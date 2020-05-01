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Проект Xfce перевёл разработку на GitLab

01.05.2020 10:38

Разработчики проекта Xfce объявили о завершении перехода на новую инфраструктуру разработки, основанную на платформе GitLab. Ранее для доступа к репозиториям с кодом применялась связка из cgit и gitolite. Старый сервер git.xfce.org переведён в режим только для чтения, вместо него следует использовать gitlab.xfce.org.

Миграция на GitLab не приведёт к изменениям, затрагивающим пользователей и сопровождающих пакеты, но разработчикам потребуется изменить ссылку на Git в своих локальных копиях репозиториев, завести учётную запись на новом сервере с GitLab (можно привязать к учётной записи на GitHub) и запросить в IRC или списке рассылки необходимые полномочия.

  1. Главная ссылка к новости (https://simon.shimmerproject.o...)
  2. OpenNews: В Xfce осуществлён перевод диалогов на декорирование окон на стороне клиента
  3. OpenNews: Началась разработка Xfce 4.16
  4. OpenNews: Релиз пользовательского окружения Xfce 4.14
  5. OpenNews: Проект KDE внедряет GitLab. Разработка GitLab EE и CE перенесена в общий репозиторий
  6. OpenNews: Fedora и CentOS запускают Git Forge. GitLab открывает 18 проприетарных возможностей
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52852-xfce
Ключевые слова: xfce, gitlab
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:45, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    Теперь xfce начнет есть оперативы как настоящий Гном 3.
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:49, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Идёт процесс смузификации проекта.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 14:13, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее отказа от Perl скриптов написанных на горшке в рабочее время.
    Теперь полноценный Git менеджер. Не сказать что самый лучший, но и не последнее говнище.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:56, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Лучше бы xfce перевёл разработку на qt с того cssшного днища, которым они убили всю легковесность.
     
     
  • 2.13, Mr. Sneer (?), 13:28, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +10050

    Пробовал 4.14 на Bedian Bullseye, это днище какое-то. Тормозит, глючит и выглядит как г**но какое-то. Запомнился глюк в Thunar: правой кнопкой щелкнул на файле, выскочила менюшка и мерцает. Мышкой не вожу, вот вообще ничего не делаю. А менюшка мерцает, перерисовывается...
    И с цветами что-то стало: у меня чуть подпиленная Chicago95: так в xfce4.12 всё нормально, даже в gtk3 приложениях, а там выврвиглазие какое-то...впрочем, это, скорее глюки gtk3 самого, но...нафига было на него переходить?!

     
     
  • 3.14, Mr. Sneer (?), 13:29, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Bedian ))
    Опечатки...
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:01, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    И правильно: зачем нам сервисы от мелкомягких? ;)
     
     
  • 2.6, Аноним (2), 11:05, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ранее для доступа к репозиториям с кодом применялась связка из cgit и gitolite.

    И где тут мелгомягкие? А хотя подожди, вот же они:

    > завести учётную запись на новом сервере с GitLab (можно привязать к учётной записи на GitHub)

     
     
  • 3.8, Аноним (4), 11:39, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чо только спросонья не привидится)
     
  • 3.12, Аноним (12), 13:15, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Имелось ввиду, что предпочли GitLab, а не GitHub.
     

  • 1.9, Аноним (4), 11:45, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так-то пофиг, а вот о былой "легкости" проекта.. стоп, о чем это я?? Давно же перешел на IceWM и про крыску даже и не вспоминаю!
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:09, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты просто хочешь обратно.
     

  • 1.11, Аноним (11), 13:13, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Спорное решение. У гитлаба в последнее время весьма мутная политика.
     

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