Июльское обновление приложений KDE 20.04.3

В соответствии внедрённым в прошлом году ежемесячным циклом публикации обновлений представлено июльское сводное обновление приложений (20.04.3), развиваемых проектом KDE. Всего в рамках июльского обновления опубликованы выпуски более 120 программ, библиотек и плагинов. Информацию о наличии Live-сборок с новыми выпусками приложений можно получить на данной странице. Наиболее заметные новшества: Спустя более четырёх лет с момента прошлого выпуска опубликован BitTorrent-клиент KTorrent 5.2 и связанная с ним библиотека LibKTorrent 2.2.0. Новый выпуск примечателен заменой браузерного движка QtWebkit на QtWebengine и улучшением поддержи распределённой хэш-таблицы (DHT) для определения дополнительных узлов.

После двух с половиной лет разработки доступен новый выпуск программы учета личных финансов KMyMoney 5.1, которая может выступать в роли амбарной книги, инструмента для планирования семейного бюджета, планирования расходов, расчёта потерь и доходов от инвестиций. В новой версии добавлена поддержка символа индийской рупии (₹), в диалоге OFX-импорта реализована опция "Обратные сборы и платежи", при просмотре бюджета обеспечен показ всех типов счетов.

В утилите для наглядного сравнения файлов kdiff3 1.8.3 решены проблемы с выводом ошибки при попытке обработки несуществующих файлов при использовании с Git. Обеспечено корректное информирования об ошибках в режиме сравнения каталогов. Устранён крах при недоступности буфера обмена. Переработан полноэкранный режим.

В файловом менеджере Dolphin решена проблема с предпросмотром desktop-файлов.

В эмуляторе терминала Konsole убрана подстановка лишних переводов строки при вставке текста, помещённого в буфер обмена GTK-приложением.

Расширены возможности сайта kde.org/applications. Добавлено отображение информации о релизах программ и добавлены ссылки на загрузку в каталогах приложений Microsoft Store, F-Droid и Google Play, помимо ранее поддерживаемых Snap, Flatpak и Homebrew, а также вызова менеджера приложений для установки из пакетов в текущем дистрибутиве.



