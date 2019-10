Проект KDE внедряет GitLab. Разработка GitLab EE и CE перенесена в общий репозиторий

1, Аноним ( 1 ), 09:43, 01/10/2019 [ответить] + / – Чому не Gogs?

2, vstconsulting ( ok ), 09:49, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Видимо потому что Gitlab CI довольно сильно им приглянулся.

Где-то недавно видел их issue к gitlab, где они просили реализовать фичу, которой им не хватало для переезда. Думал они уже переехали давно.

4, aim ( ok ), 09:50, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – тому що gitlab це платформа для розробки, а gogs / gitea це просто gui для git

5, Аноним ( 5 ), 09:50, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – нет встроенного CI



