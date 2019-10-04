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Открыт код для синтеза анимации с помощью нейросетей

04.10.2019 11:38

Группа исследователей из шанхайского технического университета опубликовала инструментарий Impersonator, позволяющий при помощи методов машинного обучения симулировать движения людей по статическим изображениям, а также заменять одежду, переносить в другое окружение и менять ракурс с которого виден объект. Код написан на языке Python с применением фреймворка PyTorch. Для сборки также требуется torchvision и CUDA Toolkit.

Инструментарий получает на входе двумерное изображение и синтезирует изменённый результат на основе выбранной модели. Поддерживается три варианта трансформаций: Создание движущегося объекта, повторяющего движения, на которых была обучена модель. Передача элементов внешнего вида из модели в объект (например, смена одежды). Генерация нового ракурса (например, синтез изображения в профиль на основе фотографии в анфас). Все три метода могут комбинироваться, например, можно по фотографии генерировать видео, имитирующее исполнение сложного акробатического трюка в другой одежде.

В процессе синтеза попутно выполняются операции выделения объекта на фотографии и формирования недостающих элементов фона при перемещении. Модель для нейронной сети может быть натренирована один раз и использована для различных преобразований. Для загрузки доступны готовые модели, позволяющие сразу использовать инструментарий без проведения предварительной тренировки. Для работы требуется GPU с размером памяти не менее 8GB.

В отличие от методов трансформации, основанных на трансформации по ключевым точкам, описывающим расположение тела в двумерном пространстве, в Impersonator предпринята попытка синтеза трехмерной сетки (mesh) с описанием тела, используя методы машинного обучения. Предложенный метод позволяет проводить манипуляции с учётом персонализированной формы тела и текущей позы, моделируя естественные движения конечностей.

Для сохранения исходной информации, такой как текстуры, стиль, цвета и узнаваемость лица, в процессе трансформации применяется генеративно-состязательная нейронная сеть (Liquid Warping GAN). Информация об исходном объекте и параметры для его точной идентификации извлекается путём применения свёрточной нейронной сети.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/svip-lab/im...)
  2. OpenNews: NVIDIA открыла код системы машинного обучения, синтезирующей пейзажи по наброскам
  3. OpenNews: Доступна СУБД EuclidesDB, использующая элементы машинного обучения
  4. OpenNews: Новые системы машинного обучения от Fаcebook и Google. Код для раскрашивания чёрно-белых фотографий
  5. OpenNews: Intel открыл систему машинного обучения для обработки информации на естественном языке
  6. OpenNews: Microsoft открыл код библиотеки векторного поиска, используемой в Bing
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: pytorch, ai, image
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, user90 (?), 11:46, 04/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Не понимаю я этой темы. То есть для бизнеса оно конечно бывает полезно, но так не получить даже слабый ИИ. Да и попытки что-то сделать в этом направлении на языках общего назначения тоже вызывают ухмылку ;)
     
     
  • 2.3, A.Stahl (ok), 11:51, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    >но так не получить даже слабый ИИ

    И кофе так не сварить.
    Им нужен был синтез анимаций на базе статических изображений. Они его сделали. Они не делали кофеварку или ИИ.

     
     
  • 3.5, user90 (?), 11:58, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Оно ж по любому кривое и косое, как и остальные поделки в этой области :)
     
  • 2.6, freehck (ok), 12:01, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зато можно во время видеозвонка выдавать себя за другого человека. Прикольно. =)
     
  • 2.11, corvuscor (ok), 13:05, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >слабый ИИ

    Гуманитарий детектед.

     

  • 1.7, Аноним (7), 12:09, 04/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Респект ребятам, занимаются по истене интересными вещами, не то что я быдлокодю второй десяток лет.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 13:24, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То, что ты быдлокодишь - это печально. Есть куча интересных проектов.

    Я учил Machine Learning, хотел перейти туда. Во-первых, это совсем не так интересно. Результат потрясающий иногда (но это в основном топовые результаты). Однако процесс, как по мне, очень скучный. Это тупо чёрный ящик с попытками подобрать коэффициенты нужные.

     

  • 1.8, Штунц (?), 12:24, 04/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Круто. Надо попробовать создание мультфильмов со своими детьми. Вначале записываем видео с артистом (ребёнком), потом накладываем на него рисунок и вуаля. Эдакий дешёвый вариант захвата движения (motion capture) без датчиков напяленных на всё тело.
     
  • 1.9, жека воробьев (?), 12:38, 04/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    наконец я научусь танцевать
     
  • 1.10, Аноним (10), 12:39, 04/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Для сборки также требуется ... и CUDA Toolkit.

    Уносите.

     
  • 1.13, ыы (?), 13:26, 04/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скоро:
    Новый блокбастер "Они возвращаются -2" в главных ролях - ИИ1,ИИ2, ИИ Иивович, ИИ3
     
  • 1.14, Аноним (14), 13:26, 04/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это вообще зачем нужно?
     

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