Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.20

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|2.5, Аноним (5), 15:27, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У меня не падала, но текла что-то слишком. Nvidia, может поэтому. Под иксами сама плазма щель течёт -- не очень активно, но за месяц пол гига набегает. Раньше вроде не былло.
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|3.15, Аноним (15), 15:57, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На интоле так же, течет что-то не стесняясь. За пару месяцев видывал потребление плазмы на уровне 1.5 - 2гб. Приходится раз в месяц килять плазму и запускать. Благо она это быстро делает.
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|3.27, Аноним (27), 16:21, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> У меня не падала, но текла что-то слишком. Nvidia, может поэтому. Под
> иксами сама плазма щель течёт -- не очень активно, но за
> месяц пол гига набегает. Раньше вроде не былло.
До релиза бунты 20.04 у меня плазма натекала за день под завязку ОЗУ, на свободных драйверах и на видюхе от невидиа, когда я начал выяснять что да как, мне намекнули, что следует установить проприетарные драйвера, потому что так у разрабов кедов, а у них всё работает. В итоге я забил на кеды, потому что все остальные среды не требовали блоботы и отлично работали, на свободных драйверах, в рамках моих запросов.
Ну, в итоге мы имеем то, что у разрабов кедов частный случай УМВР, под который остальные должны подстраиваться, потому что проблемы решать они не хотят, т.к. это "свободные дрова кривые", поэтому кеды текут. Ну и как вывод, что кедоразрабы это латентные блобофилы, такие дела.
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|4.32, Аноним (32), 16:25, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну, некоторым знаешь ли иногда и поиграть охота, а под твоими любимыми сводобными дровами - только в пасьянс. Блоб так-то не от большой любви, а вполне вынужденное решение.
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|3.28, Аноним (32), 16:21, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Как, кстати, kwin сейчас с блобом нормально работает? Я год назад с кед слез именно потому, что утомили постоянные микрофризы и работе с окнами.
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|2.24, Пингвин Такс (?), 16:15, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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R5 3600, rx480, KDE 5.19 Wayland.
Крайне не стабильная работа, тормоза, глуки с цветом в Хроме. И что ещё бесит, при переходе между xorg и wayland панель улетает на дополнительный монитор
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|3.29, Аноним (29), 16:21, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В вейленде уже отучили переключатель языка всплывать по середине экрана?
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|4.41, Пингвин Такс (?), 17:32, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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К сожалению нет. Даже не показывается раскладку на панели Это ещё одна из причин почему я забросил Плазму с Вяленым и вернулся на старые-добрые XFCE.
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|4.43, Аноним (43), 17:36, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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За поеследние 20 лет задачу переключения языка в линуксах не решили, а вы хотите чтобы в плазме это раз и заработало? Как минимум ещё лет 20-30 нужно.
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|2.11, Сишник (?), 15:40, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Зачем? 5 от 4 ничем почти не отличается, да и по сравнению с 3 ничего революционного (кроме потребелия ОЗУ).
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|3.40, Sluggard (ok), 17:29, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отличается потерей некоторого функционала, и отсутствием некоторых сторонних плазмоидов. Так что нафиг шестокеды, не ждём.
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|1.4, InuYasha (??), 15:26, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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О, круто! KDE One love!
Только сегодня его вспоминал. Когда он завис по цепчке от spectacle до dbus...
>>Добавлен вывод предупреждений о сбоях и события отслеживания состояния дисков...
И опять непаханные поля свободного места. Когда же кутятники научатся?..
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|2.46, Аноним (43), 17:38, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не понятно зачем SMART рисовать совершенно в противоположном месте от того где рисуется список дисков.
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|1.6, Аноним (6), 15:28, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Сегодня плитка в системном лотке, а завтра что? Возьмутся за пуск?
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|1.9, corvuscor (ok), 15:38, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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О, сегодня обновлюсь.
Можно будет даже вейланд потыкать, хотя не думаю, что на мультимониторной конфе с разными DPI он стал юзабелен.
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|2.23, Пингвин Такс (?), 16:13, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пару дней назад ставил 5.19 с Валяным. Нереально работать. Не думаю, что что-то кардинально изменилось в 5.20
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|1.13, Аноним (13), 15:45, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот вроде все здорово и выглядит приятно и настроек полно. А начинаешь пользоваться и какой-то дискомфорт ощущается и хочется сменить DE. Кто-нибудь сталкивался с таким, почему такой эффект от KDE? Причем и от третьей версии такое было и от 4 и 5 тоже.
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|2.17, roman (??), 15:58, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Испытывал тоже самое после перехода с гнома. Через месяц-другой все прошло, и я уже не понимал, как раньше без кед жил.
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|2.25, Аноним (25), 16:17, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня такое есть, уже месяца три пользуюсь кедами, но иногда загружаю xfce - ощущение будто домой из гостей вернулся. Видимо не приживутся у меня кеды.
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|2.34, m.makhno (ok), 16:36, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня такое под любым окружением, если я не могу под ним на всё повесить горячие клавиши. Люблю по максимуму с клавиатуры работать. К иконкам в трее, к меню окошек, на все действия десктопные, какие только могут быть. Поэтому сейчас меня Budgie напрягает, хоть и вроде функционал интересный. В связи с этим у меня тут же сессия с i3 под боком, когда гном надоедает (:
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|2.42, Sluggard (ok), 17:34, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> какой-то дискомфорт ощущается и хочется сменить DE
Спроси себя, отчего этот дискомфорт возникает. Ответишь — станет понятно, что изменить под себя в поведении KDE, или какое другое DE выбрать.
Не ответишь — ну, ты странный...
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|1.18, Аноним (32), 16:05, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вроде стараются люди, изменений куча, а один фиг допотопно смотрится с этой кучей цветных иконок в настройках. Взялись копировать десятку так и копировали бы полностью.
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|2.36, Аноним (36), 16:40, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Б-же упаси.
Какой [s]ментальный инвалид[/s] альтернативно воспринимающий реальность человек придумал монохромные иконки, когда цветные банально лучше воспринимаются?
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|1.19, Аноним (19), 16:06, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Добавлена возможность вставки средней кнопкой мыши.
Ну наконец-то! Теперь вяленый готов
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|1.20, Аноним (20), 16:07, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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KDE Neon:
- Баг с GTK-темами, когда заголовки окон внезапно выглядят черными, не исправили.
- Кривую всплывающую подсказку по наведению курсора на иконку qbittorrent в трее не исправили.
- Отключение ведения истории открытия файлов не работает. История открытия так и продолжает вестись - не исправили.
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|2.31, Аноним (29), 16:24, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Еще есть баг когда все окна становятся полупрозрачными в иксах. Какой то глюк в анимации. Лечится перезагрузкой или перевходом в учетку. Уже очень давно в неоне был еще на прошлой неделе
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|1.21, Пингвин Такс (?), 16:08, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Пользовательское расположение значков в системном лотке так и не добавляют. Печаль. 2020ый уже
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|2.33, Аноним (32), 16:27, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разработчики Гном 3 благодарят вас за высокую оценку их работы.
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|1.39, nickname (??), 17:19, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зашел в комменты, ожидая увидеть горы хейта от Гномеров, а их нет.
Интересно, почему в комментах к новостям про Гном все наоборот?
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|1.47, Ilya Indigo (ok), 17:41, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлена возможность вставки средней кнопкой мыши.
Лучше бы добавили возможность отключить этот второй буфер полностью или для отдельных приложений (тестовых редакторов и IDE) или чтобы включался он только для отдельных приложений (терминалов и консолей).
> В апплете с часами обеспечен показ текущей даты.
Т.е. вернули то, что изначально умел плазмоид в KDE4, какие молодцы!
А возможность установить на время и дату разные шрифты, как было во всё том же плазмоиде в KDE4 когда ждать? Или если этого нет в оффтопике, то и в сабже это не нужно, по мнению кде-разрабов?
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