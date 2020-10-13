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Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.20

13.10.2020 14:54

Доступен релиз пользовательской оболочки KDE Plasma 5.20, построенной с использованием платформы KDE Frameworks 5 и библиотеки Qt 5 с применением OpenGL/OpenGL ES для ускорения отрисовки. Оценить работу новой версии можно через Live-сборку от проекта openSUSE и сборки от проекта KDE Neon User Edition. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице.

Ключевые улучшения:

  • Значительно улучшена поддержка Wayland. Сеанс на базе Wayland близок к доведению до паритета в функциональности с режимом работы поверх X11. Изменения, связанные с Wayland:
    • Добавлена поддержка Klipper.
    • Решены проблемы с ведением скринкастов.
    • Добавлена возможность вставки средней кнопкой мыши.
    • Устранены проблемы со стабильностью работы XWayland, DDX-сервера для обеспечения совместимости с X11-приложениями.
    • Налажено корректное отображение KRunner при использовании верхней панели.
    • Предоставлена возможность настройки скорости перемещения мыши и прокрутки.
    • В менеджере задач добавлена поддержка отображения эскизов окон.
  • По умолчанию включена альтернативная раскладка панели задач, отображаемой внизу экрана и предоставляющей навигацию по открытым окнам и запущенным приложениям. Вместо традиционных кнопок с названием программы теперь отображаются лишь квадратные пиктограммы. Классическая раскладка может быть возвращена через настройки.
  • В панели также по умолчанию включена группировка по приложениям, при которой все окна одного приложения представлены только одной раскрывающейся кнопкой. Например, при открытии нескольких окон Firefox в панели будет показана лишь одна кнопка с логотипом Firefox, и только после клика на эту кнопку будут показаны кнопки отдельных окон.
  • Для кнопок на панели, при клике на которых появляется дополнительное меню, теперь отображается индикатор в форме стрелки.
  • Переработаны и сделаны менее навязчивыми экранные индикаторы (OSD), появляющиеся при изменении яркости или громкости. При превышении базового максимального уровня громкости теперь выводится предупреждение, что громкость превышает 100%.
  • Обеспечен плавный переход при изменении яркости.
  • Всплывающий индикатор системного лотка теперь отображает элементы в виде сетки пиктограмм, а не списка. Размер пиктограмм можно настроить в зависимости от предпочтений пользователя.
  • В апплете с часами обеспечен показ текущей даты, а всплывающий диалог теперь выглядит более компактно.
  • В менеджер задач добавлена опция для отключения минимизации окон активных задач при клике. Клик на сгруппированных элементах в менеджере задач теперь по умолчанию циклично перебирает каждую задачу.
  • Изменена клавиатурная комбинация для перемещения окон и изменения их размера - вместо перетаскивания мышью с нажатой клавишей Alt теперь используется клавиша Meta для исключения конфликта с аналогичной комбинацией, применяемой в приложениях.
  • На некоторых ноутбуках предоставлена возможность установки предела заряда аккумулятора уровнем ниже 100% для продления срока эксплуатации аккумулятора.
  • Добавлена возможность закрепления окон по углам в мозаичном режиме, комбинируя клавиши прикрепления к левому, правому, верхнему и нижнему краям. Например, нажатие Meta+стрелка вверх и затем стрелка влево привяжет окно к верхнему левому углу.
  • В GTK-приложениях с элементами управления и меню в заголовочной области (декорирование приложением области заголовка) теперь учитываются настройки KDE для кнопок в области заголовка.



  • В виджетах обеспечено отображение страницы 'About' в окне с настройками.
  • Обеспечен вывод предупреждения об исчерпании свободного места в системном разделе, даже если домашний каталог размещён в другом разделе.
  • Минимизированные окна теперь размещаются в конце списка задач в интерфейсе переключения задач по Alt+Tab.
  • Добавлена настройка, позволяющая использовать в KRunner плавающие окна, не закреплённые в верхней части. В KRunner также реализовано запоминание ранее введённой поисковой фразы и добавлена поддержка поиска web-страниц, открытых в браузере Falkon.
  • В апплете управления звуком и странице настройки звука по умолчанию включено отсеивание неиспользуемых звуковых устройств.
  • Апплет 'Device Notifier' переименован в 'Disks & Devices' и расширен предоставлением сведений о всех дисках, а не только о внешних накопителях.
  • Для перехода в режим "Не беспокоить" теперь можно использовать клик средней кнопкой на апплете вывода уведомлений.
  • В виджет управления браузером добавлена возможность изменения уровня масштабирования через вращение колеса мыши при нажатой клавиши Ctrl.
  • В конфигураторе реализована подсветка изменённых значений, позволяющая наглядно видеть какие из настроек отличаются от значений по умолчанию.
  • Добавлен вывод предупреждений о сбоях и события отслеживания состояния дисков, получаемых через механизм S.M.A.R.T.
  • Полностью переделаны и снабжены современным интерфейсом страницы с настройками автозапуска, Bluetooth и управления пользователями.
  • Настройки стандартных клавиатурных комбинаций и глобальных горячих клавиш объединены в одну общую страницу 'Shortcuts'.
  • В настройках звука появилась опция для изменения баланса, позволяющая настроить громкость отдельно для каждого звукового канала.
  • В настройках устройств ввода предоставлено более тонкое управление скоростью курсора.


Дополнение: Опубликована новая сборка дистрибутива KDE neon User Edition, в которой предложен рабочий стол KDE Plasma 5.20. Сборка сформирована на пакетной базе Ubuntu 20.04.

  1. Главная ссылка к новости (https://kde.org/announcements/...)
  2. OpenNews: Представлены сервис идентификации MyKDE и механизм запуска KDE при помощи systemd
  3. OpenNews: В Fedora 34 намерены убрать отключение SELinux на лету и перейти на поставку KDE с Wayland
  4. OpenNews: Выпуск приложений KDE 20.08
  5. OpenNews: Проект KDE завершил первую фазу миграции на GitLab
  6. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.19
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53875-kde
Ключевые слова: kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Козлетто (?), 15:02, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Надеюсь плазма наконец перестала падать? Под вайландом
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 15:27, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У меня не падала, но текла что-то слишком. Nvidia, может поэтому. Под иксами сама плазма щель течёт -- не очень активно, но за месяц пол гига набегает. Раньше вроде не былло.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 15:57, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На интоле так же, течет что-то не стесняясь. За пару месяцев видывал потребление плазмы на уровне 1.5 - 2гб. Приходится раз в месяц килять плазму и запускать. Благо она это быстро делает.
     
  • 3.27, Аноним (27), 16:21, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > У меня не падала, но текла что-то слишком. Nvidia, может поэтому. Под
    > иксами сама плазма щель течёт -- не очень активно, но за
    > месяц пол гига набегает. Раньше вроде не былло.

    До релиза бунты 20.04 у меня плазма натекала за день под завязку ОЗУ, на свободных драйверах и на видюхе от невидиа, когда я начал выяснять что да как, мне намекнули, что следует установить проприетарные драйвера, потому что так у разрабов кедов, а у них всё работает. В итоге я забил на кеды, потому что все остальные среды не требовали блоботы и отлично работали, на свободных драйверах, в рамках моих запросов.

    Ну, в итоге мы имеем то, что у разрабов кедов частный случай УМВР, под который остальные должны подстраиваться, потому что проблемы решать они не хотят, т.к. это "свободные дрова кривые", поэтому кеды текут. Ну и как вывод, что кедоразрабы это латентные блобофилы, такие дела.

     
     
  • 4.32, Аноним (32), 16:25, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, некоторым знаешь ли иногда и поиграть охота, а под твоими любимыми сводобными дровами - только в пасьянс. Блоб так-то не от большой любви, а вполне вынужденное решение.
     
  • 3.28, Аноним (32), 16:21, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Как, кстати, kwin сейчас с блобом нормально работает? Я год назад с кед слез именно потому, что утомили постоянные микрофризы и работе с окнами.
     
  • 2.24, Пингвин Такс (?), 16:15, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    R5 3600, rx480, KDE 5.19 Wayland.
    Крайне не стабильная работа, тормоза, глуки с цветом в Хроме. И что ещё бесит, при переходе между xorg и wayland панель улетает на дополнительный монитор
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 16:21, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В вейленде уже  отучили переключатель языка всплывать по середине экрана?
     
     
  • 4.41, Пингвин Такс (?), 17:32, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    К сожалению нет. Даже не показывается раскладку на панели Это ещё одна из причин почему я забросил Плазму с Вяленым и вернулся на старые-добрые XFCE.
     
  • 4.43, Аноним (43), 17:36, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За поеследние 20 лет задачу переключения языка в линуксах не решили, а вы хотите чтобы в плазме это раз и заработало? Как минимум ещё лет 20-30 нужно.
     

  • 1.2, Линуксоид (?), 15:04, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Жду обновление для Manjaro! Очень интересно взглянуть!
     
  • 1.3, Nicholas (?), 15:13, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда будет Кде 6?
     
     
  • 2.11, Сишник (?), 15:40, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем? 5 от 4 ничем почти не отличается, да и по сравнению с 3 ничего революционного (кроме потребелия ОЗУ).
     
     
  • 3.40, Sluggard (ok), 17:29, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отличается потерей некоторого функционала, и отсутствием некоторых сторонних плазмоидов. Так что нафиг шестокеды, не ждём.
     
  • 2.12, FixingGunsInAir (ok), 15:41, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда же, когда GNOME 4.0 😏
     
  • 2.26, Аноним (26), 16:21, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сплюньте, а то через год вам выкатят плазму 20.0.1.
     
     
  • 3.49, Аноним (49), 17:47, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не сплёвываю, я сглатываю.
     

  • 1.4, InuYasha (??), 15:26, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    О, круто! KDE One love!
    Только сегодня его вспоминал. Когда он завис по цепчке от spectacle до dbus...

    >>Добавлен вывод предупреждений о сбоях и события отслеживания состояния дисков...

    И опять непаханные поля свободного места. Когда же кутятники научатся?..

     
     
  • 2.46, Аноним (43), 17:38, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не понятно зачем SMART рисовать совершенно в противоположном месте от того где рисуется список дисков.
     

  • 1.6, Аноним (6), 15:28, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сегодня плитка в системном лотке, а завтра что? Возьмутся за пуск?
     
     
  • 2.8, Nicholas (?), 15:37, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скорее всего да, давно пора заменить меню
     
  • 2.35, sergey (??), 16:39, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так уже давно есть "пуски" на любой вкус и цвет.
     

  • 1.7, Аноним (7), 15:33, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ура, лучшая новость за сегодняшний день!
     
  • 1.9, corvuscor (ok), 15:38, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, сегодня обновлюсь.
    Можно будет даже вейланд потыкать, хотя не думаю, что на мультимониторной конфе с разными DPI он стал юзабелен.
     
     
  • 2.23, Пингвин Такс (?), 16:13, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пару дней назад ставил 5.19 с Валяным. Нереально работать. Не думаю, что что-то кардинально изменилось в 5.20
     

  • 1.10, Аноним (10), 15:40, 13/10/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.14, A.Stahl (ok), 15:51, 13/10/2020 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 3.22, ryoken (ok), 16:10, 13/10/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.13, Аноним (13), 15:45, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот вроде все здорово и выглядит приятно и настроек полно. А начинаешь пользоваться и какой-то дискомфорт ощущается и хочется сменить DE. Кто-нибудь сталкивался с таким, почему такой эффект от KDE? Причем и от третьей версии такое было и от 4 и 5 тоже.
     
     
  • 2.16, Аноним (5), 15:58, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 5 всё хорошо, ни разу такого не было. А 2 тебе как?
     
  • 2.17, roman (??), 15:58, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Испытывал тоже самое после перехода с гнома. Через месяц-другой все прошло, и я уже не понимал, как раньше без кед жил.
     
  • 2.25, Аноним (25), 16:17, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня такое есть, уже месяца три пользуюсь кедами, но иногда загружаю xfce - ощущение будто домой из гостей вернулся. Видимо не приживутся у меня кеды.
     
  • 2.34, m.makhno (ok), 16:36, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У меня такое под любым окружением, если я не могу под ним на всё повесить горячие клавиши. Люблю по максимуму с клавиатуры работать. К иконкам в трее, к меню окошек, на все действия десктопные, какие только могут быть. Поэтому сейчас меня Budgie напрягает, хоть и вроде функционал интересный. В связи с этим у меня тут же сессия с i3 под боком, когда гном надоедает (:
     
  • 2.42, Sluggard (ok), 17:34, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > какой-то дискомфорт ощущается и хочется сменить DE

    Спроси себя, отчего этот дискомфорт возникает. Ответишь — станет понятно, что изменить под себя в поведении KDE, или какое другое DE выбрать.
    Не ответишь — ну, ты странный...

     
  • 2.48, Riflesso Lunare (?), 17:44, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебя пугает ненавязчивый хаос этого DE :) Прими хаос, и все будет ок, ибо выбора нет
     

  • 1.18, Аноним (32), 16:05, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вроде стараются люди, изменений куча, а один фиг допотопно смотрится с этой кучей цветных иконок в настройках. Взялись копировать десятку так и копировали бы полностью.  
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 16:40, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Б-же упаси.
    Какой [s]ментальный инвалид[/s] альтернативно воспринимающий реальность человек придумал монохромные иконки, когда цветные банально лучше воспринимаются?
     

  • 1.19, Аноним (19), 16:06, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Добавлена возможность вставки средней кнопкой мыши.

    Ну наконец-то! Теперь вяленый готов

     
  • 1.20, Аноним (20), 16:07, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    KDE Neon:
    - Баг с GTK-темами, когда заголовки окон внезапно выглядят черными, не исправили.
    - Кривую всплывающую подсказку по наведению курсора на иконку qbittorrent в трее не исправили.
    - Отключение ведения истории открытия файлов не работает. История открытия так и продолжает вестись - не исправили.
     
     
  • 2.31, Аноним (29), 16:24, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще есть баг когда все окна становятся полупрозрачными в иксах. Какой то глюк в анимации. Лечится перезагрузкой или перевходом в учетку. Уже очень давно в неоне был еще на прошлой неделе  
     

  • 1.21, Пингвин Такс (?), 16:08, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пользовательское расположение значков в системном лотке так и не добавляют. Печаль. 2020ый уже
     
     
  • 2.44, Sluggard (ok), 17:37, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так раньше были не значки, а список. Может добавят ещё.
     

  • 1.30, Аноним (30), 16:22, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Красивый, минималистичный (не перегружен) дизайн. Мне нравится.
     
     
  • 2.33, Аноним (32), 16:27, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разработчики Гном 3 благодарят вас за высокую оценку их работы.
     

  • 1.37, Любитель Монеточки (?), 16:52, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    KDE 5.20 полностью поддерживает wayland?
     
  • 1.38, Аноним (38), 17:11, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Красотеееень
     
  • 1.39, nickname (??), 17:19, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зашел в комменты, ожидая увидеть горы хейта от Гномеров, а их нет.
    Интересно, почему в комментах к новостям про Гном все наоборот?
     
     
  • 2.45, Sluggard (ok), 17:37, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто ты слишком рано зашёл.
     

  • 1.47, Ilya Indigo (ok), 17:41, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  Добавлена возможность вставки средней кнопкой мыши.

    Лучше бы добавили возможность отключить этот второй буфер полностью или для отдельных приложений (тестовых редакторов и IDE) или чтобы включался он только для отдельных приложений (терминалов и консолей).

    > В апплете с часами обеспечен показ текущей даты.

    Т.е. вернули то, что изначально умел плазмоид в KDE4, какие молодцы!
    А возможность установить на время и дату разные шрифты, как было во всё том же плазмоиде в KDE4 когда ждать? Или если этого нет в оффтопике, то и в сабже это не нужно, по мнению кде-разрабов?

     

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