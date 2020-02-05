Релиз программы для обработки фотографий RawTherapee 5.8

Представлен релиз программы RawTherapee 5.8, предоставляющей средства для редактирования фотографий и преобразования изображений в формате RAW. Программа поддерживает большое количество RAW-форматов файлов, в том числе, камер с датчиками Foveon- и X-Trans, а также может работать со стандартом Adobe DNG и с форматами JPEG, PNG и TIFF (до 32 бит на канал). Код проекта написан на языке C++ с использованием GTK+ и распространяется под лицензией GPLv3. RawTherapee предоставляет набор инструментов для коррекции цветопередачи, настройки баланса белого, яркости и контраста, а также функции автоматического повышения качества изображений и устранения шумов. Реализовано несколько алгоритмов нормализации качества изображений, корректировки освещения, подавления шумов, усиления деталей, борьбы с лишними тенями, коррекции завала краев и перспективы, автоматического удаления битых пикселей и изменения экспозиции, увеличения резкости, удаления царапин и следов пыли. В новом выпуске: Новый инструмент "Захват резкости", позволяющий автоматически восстановить детали, потерянные в результате размытия изображения;

Добавлена поддержка RAW-изображений в формате CR3, применяемом в камерах Canon. Пока возможно только извлечение изображений из CR3-файлов, а метеданные ещё не поддерживаются;

Улучшена поддержка различных моделей камер, включая камеры с цветовыми профилями DCP с двумя источниками света и уровнями белого цвета;

Проведена оптимизация производительности различных инструментов.



