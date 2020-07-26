Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 7.0

После года разработки состоялся релиз программы для управления коллекцией фотографий digiKam 7.0.0, развиваемой в рамках проекта KDE. Программа предоставляет исчерпывающий набор инструментов для импорта, управления, редактирования и публикации фотографий, а также изображений с цифровых камер в формате raw. Код написан на языке C++ с использованием Qt и библиотек KDE, и распространяется под лицензией GPLv2. Установочные пакеты подготовлены для Linux (AppImage, FlatPak), Windows и macOS. Ключевым улучшением в digiKam 7.0 стала новая полностью переработанная система для классификации лиц на фотографиях, позволяющая определять и распознавать лица на фотографиях, и автоматически расставлять соответствующие теги. Вместо ранее используемого каскадного классификатора из OpenCV в новом выпуске задействован алгоритм на основе глубинной нейронной сети, который позволил повысить точность определения с 80% до 97%, увеличить скорость работы (поддерживается распараллеливание вычислений на несколько ядер CPU) и полностью автоматизировать процесс назначения тегов, избавив пользователя от необходимости подтверждения корректности выполненного сопоставления. В комплект включена уже натренированная модель для определения и сопоставления лиц, не требующая дополнительного обучения - достаточно пометить тегом одно лицо на нескольких фотографиях и система в дальнейшем сама сможет выявлять и помечать данное лицо. Кроме лиц людей система может классифицировать животных, а также позволяет определять искажённые, размытые, перевёрнутые, частично закрытые лица. Кроме того, проведена большая работа по оптимизации удобства работы с тегами, расширен интерфейс сопоставления, добавлены новые режимы сортировки и группировки лиц. Из не связанных с распознаванием лиц улучшений отмечается добавление поддержки 40 новых форматов RAW-изображений, в том числе используемых в камерах Famous Canon CR3, Sony A7R4 (61 мегапикселей), Canon PowerShot G5 X Mark II, G7 X Mark III, CanonEOS, GoPro Fusion, GoPro HERO* и т.п. В общем виде, благодаря использованию libraw, число поддерживаемых RAW-форматов доведено до 1100. Также улучшена поддержка формата изображений HEIF, используемого компанией Apple и применяемого для распространения HDR-изображений. Добавлена поддержка обновлённого формата XCF, используемого в ветке GIMP 2.10. Среди других улучшений: В основной состав включён плагин ImageMosaicWall, позволяющий создавать изображений на основе других фотографий.

Добавлена настройка для сохранения сведений о местоположении в метаданные файлов с изображениями.

Добавлены настройки, определяющие параметры для хранения цветовых меток в метаданных.

Инструмент SlideShow переделан в плагин к digiKam и Showfoto, и расширен поддержкой режима случайного показа.

В плагине HTMLGallery реализован новый макет Html5Responsive, позволяющий генерировать галерею фотографий, адаптирующуюся для экранов как настольных систем, так и смартфонов. Также решены проблемы с отображением меток и примечаний в символах национальных алфавитов.



