Открыт код для синтеза анимации с помощью нейросетей

2.3 , A.Stahl ( ok ), 11:51, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – >но так не получить даже слабый ИИ И кофе так не сварить.

Им нужен был синтез анимаций на базе статических изображений. Они его сделали. Они не делали кофеварку или ИИ.

3.5 , user90 ( ? ), 11:58, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Оно ж по любому кривое и косое, как и остальные поделки в этой области :)

2.6 , freehck ( ok ), 12:01, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Зато можно во время видеозвонка выдавать себя за другого человека. Прикольно. =)

2.11 , corvuscor ( ok ), 13:05, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >слабый ИИ Гуманитарий детектед.