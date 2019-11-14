Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 3.0 RC

Почти после года активной разработки сообщество разработчиков программы для организации и обработки цифровых фотографий Darktable выпустило первый кандидат в релизы ветки 3.0. Darktable выступает в роли свободной альтернативы Adobe Lightroom и специализируется на недеструктивной работе с raw-изображениями. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3. Бинарные сборки подготовлены для Debian, Fedora, OpenSUSE и Ubuntu. Главные изменения: Полная переработка интерфейса и перенос на GTK/CSS. Теперь все элементы интерфейса могут контролироваться при помощи CSS тем. Подготовлена серия тем, оптимизированных для работы на мониторах с низким и высоким разрешением: darktable, darktable-elegant-darker, darktable-icons-darker, darktable-elegant-dark, darktable-elegant-grey, darktable-icons-dark, darktable-icons-grey. Требования к минимальной версии GTK подняты до 3.22.

Поддержка переупорядочивания модулей в порядке применения к изображению (Ctrl+Shift+Перетащить).

Поддержка операций undo/redo в режиме светового стола (lighttable) для меток, цветовых меток, рейтингов, метаданных, истории редактирования и применяемых стилей.

Поддержка растровых масок.

Переработана лента снимков и режимы гистограммы.

Новые версии модулей "плёночная тональная кривая" и "эквалайзер тонов".

Переработан модуль подавления шума по профилю.

Новый модуль "3D таблицы поиска цветов" с поддержкой форматов PNG Hald-CLUT и Cube.

Новый модуль "основные настройки", позволяющий быстро настроить чёрную, белую и серую точки, изменить насыщенность и автоматически рассчитать экспозицию снимка.

Новые модули "уровни RGB" и "тональная кривая RGB", поддерживающие работу с отдельными каналами в пространстве RGB в дополнение к уже существовавшим модулям, работающим в пространстве Lab.

Инструмент "цветовая пипетка" в модулях смешивания, тональной кривой, цветовых зон и свечения, поддерживающий выборку среднего значения по выделенному участку (Ctrl+Щелчок по иконке пипетки).

Поддержка быстрого поиска модулей по имени.

Добавлен диалог настройки экспортируемых метаданных, позволяющий управлять экспортом данных Exif, меток, их иерархией и данных геотеггинга.

Произведена миграция с POSIX threads на OpenMP.

Произведены множественные оптимизации для SSE и OpenCL.

Добавлена поддержка более 30 новых камер.

Поддержка нового Google Photo API с возможностью создания альбомов напрямую из darktable. Сообщения об обнаруженных ошибках можно оставить на GitHub или связаться с разработчиками в списке рассылки darktable-dev@lists.darktable.org.



