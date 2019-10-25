GitLab отложил включение телеметрии

2.3 , Аноним ( 3 ), 08:08, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Не помогает потому что бурление тут этот эхо от бурление в другом месте. А репутацию Гитлаба в лучшем случае мог официальный отказ прямо сейчас. А сейчас ситуация будет как в Гонконге одни не до конца отменили потом другие не до конца отменили.

3.5 , Аноним ( 1 ), 08:14, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Гитлаб случайно свою репутацию. Именно поэтому,

> репутацию Гитлаба в лучшем случае мог официальный отказ прямо сейчас. 4.14 , Аноним ( 14 ), 09:06, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – у гитлаба репутации

3.11 , Аноним ( 11 ), 08:49, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Сравнение с гонконгом неуместно - жителей гонконга просто отдали кнр. Могли бы предоставить жителям британское гражданство по упрощённой процедуре и по желанию и помочь эвакуироваться, раз бриташка не могла удержать контроль над территорией.

4.12 , Аноним ( 12 ), 08:56, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Насколько я знаю, желающим предоставляли гражданство и давали какие-то льготы связанные с переездом в метрополию. Но у подавляющего большинства победило извечное желание и рыбку съесть и...

4.15 , фывфывфыв ( ? ), 09:07, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > жителей гонконга просто отдали кнр Не отдали, а вернули по окончанию "аренды". Все знали что так будет.

P.S. А бурление вообще про экстрадицию в КНР, хотя Гонконг итак КНР.

5.28 , Аноним ( 28 ), 11:22, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Бурления потому что это не КНР. Как минимум до 2047 года.

6.33 , zzz ( ?? ), 13:25, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В 1997-ом Великобритания официально передала Гонконг под юрисдикцию Китая в статусе широкой автономии. В 2047-ом произойдет не вхождение Гонконга в состав КНР, а снятие статуса широкой автономии, в результате чего там полностью начнут действовать законы КНР.

4.26 , Аноним ( 28 ), 11:11, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А жителей Гитхаба просто отдали Майкрософту. А гитлаб сделали уголком свободным от корпов. Но не на долго. И даже попытавшись закрутить гайки и уже увидев бурления говн вместо закрытия вентиля стали что-то не вразумительное нести про мы подумаем закрутить вентиль или нет.

2.4 , Аноим бурлящий ( ? ), 08:09, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Потому что бурление было в новости на самом гитлабе

