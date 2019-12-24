Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 3.0

|
|1.1, llol (?), 12:22, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–15 +/–
|
Отстой полнейший. Вместо поддержки RAW форматов, занялись свистоперделками. Где поддердка Lumix G9? Где поддержка Lumix S1? Камерам второй год уже пошёл.
Шлак, в помойку.
|
|
|
|
|
|3.3, llol (?), 12:28, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Либо можно продолжать пользоваться RT (: Чего и всем советую.
|
|
|
|4.12, Аноним (12), 13:00, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
>Либо можно продолжать пользоваться Lightroom (: Чего и всем советую.
Держи, исправил.
|
|
|
|5.13, Аноним (13), 13:10, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Сравнивая с RT, не стоит он этих денег. Только не говорите мне "скачай и крякни".
|
|
|
|6.28, Аноним (12), 15:34, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Сравнивая с RT, не стоит он этих денег
1) Идем на сайт адобе, жмем creative plans and pricing.
2) Видим план Photography, куда входят и Фотошопчик, и Лайтрумчик всего за... тадам... 9.99$ в месяц.
10 баксов в месяц, Карл! Один, блин, поход в старбакс выходит раза в 2-3 дороже. О чем речь вообще? Взрослые люди, как-никак.
|
|2.4, К (?), 12:29, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А что, G9 хорош достаточно, чтобы вообще его поддерживать?
Lumix же, какое качество?!
|
|
|
|3.6, Shura (??), 12:41, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Lumix очень хорош, не надо. Это сейчас одна из лучших камер для записи видео. Фото с него тоже хороши.
|
|
|
|4.14, Аноним (13), 13:13, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Подтверждаю. А по факту с любой камеры можно выжать очень приличные снимки, если снимать умеючи. 90% решает композиция и экспозиция.
|
|
|
|
|
|
|
|5.17, llol (?), 13:24, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
А что ещё нужно сделать, чтобы пользоваться плетущейся в хвосте прогресса аппликухой? Может надо через правое плечо поплевать и сжечь лягушку-девственницу в полнолуние (:
Нет уж, спасибо, есть беспроблемные приложения, которые позволяют просто делать дело (:
|
|
|
|6.19, Аноним (-), 13:31, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Так не пользуйся, тебя ж никто не заставляет. Но так, между нами, апликуха довольно удобная, прикольная и фичастая. RT тоже ничего, но они довольно разные.
|
|6.20, timur.davletshin (ok), 13:43, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
"Беспроблемных" нет. Вообще нет. Да никто тебя и не заставляет. Пришёл тут на тематическую тусовочку, чтобы сказать, что всех собравшихся не уважаешь — странный человек )))
|
|1.7, timur.davletshin (ok), 12:41, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Небольшие советы:
1. Авторы приняли сомнительное решение (на мой личный вгляд) включить режим сохранения цветов в базовой кривой. Если у вас цвета в новых импортированных снимках стали блеклыми и выгоревшие света, то отключите этот режим и отпишитесь в https://github.com/darktable-org/darktable/issues/3677
2. Если вы обновляетесь из репозиториев дистрибутивов и ваша оптика не поддерживается, то попробуйте для начала обновить базу данных при помощи lensfun-update-data.
|
|
|
|2.24, Crazy Alex (ok), 14:37, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Что-то я так и не понял из двух тикетов, что им этот "режим сохранения цветов" даёт. А заодно - что это такое вообще.
|
|
|
|3.30, timur.davletshin (ok), 15:35, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А из скринов не очевидно? Цвета он сохраняет в светах, но попутно херит яркостный канал в светах и цвет в средних тонах.
|
|1.23, Аноним (-), 14:21, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> ...переход на GTK... Требования к минимальной версии GTK подняты до 3.22.
Дальше не читал. Ф печь!
|
|1.25, Нонон (?), 14:48, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Им кто-то пользуется?
Это софт только для фотографов с про фотиками?
А то я не очень понял что с этим "черным столом" делать..
|