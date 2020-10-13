Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.20

Доступен релиз пользовательской оболочки KDE Plasma 5.20, построенной с использованием платформы KDE Frameworks 5 и библиотеки Qt 5 с применением OpenGL/OpenGL ES для ускорения отрисовки. Оценить работу новой версии можно через Live-сборку от проекта openSUSE и сборки от проекта KDE Neon User Edition. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице. Ключевые улучшения: Значительно улучшена поддержка Wayland. Сеанс на базе Wayland близок к доведению до паритета в функциональности с режимом работы поверх X11. Изменения, связанные с Wayland: Добавлена поддержка Klipper. Решены проблемы с ведением скринкастов. Добавлена возможность вставки средней кнопкой мыши. Устранены проблемы со стабильностью работы XWayland, DDX-сервера для обеспечения совместимости с X11-приложениями. Налажено корректное отображение KRunner при использовании верхней панели. Предоставлена возможность настройки скорости перемещения мыши и прокрутки. В менеджере задач добавлена поддержка отображения эскизов окон.

По умолчанию включена альтернативная раскладка панели задач, отображаемой внизу экрана и предоставляющей навигацию по открытым окнам и запущенным приложениям. Вместо традиционных кнопок с названием программы теперь отображаются лишь квадратные пиктограммы. Классическая раскладка может быть возвращена через настройки.

В панели также по умолчанию включена группировка по приложениям, при которой все окна одного приложения представлены только одной раскрывающейся кнопкой. Например, при открытии нескольких окон Firefox в панели будет показана лишь одна кнопка с логотипом Firefox, и только после клика на эту кнопку будут показаны кнопки отдельных окон.

Для кнопок на панели, при клике на которых появляется дополнительное меню, теперь отображается индикатор в форме стрелки.

Переработаны и сделаны менее навязчивыми экранные индикаторы (OSD), появляющиеся при изменении яркости или громкости. При превышении базового максимального уровня громкости теперь выводится предупреждение, что громкость превышает 100%.

Обеспечен плавный переход при изменении яркости.

Всплывающий индикатор системного лотка теперь отображает элементы в виде сетки пиктограмм, а не списка. Размер пиктограмм можно настроить в зависимости от предпочтений пользователя.

В апплете с часами обеспечен показ текущей даты, а всплывающий диалог теперь выглядит более компактно.

В менеджер задач добавлена опция для отключения минимизации окон активных задач при клике. Клик на сгруппированных элементах в менеджере задач теперь по умолчанию циклично перебирает каждую задачу.

Изменена клавиатурная комбинация для перемещения окон и изменения их размера - вместо перетаскивания мышью с нажатой клавишей Alt теперь используется клавиша Meta для исключения конфликта с аналогичной комбинацией, применяемой в приложениях.

На некоторых ноутбуках предоставлена возможность установки предела заряда аккумулятора уровнем ниже 100% для продления срока эксплуатации аккумулятора.

Добавлена возможность закрепления окон по углам в мозаичном режиме, комбинируя клавиши прикрепления к левому, правому, верхнему и нижнему краям. Например, нажатие Meta+стрелка вверх и затем стрелка влево привяжет окно к верхнему левому углу.

В GTK-приложениях с элементами управления и меню в заголовочной области (декорирование приложением области заголовка) теперь учитываются настройки KDE для кнопок в области заголовка.









В виджетах обеспечено отображение страницы 'About' в окне с настройками.

Обеспечен вывод предупреждения об исчерпании свободного места в системном разделе, даже если домашний каталог размещён в другом разделе.

Минимизированные окна теперь размещаются в конце списка задач в интерфейсе переключения задач по Alt+Tab.

Добавлена настройка, позволяющая использовать в KRunner плавающие окна, не закреплённые в верхней части. В KRunner также реализовано запоминание ранее введённой поисковой фразы и добавлена поддержка поиска web-страниц, открытых в браузере Falkon.

В апплете управления звуком и странице настройки звука по умолчанию включено отсеивание неиспользуемых звуковых устройств.

Апплет 'Device Notifier' переименован в 'Disks & Devices' и расширен предоставлением сведений о всех дисках, а не только о внешних накопителях.

Для перехода в режим "Не беспокоить" теперь можно использовать клик средней кнопкой на апплете вывода уведомлений.

В виджет управления браузером добавлена возможность изменения уровня масштабирования через вращение колеса мыши при нажатой клавиши Ctrl.

В конфигураторе реализована подсветка изменённых значений, позволяющая наглядно видеть какие из настроек отличаются от значений по умолчанию.

Добавлен вывод предупреждений о сбоях и события отслеживания состояния дисков, получаемых через механизм S.M.A.R.T.

Полностью переделаны и снабжены современным интерфейсом страницы с настройками автозапуска, Bluetooth и управления пользователями.

Настройки стандартных клавиатурных комбинаций и глобальных горячих клавиш объединены в одну общую страницу 'Shortcuts'.

В настройках звука появилась опция для изменения баланса, позволяющая настроить громкость отдельно для каждого звукового канала.

В настройках устройств ввода предоставлено более тонкое управление скоростью курсора.



Дополнение: Опубликована новая сборка дистрибутива KDE neon User Edition, в которой предложен рабочий стол KDE Plasma 5.20. Сборка сформирована на пакетной базе Ubuntu 20.04.



