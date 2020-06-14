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PIFu - система машинного обучения для построения 3D-модели человека на основе 2D-снимков

14.06.2020 11:23

Группа исследователей из нескольких американских университетов опубликовала проект PIFu (Pixel-Aligned Implicit Function), позволяющий применить методы машинного обучения для построения 3D-модели человека по одному или нескольким двумерным изображениям. Система позволяет воссоздавать сложные варианты одежды, такие как юбки со складками и туфли на каблуках, и различные причёски, самостоятельно восстанавливая текстуру и форму в областях, невидимых в проекции, по которой производится построение 3D-модели. Для увеличения качества и детализации итоговой 3D-модели может применяться несколько изображений в разных ракурсах. Код проекта написан на языке Python с использованием фреймворка PyTorch и распространяется под лицензией MIT.

В качестве источника для реконструкции объёмного макета используется нейронная сеть, позволяющая выбирать наиболее вероятную форму и додумывать скрытые элементы, отталкиваясь от модели, обученной на различных вариантах существующих объектов. Параллельно проект предоставляет алгортим для сопоставления полученного объёмного макета с текстурами на предоставленных двумерных изображениях, который выравнивает пиксели 2D-изображения в соответствии с их позицией на 3D-объекте и генерирует наиболее вероятные отсутствующие текстуры. Для кодирования изображения может применяться любая свёрточная нейронная сеть, для реконструкции поверхности применена архитектура "Stacked hourglass", а для сопоставления текстур задействована нейронная сеть на базе архитектуры CycleGAN.

Применявшаяся исследователями готовая обученная модель доступна для свободной загрузки, но исходные данные, на которых было проведено обучение, остаются закрыты, так как они основаны на результатах коммерческого 3D-сканирования. В качестве источника для самостоятельного обучения модели может использоваться база 3D-моделей людей от проекта Renderpeople.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Открыт код для синтеза анимации с помощью нейросетей
  3. OpenNews: NVIDIA открыла код системы машинного обучения, синтезирующей пейзажи по наброскам
  4. OpenNews: Обновление MediaPipe, фреймворка для обработки видео и звука с использованием машинного обучения
  5. OpenNews: NVIDIA открыла код StyleGAN, генератора лиц на основе машинного обучения
  6. OpenNews: Выпуск библиотеки компьютерного зрения OpenCV 4.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53152-pifu
Ключевые слова: pifu, ai, pytorch, 3d
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 12:52, 14/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Забавно. И опять NVIDIA. А вы спрашиваете, почему её покупают. Тем, кому не только вконтакте сидеть, нужна видеокарта зелёных без вариантов.

    Касательно новости… Нейронки не всесильны. Они имитируют детали, но эти детали будут бесконечно далеки от истины. Практически применение нейронок для имитации движения модели, является неплохой альтернативой мокапу (и куда более дешёвой), но это всё ещё печальная имитация.

     
     
  • 2.2, user90 (?), 12:56, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Нейронки не всесильны.

    Нейронки - это тупик! И в нынешнем виде годны лишь для того, чтобы производить эффект на среднего обывателя.

     
     
  • 3.8, Kusb (?), 13:14, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно. Но единственный интел. который мы знаем - это же нейронка и многое по моему тяжело делать без них.
     
  • 3.20, OpenEcho (?), 14:24, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Тупик, - эт точно... особенно когда получение кредита зависит от нейронки... и не только для обычного среднего обывателя...
     
  • 2.3, commiethebeastie (ok), 12:57, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как мне вы доставляете:

    https://github.com/ROCmSoftwarePlatform/pytorch

     
     
  • 3.5, user90 (?), 13:03, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему не Common Lisp? ;)
     
     
  • 4.6, commiethebeastie (ok), 13:05, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Код проекта написан на языке Python с использованием фреймворка PyTorch

    Это прослойка для caffe2, который есть для ROCm, tensorflow тоже есть для ROCm.

    Любую CUDA программу можно перекомпилировать под libhsa, при условии, что эта программа работает под линуксом. Т.к. ROC полностью перекрывает по возможностям убогий кудах. Единственное - это нет ROC под маздайкой.

     
     
  • 5.15, Аноним (1), 13:48, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>Код проекта написан на языке Python с использованием фреймворка PyTorch
    > Это прослойка для caffe2, который есть для ROCm, tensorflow тоже есть для
    > ROCm.
    > Любую CUDA программу можно перекомпилировать под libhsa, при условии, что эта программа
    > работает под линуксом. Т.к. ROC полностью перекрывает по возможностям убогий кудах.
    > Единственное - это нет ROC под маздайкой.

    Это прослойка для нескольких фреймворков. Про поддержку там opencl это слишком влажные фантазии, извините. Сейчас куда является основным стандартом гетерогенных вычислений,  как ни крути, в этом свете говорить о какой-то убогости глупо. Это не у opencl ли не было поддержки атомарных операций в течении 10 лет? И на была у cuda,

     
     
  • 6.21, commiethebeastie (ok), 14:32, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какой нафиг opencl? HSA это не opencl ни разу. На ROCm hip (перекомпилированная cuda) и opencl работают поверх HSA. А основной компилятор - HCC. Ты пишешь то, чего не знаешь.
     
     
  • 7.26, Аноним (1), 14:58, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какой нафиг opencl? HSA это не opencl ни разу. На ROCm hip
    > (перекомпилированная cuda) и opencl работают поверх HSA. А основной компилятор -
    > HCC. Ты пишешь то, чего не знаешь.

    Ну и хорошо, пусть перекомпилируют. Кому нужно пользоваться суррогатом?

     
  • 3.14, Аноним (1), 13:41, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как мне вы доставляете:
    > https://github.com/ROCmSoftwarePlatform/pytorch

    Чёт не знаю, посчитал количество упоминаний opencl по ссылке и по-моему это доставляете вы.

     
     
  • 4.22, commiethebeastie (ok), 14:33, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посчитал, их 0. Туда добавлена поддержка HSA, а не opencl. У которой есть не только атомарные операции, но и системные указатели, которые пользователям зеленой могут только сниться.
    А во-вторых у opencl 2 тоже есть атомарные операции.
     
     
  • 5.24, Аноним (1), 14:56, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Посчитал, их 0. Туда добавлена поддержка HSA, а не opencl. У которой
    > есть не только атомарные операции, но и системные указатели, которые пользователям
    > зеленой могут только сниться.
    > А во-вторых у opencl 2 тоже есть атомарные операции.

    Что-то не густо, совсем не густо. Вот это самое релевантная ссылка в выдаче по запросу amd hsa https://www.reddit.com/r/Amd/comments/c0uq9d/what_happened_to_hsa_is_it_dead/

     
     
  • 6.27, commiethebeastie (ok), 15:00, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тебе дал ссылку на ROCm Software Platform, где можно почитать из чего она состоит, ты же дал ссылку на высер на реддите, где потужились тебе подобные индивиды.
     
     
  • 7.28, Аноним (1), 15:20, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я тебе дал ссылку на ROCm Software Platform, где можно почитать из
    > чего она состоит, ты же дал ссылку на высер на реддите,
    > где потужились тебе подобные индивиды.

    Подобные мне? Тогда почему нормальной информации в интернете нет? Т.е. вообще нет, выглядит так будто "мёртвое умереть не может".

     
  • 2.9, Аноним (9), 13:20, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где вы в тексте новости увидели слово "NVIDIA"?
     
     
  • 3.18, Аноним (1), 13:51, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А где вы в тексте новости увидели слово "NVIDIA"?

    https://www.youtube.com/watch?v=ihZyUBaG_8Y

     
  • 2.12, Аноним (-), 13:25, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Тем, кому не только вконтакте сидеть, нужна видеокарта зелёных без вариантов.

    Вы в Ntech работаете? Или вы какой-нибудь Артур Хачуян? Зачем вам нейросети?

     
     
  • 3.16, Аноним (1), 13:50, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Тем, кому не только вконтакте сидеть, нужна видеокарта зелёных без вариантов.
    > Вы в Ntech работаете? Или вы какой-нибудь Артур Хачуян? Зачем вам нейросети?

    Да так, картинки перерисовывать, видосики. В интересные игрушки играть опять же.

     
  • 2.23, факен (?), 14:44, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чудо, а тебе где сидеть надо?!
     
     
  • 3.25, Аноним (1), 14:57, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чудо, а тебе где сидеть надо?!

    А что вы хамите?

     

  • 1.4, commiethebeastie (ok), 12:59, 14/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А кащея в бункере эта система может имитировать?
     
  • 1.7, Аноним (7), 13:07, 14/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже много лет назад таке видел, для любой серии фото и формы объектов.
     
  • 1.10, Дегенератор (ok), 13:21, 14/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А с рабом-негром в черном пиджаке сработает?
     
     
  • 2.11, Kusb (?), 13:24, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А с рабом-негром в черном пиджаке сработает?

    Попробуй.

     

  • 1.13, Аноним (13), 13:41, 14/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    R34 оно могет генерировать?
     
  • 1.17, iPony129412 (?), 13:51, 14/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А люди только? 😕
     
     
  • 2.19, Animal (??), 13:56, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Люди после.
     
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