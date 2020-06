Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.19

2.9 , vitalif ( ok ), 15:19, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +10 + / – ну конечно, вот только гномощели не хватало. лучше уж в клоне винды сидеть.

3.68 , Аноним ( 68 ), 17:48, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >>лучше уж в клоне винды сидеть. Чем лучше?

4.78 , Аноним ( 78 ), 18:06, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – чем в гноме

3.83 , Аноним ( 72 ), 18:12, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >ну конечно, вот только гномощели не хватало. лучше уж в клоне винды сидеть. Графический интерфейс пользователя Винды просчитывали годами, десятилетиями, чтобы пользователям удобно было. Разработчики свободных сред рабочего стола СРС, по началу тоже копировали винду, но потом их покусал кто-то с вирусом "главное чтобы не как в винде" и они начали высасывать из пальца. А потом и редмондовцы решили перенимать это.

4.95 , НяшМяш ( ok ), 18:27, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Графический интерфейс пользователя Винды просчитывали годами, десятилетиями, чтобы пользователям удобно было. Примерно до Windows 7 включительно. Хотя наверное и раньше, семёрке по наследству нормальный интерфейс достался.

2.10 , user90 ( ? ), 15:19, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > сваливаешь либо на гном, либо на другие прекрасные DE/WM Сочинение ученика 10Б класса) Потом ты начинаешь заниматься тюнингом bash/консоли, написанием дополнений к Emacs или даже кодингом.

3.30 , Аноним ( 30 ), 15:56, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мне кажется, ты на 9 классов ошибся :)

4.34 , A.Stahl ( ok ), 16:00, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – В 19-б классе заняты более важными задачами чем ковыряние внешнего вида ДЕ.

5.84 , Аноним ( 72 ), 18:14, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – В нормальной ОС ковыряние должно сводится к нулю. Её быть вообще не должно. Широкая кастомизация признак неготового продукта.

6.88 , A.Stahl ( ok ), 18:18, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – DE не имеет никакого отношения к ОС. Это самая обыкновенная прикладная программа.

2.24 , Школьник ( ok ), 15:39, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – "...либо, что вероятнее всего, - на macOS." Не благодари.

2.36 , Your Anonymous ( ? ), 16:11, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С гнома проблевался. Ну не тянет на него. А начинал я не с кед, а с IceWM. И вообще, в своё время около года сидел чисто в текстовой консоли. Правда, svgalib там был и фоточки и фильмы я смотреть мог. Так что к кедам я вполне осознанно подошёл исходя из того что мне нужно. Так что это не никотиновая жвачка.

3.59 , user90 ( ? ), 16:57, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Весьма хороший выбор. Я на нем + Rox и остановился.

3.80 , Аноним ( 72 ), 18:08, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Самый удобные для пользователей это ответвления от старых сред рабочего стола GNOME 2 = MATE, TDE Trinity = KDE 3.

4.103 , Аноним ( 102 ), 18:51, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Только для старых хомяков с синдромом утенка.

2.79 , Аноним ( 72 ), 18:06, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Кеды - это как никотиновые жвачки. Временный вендозаменитель, пока знакомишься с линуксом. Потом, когда освоился, предсказуемо сваливаешь либо на гном, либо на другие прекрасные DE/WM. Ещё один с синдромом главное чтобы "не как в ненавистной винде", пускай даже в дефолтном Гном три в корпаративных дистрибутивах вырезали функционал заточив его под сенсорные экраны и сделав его непригодным для использования с клавамышей, но полезные идиоты продолжают нахваливать из-за комплексов, уверен бесплатно.