Проект KDE внедряет GitLab. Разработка GitLab EE и CE перенесена в общий репозиторий

Проект KDE ввёл в строй инфраструктуру совместной разработки на базе открытой платформы GitLab, которая позволит снизить барьер вхождения новых участников, сделает участие в развитии KDE более привычным и расширит возможности инструментов для разработки, сопровождения цикла разработки, непрерывной интеграции и рецензирования изменений. Ранее проектом применялась платформа Phabricator (и cgit), которая воспринимается многими новыми разработчиками как непривычная. GitLab достаточно близок по возможностям к GitHub, является свободным ПО и уже применяется во многих смежных открытых проектах, таких как GNOME, Wayland, Debian и FreeDesktop.org.

Поддержка Phabricator пока остаётся в строю, а для сторонников GitLab запущен отдельный сервис invent.kde.org. Платформа Phabricator в основном ориентирована на управление проектами и рецензирование кода, но отстаёт в таких областях, как непрерывная интеграция, работа с репозиториями и web-интерфейс. GitLab написан на языках Ruby и Go, а Phabricator на PHP. Для перехода на GitLab разработчикам KDE не хватало некоторых возможностей, которые частично уже реализованы в ответ на их запрос.

Дополнительно можно отметить проводимую компанией GitLab работу по слиянию коммерческой и community веток проекта, что существенно упростит разработку, сделает процессы более прозрачными и явно отделит проприетарный код в отдельные модули. Вместо разных репозиториев gitlab-ee и gitlab-се, поддержание которых приводило к выполнению двойной работы, кодовая база обоих редакций теперь будет разрабатываться в одном общем репозитории, а подукты Enterprise Edition (EE) и Community Edition (CE) будут собираться из одной кодовой базы. Проприетарный код отделён от открытого и перенесён в каталог "ee/".

Репозиторий gitlab-ce, не содержащий проприетарный код, останется доступен в форме зеркала gitlab-foss, работающего в режиме только для чтения. Новый единый репозиторий для активной разработки построен на основе текущего репозитория gitlab-ee, который переименован в репозиторий "gitlab". В настоящее время миграция находится на финальной стадии - репозитории переименованы, объединение состоялось и почти все связанные с ним задачи уже решены.

Разработчики GitLab также представили корректирующие релизы 12.3.2, 12.2.6 и 12.1.12, в которых устранено 14 уязвимостей, среди которых возможность подстановки произвольных git-команд через API, обход подтверждения email при использовании модуля аутентификации через Salesforce, подстановка JavaScript в интерфейсе предпросмотра разметки Markdown, захват управления над чужими учётными записями при использовании модуля SAML, обход блокировки пользователей, отказ в обслуживании и утечки конфиденциальных сведений о проекте.



