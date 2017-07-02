Началась разработка Xfce 4.16

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|1.1, Аноним (1), 10:18, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Крыса сейчас жрёт больше кед. Что-то мне подсказывает, что 4.16 будет жрать как гном.
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|5.62, а1 (?), 14:06, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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перекличка наркоманов окончена? Или найдутся ещё?
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|2.17, Аноним (-), 11:48, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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KSysGuard занижает потребление памяти. Не стоит по нему смотреть, сколько потребляют кеды.
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|3.25, Аноним (25), 12:25, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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По free на системе с одними и теми же приложения в автозапуске после перезагрузки получается так:
Xfce 844 мегабайта
KDE 1055 мегабайта
GNOME 1269 мегабайта
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|4.36, тоже Аноним (ok), 13:17, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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А потом запускаем браузер с парой вкладок и восхищаемся скромностью современных DE.
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|6.57, Аноним (57), 13:59, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты решил похвастаться что ни для каких серьёзных задач система не используется?
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|5.56, Аноним (57), 13:56, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это система в которой и так запускается на старте mysql, docker и еще всякий стаф для которого линукс и нужен. А так еще браузер, среда разработки, в фоне до кучи еще какой-нибудь вебпак демон и будет полный комплект.
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|4.61, Аноним (57), 14:04, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Неизвестно что разные дистрибутивы запускают при старте, но вроде распределение мест соответствует всем стереотипы. Xfce потом KDE потом GNOME.
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|2.18, Аноноим (?), 11:48, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для ДЕ на гтк3 это означает что в два раза меньше гнома. Я считаю это успех.
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|2.24, denkin (ok), 12:25, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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во первых - в XFCE 4.14 потребление памяти уже пофиксили,
во вторых - несмотря на "скромное" потребление памяти кедами, проц они грузят поболее, поэтому:
1. В крыске работа системы всегда ровно-отзывчива
2. В кедах - постоянная склонность к подвисаниям и задержкам в отклике системы, неуловимые микросекунды - но так раздражает...
И это на core i7, пускай и мобильном Intel(R) Core(TM) i7-6600U CPU @ 2.60GHz
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|3.26, Аноним (25), 12:27, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Это все заигрывания с анимацией, которых в крысе не наблюдается.
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|3.34, Аноним (34), 13:05, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Выключи в KDE анимации и наслаждайся скоростью.
Скромный AMD A8-6500 APU with Radeon(tm) HD Graphics и SSD - и всё летает.
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|3.41, Аноним (20), 13:23, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>i7-6600U CPU @ 2.60GHz
Это два ядра ещё и зарезанные по частотам.Десктопный гиперпень будет мощнее,так что от i7 в нём только название,спасибо маркетологам.
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|3.43, zzz (??), 13:26, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Отключи ненужные эффекты (их в стоке включено немало) и спи спокойно.
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|2.39, asand3r (ok), 13:20, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В каждой новости про XFCE всплывают дрочеры на потребление памяти. Я понимаю, что здорово когда система поменьше ест, но рассуждения про выигрыш в 300-500 Мб смешны в 2019 году при текущих ценах на память и объеме планок.
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|3.50, Аноним (50), 13:45, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот именно, сейчас 2019, и цены на память уже не такие низкие. Смените мантру.
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|4.54, Аноним (1), 13:54, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот именно, можно теперь писать софт и не думать о памяти. Подумаешь де будет ждать 16гб. Есть же ещё 16гб на нужды системы
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|3.59, iPony129412 (?), 14:00, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Я понимаю, что здорово когда система поменьше ест
Я как программист не понимаю.
Эффективное и минимальное использование ОЗУ — это разные вещи.
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|4.67, Q2W (?), 14:10, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Возможно, ты из тех, кто называет себя программистом, и одновременно с этим считает, что кроме его программы на машине ничего не должно работать.
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|3.63, то Аноним (?), 14:06, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У некоторых ноутов память припаяна к плате, а модель с большей объемом надо еще найти и переплатить.
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|2.49, user90 (?), 13:35, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А какой-то браузер всего с парой открытых вкладок - уже как 3-4 крысы. Такие дела))
> Что-то мне подсказывает, что 4.16 будет жрать как гном.
Ничего не поменяется, все УЖЕ случилось (переход на GTK3).
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|2.5, Аноним (1), 10:30, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Установил как-то манжаро, а там крыса жрала 500мб, кеды 520мб. Пробовал дипин, тот жрал 550мб. Они сейчас все жрут +/- одинаково.
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|3.10, Аноним (-), 11:11, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Запущен только Firefox, free показывает: 525 мб. это разве много?
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|2.40, Аноним (40), 13:21, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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free -h
total used free shared buff/cache available
Mem: 7,7G 360M 6,8G 129M 561M 7,0G
Swap: 2,0G 0B 2,0G
Distributor ID: neon
Description: KDE neon User Edition 5.17
Release: 18.04
Codename: bionic
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|3.65, Аноним (34), 14:08, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Никогда не работал с Neon.
Там как и в "обычной" Kubuntu можно при установке опцию kde-minimal задействовать? (Чтобы не ставить кучу всякой дряни типа офисов и торрентокачалок)
П.С. У меня Kubuntu в "минимальной комплектации" стоит. По потреблению памяти - тоже что-то около того
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|4.75, Аноним (40), 14:31, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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KDE Neon и так в минимальной конфигурации устанавливается, без всякой доп. дряни..
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|2.81, аноним3 (?), 15:09, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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у меня 420 кеды жрут со старта. на стареньком ноуте, которому вот уже 8 лет и то пашет отлично. а там i3 2 поколения с интелл видео 2000. и все прекрасно работает. кеды 3 ели помнится 230 мб на ядре 2.6. но это еще кто как кеды собирает. кубунту вечно отжирает больше . мандрива всегда славилась кедами и ели они поменьше. а сейчас пожалуй кеды это роса, suse и еще парочка дистров. хотя говорят сюзя съехала немного в последнее время. не проверял. гном. ну тут и говорить нечего. как на жтк3 перешли то все пропало)) новый тулкит что то сильно баговый и жрущий. если xfceна gtk3 то тоже пиши пропало.
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|1.8, Аноним (8), 10:51, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В 4.14 в трее после релиза были сломаны иконки, отображались с черным/белым фоном, это починили. А вот кастомные иконки которые можно отдельно добавить на папки нет
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|2.9, arthi (?), 11:10, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И еще за мода пошла иконки гвоздями прибивать везде? В deepin пока еще можно тягать по желанию а в крысе, гноме и кедах нет. Хотя в кедах в настройках типа можно а по факту нифига.
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|3.89, Аноним (89), 15:40, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Теперь они вроде хоть сортироваться нормально будут в KDE. Писали в обзоре одного из обновлений.
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|1.13, Аноним (13), 11:24, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Блин, старый гном и старый xfce были тупо красивее. Новый интерфейс уродливый, все элементы управления слишком большие
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|2.28, Dimas_NT (ok), 12:38, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Такое ощущение, что все делается только для инвалидов, которые не могут попасть на ту или инную кнопку...
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|3.93, Аноним (34), 15:52, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Или для любителей планшетов...
Вот только я их что-то в реальной жизни не наблюдаю.
А страдают из-за этого все :(
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|2.53, Аноним (50), 13:47, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Сейчас прибежит ипони и станет вещать, как здорово выкидывать все старое и ненужное (как он сам).
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|1.14, Аноним (-), 11:25, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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<Например, появится возможность сохранения настроек режима сортировки в привязке к отдельным каталогам>
Не прошло и десяти лет...
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|2.16, Аноноим (?), 11:47, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И Тунар начнет тормозит. До этого было единственная смотрелка файлов, которая не тормозила на больших папках.
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|1.15, Аноним (15), 11:32, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Окошко настроек со скриношта какое-то мобильно-сенсорное... Их там Gnome3 покусал?
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|2.23, Аноним (11), 12:02, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вам впиндюривают тачскриновый ГИП.
Осталось только TDE & MATE.
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|3.44, Аноним (20), 13:30, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>ГИП
Тогда уже и тачскриновый переводи,к чему эти полумеры.Трогательно-экранный ГИП - звучит!
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|2.78, Аноним84701 (ok), 14:51, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Окошко настроек со скриношта какое-то мобильно-сенсорное...
С таким размером элементов ...
Я опять что-то проспал *смотрит на всякий случай в календарь - вроде 2019* и в моду снова входят стилусы?
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|1.19, Аноним (-), 11:55, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Опять путают CSD и HeaderBar. CSD для GTK3 дефолтом идет для wayland сессии, и потому реализовывать его специально не нужно. А вот HeaderBar на совести разработчика.
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|1.27, vantoo (ok), 12:35, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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XFCE стал жрать память как KDE, скоро догонит Gnome. LXDE после превращения в LXQT тоже перестал позиционироваться как DE для слабых систем. Даже не знаю что теперь использовать на старых ноутах, так чтобы функционал был хотя бы на уровне старого LXDE.
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|2.32, Аноним (32), 13:01, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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начни использовать WM вместо наборов софта, придуманных за тебя.
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|1.29, Аноним (30), 12:41, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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посмотрите сорс xfwm, это дно. после 8 лет сидения на xfce я ушел на кеды. Мучения с xfwm либо альтернативами не стоят занюханой сотни мегабайт, которые тратят кеды на красивости.
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|2.79, Аноним84701 (ok), 14:57, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> посмотрите сорс xfwm, это дно. после 8 лет сидения на xfce я ушел на кеды. Мучения с xfwm либо альтернативами не стоят занюханой сотни мегабайт, которые тратят кеды на красивости.
Неужели в кедах убрали kwin --replace, а в XFCE, вдохновившись примером Гнума, прибили наконец ВМ к ДЕ (xfce когда-то и с i3 запускалось, а уж xfwm, kwin, openbox или metacity -- меняй хоть раз в минуту)?
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|2.47, Аноним (20), 13:34, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На любой WM по вкусу.Панелей с минимальными зависимостями тоже хватает,зачем ставить панель от крысы,которая притянет с собой половину DE?
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|3.58, Аноним (31), 13:59, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>зачем ставить панель от крысы,которая притянет с собой половину DE?
Всё просто, мне там нравится реализация некоторых плагинов (аплетов), а так бы пофиг какая панель, мог бы давно на openbox сидеть, если бы нужные мне плагины были вот прям такими же как на крысе или лучше, это всё субъективно, и дело привычки, но я после крысы уже не смог переехать на mate обратно, хотя мой синдром утёнка начиался с второгнома.
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|2.45, user90 (?), 13:30, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Только этого еще и не хватало)) Дизайн должен быть в первую очередь функциональным, у Xfce с этим все в порядке.
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|3.85, РетроАноним (?), 15:24, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Cinnamon удобней и красивей (он больше всего схож с Xfce), там хотя бы когда на иконку наводишь на панели, то превью окна есть, а в Xfce просто буквы :(
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|4.92, user90 (?), 15:47, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> там хотя бы когда на иконку наводишь на панели, то превью окна есть, а в Xfce просто буквы
Ты про "кнопки окон" чтоле? Так это для вантузятников, я не использую такую лабуду. А если про окно, которое СВОРАЧИВАЕТСЯ в область уведомления, так оно сворачивается в соответствующую иконку, и тут уж не ошибиться. Так что Cinnamon скорее всего абсолютно ничем не удобнее и не красивее))
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|2.60, Аноним (31), 14:01, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ЧТо там дизайнить?!
Внешний вид настраивается темами и настройками в самой крысе, или вы из тех смузихлёбов, которые судят по DE только на основании дефолтных настроек?
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|3.94, Аноним (94), 15:53, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Теперь DE можно судить только по дефолту, сторонние темы обычно уже не подходят после пару обновлений.
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|2.74, Аноним (-), 14:29, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы видели дизайн виндовс 10? Это просто белые прямоугольники с тёмными полосками и надписями, чтобы такое дизайном назвать надо много выпить. Уродство предельное, дальше некуда. Это же придумали "дизайнеры". Куда катится мир? Идиотизм преподносится как эталон красоты.
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|3.95, Аноним (94), 15:55, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Другое дело гном, где рамки и кнопки занимают большую часть экрана, а другая тема это не меняет.
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|1.37, Аноним (-), 13:18, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Последней нормальной версией была 4.8, дальше тяжёлое, неповоротливое и жручее нечто. Слава богу остались ещё Openbox и JWM.
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|3.68, то Аноним (?), 14:11, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно из консоли каждое иксовое приложение запускать со своими иксами в которых будет только это приложение. Раньше на генту было забавно этим баловаться.
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|1.42, user90 (?), 13:25, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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- Крыса не развивается! - говорили они =)
Все изменения вполне ожидаемы, хотя не сказать, что GTK3 чем-то особенно радует. Например тот же Фокс, GTK3-диалог выбора файла: какого черта приходится каждый раз включать сортировку "Папки перед файлами"? Какой наркоман-разработчик убрал это из дефолта??
Понятно, что не хватает какого-то "лишнего" пакета, но вопрос тут не как пофиксить, а чего так криво-то.. Но придется теперь))
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|2.77, anonymous (??), 14:49, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Понятно, что не хватает какого-то "лишнего" пакета,
Ничего вам не понятно
$ dconf list /org/gtk/settings/file-chooser/
Настройки по умолчанию, странные, это факт
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|3.82, user90 (?), 15:11, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ничего вам не понятно dconf ..
Так его и нет, именно такое и подразумевал под лишними: когда во втором GTK обходились обычными текстовыми файлами конфигурации, в третьем уже нужно доустанавливать пакет (!) чтобы пофиксить неадекватные дефолтные настройки (!!) Ну-его-нафиг..
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|2.90, Аноним (84), 15:40, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, рулит, не спрашивая ни на что твоего разрешения. Это во-первый. Во-вторых - любой апдейт может прибить твою ненаглядную десяточку. В интернетах достаточно "успешных" историй про это. Ладно, возможно, ты останешься без игрулей на несколько дней, а ведь для того, кому нужно работать это недопустимо. Поэтому десяточка это всегда выбор камикадзе.
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|1.76, n1rdeks (ok), 14:32, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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С одной стороны улучшают, с другой - качество кода перетягивает на сторону DE по скорости. Жаль.
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|1.88, Аноним (89), 15:37, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"В файловом менеджере Thunar не ожидается кардинальных изменений интерфейса, но планируется добавить множество мелких улучшений, упрощающих работу с файлами. Например, появится возможность сохранения настроек режима сортировки в привязке к отдельным каталогам. "
За не тронутый интерфейс - в помойку.
За сохранение настроек сортировки - обратно достану из помойки.
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