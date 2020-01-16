В Xfce осуществлён перевод диалогов на декорирование окон на стороне клиента

В находящейся в разработке экспериментальной ветке рабочего стола Xfce 4.15, на базе которого будет сформирован стабильный релиз 4.16, осуществлён перевод интерфейса на виджет GtkHeaderBar, позволивший реализовать декорирование окон на стороне клиента (CSD, client-side decorations), при котором заголовок и рамки окна отрисовываются не оконным менеджером, а самим приложением. Применение CSD дало возможность по аналогии с GNOME добиться размещения меню, кнопок и других элементов интерфейса в заголовке окна, а также обеспечить скрытие рамок в диалогах.

Использование GtkHeaderBar для отрисовки интерфейса интегрировано в библиотеку libxfce4ui, что привело к автоматическому применению CSD для почти всех диалогов, без необходимости внесения изменений в код существующих проектов. Кроме того, проведена отдельная работа по переработке диалогов "About Xfce" и "Display". В диалоге Appearance обеспечено отображение только тем оформления, поддерживаемых в GTK3. Упрощён подбор пиктограмм для приложений. Включена по умолчанию возможность использования тёмной темы для панели. Предложен плагин Directory Menu для прямого создания файлов и каталогов.