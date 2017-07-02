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Началась разработка Xfce 4.16

20.10.2019 10:14

Разработчики рабочего стола Xfce объявили о завершении фаз планирования и заморозки зависимостей, и переводе проекта на стадию разработки новой ветки 4.16. Разработку планируется завершить в середине следующего года, после чего до финального релиза останется сформировать три предварительных выпуска.

Из предстоящих изменений отмечается прекращение опциональной поддержки GTK2 и проведение модернизации интерфейса пользователя. Если при подготовке версии 4.14 разработчики постарались без изменений интерфейса портировать окружение с GTK2 на GTK3, то в Xfce 4.16 начнётся работа по оптимизации внешнего вида панелей. Появится поддержка декорирования окон на стороне клиента (CSD, client-side decorations), при котором заголовок и рамки окна отрисовываются не оконным менеджером, а самим приложением. CSD планируется использовать для реализации многофункционального заголовка и скрытых рамок в диалогах, связанных с изменением настроек.

Некоторые пиктограммы, такие как закрытие окна, будут заменены на символьные варианты, более корректно выглядящие при выборе тёмной темы оформления. В в контекстное меню плагина с реализаций ярлыков для запуска приложений будет добавлена поддержка отображения секции "Desktop Actions", позволяющей запускать специфичные для приложения обработчики, такие как открытие дополнительного окна Firefox.

В число зависимостей будет добавлена библиотека libgtop, которая будет задействована для вывода информации о системе в диалоге About. В файловом менеджере Thunar не ожидается кардинальных изменений интерфейса, но планируется добавить множество мелких улучшений, упрощающих работу с файлами. Например, появится возможность сохранения настроек режима сортировки в привязке к отдельным каталогам.

В конфигуратор будет добавлена возможность масштабируемого зеркального вывода информации на несколько мониторов, разрешение которых отличается. Для управления цветопередачей планируется подготовить собственный фоновый процесс для взаимодействия с colord, без необходимости запуска xiccd. В менеджере управления питанием ожидается появление режима ночной подсветки и реализация наглядного интерфейса для отслеживания динамики разряда аккумулятора.

  1. Главная ссылка к новости (https://simon.shimmerproject.o...)
  2. OpenNews: Xfce 4.16 ожидается в следующем году
  3. OpenNews: Релиз пользовательского окружения Xfce 4.14
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: xfce
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  • 1.1, Аноним (1), 10:18, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Крыса сейчас жрёт больше кед. Что-то мне подсказывает, что 4.16 будет жрать как гном.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:20, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    TWM наше фсё
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 10:51, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    i3
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 11:55, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Fluxbox
     
     
  • 5.62, а1 (?), 14:06, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    перекличка наркоманов окончена? Или найдутся ещё?
     
     
  • 6.80, Аноним (80), 15:03, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    icewm же!
     
     
  • 7.83, Илья (??), 15:17, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    dwm
     
     
  • 8.84, Аноним (84), 15:21, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Openbox Fbpanel ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.87, Anonim (??), 15:35, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    In E16 we trust ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.86, Аноним84701 (ok), 15:34, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Попса какая-то, ресурсожручая o_O https github com patrickhaller no-wm ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.91, Имя (?), 15:43, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    flwm
     
  • 2.17, Аноним (-), 11:48, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KSysGuard занижает потребление памяти. Не стоит по нему смотреть, сколько потребляют кеды.
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 12:25, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    По free на системе с одними и теми же приложения в автозапуске после перезагрузки получается так:

    Xfce 844 мегабайта
    KDE 1055 мегабайта
    GNOME 1269 мегабайта

     
     
  • 4.36, тоже Аноним (ok), 13:17, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    А потом запускаем браузер с парой вкладок и восхищаемся скромностью современных DE.
     
     
  • 5.52, p4p (?), 13:46, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    openSUSE Leap Plasma 5.17 - Opera:
    https://i.imgur.com/jlgmno7.png
     
     
  • 6.57, Аноним (57), 13:59, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты решил похвастаться что ни для каких серьёзных задач система не используется?
     
  • 5.56, Аноним (57), 13:56, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это система в которой и так запускается на старте mysql, docker и еще всякий стаф для которого линукс и нужен. А так еще браузер, среда разработки, в фоне до кучи еще какой-нибудь вебпак демон и будет полный комплект.
     
  • 3.46, p4p (?), 13:31, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Xfce 4.14 - CentOS 8 - 377 MB:
    https://i.imgur.com/B6TP78X.png

    Plasma 5.17 - openSUSE Leap - 425 MB:
    https://i.imgur.com/JykpiwW.png

    Gnome 3.34 - Fedora 31 - 549 MB:
    https://i.imgur.com/1Ck65U3.png

     
     
  • 4.61, Аноним (57), 14:04, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неизвестно что разные дистрибутивы запускают при старте, но вроде распределение мест соответствует всем стереотипы. Xfce потом KDE потом GNOME.
     
  • 2.18, Аноноим (?), 11:48, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для ДЕ на гтк3 это означает что в два раза меньше гнома. Я считаю это успех.
     
  • 2.22, Аноним (22), 11:59, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Крыса разжирела https://i.imgur.com/XRjDQgU.png (скрин не мой)
     
  • 2.24, denkin (ok), 12:25, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    во первых - в XFCE 4.14 потребление памяти уже пофиксили,
    во вторых - несмотря на "скромное" потребление памяти кедами, проц они грузят поболее, поэтому:
    1. В крыске работа системы всегда ровно-отзывчива
    2. В кедах - постоянная склонность к подвисаниям и задержкам в отклике системы, неуловимые микросекунды - но так раздражает...
    И это на core i7, пускай и мобильном Intel(R) Core(TM) i7-6600U CPU @ 2.60GHz
     
     
  • 3.26, Аноним (25), 12:27, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Это все заигрывания с анимацией, которых в крысе не наблюдается.
     
  • 3.34, Аноним (34), 13:05, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выключи в KDE анимации и наслаждайся скоростью.
    Скромный AMD A8-6500 APU with Radeon(tm) HD Graphics и SSD - и всё летает.
     
  • 3.41, Аноним (20), 13:23, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >i7-6600U CPU @ 2.60GHz

    Это два ядра ещё и зарезанные по частотам.Десктопный гиперпень будет мощнее,так что от i7 в нём только название,спасибо маркетологам.

     
  • 3.43, zzz (??), 13:26, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Отключи ненужные эффекты (их в стоке включено немало) и спи спокойно.
     
  • 2.39, asand3r (ok), 13:20, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В каждой новости про XFCE всплывают дрочеры на потребление памяти. Я понимаю, что здорово когда система поменьше ест, но рассуждения про выигрыш в 300-500 Мб смешны в 2019 году при текущих ценах на память и объеме планок.
     
     
  • 3.50, Аноним (50), 13:45, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот именно, сейчас 2019, и цены на память уже не такие низкие. Смените мантру.
     
     
  • 4.54, Аноним (1), 13:54, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот именно, можно теперь писать софт и не думать о памяти. Подумаешь де будет ждать 16гб. Есть же ещё 16гб на нужды системы
     
  • 3.59, iPony129412 (?), 14:00, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Я понимаю, что здорово когда система поменьше ест

    Я как программист не понимаю.
    Эффективное и минимальное использование ОЗУ — это разные вещи.

     
     
  • 4.64, то Аноним (?), 14:08, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты наверно эффективный менеджер.
     
  • 4.67, Q2W (?), 14:10, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Возможно, ты из тех, кто называет себя программистом, и одновременно с этим считает, что кроме его программы на машине ничего не должно работать.
     
  • 3.63, то Аноним (?), 14:06, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У некоторых ноутов память припаяна к плате, а модель с большей объемом надо еще найти и переплатить.
     
  • 2.49, user90 (?), 13:35, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какой-то браузер всего с парой открытых вкладок - уже как 3-4 крысы. Такие дела))

    > Что-то мне подсказывает, что 4.16 будет жрать как гном.

    Ничего не поменяется, все УЖЕ случилось (переход на GTK3).

     

  • 1.2, Аноним (2), 10:19, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Крысу в гном превращают
     
     
  • 2.73, Michael Shigorin (ok), 14:28, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да уж, за CSD зря ухватились, как по мне...
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:26, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    KDE жрет менее 350Мб? Можно выхлоп free, а то как то не верится...
     
     
  • 2.5, Аноним (1), 10:30, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Установил как-то манжаро, а там крыса жрала 500мб, кеды 520мб. Пробовал дипин, тот жрал 550мб. Они сейчас все жрут +/- одинаково.
     
     
  • 3.10, Аноним (-), 11:11, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запущен только Firefox, free показывает: 525 мб. это разве много?
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:19, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –12 +/
    >Установил как-то манжаро,

    После этого читать перестал.

     
  • 2.40, Аноним (40), 13:21, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    free -h
                  total        used        free      shared  buff/cache   available
    Mem:           7,7G        360M        6,8G        129M        561M        7,0G
    Swap:          2,0G          0B        2,0G

    Distributor ID: neon
    Description:    KDE neon User Edition 5.17
    Release:        18.04
    Codename:       bionic

     
     
  • 3.65, Аноним (34), 14:08, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Никогда не работал с Neon.
    Там как и в "обычной" Kubuntu можно при установке опцию kde-minimal задействовать? (Чтобы не ставить кучу всякой дряни типа офисов и торрентокачалок)
    П.С. У меня Kubuntu в "минимальной комплектации" стоит. По потреблению памяти - тоже что-то около того
     
     
  • 4.75, Аноним (40), 14:31, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KDE Neon и так в минимальной конфигурации устанавливается, без всякой доп. дряни..
     
  • 2.81, аноним3 (?), 15:09, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    у меня 420 кеды жрут со старта. на стареньком ноуте, которому вот уже 8 лет и то пашет отлично. а там i3 2 поколения с интелл видео 2000. и все прекрасно работает. кеды 3 ели помнится 230 мб на ядре 2.6. но это еще кто как кеды собирает. кубунту вечно отжирает больше . мандрива всегда славилась кедами и ели они поменьше. а сейчас пожалуй кеды это роса, suse и еще парочка дистров. хотя говорят сюзя съехала немного в последнее время. не проверял. гном. ну тут и говорить нечего. как на жтк3 перешли то все пропало)) новый тулкит что то сильно баговый и жрущий. если xfceна gtk3 то тоже пиши пропало.
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:33, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Все это очень-очень плохо. :'-(
     
  • 1.8, Аноним (8), 10:51, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В 4.14 в трее после релиза были сломаны иконки, отображались с черным/белым фоном, это починили. А вот кастомные иконки которые можно отдельно добавить на папки нет
     
     
  • 2.9, arthi (?), 11:10, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И еще за мода пошла иконки гвоздями прибивать везде? В deepin пока еще можно тягать по желанию а в крысе, гноме и кедах нет. Хотя в кедах в настройках типа можно а по факту нифига.
     
     
  • 3.12, Аноним (11), 11:21, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    KDE 3 aka TDE можно.
     
  • 3.89, Аноним (89), 15:40, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь они вроде хоть сортироваться нормально будут в KDE. Писали в обзоре одного из обновлений.
     

  • 1.13, Аноним (13), 11:24, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Блин, старый гном и старый xfce были тупо красивее. Новый интерфейс уродливый, все элементы управления слишком большие
     
     
  • 2.28, Dimas_NT (ok), 12:38, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Такое ощущение, что все делается только для инвалидов, которые не могут попасть на ту или инную кнопку...
     
     
  • 3.93, Аноним (34), 15:52, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или для любителей планшетов...
    Вот только я их что-то в реальной жизни не наблюдаю.
    А страдают из-за этого все :(
     
  • 2.30, Аноним (30), 12:50, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Привыкнешь, ниче с тобой не случится.
     
  • 2.53, Аноним (50), 13:47, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Сейчас прибежит ипони и станет вещать, как здорово выкидывать все старое и ненужное (как он сам).
     

  • 1.14, Аноним (-), 11:25, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    <Например, появится возможность сохранения настроек режима сортировки в привязке к отдельным каталогам>

    Не прошло и десяти лет...

     
     
  • 2.16, Аноноим (?), 11:47, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И Тунар начнет тормозит. До этого было единственная смотрелка файлов, которая не тормозила на больших папках.
     

  • 1.15, Аноним (15), 11:32, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Окошко настроек со скриношта какое-то мобильно-сенсорное... Их там Gnome3 покусал?
     
     
  • 2.21, Аноним (20), 11:58, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    GTK+3 же
     
  • 2.23, Аноним (11), 12:02, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вам впиндюривают тачскриновый ГИП.
    Осталось только TDE & MATE.
     
     
  • 3.44, Аноним (20), 13:30, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >ГИП

    Тогда уже и тачскриновый переводи,к чему эти полумеры.Трогательно-экранный ГИП - звучит!

     
  • 2.78, Аноним84701 (ok), 14:51, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Окошко настроек со скриношта какое-то мобильно-сенсорное...

    С таким размером элементов ...
    Я опять что-то проспал  *смотрит на всякий случай в календарь - вроде 2019* и в моду снова входят стилусы?

     

  • 1.19, Аноним (-), 11:55, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять путают CSD и HeaderBar.  CSD для GTK3 дефолтом идет для wayland сессии, и потому реализовывать его специально не нужно. А вот HeaderBar на совести разработчика.
     
  • 1.27, vantoo (ok), 12:35, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    XFCE стал жрать память как KDE, скоро догонит Gnome. LXDE после превращения в LXQT тоже перестал позиционироваться как DE для слабых систем. Даже не знаю что теперь использовать на старых ноутах, так чтобы функционал был хотя бы на уровне старого LXDE.
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 13:01, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    начни использовать WM вместо наборов софта, придуманных за тебя.
     

  • 1.29, Аноним (30), 12:41, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    посмотрите сорс xfwm, это дно. после 8 лет сидения на xfce я ушел на кеды. Мучения с xfwm либо альтернативами не стоят занюханой сотни мегабайт, которые тратят кеды на красивости.
     
     
  • 2.79, Аноним84701 (ok), 14:57, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > посмотрите сорс xfwm, это дно. после 8 лет сидения на xfce я ушел на кеды. Мучения с xfwm либо альтернативами не стоят занюханой сотни мегабайт, которые тратят кеды на красивости.

    Неужели в кедах убрали kwin --replace, а в XFCE, вдохновившись примером Гнума, прибили  наконец ВМ к ДЕ (xfce когда-то и с i3 запускалось, а уж xfwm, kwin, openbox или metacity -- меняй хоть раз в минуту)?

     

  • 1.31, Аноним (31), 12:57, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И правильно делали, единственное популярное DE, которое при переезде на GTK3 не ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.47, Аноним (20), 13:34, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На любой WM по вкусу.Панелей с минимальными зависимостями тоже хватает,зачем ставить панель от крысы,которая притянет с собой половину DE?
     
     
  • 3.58, Аноним (31), 13:59, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >зачем ставить панель от крысы,которая притянет с собой половину DE?

    Всё просто, мне там нравится реализация некоторых плагинов (аплетов), а так бы пофиг какая панель, мог бы давно на openbox сидеть, если бы нужные мне плагины были вот прям такими же как на крысе или лучше, это всё субъективно, и дело привычки, но я после крысы уже не смог переехать на mate обратно, хотя мой синдром утёнка начиался с второгнома.

     

  • 1.33, РетроАноним (?), 13:02, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда в Xfce будут нормальные дизайнеры?
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 13:16, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Никогда!
     
  • 2.38, Аноним (38), 13:20, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нормальный дизайнер - это оксюморон.
     
  • 2.45, user90 (?), 13:30, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Только этого еще и не хватало)) Дизайн должен быть в первую очередь функциональным, у Xfce с этим все в порядке.
     
     
  • 3.85, РетроАноним (?), 15:24, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Cinnamon удобней и красивей (он больше всего схож с Xfce), там хотя бы когда на иконку наводишь на панели, то превью окна есть, а в Xfce просто буквы :(
     
     
  • 4.92, user90 (?), 15:47, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > там хотя бы когда на иконку наводишь на панели, то превью окна есть, а в Xfce просто буквы

    Ты про "кнопки окон" чтоле? Так это для вантузятников, я не использую такую лабуду. А если про окно, которое СВОРАЧИВАЕТСЯ в область уведомления, так оно сворачивается в соответствующую иконку, и тут уж не ошибиться. Так что Cinnamon скорее всего абсолютно ничем не удобнее и не красивее))

     
  • 2.60, Аноним (31), 14:01, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЧТо там дизайнить?!
    Внешний вид настраивается темами и настройками в самой крысе, или вы из тех смузихлёбов, которые судят по DE только на основании дефолтных настроек?
     
     
  • 3.94, Аноним (94), 15:53, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь DE можно судить только по дефолту, сторонние темы обычно уже не подходят после пару обновлений.
     
  • 2.69, то Аноним (?), 14:13, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дизайнеры не нужны. Только суровые мужики в свитерах.
     
  • 2.74, Аноним (-), 14:29, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы видели дизайн виндовс 10? Это просто белые прямоугольники с тёмными полосками и надписями, чтобы такое дизайном назвать надо много выпить. Уродство предельное, дальше некуда. Это же придумали "дизайнеры". Куда катится мир? Идиотизм преподносится как эталон красоты.
     
     
  • 3.95, Аноним (94), 15:55, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Другое дело гном, где рамки и кнопки занимают большую часть экрана, а другая тема это не меняет.  
     

  • 1.37, Аноним (-), 13:18, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Последней нормальной версией была 4.8, дальше тяжёлое, неповоротливое и жручее нечто. Слава богу остались ещё Openbox и JWM.
     
     
  • 2.51, Аноним (51), 13:46, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    - Fluxbox, слабак!)))
     
     
  • 3.68, то Аноним (?), 14:11, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно из консоли каждое иксовое приложение запускать со своими иксами в которых будет только это приложение. Раньше на генту было забавно этим баловаться.
     

  • 1.42, user90 (?), 13:25, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    - Крыса не развивается! - говорили они =)

    Все изменения вполне ожидаемы, хотя не сказать, что GTK3 чем-то особенно радует. Например тот же Фокс, GTK3-диалог выбора файла: какого черта приходится каждый раз включать сортировку "Папки перед файлами"? Какой наркоман-разработчик убрал это из дефолта??
    Понятно, что не хватает какого-то "лишнего" пакета, но вопрос тут не как пофиксить, а чего так криво-то.. Но придется теперь))

     
     
  • 2.77, anonymous (??), 14:49, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Понятно, что не хватает какого-то "лишнего" пакета,

    Ничего вам не понятно
    $ dconf list /org/gtk/settings/file-chooser/

    Настройки по умолчанию, странные, это факт

     
     
  • 3.82, user90 (?), 15:11, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ничего вам не понятно  dconf ..

    Так его и нет, именно такое и подразумевал под лишними: когда во втором GTK обходились обычными текстовыми файлами конфигурации, в третьем уже нужно доустанавливать пакет (!) чтобы пофиксить неадекватные дефолтные настройки (!!) Ну-его-нафиг..

     

  • 1.55, Аноним (1), 13:55, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Винда рулит.
     
     
  • 2.72, Аноним (72), 14:27, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    2020 год - год Xfce.
     
  • 2.90, Аноним (84), 15:40, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, рулит, не спрашивая ни на что твоего разрешения. Это во-первый. Во-вторых - любой апдейт может прибить твою ненаглядную десяточку. В интернетах достаточно "успешных" историй про это. Ладно, возможно, ты останешься без игрулей на несколько дней, а ведь для того, кому нужно работать это недопустимо. Поэтому десяточка это всегда выбор камикадзе.
     

  • 1.76, n1rdeks (ok), 14:32, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С одной стороны улучшают, с другой - качество кода перетягивает на сторону DE по скорости. Жаль.
     
  • 1.88, Аноним (89), 15:37, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "В файловом менеджере Thunar не ожидается кардинальных изменений интерфейса, но планируется добавить множество мелких улучшений, упрощающих работу с файлами. Например, появится возможность сохранения настроек режима сортировки в привязке к отдельным каталогам. "

    За не тронутый интерфейс - в помойку.
    За сохранение настроек сортировки - обратно достану из помойки.

     

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