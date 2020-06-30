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Проект KDE завершил первую фазу миграции на GitLab

30.06.2020 09:59

Объявлено о завершении первой фазы перевода разработки KDE на GitLab и начале использования данной платформы в повседневной практике на сайте invent.kde.org. Первая фаза миграции охватывала перевод всех репозиториев с кодом KDE и процессов рецензирования. На второй фазе планируется задействовать возможности непрерывной интеграции, а на третьей перейти на использование GitLab для управления решением проблем и планированием задач.

Предполагается, что использование GitLab позволит снизить барьер вхождения новых участников, сделает участие в развитии KDE более привычным и расширит возможности инструментов для разработки, сопровождения цикла разработки, непрерывной интеграции и рецензирования изменений. Ранее проектом применялась связка из Phabricator и cgit, которая воспринимается многими новыми разработчиками как непривычная. GitLab достаточно близок по возможностям к GitHub, является свободным ПО и уже применяется во многих смежных открытых проектах, таких как GNOME, Wayland, Debian и FreeDesktop.org.

Миграция была проведена поэтапно - вначале возможности GitLab были сопоставлены с потребностями разработчиков и запущено тестовое окружение в котором согласившиеся на эксперимент небольшие и активные проекты KDE могли опробовать новую инфраструктуру. С учётом полученных отзывов началась работа по устранению выявленных недостатков и подготовке инфраструктуры для перевода более крупных репозиториев и команд разработчиков. Совместно с GitLab была проведена работа по добавлению в свободную редакцию платформы (Community Edition) возможностей, которых недоставало сообществу KDE.

Проект насчитывает около 1200 репозиториев со своей спецификой, для автоматизации переноса которых разработчиками KDE были написаны утилиты для миграции данных с сохранением описаний, аватаров и индивидуальных настроек (например, использование защищённых веток и специфичных методов слияния). Также были портированы имеющиеся Git-обработчики (hook-и), применяемые для проверки соответствия кодировки файлов и иных параметров принятым в KDE требованиям, а также для автоматизации закрытия отчётов о проблемах в Bugzilla. Для того чтобы упростить навигацию по более чем тысяче репозиториев, репозитории и команды были разбиты на группы и распределены по своим категориям в GitLab (рабочий стол, утилиты, графика, звук, библиотеки, игры, системные компоненты, PIM, фреймворки и т.п.).

  1. Главная ссылка к новости (https://about.gitlab.com/blog/...)
  2. OpenNews: Проект Xfce перевёл разработку на GitLab
  3. OpenNews: Fedora и CentOS запускают Git Forge. GitLab открывает 18 проприетарных возможностей
  4. OpenNews: GitLab отложил включение телеметрии
  5. OpenNews: Проект KDE внедряет GitLab. Разработка GitLab EE и CE перенесена в общий репозиторий
  6. OpenNews: Инфраструктура Freedesktop переведена на GitLab
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53258-gitlab
Ключевые слова: gitlab, kde
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Nemton (?), 10:03, 30/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    Похоже, никто не хочет сидеть на пороховой бочке
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:18, 30/06/2020 [ответить]  
    		• –3 +/
    Пусть на гитхаб переезжают.
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:23, 30/06/2020 [ответить]  
    		• +2 +/
    > Совместно с GitLab была проведена работа по добавлению в свободную редакцию платформы (Community Edition) возможностей, которых недоставало сообществу KDE.

    Надо подкинуть идею KDEшникам, что им очень сильно не хватает Merge Approver функции. А то всё сообщество ждёт не дождётся.

     
  • 1.4, Аноним (4), 10:30, 30/06/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот и подросло поколение, испорченное гитхабом.
     
     
  • 2.7, A.Stahl (ok), 10:36, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно подумать что когда-то было что-то лучше. Всё что связано с СКВ -- адовое говнище. Есть подозрение, что специфика темы в принципе не позволяет сделать нормальное решение. Это как бОльшая часть медицины -- больно и мерзко, но иначе никак.
     

  • 1.5, lockywolf (ok), 10:31, 30/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    А что было раньше? Гитвеб+Багзилла?

    В принципе, это хорошо.

    Приятнее, чем фридесктопный гитлаб Гнома.

    А между двумя инстансами Гитлаба делаются пулл-реквесты?

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:33, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, не делаются. GitPub так и не запилили, на ним уже как больше года никто не работает.
     
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