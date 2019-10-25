GitLab отложил включение телеметрии

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|1.1, Аноним (1), 08:03, 25/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+35 +/–
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> После негативной реакции пользователей
Во, а говорите, что бурление и гнев на опеннетике ничем не помогут!
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|2.3, Аноним (3), 08:08, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Не помогает потому что бурление тут этот эхо от бурление в другом месте. А репутацию Гитлаба в лучшем случае мог официальный отказ прямо сейчас. А сейчас ситуация будет как в Гонконге одни не до конца отменили потом другие не до конца отменили.
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|3.5, Аноним (1), 08:14, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Гитлаб случайно свою репутацию. Именно поэтому,
> репутацию Гитлаба в лучшем случае мог официальный отказ прямо сейчас.
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|3.11, Аноним (11), 08:49, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сравнение с гонконгом неуместно - жителей гонконга просто отдали кнр. Могли бы предоставить жителям британское гражданство по упрощённой процедуре и по желанию и помочь эвакуироваться, раз бриташка не могла удержать контроль над территорией.
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|4.12, Аноним (12), 08:56, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Насколько я знаю, желающим предоставляли гражданство и давали какие-то льготы связанные с переездом в метрополию. Но у подавляющего большинства победило извечное желание и рыбку съесть и...
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|4.15, фывфывфыв (?), 09:07, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> жителей гонконга просто отдали кнр
Не отдали, а вернули по окончанию "аренды". Все знали что так будет.
P.S. А бурление вообще про экстрадицию в КНР, хотя Гонконг итак КНР.
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|6.33, zzz (??), 13:25, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В 1997-ом Великобритания официально передала Гонконг под юрисдикцию Китая в статусе широкой автономии. В 2047-ом произойдет не вхождение Гонконга в состав КНР, а снятие статуса широкой автономии, в результате чего там полностью начнут действовать законы КНР.
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|4.26, Аноним (28), 11:11, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А жителей Гитхаба просто отдали Майкрософту. А гитлаб сделали уголком свободным от корпов. Но не на долго. И даже попытавшись закрутить гайки и уже увидев бурления говн вместо закрытия вентиля стали что-то не вразумительное нести про мы подумаем закрутить вентиль или нет.
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|1.2, Аноним (3), 08:04, 25/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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И что включит её потом? Какая разница сейчас или потом, нет им веры.
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|1.7, Статья Надела (?), 08:33, 25/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+16 +/–
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"Мы слышим ваше недовольство. Швабра будет тщательно отполирована. Будут введены налоговые льготы для производителей вазелина".
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|1.10, SOska (?), 08:48, 25/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Да и где теперь гарантия что это не просто слова. На самом деле телетрия будет и дальше делать сврое темное дело..
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|2.19, Аноним (19), 09:52, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так как речь идет о телеметрии на клиенте - проверить это не сложно.
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|2.40, Wilem (?), 15:33, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Попробуйте почитать что-то, кроме новостей и каментов опеннета. Например, обсуждение внутри самого гитлаба. Когда ничего не знаешь, остаётся только вера, да.
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|2.25, Аноним (25), 11:10, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да ладно тебе, как иначе себя вести в экономике монетизаторов ?
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|1.29, ан (?), 11:35, 25/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А сразу как будто было не понятно какая будет реакция пользователей на безальтернативное изменение правил, без принятия которых нельзя пользоваться сервисом и что прежде чем рубить с плеча надо обсудить с сообществом.
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|2.35, zzz (??), 13:38, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Классика хорошего и плохого полицейского же. Вбрасывается максимально жесткий вариант, дальше он отменяется и через какое-то время соглашается на "компромиссный" вариант (который изначально и задумывался). В результате пользователи довольны - под них "прогнулись", гитлабовцы довольны - они протащили свой изначальный вариант.
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|2.41, Wilem (?), 15:34, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они это прежде всего между собой обсудили, и не в пользу телеметрии. Сообщество было сильно позже.
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|2.37, Аноним (36), 15:21, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет дОтируй рынок за свой счет. Ты нам должен.
Если что мы заметили что ты телеметрию выключил не всем. Так что не надо прибедняться.
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