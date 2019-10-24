GitLab вводит сбор телеметрии для пользователей облачных и коммерческих продуктов

2.41 , Anonymoustus ( ok ), 10:07, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Если бы им были нужны данные для улучшения, они бы провели опросы пользователей, голосования, анкетирования и тому подобное. Но им нужны твои данные для продажи более жирным торговцам бигдатой — например, Гулагелю или Пейспукелю.

3.48 , Аноним ( 38 ), 10:23, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Опросы и прочая демократия среди оравы пользователей - ересь. В большинстве случаев следует расценивать не более чем очередной совет

А аналитика нужна для оценки и улучшения сервиса, фичей в первую очередь Я соглашусь, что есть плохая телеметрия, но не любая телеметрия плоха. Вопрос в том, какой тактики будет придерживаться гитлаб

4.53 , Аноним ( 47 ), 10:33, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тогда где кнопка для отключения телеметрии? Где гарантия что я нажав эту кнопку получу нужное?

4.56 , Аноним ( 56 ), 10:40, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Когда твои клиенты уйдут из за телеметрии, нечего будет улучшать

4.57 , Anonymoustus ( ok ), 10:46, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Опросы и прочая демократия среди оравы пользователей - ересь. В большинстве случаев

> следует расценивать не более чем очередной совет

> А аналитика нужна для оценки и улучшения сервиса, фичей в первую очередь Десятки лет (!) как-то ИТ перебивались анкетированием и опросами, написали горы отличного полезного софта, а как только началось поветрие с телеметрией, то качество ПО упало под плинтус. И никакой связи ты, конечно же, не видишь.

> Я соглашусь, что есть плохая телеметрия, но не любая телеметрия плоха. Вопрос

> в том, какой тактики будет придерживаться гитлаб Хорошая телеметрия прикручивается к датчикам и приборам, а не к людям. А когда её прикручивают к людям, это уже называется словом «слежка».

5.74 , macfaq ( ? ), 11:50, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Опросы и прочая демократия среди оравы пользователей - ересь. В большинстве случаев

>> следует расценивать не более чем очередной совет

>> А аналитика нужна для оценки и улучшения сервиса, фичей в первую очередь

> Десятки лет (!) как-то ИТ перебивались анкетированием и опросами, написали горы отличного

> полезного софта, а как только началось поветрие с телеметрией, то качество

> ПО упало под плинтус. И никакой связи ты, конечно же, не

> видишь. Качество упало, когда в индустрии появилось слишком много пассажиров. Телеметрия скорее следствие этого.

2.49 , Аноним ( 26 ), 10:24, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Те данные, которые нужны для улучшения, они могут собирать на стороне сервера. Для этого совать нос в чужие сервера им совершенно не обязательно.

