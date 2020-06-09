Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.19

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|4.67, Аноним (67), 17:47, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И грабить магазины (конечно же в знак своего несогласия с притеснениями).
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|2.8, user90 (?), 15:14, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Болезненная страсть к DE в линуксе - это явление, еще совершенно не изученное психиатрами! Какое поле для работы открывается..
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|4.21, user90 (?), 15:34, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда-то давно я юзал крыску и был доволен. Еще раньше был Гном (ВТОРОЙ гном!) Но ни разу я не выказывал какого-то особенного восхищения этими средами.
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|5.55, Аноним (55), 16:53, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Когда-то давно я юзал крыску и был доволен. Еще раньше был Гном
> (ВТОРОЙ гном!) Но ни разу я не выказывал какого-то особенного восхищения
> этими средами.
Это всё потому что ты KDE не юзал, тогда бы задыхался от восхищения!
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|3.72, Аноним (72), 18:00, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Болезненная страсть к DE в линуксе - это явление, еще совершенно не изученное психиатрами! Какое поле для работы открывается..
Обыкновенный позёр. Есть разные стадии позёрства, некоторые говорят что пользуются тайловыми менеджерами.
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|3.31, Fantasmas (?), 15:56, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Плоский дизайн настолько ненавистный, что в Q4OS ретроградный тринити поставляется с темой по умолчанию копирующей облик КДЕ5.
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|3.74, Аноним (72), 18:01, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Давай смотреть не вещи объективно, TDE Trinity самая удобная среда рабочего стола. Посте третьей версии кеды свернули куда-то не туда, как и Гном после второй версии.
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|2.32, Аноним (32), 15:57, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да вроде ничерта не материал. В любом случае все настраивается.
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|3.76, Аноним (72), 18:03, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как в файловом менеджере сделать чтобы адрессная строка была в виде текста без табов в ФМ? Как настроить кнопки в панели инструментов ФМ?
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|2.58, Аноним (58), 16:57, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Их гугол материал дизайном покусал?
Хз кто кого первым, может это от яблошников пошло, а конкретно в кедах можно эту тошнотную тему с тотальной плоскотнёй и грубыми углами, на вменяемую поменять, на те же oxygen/plastic или ещё чего, если пожелаете, кеды же кастомизируются по самое нимагу.
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|1.5, Аноним (5), 15:12, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–13 +/–
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Кеды - это как никотиновые жвачки. Временный вендозаменитель, пока знакомишься с линуксом. Потом, когда освоился, предсказуемо сваливаешь либо на гном, либо на другие прекрасные DE/WM.
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|2.9, vitalif (ok), 15:19, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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ну конечно, вот только гномощели не хватало. лучше уж в клоне винды сидеть.
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|3.83, Аноним (72), 18:12, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>ну конечно, вот только гномощели не хватало. лучше уж в клоне винды сидеть.
Графический интерфейс пользователя Винды просчитывали годами, десятилетиями, чтобы пользователям удобно было. Разработчики свободных сред рабочего стола СРС, по началу тоже копировали винду, но потом их покусал кто-то с вирусом "главное чтобы не как в винде" и они начали высасывать из пальца. А потом и редмондовцы решили перенимать это.
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|4.95, НяшМяш (ok), 18:27, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Графический интерфейс пользователя Винды просчитывали годами, десятилетиями, чтобы пользователям удобно было.
Примерно до Windows 7 включительно. Хотя наверное и раньше, семёрке по наследству нормальный интерфейс достался.
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|2.10, user90 (?), 15:19, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> сваливаешь либо на гном, либо на другие прекрасные DE/WM
Сочинение ученика 10Б класса) Потом ты начинаешь заниматься тюнингом bash/консоли, написанием дополнений к Emacs или даже кодингом.
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|4.34, A.Stahl (ok), 16:00, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В 19-б классе заняты более важными задачами чем ковыряние внешнего вида ДЕ.
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|5.84, Аноним (72), 18:14, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В нормальной ОС ковыряние должно сводится к нулю. Её быть вообще не должно. Широкая кастомизация признак неготового продукта.
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|6.88, A.Stahl (ok), 18:18, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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DE не имеет никакого отношения к ОС. Это самая обыкновенная прикладная программа.
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|2.36, Your Anonymous (?), 16:11, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С гнома проблевался. Ну не тянет на него. А начинал я не с кед, а с IceWM. И вообще, в своё время около года сидел чисто в текстовой консоли. Правда, svgalib там был и фоточки и фильмы я смотреть мог. Так что к кедам я вполне осознанно подошёл исходя из того что мне нужно. Так что это не никотиновая жвачка.
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|3.80, Аноним (72), 18:08, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Самый удобные для пользователей это ответвления от старых сред рабочего стола GNOME 2 = MATE, TDE Trinity = KDE 3.
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|2.79, Аноним (72), 18:06, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Кеды - это как никотиновые жвачки. Временный вендозаменитель, пока знакомишься с линуксом. Потом, когда освоился, предсказуемо сваливаешь либо на гном, либо на другие прекрасные DE/WM.
Ещё один с синдромом главное чтобы "не как в ненавистной винде", пускай даже в дефолтном Гном три в корпаративных дистрибутивах вырезали функционал заточив его под сенсорные экраны и сделав его непригодным для использования с клавамышей, но полезные идиоты продолжают нахваливать из-за комплексов, уверен бесплатно.
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|2.33, BlackRot (ok), 16:00, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Считаю что аватарки дефолтные совсем не нужны. Нравится как это организовано в виндовс 10.
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|2.87, Аноним (72), 18:16, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Trinity TDE ты не пробовал?
Потому что вменяемости современным кедам явно не хватает.
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|3.105, заминированный тапок (ok), 18:55, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я очень давно и долго рользовал 3.15.10 и был счастлив (а после выхода кед4 ушел на гном2. НО Беда в виде гнома3 и туда пришла).
Но я не сторонник некро (тк судя по скринам и анонсу фич - все это так и осталось в нулевых, когда на дворе уже 2020.5, и находится на стадии поддержки заплатками)
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|2.104, Аноним (102), 18:53, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Школьники не меняются, везде видят только обои, ведь читать не умеют, а иначе знали бы, что в статье об обоях ни слова нет.
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|1.16, ryoken (ok), 15:27, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>> В виджете управления звуком предоставлена страница настроек с удобным интерфейсом для переключения между доступными звуковыми устройствами, приближенная по оформлению к другим виджетам.
Это для PulseAudio или с ALSA тоже работает?
>> В KSysGuard добавлена поддержка систем с более 12 ядрами CPU.
Не по-русски как-то. Напишите что ли там 12+ :D.
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|1.17, Аноним (17), 15:28, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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Красиво, но слишком много настроек по вендузячьи. Гном в этом плане приятнее. И косит хотя бы под Мак (UNIX), а не шинду.
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|2.25, Аноним (25), 15:41, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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В кедах можно половину отключить для минимализма, а вот наоборот сделать в гноме с трудом.
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|3.45, Аноним (17), 16:27, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Для тонких настроек есть конфиги. Зачем засорять GUI ненужными настройками?
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|4.96, НяшМяш (ok), 18:32, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Зачем засорять GUI ненужными настройками?
Какой GUI с настройками - тот что в программе "Параметры системы" находится? Ну да, в гноме же оно настолько полезное, что без гном твикера и ковыряния в gsettings нельзя сделать даже того, что есть в кедах.
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|4.106, Аноним (102), 18:55, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ммм, любители рыться в гов...конфигах выползли. А зачем засорять гуи, когда можно жить вообще без гуев?
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|2.48, анонн (ok), 16:37, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И косит хотя бы под Мак (UNIX), а не шинду.
В смысле -- при запуске в режиме "seamless mode" не так выделяется на фоне нативной системы линуксоида?
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|2.89, Аноним (72), 18:19, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Красиво, но слишком много настроек по вендузячьи. Гном в этом плане приятнее. И косит хотя бы под Мак (UNIX), а не шинду.
Если сравнивать с Гном Два, взяли, урезали функционал, прям элементы интерфейса вырезали, для того чтобы удобнее было использовать в сенсорном дисплее, а полезные идиоты нахваливают.
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|3.108, Аноним (102), 18:58, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Самое забавное, на сенсорных дисплеях гном вообще не нужен, ведь даже кеды удобнее будут, после настройки под сенсорное управление.
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|1.19, Аноним (19), 15:31, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Вот вроде отличное DE, но сколько его не пилят, все равно с*ка страшное. Даже по представленным скринам видно. В одном месте цветные иконки, в другом монохромные. В одном месте белый текст для выделенного элемента в другом черный. Кто знает у них вообще дизайнер есть в команде, или программеры все пилят?
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|2.39, Аноним (38), 16:19, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Дезигнер, ты за2.71бал самопиариться. Не нужен ты в кедах.
Претензия к теме иконок это вообще феерично. Она, ВНЕЗАПНО, меняется.
Впрочем, откуда подоконнику это знать?
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|3.44, Аноним (44), 16:27, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ты меня точно с кем-то перепутал, плинтус бородатый. А в кедах в первую очередь не нужны васяны вроде тебя, которые не понимают, что большинство юзеров не хотят ничего менять, а хотят иметь вменяемый дефолт. Как думаешь почему кеды дефолт только в класноглазых Манжарах? Вот-вот.
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|4.99, НяшМяш (ok), 18:37, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как думаешь почему кеды дефолт только в класноглазых Манжарах?
В Манжаре стоит своя тема со своими иконками и называется Breath (сейчас Breath2). Что в прочем не помешало мне сменить её на стандартную Breeze. Кому-то было бы не лишним подтянуть матчасть, чтобы не обвасяниться.
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|1.22, Аноним (22), 15:37, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Я конечно извиняюсь, но почему у Female какой-то обезьяноподобный профиль?
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|1.23, Sunderland93 (ok), 15:37, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Добавьте в новость пункт о реализации под Plasma Wayland поддержки графических планшетов (протокол tablet-unstable)
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|1.26, Школьник (ok), 15:41, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>При использовании Wayland. предоставлена возможность настройки скорости прокрутки для мыши и тачпада.
Т.е. ранее этого либо не было, либо нужно было лезть в какой-нибудь конфиг и править руками?
Не, ребята, Линукс, конечно, победит на десктопе, но вряд ли в этом столетии.
А вообще, удачи проекту и огромное спасибо всем, кто приложил к нему руку. KDE - одна из самых вменяемых и толковых DE.
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|2.27, Sunderland93 (ok), 15:46, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Т.е. ранее этого либо не было, либо нужно было лезть в какой-нибудь конфиг и править руками?
Это доступно исключительно под Wayland.
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|3.64, Аноним (62), 17:25, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это было на иксах, в кубунте 18.04 ещё было, потом отломали при переходе на либинпут вероятно.
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|1.28, ms (??), 15:47, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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KDE –– лучший Linux DE. Лёгкий и гибкий. Классная анимация без подёргиваний и большое доброжелательное комьюнити.
Пользовался кедами больше 2 лет, только приятные воспоминания. Сейчас сижу с макбуком и, соответственно, с макосью. Если бы не качетственный ноутбук и жизнь под айклаудом, продолжал бы пользоваться KDE.
BTW до сих пор активно наблюдаю за разработкой. Рад, что они решили унифицировать внешний вид и обновить Breeze.
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|2.35, user90 (?), 16:09, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Лёгкий и гибкий.
Можно примеров кучу? Чтоп я наконец стал вам завидовать.
> Классная анимация без подёргиваний
Я от такого сам начинаю подергиваться) Не ошибся ли ты ресурсом?..
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|2.37, Аноним (37), 16:15, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Любой вменяемый профессионал выберет что попроще. Кеды и гномы - от лукавого.
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|3.50, анонн (ok), 16:39, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Сейчас сижу с макбуком и, соответственно, с макосью
> Типичный линуксоид
Судя по оживленной и профессиональной дискуссии в последней новости об улучшении WSL - типичный примерно на 30%, не больше )))
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|2.51, user90 (?), 16:46, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Сейчас сижу с макбуком
Чорт! Не заметил) Кубический лох! Начиная от того, что ты сидишь с ноутбуком там, где удобнее все сидят с нормальными компами.
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|2.53, Аноним (17), 16:48, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> гибкий
Помнится там нельзя было поменять цвет приложений на панели задач (без ковыряния темы). То есть, панель светлая и текст названий запущенных приложений тоже мог быть светлым в зависимости от темы.
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|3.75, DiabloPC (ok), 18:02, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нельзя. Просто нечего ставить темы слепленные на коленке, особенно если они используют прозрачные/полупрозрачные элементы.
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|3.91, Аноним (72), 18:23, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там даже табы в файловом менеджере в адресной строке нельзя было убрать когда я уюзал. И кнопки в панели инструментов в том же ФМ не настраивались. Хотя в Третей версии было.
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|2.77, iPony129412 (?), 18:05, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пользовался кедами больше 2 лет. Сейчас сижу с макбуком и, соответственно, с макосью.
Вот тоже самое. Ставлю раз в два года в виртуалку на посмотреть, и просто ужасаешься какое всё кривое, нелепое, забагованное...
Выглядит как новогодняя ёлка с гирляндами, которую куча алкашей в празднике перемешали... И подарки там же, и хлопушки, и салат... Хочешь веселись, хочешь ешь.
Но не всех такое устроит.
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|2.101, НяшМяш (ok), 18:41, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Классная анимация без подёргиваний
Только форкнули kwin-lowlatency и прочие kwinft не от лучшей жизни.
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|1.46, Аноним (46), 16:29, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Мне больше интересно, когда dolphin пофиксят, а то он всё так же при копировании больших файлов забивает всю доступную оперативу, пока она не кончится, либо пока файл весь туда не выгрузится.
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|2.71, DiabloPC (ok), 17:57, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Где? Недавно пришлось переливать ~2TB сначала с ntfs на еxt, а затем обратно. Копировал в dolphin'e, т.к "а почему бы и нет". Шото разницы особой в потреблении оперативы не заметил...
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|1.52, Аноним (52), 16:47, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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- перерисовали иконки
- нарисовали обои
- увеличили отступы...
Зачем заголовки с пустотой в кулак?!
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|1.70, Аноним (68), 17:54, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну в кодейешечке как всегда: свалка кнопок, виджетов, контролов, бесконечные полосы прокрутки где они не нужны и наоборот - огромные пустые пространства там где их можно было бы избежать. Дефолтная тема взяла все самое худшее из айоси и ведроида. И самое смешное что кодейе-фанатики даже не замечают таких фундаментальных проблем и что-то там кричат про лучшее ДЕ. хотя по факту это просто уровень студенческой курсовой по культям, куда напихали кучу всего, а как оно работает и выглядит в принципе все равно.
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|3.97, Fracta1L (ok), 18:34, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чтобы считать кошерным убожество по ссылке, нужно быть полнейшим кретином.
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|1.82, VINRARUS (ok), 18:10, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Переработан интерфейс приложения для просмотра информации о системе (Info Center), который приближен к интерфейсу конфигуратора. Добавлена возможность просмотра сведений о графическим оборудовании.
Теперь там действительно полезная инфа!
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