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GitLab вводит сбор телеметрии для пользователей облачных и коммерческих продуктов

24.10.2019 08:43

Компания GitLab, развивающая одноимённую платформу для совместной разработки, ввела в строй новое соглашения по использованию своих продуктов. Всем пользователям коммерческих продуктов для предприятий (GitLab Enterprise Edition) и облачного хостинга GitLab.com предложено согласиться с новыми условиями в обязательном порядке. До принятия новых условий доступ к web-интерфейсу и к Web API будет заблокирован. Изменение начинает действовать с релиза GitLab 12.4.

Важным изменением в условиях является упоминание включения на страницах облачных сервисов и коммерческих продуктов GitLab кода для сбора телеметрии. При этом определено, что телеметрия может отправляться не только на серверы компании GitLab, но и в сторонние службы аналитики. В том числе явно допускается размещение проприетарного JavaScript-кода для сбора телеметрии, полученного от сторонних поставщиков, таких как Pendo.

Включение телеметрии не затрагивает репозиторий GitLab Core и урезанную по функциональности открытую Community-редакцию GitLab, предназначенную для развёртывания инфраструктуры совместной разработки на собственном оборудовании.

  1. Главная ссылка к новости (https://sourcehut.org/blog/201...)
  2. OpenNews: Проект KDE внедряет GitLab. Разработка GitLab EE и CE перенесена в общий репозиторий
  3. OpenNews: Инфраструктура Freedesktop переведена на GitLab
  4. OpenNews: Принадлежащий GitLab сервис Gitter использует методы скрытой идентификации пользователей
  5. OpenNews: GitLab делает бесплатной коммерческую версию для студентов и открытых проектов
  6. OpenNews: В GitLab 10.7 открыт код Web IDE
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: gitlab, privacy
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Обсуждение (73) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:45, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    Замечательно.
     
  • 1.2, Аноним (2), 08:46, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    "Until the new Terms are accepted access to the web interface and API will be blocked. So, for users who have integrations with our API this will cause a brief pause in service via our API until the terms have been accepted by signing in to the web interface."

    это они крепко, надеюсь из какой-нибудь крупный клиент засудит за такую диверсию и потребует компенсировать простой в работе.

     
  • 1.3, Аноним (3), 08:47, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Приплыли...
     
     
  • 2.50, Аноним (50), 10:27, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Существует мнение, что телеметрия это мимими, что телеметрия это йоу, что телеметрия это масхэв для любой сколько-нибудь серьёзной разработки софта. Только это мнение не учитывает, что данные, собранные посредством телеметрии, будут продаваться и предоставляться неограниченному кругу третьих лиц. Да и просто утекать.
     
     
  • 3.69, user (??), 11:36, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проще сразу публиковать, чтобы иллюзий не было.
     

  • 1.4, Иван (??), 08:48, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Мнда уж, а опенсурс версия без телеметрии будет?
     
     
  • 2.6, SOska (?), 08:53, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Научись читать
     
     
  • 3.8, Иван (??), 08:58, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –20 +/
    Зачем мне читать, я пишу. И пишу я вопросы, так что научись на них отвечать
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 09:00, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В статье же есть ответ на твой вопрос. Последний абзац. Так что верно тебе сказали, читать полезно!
     
  • 4.12, Аноним (12), 09:05, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    "чукча не читатель, чукча писатель"
     
  • 4.20, Аноним (20), 09:14, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >Зачем мне читать, я пишу. И пишу я вопросы, так что научись на них отвеча

    Иван не читатель, Иван писатель. Это не анекдот это жизнь.

     
  • 4.23, Анонимный аноним (?), 09:18, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Вот напишут тебе ответ, а ты его не прочтёшь, к чему время тратить.
     
  • 4.35, pin (??), 09:46, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Какой смысл отвечать, если ты не читаешь? А, ты хотел с умничать, а получилось как всегда.
     
  • 4.70, Ordu (ok), 11:38, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем мне читать, я пишу. И пишу я вопросы, так что научись на них отвечать

    Какой смысл отвечать на твои вопросы, если ты вместо чтения ответов будешь писать вопросы?

     

  • 1.5, SOska (?), 08:52, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Гнилые ребятки с гнилым продуктом сделали зонд и как следует пропихнули его. Пользователи таких продуктов обязаны страдать.
     
  • 1.9, Аноним (9), 08:59, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Ничо, схаваете.
     
  • 1.11, Аноним (11), 09:00, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    В Gogs и Gitea такой фигни нет. notabug.org
     
     
  • 2.13, Yuri Samoilenko (?), 09:07, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В gitolite тоже...
     
  • 2.14, istepan (ok), 09:08, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пока нет...
     
  • 2.36, gg (??), 09:50, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    была бы ещё в gogs CI вкручена, я бы на нём и остался
     
     
  • 3.44, Аноним (44), 10:09, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Jenkins же. Не вкручено, но в паре очень даже хорошо.
     
  • 3.45, Ананас (?), 10:13, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Drone прикрутить можно, емнип
     
     
  • 4.47, Аноним (47), 10:17, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все его интересности в ентерпрайзе. Так что...
     
  • 2.68, Аноним (68), 11:32, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > notabug.org

    Никогда не слышал, спасибо! Такое чувство, что это то, что нужно для своих проектиков

     

  • 1.16, Аноним (16), 09:09, 24/10/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –7 +/
     
     
  • 2.17, Аноним (16), 09:10, 24/10/2019 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.25, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 09:21, 24/10/2019 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 2.19, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 09:13, 24/10/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.18, Аноним (18), 09:10, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это войдет в историю как "День, когда GitLab убил свой Enterprise".
     
     
  • 2.24, Аноним (20), 09:19, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На чём основано данное утверждение?
     
     
  • 3.40, Аноним (18), 10:02, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Закрытая телеметрия в Enterprise? Серьезно?
     

  • 1.26, Аноним (26), 09:22, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    #movingbacktogithub ?

    Мне moving не надо, у меня репозитории в двух копиях. Но вот  GitLab CI потерять обидно. Куда валить посоветуете? Гитлэб freedesktop, гномов, дебиана и кого ещё там в какой редакции и имеет ли CI?

     
     
  • 2.28, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 09:33, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > #movingbacktogithub ?
    >Куда валить посоветуете?

    Вон, смотри, смотри -- на широкую-сытую улыбку Микрософ Ажуре...
      Бегуны паравалитики паралимпийцы - отдельная статья финотчётов.

    >Гитлэб freedesktop, гномов,

    Эти, понятно, врубят телеметрию "и побольше!", выпустят пресс-релиз с громкми овациями успехам "коллег".

    > дебиана и кого ещё там в какой редакции

    Деб традиционно устроят сра....   всестороннее убсуждение с дракой в мейл-листах, выгонят пау челдовек за неКоКтичное поведение...  и тоже врубят телеметрию на salsa.d.o (заодно найдут ещё кого погнать).

    >и имеет ли CI?

    Вы ищете, где купить, или кому продаться?

     
  • 2.29, Аноним (26), 09:34, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://gitlab.gnome.org/, https://invent.kde.org/, https://code.videolan.org/, https://gitlab.freedesktop.org/, https://salsa.debian.org/ : все Community Edition
     
     
  • 3.51, Аноним (47), 10:30, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто тебе дал гарантию или даже просто сказал что завтра с утра ты не прочтеш новость о том что гитлабовцы и СЕ не завалят телеметрией? Более того кто тебе сказал что они сообщат об этом, да и вообше откуда гарантия что ты там без нее сидиш прямо сейчас.
     
     
  • 4.58, Аноним (26), 10:46, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >завтра с утра ты не прочтеш новость о том что гитлабовцы и СЕ не завалят телеметрией

    Нет никакой гарантии. Перечисленные выше "товарищи" в  требуют js для регистрации.

     
  • 3.65, Аноним (68), 11:22, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я могу свои хеллоуворлды заливать на salsa.debian.org, даже если они никак не связаны с дебианом?
     
  • 2.55, Аноним (55), 10:37, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://gitgud.io
     
     
  • 3.67, Denis (??), 11:30, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "powered by GitLab"
     

  • 1.27, Аноним (27), 09:26, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Перекатываемся на gnu savannah.
     
     
  • 2.52, Аноним (47), 10:30, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ох, еслиб его настолько не забросили...
     

  • 1.30, Аноним (9), 09:37, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как говорит пословица, бесплатные зонды бывают не только в гугле и ms.
     
  • 1.31, Аноним (31), 09:38, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ну что котаны, валим обратно на гитхаб? Бгг)
     
     
  • 2.34, Статья Надела (?), 09:43, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А там уже можно отключить телеметрию?
     

  • 1.32, Аноним (26), 09:40, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо заметить:

    https://www.opennet.ru/rejected_news.shtml

    > 27.09.2019
    > Новая политика приватности GitLab легализует сбор данных с self-hosted установок
    > Заметил только замену термина self-hosted на self-managed, где именно упомянуто _изменение_ политики сбора данных? В старых правилах изначально про сбор телеметрии упоминалось.

     
  • 1.33, user90 (?), 09:41, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда у тебя "энтерпрайз", но не можешь развернуть свою локальную VCS? ЫЫЫ.
     
  • 1.37, Аноним (37), 09:56, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужно было так написать:
    Ахнунг! Ахтунг!
    > Компания GitLab, развивающая одноимённую платформу для совместной разработки, ввела в строй новое соглашения по использованию своих продуктов. Всем пользователям...
     
  • 1.38, Аноним (38), 09:59, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так в чем проблема? Если им нужны данные для улучшения и развития лучшей гит-платформы (а это то, что в конце концов необходимо каждому более-менее крупному сервису)
     
     
  • 2.41, Anonymoustus (ok), 10:07, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если бы им были нужны данные для улучшения, они бы провели опросы пользователей, голосования, анкетирования и тому подобное. Но им нужны твои данные для продажи более жирным торговцам бигдатой — например, Гулагелю или Пейспукелю.
     
     
  • 3.48, Аноним (38), 10:23, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Опросы и прочая демократия среди оравы пользователей - ересь. В большинстве случаев следует расценивать не более чем очередной совет
    А аналитика нужна для оценки и улучшения сервиса, фичей в первую очередь

    Я соглашусь, что есть плохая телеметрия, но не любая телеметрия плоха. Вопрос в том, какой тактики будет придерживаться гитлаб

     
     
  • 4.53, Аноним (47), 10:33, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда где кнопка для отключения телеметрии? Где гарантия что я нажав эту кнопку получу нужное?
     
  • 4.56, Аноним (56), 10:40, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда твои клиенты уйдут из за телеметрии, нечего будет улучшать
     
  • 4.57, Anonymoustus (ok), 10:46, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Опросы и прочая демократия среди оравы пользователей - ересь. В большинстве случаев
    > следует расценивать не более чем очередной совет
    > А аналитика нужна для оценки и улучшения сервиса, фичей в первую очередь

    Десятки лет (!) как-то ИТ перебивались анкетированием и опросами, написали горы отличного полезного софта, а как только началось поветрие с телеметрией, то качество ПО упало под плинтус. И никакой связи ты, конечно же, не видишь.


    > Я соглашусь, что есть плохая телеметрия, но не любая телеметрия плоха. Вопрос
    > в том, какой тактики будет придерживаться гитлаб

    Хорошая телеметрия прикручивается к датчикам и приборам, а не к людям. А когда её прикручивают к людям, это уже называется словом «слежка».

     
     
  • 5.74, macfaq (?), 11:50, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Опросы и прочая демократия среди оравы пользователей - ересь. В большинстве случаев
    >> следует расценивать не более чем очередной совет
    >> А аналитика нужна для оценки и улучшения сервиса, фичей в первую очередь
    > Десятки лет (!) как-то ИТ перебивались анкетированием и опросами, написали горы отличного
    > полезного софта, а как только началось поветрие с телеметрией, то качество
    > ПО упало под плинтус. И никакой связи ты, конечно же, не
    > видишь.

    Качество упало, когда в индустрии появилось слишком много пассажиров. Телеметрия скорее следствие этого.


     
  • 2.49, Аноним (26), 10:24, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Те данные, которые нужны для улучшения, они могут собирать на стороне сервера. Для этого совать нос в чужие сервера им совершенно не обязательно.
     

  • 1.39, Аноним (39), 09:59, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    1) Что теперь хуже - гитхаб или гитлаб? (теорему Эскобара не надо)

    2) Что лучше всего за деньги из сторонних сервисов с полным фаршем но без телеметрии?

    3) Что лучше всего из бесплатного?

     
     
  • 2.42, Anonymoustus (ok), 10:08, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    CVS, SVN и так далее. Фарш пожиже, зато без телеметрии. Тебе выбирать.
     
     
  • 3.75, Аноним (75), 11:51, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пацаны то и не знали что телеметрию прямо в гит завезли
     
  • 2.63, Аноним (63), 11:10, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/GNU_Savannah
     

  • 1.43, Аноним (43), 10:08, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Еще одно подтверждение, что все эти облачные сервисы - зло, так как в любой момент могут сделать что угодно и крутить клиента на палке
     
     
  • 2.46, Ананас (?), 10:15, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дак у self-hosted варианта тож включили
     
     
  • 3.54, Алексей (??), 10:36, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Self-hosted можно не обновлять пока не будет завершена миграция на другую платформу.
    Но так-то плохо всё это, конечно.
     
  • 3.60, Аноним (43), 10:54, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если блокировка на уровне firewall как собственно и должно быть в коммерческом ПО?
     
  • 3.64, Аноним (68), 11:20, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    у community edition нет телеметрии. хостишь ce и всё
    я так понял, в общем-то ничего ведь не поменялось. на gitlab.com была ведь ee-версия, соответственно и js-код отдавался проприетарный? кому надо было, тот хостил ce и не парился
     

  • 1.59, Anonymoustus (ok), 10:53, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А вообще забавно наблюдать, как потребителю сначала со смазкой всунули на полшишечки, проверяя реакцию, а теперь уже грубо вталкивают поглубже, а на его жалкое блеянье ласково отвечают: это для твоей же безопасТносте, овца^W уважаемый клиент, мы только немножко фрикций будем делать, ты даже не заметишь.

    Телеметрия положена датчикам, а не людям. Вас насилуют, очнитесь! :)

     
     
  • 2.61, Аноним (43), 10:56, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поди разьясни современным писакам-журнализдам, которые лезут в темы которые совершенно не понимают
     

  • 1.62, Аноним (62), 11:07, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Их купил гуголь или укусил?
     
  • 1.66, EnemyOfDemocracy (?), 11:23, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему сейчас модно-молодёжно называется "сбором телеметрии" то, что раньше называлось "сбором компромата"?
     
     
  • 2.73, Аноним (-), 11:49, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не компромата, а шпионажем. Ну то есть, и компромата возможно тоже, но это частный случай.
     
  • 2.76, macfaq (?), 11:51, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А почему сейчас модно-молодёжно называется "сбором телеметрии" то, что раньше называлось
    > "сбором компромата"?

    Раньше оно называлось spyware и за такое били канделябром.

     

  • 1.71, Аноним (-), 11:48, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Enterprise между прочим платный сервис. Так что за свои деньги еще и зонд в тебя втыкают.  
     
  • 1.72, Аноним (72), 11:48, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зато не Микрософт!!!!!11
     
  • 1.77, Аноним (77), 11:55, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вроде как если бравзер шлет do not track то телеметрию не собирают. Хотя действительно, нет никакой уверенности в том, что завтра утром не будет новости о том что комюнити версию тоже не "улучшат".
    Я вот наблюдаю за последними релизами и вижу что проект движется в каком то непонятном направлении. Все вот эти авто-девопсы, веб идее. Жалею что изначально не смотрел в сторону gitea и ему подобным. Хотя они тоже не застрахованы от обязательной телеметрии
     

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