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Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.19

09.06.2020 15:02

Доступен релиз пользовательской оболочки KDE Plasma 5.19, построенной с использованием платформы KDE Frameworks 5 и библиотеки Qt 5 с применением OpenGL/OpenGL ES для ускорения отрисовки. Оценить работу новой версии можно через Live-сборку от проекта openSUSE и сборки от проекта KDE Neon User Edition. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице.

Ключевые улучшения:

  • Обновлён внешний вид апплета для управления воспроизведением мультимедийных файлов, размещённого в системном лотке. В менеджере задач обновлено оформление всплывающих информационных подсказок.
  • Проведена работа по унификации дизайна и заголовков апплетов в системном лотке, а также уведомлений, отображаемых на рабочем столе.
  • В панели улучшена расстановка отступов и обеспечена возможность автоматического центрирования виджетов.
  • Полностью переписаны виджеты мониторинга параметров системы.
  • Предложен новый набор фотографических аватаров, доступных в интерфейсе настройки параметров пользователя.
  • По умолчанию предложены новые обои рабочего стола Flow. В интерфейсе выбора обоев для рабочего стола предоставлена возможность просмотра информации об авторе изображения.
  • Проведена работа по повышению удобства работы с липкими заметками.
  • Добавлены дополнительные опции управления видимостью экранного индикатора изменения громкости.
  • Реализована возможность мгновенного применения новой цветовой схемы к приложениям на базе GTK3. Решены проблемы с отображением корректных цветов в приложениях на базе GTK2.
  • Для повышения читаемости текста размер моноширинных шрифтов по умолчанию увеличен с 9 до 10.
  • В виджете управления звуком предоставлена страница настроек с удобным интерфейсом для переключения между доступными звуковыми устройствами, приближенная по оформлению к другим виджетам.
  • В конфигураторе "System Settings" переработаны секции для управления приложениями по умолчанию, учётными записями online-служб, глобальными клавиатурными комбинациями, сценариями KWin и фоновыми сервисами.
  • При вызове модулей конфигуратора из KRunner или меню запуска приложений обеспечен запуск полноценного приложения "System Settings" с открытием искомой секции настроек.

  • В настройках параметров экрана реализован показ коэффициента соотношения сторон для каждого предлагаемого разрешения экрана.
  • Добавлена возможность более точной настройки скорости анимации эффектов для рабочего стола.
  • Добавлена возможность настройки индексации файлов для отдельных каталогов. Реализована опция для отключения индексации скрытых файлов.
  • При использовании Wayland. предоставлена возможность настройки скорости прокрутки для мыши и тачпада.
  • Внесено множество мелкий исправлений и улучшений в интерфейс настройки шрифтов.
  • Переработан интерфейс приложения для просмотра информации о системе (Info Center), который приближен к интерфейсу конфигуратора. Добавлена возможность просмотра сведений о графическим оборудовании.
  • В оконном менеджере KWin реализована новая техника подрезки границ субповерхностей (subsurface clipping), решающая проблему с мерцанием во многих приложениях. При работе под управлением Wayland также реализована поддержка поворота экрана на планшетах и ноутбуках-трансформерах. Обеспечена корректировка цветов пиктограмм в заголовках для их приведения к соответствию активной цветовой схеме.
  • В Центре установки приложений и дополнений (Discover) проведена унификация оформления с другими компонентами Plasma. Упрощено удаление репозитоирев Flatpak. Обеспечен показ версии приложения, например, для выбора нужного варианта пакета при наличии нескольких версий приложения в разных репозиториях.
  • В KSysGuard добавлена поддержка систем с более 12 ядрами CPU.




  1. Главная ссылка к новости (https://kde.org/announcements/...)
  2. OpenNews: Выпуск приложений KDE 20.04
  3. OpenNews: Статус подготовки первого стабильного релиза KDE Plasma Mobile
  4. OpenNews: Проект KDE представил окружение Plasma Bigscreen для телевизоров
  5. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.18
  6. OpenNews: KDE сосредоточит внимание на поддержке Wayland, унификации и доставке приложений
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53121-kde
Ключевые слова: kde
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Обсуждение (108) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Ненавижу SJW (?), 15:09, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Слава КДЕ!
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 15:11, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    slave KDE
     
     
  • 3.4, Ненавижу SJW (?), 15:12, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > slave

    Эй, так и обидеться можно :)

     
     
  • 4.67, Аноним (67), 17:47, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И грабить магазины (конечно же в знак своего несогласия с притеснениями).
     
  • 4.85, Аноним (85), 18:15, 09/06/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.8, user90 (?), 15:14, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Болезненная страсть к DE в линуксе - это явление, еще совершенно не изученное психиатрами! Какое поле для работы открывается..
     
     
  • 3.18, Good enough (?), 15:29, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Больные пытаются спорить и ставят минусы
     
     
  • 4.21, user90 (?), 15:34, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда-то давно я юзал крыску и был доволен. Еще раньше был Гном (ВТОРОЙ гном!) Но ни разу я не выказывал какого-то особенного восхищения этими средами.
     
     
  • 5.55, Аноним (55), 16:53, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Когда-то давно я юзал крыску и был доволен. Еще раньше был Гном
    > (ВТОРОЙ гном!) Но ни разу я не выказывал какого-то особенного восхищения
    > этими средами.

    Это всё потому что ты KDE не юзал, тогда бы задыхался от восхищения!

     
     
  • 6.57, user90 (?), 16:54, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И даже кончал бы от)
     
     
  • 7.98, Аноним (98), 18:34, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно
     
  • 3.72, Аноним (72), 18:00, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Болезненная страсть к DE в линуксе - это явление, еще совершенно не изученное психиатрами! Какое поле для работы открывается..

    Обыкновенный позёр. Есть разные стадии позёрства, некоторые говорят что пользуются тайловыми менеджерами.

     
  • 2.42, Анончик9999 (?), 16:23, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это победа!!!
     

  • 1.2, Аноним (2), 15:10, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Их гугол материал дизайном покусал?
     
     
  • 2.7, Dmitry (??), 15:14, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Для вас пилят тринити
     
     
  • 3.31, Fantasmas (?), 15:56, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плоский дизайн настолько ненавистный, что в Q4OS ретроградный тринити поставляется с темой по умолчанию копирующей облик КДЕ5.
     
  • 3.74, Аноним (72), 18:01, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Давай смотреть не вещи объективно, TDE Trinity самая удобная среда рабочего стола. Посте третьей версии кеды свернули куда-то не туда, как и Гном после второй версии.
     
     
  • 4.100, Аноним (98), 18:37, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем 5-е неудобны?
     
     
  • 5.102, Аноним (102), 18:47, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У утят раньше трава зеленее была, хотят её вернуть.
     
  • 2.32, Аноним (32), 15:57, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да вроде ничерта не материал. В любом случае все настраивается.
     
     
  • 3.76, Аноним (72), 18:03, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как в файловом менеджере сделать чтобы адрессная строка была в виде текста без табов в ФМ? Как настроить кнопки в панели инструментов ФМ?
     
     
  • 4.81, Fracta1L (ok), 18:08, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зайти в настройки и настроить
     
  • 2.58, Аноним (58), 16:57, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Их гугол материал дизайном покусал?

    Хз кто кого первым, может это от яблошников пошло, а конкретно в кедах можно эту тошнотную тему с тотальной плоскотнёй и грубыми углами, на вменяемую поменять, на те же oxygen/plastic или ещё чего, если пожелаете, кеды же кастомизируются по самое нимагу.

     

  • 1.5, Аноним (5), 15:12, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –13 +/
    Кеды - это как никотиновые жвачки. Временный вендозаменитель, пока знакомишься с линуксом. Потом, когда освоился, предсказуемо сваливаешь либо на гном, либо на другие прекрасные DE/WM.
     
     
  • 2.9, vitalif (ok), 15:19, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    ну конечно, вот только гномощели не хватало. лучше уж в клоне винды сидеть.
     
     
  • 3.68, Аноним (68), 17:48, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >>лучше уж в клоне винды сидеть.

    Чем лучше?

     
     
  • 4.78, Аноним (78), 18:06, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    чем в гноме
     
  • 3.83, Аноним (72), 18:12, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >ну конечно, вот только гномощели не хватало. лучше уж в клоне винды сидеть.

    Графический интерфейс пользователя Винды просчитывали годами, десятилетиями, чтобы пользователям удобно было. Разработчики свободных сред рабочего стола СРС, по началу тоже копировали винду, но потом их покусал кто-то с вирусом "главное чтобы не как в винде" и они начали высасывать из пальца. А потом и редмондовцы решили перенимать это.

     
     
  • 4.95, НяшМяш (ok), 18:27, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Графический интерфейс пользователя Винды просчитывали годами, десятилетиями, чтобы пользователям удобно было.

    Примерно до Windows 7 включительно. Хотя наверное и раньше, семёрке по наследству нормальный интерфейс достался.

     
  • 2.10, user90 (?), 15:19, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > сваливаешь либо на гном, либо на другие прекрасные DE/WM

    Сочинение ученика 10Б класса) Потом ты начинаешь заниматься тюнингом bash/консоли, написанием дополнений к Emacs или даже кодингом.

     
     
  • 3.30, Аноним (30), 15:56, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне кажется, ты на 9 классов ошибся :)
     
     
  • 4.34, A.Stahl (ok), 16:00, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В 19-б классе заняты более важными задачами чем ковыряние внешнего вида ДЕ.
     
     
  • 5.84, Аноним (72), 18:14, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В нормальной ОС ковыряние должно сводится к нулю. Её быть вообще не должно. Широкая кастомизация признак неготового продукта.
     
     
  • 6.88, A.Stahl (ok), 18:18, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DE не имеет никакого отношения к ОС. Это самая обыкновенная прикладная программа.


     
  • 2.24, Школьник (ok), 15:39, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "...либо, что вероятнее всего, - на macOS."

    Не благодари.

     
  • 2.36, Your Anonymous (?), 16:11, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С гнома проблевался. Ну не тянет на него. А начинал я  не с кед, а с IceWM. И вообще, в своё время около года сидел чисто в текстовой консоли. Правда, svgalib там был и фоточки и фильмы я смотреть мог. Так что к кедам я вполне осознанно подошёл исходя из того что мне нужно. Так что это не никотиновая жвачка.
     
     
  • 3.59, user90 (?), 16:57, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Весьма хороший выбор. Я на нем + Rox и остановился.
     
  • 3.80, Аноним (72), 18:08, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Самый удобные для пользователей это ответвления от старых сред рабочего стола GNOME 2 = MATE, TDE Trinity = KDE 3.
     
     
  • 4.103, Аноним (102), 18:51, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только для старых хомяков с синдромом утенка.
     
  • 2.79, Аноним (72), 18:06, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Кеды - это как никотиновые жвачки. Временный вендозаменитель, пока знакомишься с линуксом. Потом, когда освоился, предсказуемо сваливаешь либо на гном, либо на другие прекрасные DE/WM.

    Ещё один с синдромом главное чтобы "не как в ненавистной винде", пускай даже в дефолтном Гном три в корпаративных дистрибутивах вырезали функционал заточив его под сенсорные экраны и сделав его непригодным для использования с клавамышей, но полезные идиоты продолжают нахваливать из-за комплексов, уверен бесплатно.

     

  • 1.6, Онаним тот самый (?), 15:12, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Рад за кеды, но перешел на гном, как на самое цельное окружение.
     
     
  • 2.66, VINRARUS (ok), 17:45, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сьодня гном, а завтра explorer.exe?
     
  • 2.86, Аноним (72), 18:15, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто объясни, чем обусловлен твой выбор?.
     

  • 1.11, iPony129412 (?), 15:21, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это значит зебра 🦓 в аватарах есть, а не афро не представлено? 😡
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 15:27, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На зебре белые полоски пока не перекрасили. Тебе пойдет.
     
  • 2.33, BlackRot (ok), 16:00, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Считаю что аватарки дефолтные совсем не нужны. Нравится как это организовано в виндовс 10.
     

  • 1.12, заминированный тапок (ok), 15:22, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Единственная вменяемая DE (помимо MATE)
     
     
  • 2.87, Аноним (72), 18:16, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Trinity TDE ты не пробовал?
    Потому что вменяемости современным кедам явно не хватает.
     
     
  • 3.105, заминированный тапок (ok), 18:55, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я очень давно и долго рользовал 3.15.10 и был счастлив (а после выхода кед4 ушел на гном2. НО Беда в виде гнома3 и туда пришла).

    Но я не сторонник некро (тк судя по скринам и анонсу фич - все это так и осталось в нулевых, когда на дворе уже 2020.5, и находится на стадии поддержки заплатками)

     
  • 3.107, заминированный тапок (ok), 18:56, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это что ж там такого невменяемого удалось найти?

    Можно чуть больше конкретики?

     

  • 1.13, Аноним (13), 15:23, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    KDE с каждым релизом всё лучше и лучше.
     
  • 1.14, Любитель Монеточки (?), 15:26, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Красочные обои. Это всё?
     
     
  • 2.38, Аноним (38), 16:15, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нескучные обои это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО важно!
     
  • 2.104, Аноним (102), 18:53, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Школьники не меняются, везде видят только обои, ведь читать не умеют, а иначе знали бы, что в статье об обоях ни слова нет.
     

  • 1.16, ryoken (ok), 15:27, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >> В виджете управления звуком предоставлена страница настроек с удобным интерфейсом для переключения между доступными звуковыми устройствами, приближенная по оформлению к другим виджетам.

    Это для PulseAudio или с ALSA тоже работает?

    >>  В KSysGuard добавлена поддержка систем с более 12 ядрами CPU.

    Не по-русски как-то. Напишите что ли там 12+ :D.

     
  • 1.17, Аноним (17), 15:28, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Красиво, но слишком много настроек по вендузячьи. Гном в этом плане приятнее. И косит хотя бы под Мак (UNIX), а не шинду.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 15:41, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В кедах можно половину отключить для минимализма, а вот наоборот сделать в гноме с трудом.
     
     
  • 3.45, Аноним (17), 16:27, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Для тонких настроек есть конфиги. Зачем засорять GUI ненужными настройками?
     
     
  • 4.60, ideat (?), 17:10, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Зачем нужна канализация, когда можно в ведро сходить.
     
  • 4.96, НяшМяш (ok), 18:32, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Зачем засорять GUI ненужными настройками?

    Какой GUI с настройками - тот что в программе "Параметры системы" находится? Ну да, в гноме же оно настолько полезное, что без гном твикера и ковыряния в gsettings нельзя сделать даже того, что есть в кедах.

     
  • 4.106, Аноним (102), 18:55, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ммм, любители рыться в гов...конфигах выползли. А зачем засорять гуи, когда можно жить вообще без гуев?
     
  • 2.48, анонн (ok), 16:37, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > И косит хотя бы под Мак (UNIX), а не шинду.

    В смысле -- при запуске в режиме "seamless mode" не так выделяется на фоне нативной системы линуксоида?


     
  • 2.89, Аноним (72), 18:19, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Красиво, но слишком много настроек по вендузячьи. Гном в этом плане приятнее. И косит хотя бы под Мак (UNIX), а не шинду.

    Если сравнивать с Гном Два, взяли, урезали функционал, прям элементы интерфейса вырезали, для того чтобы удобнее было использовать в сенсорном дисплее, а полезные идиоты нахваливают.

     
     
  • 3.108, Аноним (102), 18:58, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самое забавное, на сенсорных дисплеях гном вообще не нужен, ведь даже кеды удобнее будут, после настройки под сенсорное управление.
     

  • 1.19, Аноним (19), 15:31, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вот вроде отличное DE, но сколько его не пилят, все равно с*ка страшное. Даже по представленным скринам видно. В одном месте цветные иконки, в другом монохромные. В одном месте белый текст для выделенного элемента в другом черный. Кто знает у них вообще дизайнер есть в команде, или программеры все пилят?
     
     
  • 2.39, Аноним (38), 16:19, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Дезигнер, ты за2.71бал самопиариться. Не нужен ты в кедах.
    Претензия к теме иконок это вообще феерично. Она, ВНЕЗАПНО, меняется.
    Впрочем, откуда подоконнику это знать?
     
     
  • 3.44, Аноним (44), 16:27, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ты меня точно с кем-то перепутал, плинтус бородатый. А в кедах в первую очередь не нужны васяны вроде тебя, которые не понимают, что большинство юзеров не хотят ничего менять, а хотят иметь вменяемый дефолт. Как думаешь почему кеды дефолт только в класноглазых Манжарах? Вот-вот.
     
     
  • 4.99, НяшМяш (ok), 18:37, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как думаешь почему кеды дефолт только в класноглазых Манжарах?

    В Манжаре стоит своя тема со своими иконками и называется Breath (сейчас Breath2). Что в прочем не помешало мне сменить её на стандартную Breeze. Кому-то было бы не лишним подтянуть матчасть, чтобы не обвасяниться.

     

  • 1.20, Аноним (20), 15:33, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Плазма не падает?
     
     
  • 2.29, 777 (??), 15:47, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    уже 100500 лет как не падает
     
  • 2.65, VINRARUS (ok), 17:34, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она набрала 1ю космическую орбитальную скорость.
     

  • 1.22, Аноним (22), 15:37, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Я конечно извиняюсь, но почему у Female какой-то обезьяноподобный профиль?
     
     
  • 2.40, Аноним (38), 16:19, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Толерантность.
     
  • 2.62, Аноним (62), 17:19, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А там и не указано, какого вида самка.
     

  • 1.23, Sunderland93 (ok), 15:37, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Добавьте в новость пункт о реализации под Plasma Wayland поддержки графических планшетов (протокол tablet-unstable)
     
  • 1.26, Школьник (ok), 15:41, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >При использовании Wayland. предоставлена возможность настройки скорости прокрутки для мыши и тачпада.

    Т.е. ранее этого либо не было, либо нужно было лезть в какой-нибудь конфиг и править руками?

    Не, ребята, Линукс, конечно, победит на десктопе, но вряд ли в этом столетии.

    А вообще, удачи проекту и огромное спасибо всем, кто приложил к нему руку. KDE - одна из самых вменяемых и толковых DE.

     
     
  • 2.27, Sunderland93 (ok), 15:46, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Т.е. ранее этого либо не было, либо нужно было лезть в какой-нибудь конфиг и править руками?

    Это доступно исключительно под Wayland.

     
     
  • 3.64, Аноним (62), 17:25, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это было на иксах, в кубунте 18.04 ещё было, потом отломали при переходе на либинпут вероятно.
     

  • 1.28, ms (??), 15:47, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    KDE –– лучший Linux DE. Лёгкий и гибкий. Классная анимация без подёргиваний и большое доброжелательное комьюнити.

    Пользовался кедами больше 2 лет, только приятные воспоминания. Сейчас сижу с макбуком и, соответственно, с макосью. Если бы не качетственный ноутбук и жизнь под айклаудом, продолжал бы пользоваться KDE.

    BTW до сих пор активно наблюдаю за разработкой. Рад, что они решили унифицировать внешний вид и обновить Breeze.

     
     
  • 2.35, user90 (?), 16:09, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Лёгкий и гибкий.

    Можно примеров кучу? Чтоп я наконец стал вам завидовать.

    > Классная анимация без подёргиваний

    Я от такого сам начинаю подергиваться) Не ошибся ли ты ресурсом?..

     
  • 2.37, Аноним (37), 16:15, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любой вменяемый профессионал выберет что попроще. Кеды и гномы - от лукавого.
     
     
  • 3.41, AdeptXiaomi (?), 16:22, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    LXQT?
     
     
  • 4.90, Аноним (72), 18:21, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    TDE Trinity
     
  • 2.43, Ненавижу SJW (?), 16:25, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    > Сейчас сижу с макбуком и, соответственно, с макосью

    Типичный линуксоид

     
     
  • 3.50, анонн (ok), 16:39, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Сейчас сижу с макбуком и, соответственно, с макосью
    > Типичный линуксоид

    Судя по оживленной и профессиональной дискуссии в последней новости об улучшении WSL - типичный примерно на 30%, не больше )))

     
  • 2.51, user90 (?), 16:46, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сейчас сижу с макбуком

    Чорт! Не заметил) Кубический лох! Начиная от того, что ты сидишь с ноутбуком там, где удобнее все сидят с нормальными компами.

     
  • 2.53, Аноним (17), 16:48, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > гибкий

    Помнится там нельзя было поменять цвет приложений на панели задач (без ковыряния темы). То есть, панель светлая и текст названий запущенных приложений тоже мог быть светлым в зависимости от темы.

     
     
  • 3.75, DiabloPC (ok), 18:02, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нельзя. Просто нечего ставить темы слепленные на коленке, особенно если они используют прозрачные/полупрозрачные элементы.
     
  • 3.91, Аноним (72), 18:23, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там даже табы в файловом менеджере в адресной строке нельзя было убрать когда я уюзал. И кнопки в панели инструментов в том же ФМ не настраивались. Хотя в Третей версии было.
     
  • 2.61, факен (?), 17:13, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если б да кабы... в жопе росли грибы
     
  • 2.77, iPony129412 (?), 18:05, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пользовался кедами больше 2 лет. Сейчас сижу с макбуком и, соответственно, с макосью.

    Вот тоже самое. Ставлю раз в два года в виртуалку на посмотреть, и просто ужасаешься какое всё кривое, нелепое, забагованное...
    Выглядит как новогодняя ёлка с гирляндами, которую куча алкашей в празднике перемешали... И подарки там же, и хлопушки, и салат... Хочешь веселись, хочешь ешь.
    Но не всех такое устроит.

     
  • 2.101, НяшМяш (ok), 18:41, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Классная анимация без подёргиваний

    Только форкнули kwin-lowlatency и прочие kwinft не от лучшей жизни.

     

  • 1.46, Аноним (46), 16:29, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне больше интересно, когда dolphin пофиксят, а то он всё так же при копировании больших файлов забивает всю доступную оперативу, пока она не кончится, либо пока файл весь туда не выгрузится.
     
     
  • 2.47, ryoken (ok), 16:36, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользуйтесь MC! :D
     
  • 2.71, DiabloPC (ok), 17:57, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где? Недавно пришлось переливать ~2TB сначала с ntfs на еxt, а затем обратно. Копировал в dolphin'e, т.к "а почему бы и нет". Шото разницы особой в потреблении оперативы не заметил...
     

  • 1.49, пажилой (?), 16:37, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    вендовенько
     
     
  • 2.92, Аноним (72), 18:24, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты так говоришь как будто это что-то плохое
     

  • 1.52, Аноним (52), 16:47, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    - перерисовали иконки
    - нарисовали обои
    - увеличили отступы...
    Зачем заголовки с пустотой в кулак?!
     
  • 1.54, Тот_Самый_Анонимус (?), 16:53, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А фалкон уже год не обновлялся.
     
     
  • 2.69, DiabloPC (ok), 17:53, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В unstable ветке почти ежедневно обновы прилетают. Пилят помаленьку.
     

  • 1.56, OS ТУТ (?), 16:54, 09/06/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
  • 1.63, Аноним (62), 17:20, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Две кошки, это как двое часов, только хорошо.
     
  • 1.70, Аноним (68), 17:54, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну в кодейешечке как всегда: свалка кнопок, виджетов, контролов, бесконечные полосы прокрутки где они не нужны и наоборот - огромные пустые пространства там где их можно было бы избежать. Дефолтная тема взяла все самое худшее из айоси и ведроида. И самое смешное что кодейе-фанатики даже не замечают таких фундаментальных проблем и что-то там кричат про лучшее ДЕ. хотя по факту это просто уровень студенческой курсовой по культям, куда напихали кучу всего, а как оно работает и выглядит в принципе все равно.
     
     
  • 2.93, Аноним (72), 18:26, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А раньше кеды были кошерные. https://www.youtube.com/watch?v=w0AQhtGiff4&feature=emb_title
     
     
  • 3.97, Fracta1L (ok), 18:34, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы считать кошерным убожество по ссылке, нужно быть полнейшим кретином.
     

  • 1.73, Аноним (73), 18:01, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я запускал полноценное KDE на fly iq4404 на mt6572 и оно даже запускалось и работало.

    https://gitlab.com/postmarketOS/pmaports/uploads/366fa1bf23059af54a16be96d6837

     
     
  • 2.94, Аноним (72), 18:26, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Держи в курсе.
     

  • 1.82, VINRARUS (ok), 18:10, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Переработан интерфейс приложения для просмотра информации о системе (Info Center), который приближен к интерфейсу конфигуратора. Добавлена возможность просмотра сведений о графическим оборудовании.

    Теперь там действительно полезная инфа!

     

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