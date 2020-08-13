Выпуск приложений KDE 20.08

Представлено августовское сводное обновление приложений (20.08), развиваемых проектом KDE. Всего в рамках апрельского обновления опубликованы выпуски 216 программ, библиотек и плагинов. Информацию о наличии Live-сборок с новыми выпусками приложений можно получить на данной странице. Наиболее заметные новшества: В файловом менеджере реализовано отображение миниатюр для файлов в формате 3MF (3D Manufacturing Format) с моделями для 3D-печати. Добавлена возможность предпросмотра миниатюр файлов и каталогов, размещённых в шифрованных ФС, таких как Plasma Vault, с сохранением кэша миниатюр непосредственно внутри шифрованной ФС, а если данная ФС недоступна для записи, то без сохранения прокэшированных версий. Изменено отображение очень длинных имён. Вместо вырезания середины, Dolphin теперь обрезает конец длинного имени, но оставляет расширение для удобства идентификации типа файла. Обеспечено сохранение местоположения в ФС при закрытии файлового менеджера и его восстановление при открытии (данное поведение можно изменить в настройках в секции Startup). Релизовано отображение более понятных имён примонтированных удалённых разделов (FTP, SSH) и ФС на базе FUSE, вместо показа полного пути. В контекстное меню добавлен пункт для монтирования ISO-образов. Упрощена установка плагинов, которые теперь можно установить в окне "Get new thing" без ручных манипуляций и без добавления в список сервисов (Settings > Configure Dolphin > Services). На странице со списком сервисов добавлена функция поиска. Добавлена возможность быстрого копирования или перемещения выделенных файлов из одной панели в другую. Предоставлена возможность вычисления и отображения размера каталогов в блоке с детальной информацией (Details). В информационной панели добавлено отображение дополнительных сведений о корзине. Добавлено новое меню "Copy Location" для помещения в буфер обмена текущего пути.

В эмуляторе терминала Konsole в контекстном меню появилась функция копирования полного пути к файлу или каталогу, на которых указывает курсор, в буфер обмена. Добавлена подсветка новых строк, появляющихся при быстрой прокрутке содержимого. Реализован предпросмотр миниатюр изображений при подведении курсора мыши. В контекстном меню, показываемом при наведении курсора мыши к имени файла, появилась возможность открытия данного файла в выбранном приложении. При просмотре в режиме разделения экрана обеспечено разделение заголовков показываемых окон. Предложена возможность привязки к вкладкам цветных меток и отслеживания активности процессов во вкладках. Внутренний курсор теперь изменяет свой размер в зависимости от выбранного размера шрифта.

Во всплывающем по клавише F12 терминале Yakuake улучшена работа в конфигурациях под управлением Wayland, добавлена возможность настройки всех горячих клавиш и обеспечено отображение индикатора запуска терминала в системном лотке.

В программе для управления фотографиями digiKam 7.0 полностью переработанная система для классификации лиц на фотографиях, позволяющая определять и распознавать лица на фотографиях, и автоматически расставлять соответствующие теги. Обзор изменений можно прочитать в отдельном анонсе.

В текстовом редакторе Kate через меню "Open Recent" обеспечен показ не только файлов, недавно открытых через диалог открытия файла, но и переданных в kate из командной строки и других источников. Оформление строки вкладок приведено в соответствие с другими приложениями KDE.

В музыкальном проигрывателе Elisa появилась возможность отображения в боковой панели всех жанров, музыкантов или альбомов. В списке воспроизведения теперь по месту показывается прогресс воспроизведения текущей композиции. Верхняя панель адаптируется к размеру окна и к выбору портретного или ландшафтного режимов.

В астрономическом приложении KStars 3.4.3 улучшена калибровка и установка фокуса на искомом объекте.

В клиенте удалённого доступа к рабочему столу KRDC, позволяющего просматривать и управлять сеансом рабочего стола с другого устройства, обеспечено корректное отображения курсора в VNC, выводимого на стороне сервера, что решило проблемы с показом точки с мерцающим удалённым курсором.

В просмотрщике документов Okular решены проблемы с размещением элементов "Print" и "Print Preview" в меню.

В просмотрщике изображений Gwenview обеспечено сохранение размера последней области кадрирования для ускорения обрезки нескольких типовых изображений одного размера.



