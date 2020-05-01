Проект Xfce перевёл разработку на GitLab

Разработчики проекта Xfce объявили о завершении перехода на новую инфраструктуру разработки, основанную на платформе GitLab. Ранее для доступа к репозиториям с кодом применялась связка из cgit и gitolite. Старый сервер git.xfce.org переведён в режим только для чтения, вместо него следует использовать gitlab.xfce.org.

Миграция на GitLab не приведёт к изменениям, затрагивающим пользователей и сопровождающих пакеты, но разработчикам потребуется изменить ссылку на Git в своих локальных копиях репозиториев, завести учётную запись на новом сервере с GitLab (можно привязать к учётной записи на GitHub) и запросить в IRC или списке рассылки необходимые полномочия.



