2.2 , user90 ( ? ), 12:56, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Нейронки не всесильны. Нейронки - это тупик! И в нынешнем виде годны лишь для того, чтобы производить эффект на среднего обывателя.

3.8 , Kusb ( ? ), 13:14, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Интересно. Но единственный интел. который мы знаем - это же нейронка и многое по моему тяжело делать без них.

3.20 , OpenEcho ( ? ), 14:24, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Тупик, - эт точно... особенно когда получение кредита зависит от нейронки... и не только для обычного среднего обывателя...

2.3 , commiethebeastie ( ok ), 12:57, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Как мне вы доставляете: https://github.com/ROCmSoftwarePlatform/pytorch

3.5 , user90 ( ? ), 13:03, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Почему не Common Lisp? ;)

4.6 , commiethebeastie ( ok ), 13:05, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Код проекта написан на языке Python с использованием фреймворка PyTorch Это прослойка для caffe2, который есть для ROCm, tensorflow тоже есть для ROCm. Любую CUDA программу можно перекомпилировать под libhsa, при условии, что эта программа работает под линуксом. Т.к. ROC полностью перекрывает по возможностям убогий кудах. Единственное - это нет ROC под маздайкой.

5.15 , Аноним ( 1 ), 13:48, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >>Код проекта написан на языке Python с использованием фреймворка PyTorch

> Это прослойка для caffe2, который есть для ROCm, tensorflow тоже есть для

> ROCm.

> Любую CUDA программу можно перекомпилировать под libhsa, при условии, что эта программа

> работает под линуксом. Т.к. ROC полностью перекрывает по возможностям убогий кудах.

> Единственное - это нет ROC под маздайкой. Это прослойка для нескольких фреймворков. Про поддержку там opencl это слишком влажные фантазии, извините. Сейчас куда является основным стандартом гетерогенных вычислений, как ни крути, в этом свете говорить о какой-то убогости глупо. Это не у opencl ли не было поддержки атомарных операций в течении 10 лет? И на была у cuda,

6.21 , commiethebeastie ( ok ), 14:32, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Какой нафиг opencl? HSA это не opencl ни разу. На ROCm hip (перекомпилированная cuda) и opencl работают поверх HSA. А основной компилятор - HCC. Ты пишешь то, чего не знаешь.

7.26 , Аноним ( 1 ), 14:58, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Какой нафиг opencl? HSA это не opencl ни разу. На ROCm hip

> (перекомпилированная cuda) и opencl работают поверх HSA. А основной компилятор -

> HCC. Ты пишешь то, чего не знаешь. Ну и хорошо, пусть перекомпилируют. Кому нужно пользоваться суррогатом?

3.14 , Аноним ( 1 ), 13:41, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Как мне вы доставляете:

> https://github.com/ROCmSoftwarePlatform/pytorch Чёт не знаю, посчитал количество упоминаний opencl по ссылке и по-моему это доставляете вы.

4.22 , commiethebeastie ( ok ), 14:33, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Посчитал, их 0. Туда добавлена поддержка HSA, а не opencl. У которой есть не только атомарные операции, но и системные указатели, которые пользователям зеленой могут только сниться.

А во-вторых у opencl 2 тоже есть атомарные операции.

5.24 , Аноним ( 1 ), 14:56, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Посчитал, их 0. Туда добавлена поддержка HSA, а не opencl. У которой

> есть не только атомарные операции, но и системные указатели, которые пользователям

> зеленой могут только сниться.

> А во-вторых у opencl 2 тоже есть атомарные операции. Что-то не густо, совсем не густо. Вот это самое релевантная ссылка в выдаче по запросу amd hsa https://www.reddit.com/r/Amd/comments/c0uq9d/what_happened_to_hsa_is_it_dead/

6.27 , commiethebeastie ( ok ), 15:00, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я тебе дал ссылку на ROCm Software Platform, где можно почитать из чего она состоит, ты же дал ссылку на высер на реддите, где потужились тебе подобные индивиды.

7.28 , Аноним ( 1 ), 15:20, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Я тебе дал ссылку на ROCm Software Platform, где можно почитать из

> чего она состоит, ты же дал ссылку на высер на реддите,

> где потужились тебе подобные индивиды. Подобные мне? Тогда почему нормальной информации в интернете нет? Т.е. вообще нет, выглядит так будто "мёртвое умереть не может".

2.9 , Аноним ( 9 ), 13:20, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А где вы в тексте новости увидели слово "NVIDIA"?

3.18 , Аноним ( 1 ), 13:51, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А где вы в тексте новости увидели слово "NVIDIA"? https://www.youtube.com/watch?v=ihZyUBaG_8Y

2.12 , Аноним ( - ), 13:25, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Тем, кому не только вконтакте сидеть, нужна видеокарта зелёных без вариантов. Вы в Ntech работаете? Или вы какой-нибудь Артур Хачуян? Зачем вам нейросети?

3.16 , Аноним ( 1 ), 13:50, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>Тем, кому не только вконтакте сидеть, нужна видеокарта зелёных без вариантов.

> Вы в Ntech работаете? Или вы какой-нибудь Артур Хачуян? Зачем вам нейросети? Да так, картинки перерисовывать, видосики. В интересные игрушки играть опять же.

2.23 , факен ( ? ), 14:44, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чудо, а тебе где сидеть надо?!

3.25 , Аноним ( 1 ), 14:57, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Чудо, а тебе где сидеть надо?! А что вы хамите?