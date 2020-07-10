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Июльское обновление приложений KDE 20.04.3

10.07.2020 22:35

В соответствии внедрённым в прошлом году ежемесячным циклом публикации обновлений представлено июльское сводное обновление приложений (20.04.3), развиваемых проектом KDE. Всего в рамках июльского обновления опубликованы выпуски более 120 программ, библиотек и плагинов. Информацию о наличии Live-сборок с новыми выпусками приложений можно получить на данной странице.

Наиболее заметные новшества:

  • Спустя более четырёх лет с момента прошлого выпуска опубликован BitTorrent-клиент KTorrent 5.2 и связанная с ним библиотека LibKTorrent 2.2.0. Новый выпуск примечателен заменой браузерного движка QtWebkit на QtWebengine и улучшением поддержи распределённой хэш-таблицы (DHT) для определения дополнительных узлов.
  • После двух с половиной лет разработки доступен новый выпуск программы учета личных финансов KMyMoney 5.1, которая может выступать в роли амбарной книги, инструмента для планирования семейного бюджета, планирования расходов, расчёта потерь и доходов от инвестиций. В новой версии добавлена поддержка символа индийской рупии (₹), в диалоге OFX-импорта реализована опция "Обратные сборы и платежи", при просмотре бюджета обеспечен показ всех типов счетов.
  • В утилите для наглядного сравнения файлов kdiff3 1.8.3 решены проблемы с выводом ошибки при попытке обработки несуществующих файлов при использовании с Git. Обеспечено корректное информирования об ошибках в режиме сравнения каталогов. Устранён крах при недоступности буфера обмена. Переработан полноэкранный режим.
  • В файловом менеджере Dolphin решена проблема с предпросмотром desktop-файлов.
  • В эмуляторе терминала Konsole убрана подстановка лишних переводов строки при вставке текста, помещённого в буфер обмена GTK-приложением.
  • Расширены возможности сайта kde.org/applications. Добавлено отображение информации о релизах программ и добавлены ссылки на загрузку в каталогах приложений Microsoft Store, F-Droid и Google Play, помимо ранее поддерживаемых Snap, Flatpak и Homebrew, а также вызова менеджера приложений для установки из пакетов в текущем дистрибутиве.


  1. Главная ссылка к новости (https://kde.org/announcements/...)
  2. OpenNews: Проект KDE завершил первую фазу миграции на GitLab
  3. OpenNews: В KDE Plasma 5.20 панель задач будет переведена на показ только сгруппированных пиктограмм
  4. OpenNews: Июньское обновление приложений KDE 20.04.2
  5. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.19
  6. OpenNews: Статус подготовки первого стабильного релиза KDE Plasma Mobile
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53321-kde
Ключевые слова: kde
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Gannet (ok), 22:39, 10/07/2020 [ответить]  
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    Опакечивание в Kubuntu 20.04, как и предыдущие версии Кед, очевидно не ожидается :(
     
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