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Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 7.0

26.07.2020 10:00

После года разработки состоялся релиз программы для управления коллекцией фотографий digiKam 7.0.0, развиваемой в рамках проекта KDE. Программа предоставляет исчерпывающий набор инструментов для импорта, управления, редактирования и публикации фотографий, а также изображений с цифровых камер в формате raw. Код написан на языке C++ с использованием Qt и библиотек KDE, и распространяется под лицензией GPLv2. Установочные пакеты подготовлены для Linux (AppImage, FlatPak), Windows и macOS.

Ключевым улучшением в digiKam 7.0 стала новая полностью переработанная система для классификации лиц на фотографиях, позволяющая определять и распознавать лица на фотографиях, и автоматически расставлять соответствующие теги. Вместо ранее используемого каскадного классификатора из OpenCV в новом выпуске задействован алгоритм на основе глубинной нейронной сети, который позволил повысить точность определения с 80% до 97%, увеличить скорость работы (поддерживается распараллеливание вычислений на несколько ядер CPU) и полностью автоматизировать процесс назначения тегов, избавив пользователя от необходимости подтверждения корректности выполненного сопоставления.

В комплект включена уже натренированная модель для определения и сопоставления лиц, не требующая дополнительного обучения - достаточно пометить тегом одно лицо на нескольких фотографиях и система в дальнейшем сама сможет выявлять и помечать данное лицо. Кроме лиц людей система может классифицировать животных, а также позволяет определять искажённые, размытые, перевёрнутые, частично закрытые лица. Кроме того, проведена большая работа по оптимизации удобства работы с тегами, расширен интерфейс сопоставления, добавлены новые режимы сортировки и группировки лиц.

Из не связанных с распознаванием лиц улучшений отмечается добавление поддержки 40 новых форматов RAW-изображений, в том числе используемых в камерах Famous Canon CR3, Sony A7R4 (61 мегапикселей), Canon PowerShot G5 X Mark II, G7 X Mark III, CanonEOS, GoPro Fusion, GoPro HERO* и т.п. В общем виде, благодаря использованию libraw, число поддерживаемых RAW-форматов доведено до 1100. Также улучшена поддержка формата изображений HEIF, используемого компанией Apple и применяемого для распространения HDR-изображений. Добавлена поддержка обновлённого формата XCF, используемого в ветке GIMP 2.10.

Среди других улучшений:

  • В основной состав включён плагин ImageMosaicWall, позволяющий создавать изображений на основе других фотографий.
  • Добавлена настройка для сохранения сведений о местоположении в метаданные файлов с изображениями.
  • Добавлены настройки, определяющие параметры для хранения цветовых меток в метаданных.
  • Инструмент SlideShow переделан в плагин к digiKam и Showfoto, и расширен поддержкой режима случайного показа.
  • В плагине HTMLGallery реализован новый макет Html5Responsive, позволяющий генерировать галерею фотографий, адаптирующуюся для экранов как настольных систем, так и смартфонов. Также решены проблемы с отображением меток и примечаний в символах национальных алфавитов.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.digikam.org/news/2...)
  2. OpenNews: Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 6.2
  3. OpenNews: Выпуск программ для обработки фотографий RawTherapee 5.6 и digiKam 6.1
  4. OpenNews: Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 3.0
  5. OpenNews: Техника незаметного искажения фотографий для нарушения работы систем распознавания лиц
  6. OpenNews: Релиз программы для обработки фотографий RawTherapee 5.8
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53431-digikam
Ключевые слова: digikam, image, kde
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:16, 26/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Проблему с утечками памяти так и не решили?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:36, 26/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > утечками памяти

    Зачем? Главное, афроамериканская тема сделана.

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 12:27, 26/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > афроамериканская тема сделана

    Я смотрю кедовцев покусали гномеры, а тех ябблы. Скроллбары такие же тонкие стали. Просто мания какая-то все самое ущербное перенимать. Лучше бы интерфейс Win10 скопировали, как в Kali.

     
     
  • 4.14, Аноним (14), 14:12, 26/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем копировать десятку если есть TDE Trinity которая скопировала самую лучшую win 95
     
  • 4.17, Аноним (17), 14:25, 26/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Скроллбары такие же тонкие стали

    У тебя что, PgUp/PgDown выломаны? Или мышь без колесика? В 2020 году от скроллбара требуется, чтобы он лежал впритык к экрану, чтобы по нему было легко попасть мышью. А не чтобы он тратил место. (Конкретно у дигикама он лежит не впритык, но это уже кедоспецифичное неудобство — кеды никогда не умели в UX/UI.)

     

  • 1.2, Туретта Хуюндберг (?), 11:20, 26/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    А лицензия какая?
    Если жопаэль, то ненужно
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:50, 26/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А тебе зачем? Хочешь стащить код в свой закрытый проект и продавать потом?
     
     
  • 3.5, Туретта Хуюндберг (?), 12:02, 26/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Нет. Хочу, чтобы кака не попадала на мой компьютер.
    Это принципиально важно не обмазываться жопаэлем.
     
     
  • 4.6, Аноним (10), 12:08, 26/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тяжело, наверное, так жить?
     
     
  • 5.11, Туретта Хуюндберг (?), 12:37, 26/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Без жопаэля жить легко и весело
    Чаще всего оказывается, что есть аналог под другой лицензией и он лучше, удобнее.
    Например:
    Openbox -> Fluxbox
    Screen -> Tmux
    Сделано людьми для людей, а не инопланетянами для мутантов
     
     
  • 6.15, Аноним (14), 14:14, 26/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А про какую лицензию ты говоришь. про mit bsd?
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:13, 26/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >развиваемой в рамках проекта KDE

    Ну вы понели.

     
  • 1.8, iPony129412 (?), 12:16, 26/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже почти десять лет идут тяжёлые работы в фронте распознавания лиц.
    А так как автор(ы) весьма неравнодушен(ы) к собакам 🐕, то лучше всего с ними и получается.
     
     
  • 2.9, Аноним (7), 12:22, 26/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А так как автор(ы) весьма неравнодушен(ы) к собакам 🐕, то лучше всего с ними и получается.

    Но с блоховозом всего один скрин же.

     

  • 1.12, Аноним (12), 12:38, 26/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А есть ли аналог, но под GNOME3, а не KDE, ведь всем известно, что GNOME3 - это корпоративный золотой стандарт и работает стабильнее и лучше
     
     
  • 2.13, Аноним (10), 12:50, 26/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    XnView. Вообще-то прога на Qt5, но выглядит нативно в GTK среде + Viewnior. Для редактирования есть GIMP, его лучше пересобрать, отвязав от Python и прочего = скорость запуска увеличится.
    Кстати, заметил в убунте собирают проги с более новыми системными библиотеками, несмотря на рекомендации разработчиков.
     

  • 1.16, user90 (?), 14:21, 26/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не храню фотки цобак, свечек и листочков. Ну и все помнят про завод по сжиганию фотографов? ;)
     
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