Проект KDE завершил первую фазу миграции на GitLab

Объявлено о завершении первой фазы перевода разработки KDE на GitLab и начале использования данной платформы в повседневной практике на сайте invent.kde.org. Первая фаза миграции охватывала перевод всех репозиториев с кодом KDE и процессов рецензирования. На второй фазе планируется задействовать возможности непрерывной интеграции, а на третьей перейти на использование GitLab для управления решением проблем и планированием задач.

Предполагается, что использование GitLab позволит снизить барьер вхождения новых участников, сделает участие в развитии KDE более привычным и расширит возможности инструментов для разработки, сопровождения цикла разработки, непрерывной интеграции и рецензирования изменений. Ранее проектом применялась связка из Phabricator и cgit, которая воспринимается многими новыми разработчиками как непривычная. GitLab достаточно близок по возможностям к GitHub, является свободным ПО и уже применяется во многих смежных открытых проектах, таких как GNOME, Wayland, Debian и FreeDesktop.org.

Миграция была проведена поэтапно - вначале возможности GitLab были сопоставлены с потребностями разработчиков и запущено тестовое окружение в котором согласившиеся на эксперимент небольшие и активные проекты KDE могли опробовать новую инфраструктуру. С учётом полученных отзывов началась работа по устранению выявленных недостатков и подготовке инфраструктуры для перевода более крупных репозиториев и команд разработчиков. Совместно с GitLab была проведена работа по добавлению в свободную редакцию платформы (Community Edition) возможностей, которых недоставало сообществу KDE.

Проект насчитывает около 1200 репозиториев со своей спецификой, для автоматизации переноса которых разработчиками KDE были написаны утилиты для миграции данных с сохранением описаний, аватаров и индивидуальных настроек (например, использование защищённых веток и специфичных методов слияния). Также были портированы имеющиеся Git-обработчики (hook-и), применяемые для проверки соответствия кодировки файлов и иных параметров принятым в KDE требованиям, а также для автоматизации закрытия отчётов о проблемах в Bugzilla. Для того чтобы упростить навигацию по более чем тысяче репозиториев, репозитории и команды были разбиты на группы и распределены по своим категориям в GitLab (рабочий стол, утилиты, графика, звук, библиотеки, игры, системные компоненты, PIM, фреймворки и т.п.).



