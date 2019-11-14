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Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 3.0 RC

14.11.2019 10:30

Почти после года активной разработки сообщество разработчиков программы для организации и обработки цифровых фотографий Darktable выпустило первый кандидат в релизы ветки 3.0. Darktable выступает в роли свободной альтернативы Adobe Lightroom и специализируется на недеструктивной работе с raw-изображениями. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3. Бинарные сборки подготовлены для Debian, Fedora, OpenSUSE и Ubuntu.

Главные изменения:

  • Полная переработка интерфейса и перенос на GTK/CSS. Теперь все элементы интерфейса могут контролироваться при помощи CSS тем. Подготовлена серия тем, оптимизированных для работы на мониторах с низким и высоким разрешением: darktable, darktable-elegant-darker, darktable-icons-darker, darktable-elegant-dark, darktable-elegant-grey, darktable-icons-dark, darktable-icons-grey. Требования к минимальной версии GTK подняты до 3.22.
  • Поддержка переупорядочивания модулей в порядке применения к изображению (Ctrl+Shift+Перетащить).
  • Поддержка операций undo/redo в режиме светового стола (lighttable) для меток, цветовых меток, рейтингов, метаданных, истории редактирования и применяемых стилей.
  • Поддержка растровых масок.
  • Переработана лента снимков и режимы гистограммы.
  • Новые версии модулей "плёночная тональная кривая" и "эквалайзер тонов".
  • Переработан модуль подавления шума по профилю.
  • Новый модуль "3D таблицы поиска цветов" с поддержкой форматов PNG Hald-CLUT и Cube.
  • Новый модуль "основные настройки", позволяющий быстро настроить чёрную, белую и серую точки, изменить насыщенность и автоматически рассчитать экспозицию снимка.
  • Новые модули "уровни RGB" и "тональная кривая RGB", поддерживающие работу с отдельными каналами в пространстве RGB в дополнение к уже существовавшим модулям, работающим в пространстве Lab.
  • Инструмент "цветовая пипетка" в модулях смешивания, тональной кривой, цветовых зон и свечения, поддерживающий выборку среднего значения по выделенному участку (Ctrl+Щелчок по иконке пипетки).
  • Поддержка быстрого поиска модулей по имени.
  • Добавлен диалог настройки экспортируемых метаданных, позволяющий управлять экспортом данных Exif, меток, их иерархией и данных геотеггинга.
  • Произведена миграция с POSIX threads на OpenMP.
  • Произведены множественные оптимизации для SSE и OpenCL.
  • Добавлена поддержка более 30 новых камер.
  • Поддержка нового Google Photo API с возможностью создания альбомов напрямую из darktable.

Сообщения об обнаруженных ошибках можно оставить на GitHub или связаться с разработчиками в списке рассылки darktable-dev@lists.darktable.org.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.darktable.org/2019...)
  2. OpenNews: Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 2.6
  3. OpenNews: Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 2.0
  4. OpenNews: Выпуск программы для просмотра стереоскопических фотографий StereoPhotoView 1.11.0
  5. OpenNews: Доступен менеджер фотографий Shotwell 0.30 с поддержкой распознавания лиц
  6. OpenNews: Релиз программы для обработки фотографий RawTherapee 5.7
Автор новости: timur.davletshin
Тип: Программы
Ключевые слова: darktable
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, слакварявод (ok), 12:22, 14/11/2019 [ответить]  
    		• +2 +/
    Отлично!
     
  • 2, Аноним (2), 13:17, 14/11/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    libjpeg-turbo
     
  • 3, Nadanon (?), 13:18, 14/11/2019 [ответить]  
    		• +/
    RawTherapee круче.
     
     
  • 5, Crazy Alex (ok), 13:26, 14/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Э... чем? DarkTable вроде только что кофе варить не умеет
     

  • 4, Crazy Alex (ok), 13:25, 14/11/2019 [ответить]  
    		• +/
    Ещё один вид маски? :-)
     
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