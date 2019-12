Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 3.0

2.2 , timur.davletshin ( ok ), 12:26, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Будь мужиком и добавь её сам! Ну или хотя бы сконвертируй raw'ку в DNG.

3.3 , llol ( ? ), 12:28, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Либо можно продолжать пользоваться RT (: Чего и всем советую.

4.12 , Аноним ( 12 ), 13:00, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – >Либо можно продолжать пользоваться Lightroom (: Чего и всем советую. Держи, исправил.

5.13 , Аноним ( 13 ), 13:10, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Сравнивая с RT, не стоит он этих денег. Только не говорите мне "скачай и крякни".

6.15 , timur.davletshin ( ok ), 13:14, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Зато у RT банальную пылинку на оптике не убрать без поддержки масок. Куда это годится?

6.28 , Аноним ( 12 ), 15:34, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Сравнивая с RT, не стоит он этих денег 1) Идем на сайт адобе, жмем creative plans and pricing.

2) Видим план Photography, куда входят и Фотошопчик, и Лайтрумчик всего за... тадам... 9.99$ в месяц. 10 баксов в месяц, Карл! Один, блин, поход в старбакс выходит раза в 2-3 дороже. О чем речь вообще? Взрослые люди, как-никак.

5.16 , zzz ( ?? ), 13:15, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Capture One поинтереснее будет.

2.4 , К ( ? ), 12:29, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что, G9 хорош достаточно, чтобы вообще его поддерживать? Lumix же, какое качество?!

3.6 , Shura ( ?? ), 12:41, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Lumix очень хорош, не надо. Это сейчас одна из лучших камер для записи видео. Фото с него тоже хороши.

4.14 , Аноним ( 13 ), 13:13, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Подтверждаю. А по факту с любой камеры можно выжать очень приличные снимки, если снимать умеючи. 90% решает композиция и экспозиция.

2.5 , timur.davletshin ( ok ), 12:35, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Отстой полнейший. Вместо поддержки RAW форматов, занялись свистоперделками. Где поддердка

> Lumix G9? Где поддержка Lumix S1? Камерам второй год уже пошёл.

> Шлак, в помойку. Да ты банальный болтун, как оказывается! Залил rw2 c https://www.photographyblog.com/reviews/panasonic_lumix_g9_review/sample_image и он работает. Даже профили для оптики есть.

3.8 , llol ( ? ), 12:47, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – S1?

4.11 , timur.davletshin ( ok ), 12:51, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Взял оттуда же, сконвертировал в DNG и всё работает. Я ж тебе уже писал — будь мужиком )))

5.17 , llol ( ? ), 13:24, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – А что ещё нужно сделать, чтобы пользоваться плетущейся в хвосте прогресса аппликухой? Может надо через правое плечо поплевать и сжечь лягушку-девственницу в полнолуние (: Нет уж, спасибо, есть беспроблемные приложения, которые позволяют просто делать дело (:

6.19 , Аноним ( - ), 13:31, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Так не пользуйся, тебя ж никто не заставляет. Но так, между нами, апликуха довольно удобная, прикольная и фичастая. RT тоже ничего, но они довольно разные.

6.20 , timur.davletshin ( ok ), 13:43, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – "Беспроблемных" нет. Вообще нет. Да никто тебя и не заставляет. Пришёл тут на тематическую тусовочку, чтобы сказать, что всех собравшихся не уважаешь — странный человек )))

2.10 , Аномномномнимус ( ? ), 12:50, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Lumix да, шлак, в помойку...

2.22 , Аноним ( 22 ), 14:05, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Линукс, чего ты ожидал?