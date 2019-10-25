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GitLab отложил включение телеметрии

25.10.2019 08:01

После негативной реакции пользователей на включение телеметрии компания GitLab отменила изменения в пользовательском соглашении и взяла таймаут, чтобы переосмыслить решение с учётом пожеланий пользователей. До пересмотра планов и выработки устраивающего всех решения GitLab пообещал не включать телеметрию в облачном сервисе GitLab.com и самодостаточных редакциях. GitLab также намерен заранее выставить на обсуждение сообществом будущие изменения правил, чтобы дать людям время выразить своё мнение по поводу новых предложений.

  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.com/gitlab-org/...)
  2. OpenNews: GitLab вводит сбор телеметрии для облачных и коммерческих продуктов (решение отложено)
  3. OpenNews: Проект KDE внедряет GitLab. Разработка GitLab EE и CE перенесена в общий репозиторий
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: gitlab
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  • 1.1, Аноним (1), 08:03, 25/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +35 +/
    > После негативной реакции пользователей

    Во, а говорите, что бурление и гнев на опеннетике ничем не помогут!

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:08, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Не помогает потому что бурление тут этот эхо от бурление в другом месте. А репутацию Гитлаба в лучшем случае мог официальный отказ прямо сейчас. А сейчас  ситуация будет как в Гонконге одни не до конца отменили потом другие не до конца отменили.
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 08:14, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Гитлаб случайно свою репутацию. Именно поэтому,
    > репутацию Гитлаба в лучшем случае мог официальный отказ прямо сейчас.
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 09:06, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    у гитлаба репутации
     
  • 3.11, Аноним (11), 08:49, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сравнение с гонконгом неуместно - жителей гонконга просто отдали кнр. Могли бы предоставить жителям британское гражданство по упрощённой процедуре и по желанию и помочь эвакуироваться, раз бриташка не могла удержать контроль над территорией.
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 08:56, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Насколько я знаю, желающим предоставляли гражданство и давали какие-то льготы связанные с переездом в метрополию. Но у подавляющего большинства победило извечное желание и рыбку съесть и...
     
  • 4.15, фывфывфыв (?), 09:07, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > жителей гонконга просто отдали кнр

    Не отдали, а вернули по окончанию "аренды". Все знали что так будет.
    P.S. А бурление вообще про экстрадицию в КНР, хотя Гонконг итак КНР.

     
     
  • 5.28, Аноним (28), 11:22, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бурления потому что это не КНР. Как минимум до 2047 года.
     
     
  • 6.33, zzz (??), 13:25, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 1997-ом Великобритания официально передала Гонконг под юрисдикцию Китая в статусе широкой автономии. В 2047-ом произойдет не вхождение Гонконга в состав КНР, а снятие статуса широкой автономии, в результате чего там полностью начнут действовать законы КНР.
     
  • 4.26, Аноним (28), 11:11, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А жителей Гитхаба просто отдали Майкрософту. А гитлаб сделали уголком свободным от корпов. Но не на долго. И даже попытавшись закрутить гайки и уже увидев бурления говн вместо закрытия вентиля стали что-то не вразумительное нести про мы подумаем закрутить вентиль или нет.
     
  • 2.4, Аноим бурлящий (?), 08:09, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что бурление было в новости на самом гитлабе
     

  • 1.2, Аноним (3), 08:04, 25/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    И что включит её потом? Какая разница сейчас или потом, нет им веры.
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 13:15, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подскажите алтернативу (локально устанавливаемую).
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 15:18, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Gitea красивый.
     

  • 1.7, Статья Надела (?), 08:33, 25/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +16 +/
    "Мы слышим ваше недовольство. Швабра будет тщательно отполирована. Будут введены налоговые льготы для производителей вазелина".
     
     
  • 2.31, Аноним (28), 12:05, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы так и знали что это твоих рук дело Сатья.
     

  • 1.8, йййй (ok), 08:39, 25/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Слабаки!
     
  • 1.10, SOska (?), 08:48, 25/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Да и где теперь гарантия что это не просто слова. На самом деле телетрия будет и дальше делать сврое темное дело..
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 09:52, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так как речь идет о телеметрии на клиенте - проверить это не сложно.
     
  • 2.40, Wilem (?), 15:33, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуйте почитать что-то, кроме новостей и каментов опеннета. Например, обсуждение внутри самого гитлаба. Когда ничего не знаешь, остаётся только вера, да.
     

  • 1.13, devopsschool (?), 09:02, 25/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да всегда она там была (телеметрия). Покопайтесь в настройках предыдущих версий.
     
  • 1.17, Дихлофос (?), 09:11, 25/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    надеюсь они опомнятся и вернут телеметрию
     
  • 1.18, Аноим (?), 09:27, 25/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Перемога!
     
     
  • 2.39, vz_2 (?), 15:28, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зазрадцы
     

  • 1.20, Аноним (20), 09:57, 25/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    поздно, репутация подмочена
     
  • 1.21, Аноним (21), 10:07, 25/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень примечательна кнопка реакции с 🖕 эмодзи в issue.
     
  • 1.22, Anonymoustus (ok), 11:02, 25/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лицемерные уроды.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 11:10, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ладно тебе, как иначе себя вести в экономике монетизаторов ?
     
  • 2.38, vz_2 (?), 15:26, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А было ли доверие?!
     

  • 1.29, ан (?), 11:35, 25/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А сразу как будто было не понятно какая будет реакция пользователей на безальтернативное изменение правил, без принятия которых нельзя пользоваться сервисом и что прежде чем рубить с плеча надо обсудить с сообществом.
     
     
  • 2.30, Аноним (28), 12:03, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эффективные менеджеры такие эффективные.
     
  • 2.35, zzz (??), 13:38, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Классика хорошего и плохого полицейского же. Вбрасывается максимально жесткий вариант, дальше он отменяется и через какое-то время соглашается на "компромиссный" вариант (который изначально и задумывался). В результате пользователи довольны - под них "прогнулись", гитлабовцы довольны - они протащили свой изначальный вариант.
     
  • 2.41, Wilem (?), 15:34, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они это прежде всего между собой обсудили, и не в пользу телеметрии. Сообщество было сильно позже.
     

  • 1.34, gitlab (?), 13:31, 25/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    дайте мене зароботать
     
     
  • 2.37, Аноним (36), 15:21, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет дОтируй рынок за свой счет. Ты нам должен.

    Если что мы заметили что ты телеметрию выключил не всем. Так что не надо прибедняться.

     

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