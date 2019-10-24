GitLab вводит сбор телеметрии для пользователей облачных и коммерческих продуктов

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|1.2, Аноним (2), 08:46, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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"Until the new Terms are accepted access to the web interface and API will be blocked. So, for users who have integrations with our API this will cause a brief pause in service via our API until the terms have been accepted by signing in to the web interface."
это они крепко, надеюсь из какой-нибудь крупный клиент засудит за такую диверсию и потребует компенсировать простой в работе.
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|2.50, Аноним (50), 10:27, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Существует мнение, что телеметрия это мимими, что телеметрия это йоу, что телеметрия это масхэв для любой сколько-нибудь серьёзной разработки софта. Только это мнение не учитывает, что данные, собранные посредством телеметрии, будут продаваться и предоставляться неограниченному кругу третьих лиц. Да и просто утекать.
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|3.8, Иван (??), 08:58, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–20 +/–
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Зачем мне читать, я пишу. И пишу я вопросы, так что научись на них отвечать
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|4.10, Аноним (10), 09:00, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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В статье же есть ответ на твой вопрос. Последний абзац. Так что верно тебе сказали, читать полезно!
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|4.20, Аноним (20), 09:14, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>Зачем мне читать, я пишу. И пишу я вопросы, так что научись на них отвеча
Иван не читатель, Иван писатель. Это не анекдот это жизнь.
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|4.35, pin (??), 09:46, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Какой смысл отвечать, если ты не читаешь? А, ты хотел с умничать, а получилось как всегда.
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|4.70, Ordu (ok), 11:38, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Зачем мне читать, я пишу. И пишу я вопросы, так что научись на них отвечать
Какой смысл отвечать на твои вопросы, если ты вместо чтения ответов будешь писать вопросы?
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|1.5, SOska (?), 08:52, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Гнилые ребятки с гнилым продуктом сделали зонд и как следует пропихнули его. Пользователи таких продуктов обязаны страдать.
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|2.36, gg (??), 09:50, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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была бы ещё в gogs CI вкручена, я бы на нём и остался
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|2.68, Аноним (68), 11:32, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> notabug.org
Никогда не слышал, спасибо! Такое чувство, что это то, что нужно для своих проектиков
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|1.26, Аноним (26), 09:22, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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#movingbacktogithub ?
Мне moving не надо, у меня репозитории в двух копиях. Но вот GitLab CI потерять обидно. Куда валить посоветуете? Гитлэб freedesktop, гномов, дебиана и кого ещё там в какой редакции и имеет ли CI?
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|2.28, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 09:33, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> #movingbacktogithub ?
>Куда валить посоветуете?
Вон, смотри, смотри -- на широкую-сытую улыбку Микрософ Ажуре...
Бегуны паравалитики паралимпийцы - отдельная статья финотчётов.
>Гитлэб freedesktop, гномов,
Эти, понятно, врубят телеметрию "и побольше!", выпустят пресс-релиз с громкми овациями успехам "коллег".
> дебиана и кого ещё там в какой редакции
Деб традиционно устроят сра.... всестороннее убсуждение с дракой в мейл-листах, выгонят пау челдовек за неКоКтичное поведение... и тоже врубят телеметрию на salsa.d.o (заодно найдут ещё кого погнать).
>и имеет ли CI?
Вы ищете, где купить, или кому продаться?
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|3.51, Аноним (47), 10:30, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А кто тебе дал гарантию или даже просто сказал что завтра с утра ты не прочтеш новость о том что гитлабовцы и СЕ не завалят телеметрией? Более того кто тебе сказал что они сообщат об этом, да и вообше откуда гарантия что ты там без нее сидиш прямо сейчас.
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|4.58, Аноним (26), 10:46, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>завтра с утра ты не прочтеш новость о том что гитлабовцы и СЕ не завалят телеметрией
Нет никакой гарантии. Перечисленные выше "товарищи" в требуют js для регистрации.
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|3.65, Аноним (68), 11:22, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я могу свои хеллоуворлды заливать на salsa.debian.org, даже если они никак не связаны с дебианом?
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|1.30, Аноним (9), 09:37, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Как говорит пословица, бесплатные зонды бывают не только в гугле и ms.
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|1.32, Аноним (26), 09:40, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Надо заметить:
https://www.opennet.ru/rejected_news.shtml
> 27.09.2019
> Новая политика приватности GitLab легализует сбор данных с self-hosted установок
> Заметил только замену термина self-hosted на self-managed, где именно упомянуто _изменение_ политики сбора данных? В старых правилах изначально про сбор телеметрии упоминалось.
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|1.33, user90 (?), 09:41, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Когда у тебя "энтерпрайз", но не можешь развернуть свою локальную VCS? ЫЫЫ.
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|1.37, Аноним (37), 09:56, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Нужно было так написать:
Ахнунг! Ахтунг!
> Компания GitLab, развивающая одноимённую платформу для совместной разработки, ввела в строй новое соглашения по использованию своих продуктов. Всем пользователям...
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|1.38, Аноним (38), 09:59, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Так в чем проблема? Если им нужны данные для улучшения и развития лучшей гит-платформы (а это то, что в конце концов необходимо каждому более-менее крупному сервису)
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|2.41, Anonymoustus (ok), 10:07, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если бы им были нужны данные для улучшения, они бы провели опросы пользователей, голосования, анкетирования и тому подобное. Но им нужны твои данные для продажи более жирным торговцам бигдатой — например, Гулагелю или Пейспукелю.
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|3.48, Аноним (38), 10:23, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Опросы и прочая демократия среди оравы пользователей - ересь. В большинстве случаев следует расценивать не более чем очередной совет
А аналитика нужна для оценки и улучшения сервиса, фичей в первую очередь
Я соглашусь, что есть плохая телеметрия, но не любая телеметрия плоха. Вопрос в том, какой тактики будет придерживаться гитлаб
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|4.53, Аноним (47), 10:33, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тогда где кнопка для отключения телеметрии? Где гарантия что я нажав эту кнопку получу нужное?
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|4.56, Аноним (56), 10:40, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда твои клиенты уйдут из за телеметрии, нечего будет улучшать
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|4.57, Anonymoustus (ok), 10:46, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Опросы и прочая демократия среди оравы пользователей - ересь. В большинстве случаев
> следует расценивать не более чем очередной совет
> А аналитика нужна для оценки и улучшения сервиса, фичей в первую очередь
Десятки лет (!) как-то ИТ перебивались анкетированием и опросами, написали горы отличного полезного софта, а как только началось поветрие с телеметрией, то качество ПО упало под плинтус. И никакой связи ты, конечно же, не видишь.
> Я соглашусь, что есть плохая телеметрия, но не любая телеметрия плоха. Вопрос
> в том, какой тактики будет придерживаться гитлаб
Хорошая телеметрия прикручивается к датчикам и приборам, а не к людям. А когда её прикручивают к людям, это уже называется словом «слежка».
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|5.74, macfaq (?), 11:50, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Опросы и прочая демократия среди оравы пользователей - ересь. В большинстве случаев
>> следует расценивать не более чем очередной совет
>> А аналитика нужна для оценки и улучшения сервиса, фичей в первую очередь
> Десятки лет (!) как-то ИТ перебивались анкетированием и опросами, написали горы отличного
> полезного софта, а как только началось поветрие с телеметрией, то качество
> ПО упало под плинтус. И никакой связи ты, конечно же, не
> видишь.
Качество упало, когда в индустрии появилось слишком много пассажиров. Телеметрия скорее следствие этого.
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|2.49, Аноним (26), 10:24, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Те данные, которые нужны для улучшения, они могут собирать на стороне сервера. Для этого совать нос в чужие сервера им совершенно не обязательно.
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|1.39, Аноним (39), 09:59, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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1) Что теперь хуже - гитхаб или гитлаб? (теорему Эскобара не надо)
2) Что лучше всего за деньги из сторонних сервисов с полным фаршем но без телеметрии?
3) Что лучше всего из бесплатного?
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|1.43, Аноним (43), 10:08, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Еще одно подтверждение, что все эти облачные сервисы - зло, так как в любой момент могут сделать что угодно и крутить клиента на палке
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|3.54, Алексей (??), 10:36, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Self-hosted можно не обновлять пока не будет завершена миграция на другую платформу.
Но так-то плохо всё это, конечно.
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|3.60, Аноним (43), 10:54, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если блокировка на уровне firewall как собственно и должно быть в коммерческом ПО?
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|3.64, Аноним (68), 11:20, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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у community edition нет телеметрии. хостишь ce и всё
я так понял, в общем-то ничего ведь не поменялось. на gitlab.com была ведь ee-версия, соответственно и js-код отдавался проприетарный? кому надо было, тот хостил ce и не парился
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|1.59, Anonymoustus (ok), 10:53, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А вообще забавно наблюдать, как потребителю сначала со смазкой всунули на полшишечки, проверяя реакцию, а теперь уже грубо вталкивают поглубже, а на его жалкое блеянье ласково отвечают: это для твоей же безопасТносте, овца^W уважаемый клиент, мы только немножко фрикций будем делать, ты даже не заметишь.
Телеметрия положена датчикам, а не людям. Вас насилуют, очнитесь! :)
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|2.61, Аноним (43), 10:56, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поди разьясни современным писакам-журнализдам, которые лезут в темы которые совершенно не понимают
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|2.73, Аноним (-), 11:49, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не компромата, а шпионажем. Ну то есть, и компромата возможно тоже, но это частный случай.
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|2.76, macfaq (?), 11:51, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А почему сейчас модно-молодёжно называется "сбором телеметрии" то, что раньше называлось
> "сбором компромата"?
Раньше оно называлось spyware и за такое били канделябром.
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|1.71, Аноним (-), 11:48, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Enterprise между прочим платный сервис. Так что за свои деньги еще и зонд в тебя втыкают.
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|1.77, Аноним (77), 11:55, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вроде как если бравзер шлет do not track то телеметрию не собирают. Хотя действительно, нет никакой уверенности в том, что завтра утром не будет новости о том что комюнити версию тоже не "улучшат".
Я вот наблюдаю за последними релизами и вижу что проект движется в каком то непонятном направлении. Все вот эти авто-девопсы, веб идее. Жалею что изначально не смотрел в сторону gitea и ему подобным. Хотя они тоже не застрахованы от обязательной телеметрии
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