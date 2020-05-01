Проект Xfce перевёл разработку на GitLab

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|2.16, Аноним (16), 14:13, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее отказа от Perl скриптов написанных на горшке в рабочее время.
Теперь полноценный Git менеджер. Не сказать что самый лучший, но и не последнее говнище.
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|1.3, Аноним (3), 10:56, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Лучше бы xfce перевёл разработку на qt с того cssшного днища, которым они убили всю легковесность.
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|2.13, Mr. Sneer (?), 13:28, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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+10050
Пробовал 4.14 на Bedian Bullseye, это днище какое-то. Тормозит, глючит и выглядит как г**но какое-то. Запомнился глюк в Thunar: правой кнопкой щелкнул на файле, выскочила менюшка и мерцает. Мышкой не вожу, вот вообще ничего не делаю. А менюшка мерцает, перерисовывается...
И с цветами что-то стало: у меня чуть подпиленная Chicago95: так в xfce4.12 всё нормально, даже в gtk3 приложениях, а там выврвиглазие какое-то...впрочем, это, скорее глюки gtk3 самого, но...нафига было на него переходить?!
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|2.6, Аноним (2), 11:05, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ранее для доступа к репозиториям с кодом применялась связка из cgit и gitolite.
И где тут мелгомягкие? А хотя подожди, вот же они:
> завести учётную запись на новом сервере с GitLab (можно привязать к учётной записи на GitHub)
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|1.9, Аноним (4), 11:45, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так-то пофиг, а вот о былой "легкости" проекта.. стоп, о чем это я?? Давно же перешел на IceWM и про крыску даже и не вспоминаю!
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