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Релиз дистрибутива Nitrux 1.3.4 с рабочим столом NX Desktop

05.11.2020 12:00

Состоялся выпуск дистрибутива Nitrux 1.3.4, построенного на пакетной базе Ubuntu, технологиях KDE и системе инициализации OpenRC. Дистрибутив развивает собственный рабочий стол NX Desktop, который представляет собой надстройку над пользовательским окружением KDE Plasma. Для установки дополнительных приложений продвигается система самодостаточных пакетов AppImages и собственный центр установки приложений NX Software Center. Размер загрузочного образа составляет 2.4 ГБ. Наработки проекта распространяются под свободными лицензиями.

Рабочий стол NX Desktop предлагает иное стилевое оформление, собственную реализацию системного лотка, центра вывода уведомлений и различных плазмоидов, таких как конфигуратор сетевых соединений и мультимедийный апплет для регулирования громкости и управления воспроизведением мультимедийного контента. Из развиваемых проектом приложений также выделяется интерфейс для настройки межсетевого экрана NX Firewall, позволяющий управлять сетевым доступом на уровне отдельных приложений. Среди входящих в базовую поставку приложений: файловый менеджер Index (можно использовать и Dolphin), текстовый редактор Kate, архиватор Ark, эмулятор терминала Konsole, браузер Chromium, музыкальный проигрыватель VVave, видеопроигрыватель VLC, офисный пакет LibreOffice и просмотрщик изображений Pix.

В новом выпуске предложены новые версии пакетов с ядром Linux 5.4.73 LTS и 5.9.1. Компоненты рабочего стола обновлены до версий KDE Plasma 5.20.2 (в прошлом выпуске использовалась ветка 5.19), KDE Frameworks 5.75.0, KDE Applications 20.08.2 и Qt 5.15.1. Обновлены версии LibreOffice 7.0.3.1, Firefox 82.0.2, GIMP 2.10.22. Инсталлятор Calamares-qml временно заменён на обычный Calamares из-за проблем с libkpmcore10.

Добавлена функциональность строки поиска в меню текущего приложения, показываемая поверх текущего изображения (heads-up display, HUD). HUD-поиск в меню вызывается клавишей Menu и работает во всех приложениях, экспортирующих своё меню в плазмоид для показа глобального меню.



  1. Главная ссылка к новости (https://nxos.org/changelog/cha...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Nitrux 1.3.2, перешедшего с systemd на OpenRC
  3. OpenNews: ISO-образы дистрибутива Nitrux стали платными
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива UbuntuDDE 20.04 с рабочим столом Deepin
  5. OpenNews: Доступна редакция дистрибутива MX Linux 19.2 с рабочим столом KDE
  6. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.20
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54013-nitrux
Ключевые слова: nitrux, nomad
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, m.makhno (ok), 12:05, 05/11/2020 [ответить]  
    		• +/
    Так Nomad или NX Desktop? Первое название, вероятно, дань уважения известному в узких кругах грабителю корованов.

    Update: Название новости оперативно поправили) Возможно, имела место путаница с NomadBSD.

     
  • 2, Аноним (2), 12:08, 05/11/2020 [ответить]  
    		• +/
    Слишком скучные обои.
     
  • 3, б.б. (?), 12:08, 05/11/2020 [ответить]  
    		• +/
    а Nomachine NX ещё живое?
     
  • 4, Аноним (4), 12:09, 05/11/2020 [ответить]  
    		• +/
    Почему не упомянули, что Nitrux - это не просто кастомизированная Ubunt'а с кедами и без APT, а что-то похожее на Fedora Silverblue - вся система один файл. И поэтому они насаждают AppImage, который по идеологии близолк
     
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