Началась разработка Xfce 4.16

Разработчики рабочего стола Xfce объявили о завершении фаз планирования и заморозки зависимостей, и переводе проекта на стадию разработки новой ветки 4.16. Разработку планируется завершить в середине следующего года, после чего до финального релиза останется сформировать три предварительных выпуска.

Из предстоящих изменений отмечается прекращение опциональной поддержки GTK2 и проведение модернизации интерфейса пользователя. Если при подготовке версии 4.14 разработчики постарались без изменений интерфейса портировать окружение с GTK2 на GTK3, то в Xfce 4.16 начнётся работа по оптимизации внешнего вида панелей. Появится поддержка декорирования окон на стороне клиента (CSD, client-side decorations), при котором заголовок и рамки окна отрисовываются не оконным менеджером, а самим приложением. CSD планируется использовать для реализации многофункционального заголовка и скрытых рамок в диалогах, связанных с изменением настроек.

Некоторые пиктограммы, такие как закрытие окна, будут заменены на символьные варианты, более корректно выглядящие при выборе тёмной темы оформления. В в контекстное меню плагина с реализаций ярлыков для запуска приложений будет добавлена поддержка отображения секции "Desktop Actions", позволяющей запускать специфичные для приложения обработчики, такие как открытие дополнительного окна Firefox.

В число зависимостей будет добавлена библиотека libgtop, которая будет задействована для вывода информации о системе в диалоге About. В файловом менеджере Thunar не ожидается кардинальных изменений интерфейса, но планируется добавить множество мелких улучшений, упрощающих работу с файлами. Например, появится возможность сохранения настроек режима сортировки в привязке к отдельным каталогам.

В конфигуратор будет добавлена возможность масштабируемого зеркального вывода информации на несколько мониторов, разрешение которых отличается. Для управления цветопередачей планируется подготовить собственный фоновый процесс для взаимодействия с colord, без необходимости запуска xiccd. В менеджере управления питанием ожидается появление режима ночной подсветки и реализация наглядного интерфейса для отслеживания динамики разряда аккумулятора.



