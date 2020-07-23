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Техника незаметного искажения фотографий для нарушения работы систем распознавания лиц

23.07.2020 09:33

Исследователи из лаборатории SAND при Чикагском университете разработали инструментарий Fawkes с реализацией метода искажения фотографий, препятствующего их использованию для обучения систем распознавания лиц и идентификации пользователей. В изображение вносятся пиксельные изменения, которые незаметны при просмотре людьми, но приводят к формированию некорректных моделей при использовании для тренировки систем машинного обучения. Код инструментария написан на языке Python и опубликован под лицензией BSD. Сборки подготовлены для Linux, macOS и Windows.

Обработка фотографий предложенной утилитой перед публикацией в социальных сетях и других публичных площадках позволяет защитить пользователя от использования данных фотографий в качестве источника для обучения систем распознавания лиц. Предложенный алгоритм предоставляет защиту от 95% попыток распознавания лиц (для API распознавания Microsoft Azure, Amazon Rekognition и Face++ эффективность защиты составляет 100%). Более того, даже если в будущем оригинальные, необработанные утилитой, фотографии будут использованы в модели, при обучении которой уже применялись искажённые варианты фотографий, уровень сбоев при распознавании сохраняется и составляет не менее 80%.

Метод основывается на феномене "состязательных примеров", суть которого в том, что несущественные изменения входных данных могут привести к кардинальным изменениям логики классификации. В настоящее время феномен "состязательных примеров" является одной из главных нерешённых проблем в системах машинного обучения. В будущем ожидается появление систем машинного обучения нового поколения, лишённых рассматриваемого недостатка, но эти системы потребуют значительных изменений в архитектуре и подходе к построению моделей.

Обработка фотографий сводится к добавлению в изображение комбинации пикселей (кластеров), которые воспринимаются алгоритмами глубинного машинного обучения как характерные для изображаемого объекта шаблоны и приводят к искажению признаков, применяемых для классификации. Подобные изменения не выделяются из общего набора и их чрезвычайно трудно обнаружить и удалить. Даже имея оригинальное и модифицированное изображения, проблематично определить, где оригинал, а где изменённая версия.

Вносимые искажения демонстрируют высокую стойкость против создания контрмер, нацеленных на выявления фотографий, нарушающих корректное построения моделей машинного обучения. В том числе не эффективны методы на основе размытия, добавления шумов или наложения фильтров на изображение для подавления пиксельных комбинаций. Проблема в том, что при наложении фильтров точность классификации падает значительно быстрее, чем определимость пиксельных шаблонов, и на том уровне когда искажения будут подавлены, уровень распознавания уже нельзя считать приемлемым.

Отмечается, что как и большинство других технологий для защиты конфиденциальности, предложенная техника может использоваться не только для борьбы с неавторизированным использованием публичных изображений в системах распознавания, но и как инструмент для скрытия злоумышленников. Исследователи полагают, что проблемы с распознаванием в основном могут коснуться сторонних сервисов, бесконтрольно и без разрешения собирающих информацию для обучения своих моделей (например, сервис Clearview.ai предлагает БД распознавания лиц, построенную на индексации около 3 миллиардов фотографий из социальных сетей). Если сейчас в коллекциях подобных сервисов находятся преимущественно достоверные изображения, но при активном использовании Fawkes, со временем, набор искажённых фотографий окажется больше и модель будет считать их более приоритетными для классификации. На системы распознавания спецслужб, модели которых строятся на основе достоверных источников, опубликованный инструментарий повлияет в меньшей степени.

Из близких по назначению практических разработок можно отметить проект Camera Adversaria, развивающий мобильное приложение для добавления на изображения шума Перлина, мешающего корректной классификации системами машинного обучения. Код Camera Adversaria доступен на GitHub под лицензией EPL. Другой проект Invisibility cloak нацелен на блокирование распознавания камерами наблюдения через создание специальных узорчатых плащей, футболок, свитеров, накидок, плакатов или шляп.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Техника атаки на системы, использующие алгоритмы машинного обучения
  3. OpenNews: NVIDIA открыла код StyleGAN, генератора лиц на основе машинного обучения
  4. OpenNews: NVIDIA открыла код системы машинного обучения, синтезирующей пейзажи по наброскам
  5. OpenNews: Google опубликовал данные и модель машинного обучения для разделения звуков
  6. OpenNews: PIFu - система машинного обучения для построения 3D-модели человека на основе 2D-снимков
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Интересно / К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53414-ai
Ключевые слова: ai, model, image, photo
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Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, A.Stahl (ok), 10:24, 23/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну будут обучать эти ваши нейросетки на картинках и с этими помехами, а не только на "чистых". Через какое-то время вернёмся к исходному состоянию вещей.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:31, 23/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не вернёмся.
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:32, 23/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нейросетки настолько flawed-by-design - что можно практически до бесконечности вносить разные паттерны помех, и это будет ломать детектирование. Либо (если есть доступ в весовым коэффициентам) - то можно вообще подобрать паттерн, который будет приводить к ложному детектированию в одном человеке другого.
     
  • 2.7, Онаним (?), 10:34, 23/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не так просто - объём свёртки вырастет настолько, что производительность будет ниже плинтуса.
     
  • 2.9, имя_ (?), 10:57, 23/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будут, но это что-то по типу вечной проблемы "броня" - "снаряд", поэтому не так страшно.
     
  • 2.16, КО (?), 11:26, 23/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там засада в том, что если научить и ту и другую считать одинаковой, то в одинаковые добавятся и еще куча других, вплоть до бегемотов. А если начать отличать их, то рано или поздно нейросеть найдет закономерность, что главное это процент голубого неба.
     

  • 1.2, dysondi (?), 10:24, 23/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даже и не знаю что сказать, мой телефон увидел что это лица https://prnt.sc/tn235j

    Наверное тут имеется ввиду другое распознавание ?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:26, 23/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    имеется ввиду соотношения предоставленного лица с конкретной личностью
     
  • 2.12, VoDA (ok), 11:03, 23/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта техника искажает фотографии таким образом, что не возможно определить одному ли человеку принадлежат фотографии.
    Как частность, нельзя по фотке идентифицировать человека, если в базе фотографий будут находиться искаженные фотографии.
    Что интересно, наличие в базе нормальных, не искаженных фотографий не помогает идентификации.
     

  • 1.6, Онаним (?), 10:34, 23/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    О, а вот это хороший проект.
     
  • 1.8, Аноним (8), 10:38, 23/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как интересно
     
  • 1.10, тоже Аноним (ok), 11:01, 23/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    В реализации этой технологии для широкого круга пользователей просто-таки напрашивается запись телеметрии в те самые "пиксельные изменения". И пользователь спокоен, и товарищ майор сразу получает готовую стеганограмму без всей этой вашей возни с нейросетями.
     
  • 1.11, Соня Мармеладова (?), 11:02, 23/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Годнота
     
  • 1.13, Аноним (13), 11:17, 23/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Там какая-то дама закоммитила одну строку комментария в код. Через неделю во всех новостях: "Женщина создала систему, которая перевернет мир"
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 11:43, 23/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    #metoo?
     

  • 1.14, Аноним2 (?), 11:17, 23/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если программа покажет изменения, то потом карандашем нарисовать эти несколько "веснушек" и можно ходить так и фоткаться
     
  • 1.15, СеменСеменыч777 (?), 11:18, 23/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    закон Мерфи против конспирологов.
    только я начал готовится к решению вопроса о двойниках пересидента РФ (есть ли они и сколько их всего) через Azure, как трах-бах - ломающая новость.
     
  • 1.17, Аноним (17), 11:36, 23/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Код инструментария написан на языке Python и опубликован под лицензией BSD.

    Какой может быть инструментарий от макак и бидонистов, не осиливших ни нормальный язык, ни лицензию?

     
  • 1.18, Аноним (18), 11:40, 23/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    нужно сразу в ПО фотоаппаратов и смартфонов встраивать.
     
     
  • 2.23, Ненавижу SJW (?), 11:55, 23/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем? Удобно же когда при фотографировании у тебя фокус на лице автоматом
     

  • 1.20, Аноним (20), 11:44, 23/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    весьма интересная штука!
    бледнокожую азиатку в примерах заметно покарёжило
     
  • 1.21, Аноним (20), 11:47, 23/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня другой вопрос: а сжатие и прочие обработки, которые произодятся на стороне соц.сетей и прочих сервисов не убивают эффект от добавления этих пикселей?
     
  • 1.22, Аноним (22), 11:48, 23/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что мешает прогонять фотки через какой-нить фильтр, блур какой-нить перед обработкой?
     
     
  • 2.24, ИмяХ (?), 11:59, 23/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прочитай техотчет и исходные коды, там всё подробно и понятно написано
     

  • 1.25, Аноним (25), 12:04, 23/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Такая клоака... Свою-то живую морду не исказишь.
    Да и обучать эти системы не по вашим фотографиям будут.
     
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