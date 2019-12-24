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Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 3.0

24.12.2019 11:21

После года активной разработки доступен релиз программы для организации и обработки цифровых фотографий Darktable 3.0. Darktable выступает в роли свободной альтернативы Adobe Lightroom и специализируется на недеструктивной работе с raw-изображениями. Darktable предоставляет большую подборку модулей для выполнения всевозможных операций по обработке фотографий, позволяет вести базу исходных фотографий, осуществлять наглядную навигацию по имеющимся снимкам и при необходимости выполнять операции корректировки искажений и улучшения качества, сохраняя при этом исходный снимок и всю историю операций с ним. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3. Бинарные сборки подготовлены для Windows и macOS, а для Linux ожидаются в ближайшее время.

Главные изменения:

  • Полная переработка интерфейса и переход на GTK/CSS. Все элементы интерфейса теперь могут контролироваться при помощи CSS-тем. Подготовлена серия тем, оптимизированных для работы на мониторах с низким и высоким разрешением: darktable, darktable-elegant-darker, darktable-icons-darker, darktable-elegant-dark, darktable-elegant-grey, darktable-icons-dark, darktable-icons-grey. Требования к минимальной версии GTK подняты до 3.22.
  • В истории изменений теперь отображаются ранее скрытые "системные" модули. Статус модулей в истории отображается иконкой.
  • Поддержка переупорядочивания модулей в порядке применения к изображению (Ctrl+Shift+Перетащить).
  • Поддержка назначения горячих клавиш для отдельных слайдеров. Например, управления экспокоррекцией. Это открывает возможность для быстрого редактирования с применением специализированных пультов.
  • Поддержка операций undo/redo в режиме светового стола (lighttable) для меток, цветовых меток, рейтингов, метаданных, истории редактирования и применяемых стилей.
  • Поддержка растровых масок (специальный тип параметрической маски).
  • Переработана лента снимков и режимы гистограммы.
  • Добавлен режим сохранения цветов в модуль "базовая кривая". Внимание! Этот режим включен по умолчанию (в режиме "Светлота") и может заметно изменять вид вновь импортированных файлов в сравнении с файлами JPEG, созданными камерой.
  • Новые версии модулей "плёночная тональная кривая" и "эквалайзер тонов". Модули предоставляют мощные средства работы с изображениями и могут полностью заменить модули "базовая кривая", "тени и света" и "отображение тонов". Интерфейс модулей весьма непрост, поэтому с логикой работы проще познакомиться на реальных примерах из видео автора.

  • Переработан модуль подавления шума по профилю. Добавлена поддержка профилей новых камер.
  • Новый модуль "3D таблицы поиска цветов" с поддержкой форматов PNG Hald-CLUT и Cube. Наиболее популярный свободный набор СLUTов можно загрузить по ссылке, а с подробностями работы можно ознакомиться здесь.
  • Новый модуль "основные настройки", позволяющий быстро настроить чёрную, белую и серую точки, изменить насыщенность и автоматически рассчитать экспозицию снимка.
  • Новые модули "уровни RGB" и "тональная кривая RGB", поддерживающие работу с отдельными каналами в пространстве RGB в дополнение к уже существовавшим модулям, работающим в пространстве Lab.
  • Инструмент "цветовая пипетка" в модулях смешивания, тональной кривой, цветовых зон и свечения, поддерживающий выборку среднего значения по выделенному участку (Ctrl+Щелчок по иконке пипетки).
  • Поддержка быстрого поиска модулей по имени.
  • Добавлен режим выбраковки изображений (попарное сравнение).
  • Добавлен диалог настройки экспортируемых метаданных, позволяющий управлять экспортом данных Exif, меток, их иерархией и данных геотеггинга.
  • Произведена миграция с POSIX threads на OpenMP.
  • Произведены множественные оптимизации для SSE и OpenCL.
  • Добавлена поддержка более 30 новых камер.
  • Поддержка нового Google Photo API с возможностью создания альбомов напрямую из darktable (на данный момент не работает из-за блокировки со стороны Google).
  • Значительно переработанное руководство пользователя будет опубликовано в ближайшее время.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.darktable.org/news...)
  2. OpenNews: Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 3.0 RC
  3. OpenNews: Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 2.6
  4. OpenNews: Новые системы машинного обучения от Fаcebook и Google. Код для раскрашивания чёрно-белых фотографий
  5. OpenNews: Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 6.2
  6. OpenNews: Релиз программы для обработки фотографий RawTherapee 5.7
Автор новости: timur.davletshin
Тип: Программы
Ключевые слова: darktable, photo, image
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Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, llol (?), 12:22, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –15 +/
    Отстой полнейший. Вместо поддержки RAW форматов, занялись свистоперделками. Где поддердка Lumix G9? Где поддержка Lumix S1? Камерам второй год уже пошёл.

    Шлак, в помойку.

     
     
  • 2.2, timur.davletshin (ok), 12:26, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Будь мужиком и добавь её сам! Ну или хотя бы сконвертируй raw'ку в DNG.
     
     
  • 3.3, llol (?), 12:28, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Либо можно продолжать пользоваться RT (:  Чего и всем советую.
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 13:00, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >Либо можно продолжать пользоваться Lightroom (:  Чего и всем советую.

    Держи, исправил.

     
     
  • 5.13, Аноним (13), 13:10, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сравнивая с RT, не стоит он этих денег. Только не говорите мне "скачай и крякни".
     
     
  • 6.15, timur.davletshin (ok), 13:14, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зато у RT банальную пылинку на оптике не убрать без поддержки масок. Куда это годится?
     
  • 6.28, Аноним (12), 15:34, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Сравнивая с RT, не стоит он этих денег

    1) Идем на сайт адобе, жмем creative plans and pricing.
    2) Видим план Photography, куда входят и Фотошопчик, и Лайтрумчик всего за... тадам... 9.99$ в месяц.

    10 баксов в месяц, Карл! Один, блин, поход в старбакс выходит раза в 2-3 дороже. О чем речь вообще? Взрослые люди, как-никак.

     
  • 5.16, zzz (??), 13:15, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Capture One поинтереснее будет.
     
  • 2.4, К (?), 12:29, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, G9 хорош достаточно, чтобы вообще его поддерживать?

    Lumix же, какое качество?!

     
     
  • 3.6, Shura (??), 12:41, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Lumix очень хорош, не надо. Это сейчас одна из лучших камер для записи видео. Фото с него тоже хороши.
     
     
  • 4.14, Аноним (13), 13:13, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подтверждаю. А по факту с любой камеры можно выжать очень приличные снимки, если снимать умеючи. 90% решает композиция и экспозиция.
     
  • 2.5, timur.davletshin (ok), 12:35, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Отстой полнейший. Вместо поддержки RAW форматов, занялись свистоперделками. Где поддердка
    > Lumix G9? Где поддержка Lumix S1? Камерам второй год уже пошёл.
    > Шлак, в помойку.

    Да ты банальный болтун, как оказывается! Залил rw2 c https://www.photographyblog.com/reviews/panasonic_lumix_g9_review/sample_image и он работает. Даже профили для оптики есть.

     
     
  • 3.8, llol (?), 12:47, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    S1?
     
     
  • 4.11, timur.davletshin (ok), 12:51, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Взял оттуда же, сконвертировал в DNG и всё работает. Я ж тебе уже писал — будь мужиком )))
     
     
  • 5.17, llol (?), 13:24, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А что ещё нужно сделать, чтобы пользоваться плетущейся в хвосте прогресса аппликухой? Может надо через правое плечо поплевать и сжечь лягушку-девственницу в полнолуние (:

    Нет уж, спасибо, есть беспроблемные приложения, которые позволяют просто делать дело (:

     
     
  • 6.19, Аноним (-), 13:31, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так не пользуйся, тебя ж никто не заставляет. Но так, между нами, апликуха довольно удобная, прикольная и фичастая. RT тоже ничего, но они довольно разные.
     
  • 6.20, timur.davletshin (ok), 13:43, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "Беспроблемных" нет. Вообще нет. Да никто тебя и не заставляет. Пришёл тут на тематическую тусовочку, чтобы сказать, что всех собравшихся не уважаешь — странный человек )))
     
  • 2.10, Аномномномнимус (?), 12:50, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Lumix да, шлак, в помойку...
     
  • 2.22, Аноним (22), 14:05, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Линукс, чего ты ожидал?
     

  • 1.7, timur.davletshin (ok), 12:41, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Небольшие советы:

    1. Авторы приняли сомнительное решение (на мой личный вгляд) включить режим сохранения цветов в базовой кривой. Если у вас цвета в новых импортированных снимках стали блеклыми и выгоревшие света, то отключите этот режим и отпишитесь в https://github.com/darktable-org/darktable/issues/3677

    2. Если вы обновляетесь из репозиториев дистрибутивов и ваша оптика не поддерживается, то попробуйте для начала обновить базу данных при помощи lensfun-update-data.

     
     
  • 2.24, Crazy Alex (ok), 14:37, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-то я так и не понял из двух тикетов, что им этот "режим сохранения цветов" даёт. А заодно - что это такое вообще.
     
     
  • 3.30, timur.davletshin (ok), 15:35, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А из скринов не очевидно? Цвета он сохраняет в светах, но попутно херит яркостный канал в светах и цвет в средних тонах.
     

  • 1.9, Аномномномнимус (?), 12:49, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лепота
     
  • 1.18, prokoudine (ok), 13:30, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять не дождались анонса на офсайте,торопыги :)
     
     
  • 2.21, timur.davletshin (ok), 13:44, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ещё неделю ждать будем. А так хоть перебесимся уже к официальной публикации )))
     

  • 1.23, Аноним (-), 14:21, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > ...переход на GTK... Требования к минимальной версии GTK подняты до 3.22.

    Дальше не читал. Ф печь!

     
  • 1.25, Нонон (?), 14:48, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Им кто-то пользуется?
    Это софт только для фотографов с про фотиками?

    А то я не очень понял что с этим "черным столом" делать..

     
     
  • 2.27, жека воробьев (?), 15:15, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не забивай голову. Очевидно, что тебе он не нужен
     
  • 2.29, Вулх (?), 15:34, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он для тех у кого камеры умеют снимать в raw формате.
     

  • 1.26, Аноним (-), 15:05, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Код проекта распространяется под лицензией GPLv3.

    Правильные пацаны.

     
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