологиях KDE и системе инициализации OpenRC. Дистрибутив развивает собственный рабочий стол NX Desktop, который представляет собой надстройку над пользовательским окружением KDE Plasma. Для установки дополнительных приложений продвигается система самодостаточных пакетов AppImages и собственный центр установки приложений NX Software Center. Размер загрузочного образа составляет 4.3 ГБ. Наработки проекта распространяются под свободными лицензиями.

Рабочий стол NX Desktop предлагает иное стилевое оформление, собственную реализацию системного лотка, центра вывода уведомлений и различных плазмоидов, таких как конфигуратор сетевых соединений и мультимедийный апплет для регулирования громкости и управления воспроизведением мультимедийного контента. Из развиваемых проектом приложений также выделяется интерфейс для настройки межсетевого экрана NX Firewall, позволяющий управлять сетевым доступом на уровне отдельных приложений. Среди входящих в базовую поставку приложений: файловый менеджер Index (можно использовать и Dolphin), текстовый редактор Kate, архиватор Ark, эмулятор терминала Konsole, браузер Chromium, музыкальный проигрыватель VVave, видеопроигрыватель VLC, офисный пакет LibreOffice и просмотрщик изображений Pix.

В новом выпуске:

  • Добавлены новые версии пакетов с ядром Linux 5.10.10 LTS и 5.9.16. Компоненты рабочего стола обновлены до версий KDE Plasma 5.20.5, KDE Frameworks 5.78.0 и KDE Applications 20.12.1.
  • По умолчанию задействовано новое меню приложений Ditto, которое заменило старое меню NX Simplemenu. Распределение приложений по разделам в Ditto не поддерживается, все приложения смешаны и показываются единым списком.

    По умолчанию в Ditto отображаются пиктограммы всех доступных приложений, но через настройки можно вернуть старое поведение NX Simplemenu, показывавшего по умолчанию часто используемые приложения. В настойках также можно изменить формат вывода, местоположение меню и размер области с пиктограммами.

  • По умолчанию предложены два новых макета панели Latte Dock - nx-top-panel-2 и nx-bottom-panel-2 (отличаются размещением панели в верхней или нижней части), в которых задействовано новое меню и апплет Window Buttons.

    Макеты позволяют повысить эффективность использования пространства рабочего стола при раскрытии окон на весь экран, за счёт использования глобального меню и выноса в область панели кнопок управления окном.



  1. Главная ссылка к новости (https://nxos.org/changelog/cha...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Nitrux 1.3.4 с рабочим столом NX Desktop
  3. OpenNews: Выпуск Latte Dock 0.9, альтернативной панели для KDE
  4. OpenNews: Дистрибутив Nitrux уходит от использования systemd
  5. OpenNews: ISO-образы дистрибутива Nitrux стали платными
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива UbuntuDDE 20.04 с рабочим столом Deepin
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54496-nitrux
Ключевые слова: nitrux
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Обсуждение (4) RSS
  • 1.1, OnTheEdge (??), 09:50, 31/01/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    очень скучно
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:50, 31/01/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    Нужно ли?
     
  • 1.3, Голум (?), 09:51, 31/01/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    > выноса в область панели кнопок управления окном

    Очень удобно наблюдать кнопки то справа, то слева

     
  • 1.7, ИмяХ (?), 10:11, 31/01/2021 [ответить]  
    		• +/
    Не люблю я эти линуксовые графические оболочки. Меняешь - меняешь, а все равно одно и то же.
     

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