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В Xfce осуществлён перевод диалогов на декорирование окон на стороне клиента

16.01.2020 12:19

В находящейся в разработке экспериментальной ветке рабочего стола Xfce 4.15, на базе которого будет сформирован стабильный релиз 4.16, осуществлён перевод интерфейса на виджет GtkHeaderBar, позволивший реализовать декорирование окон на стороне клиента (CSD, client-side decorations), при котором заголовок и рамки окна отрисовываются не оконным менеджером, а самим приложением. Применение CSD дало возможность по аналогии с GNOME добиться размещения меню, кнопок и других элементов интерфейса в заголовке окна, а также обеспечить скрытие рамок в диалогах.

Использование GtkHeaderBar для отрисовки интерфейса интегрировано в библиотеку libxfce4ui, что привело к автоматическому применению CSD для почти всех диалогов, без необходимости внесения изменений в код существующих проектов. Кроме того, проведена отдельная работа по переработке диалогов "About Xfce" и "Display". В диалоге Appearance обеспечено отображение только тем оформления, поддерживаемых в GTK3. Упрощён подбор пиктограмм для приложений. Включена по умолчанию возможность использования тёмной темы для панели. Предложен плагин Directory Menu для прямого создания файлов и каталогов.



  1. Главная ссылка к новости (https://simon.shimmerproject.o...)
  2. OpenNews: В KDE улучшена поддержка декорирования окон в GTK-приложениях
  3. OpenNews: Началась разработка Xfce 4.16
  4. OpenNews: В Firefox 66 по умолчанию в Linux будет включено декорирование окон на стороне клиента
  5. OpenNews: Инициатива по переводу приложений на декорирование окон на стороне клиента
  6. OpenNews: Релиз пользовательского окружения Xfce 4.14
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: csd, xfce
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Дмитрий Марков (?), 12:33, 16/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    фу фу фу
    CSD мастдай
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:35, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Circuit_Switched_Data
    ???
     
     
  • 3.4, Amphyby (ok), 12:38, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    client-side decorations
    с добрым утром
     
  • 2.5, fi2fi (?), 12:40, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Поддержу!

    первым делом ищешь в приложении опцию отключить CSD - ну не знает разраб как должно выглядеть мое окно для его app

     
  • 2.11, Памятник (?), 13:05, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CSD = SJW
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:36, 16/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, конечно.

    Хотелось бы в крысе еще поддержку высокого разрешения экрана с настраиваемым шагом скейлинга.

    В гноме этот скейлинг не работает нормально со всеми драйверами, имеется излишняя нагрузка на железо и еще куча проблем.

    В кде оно норм работает. Но мне не нравится кде.

    Хотелось, чтобы оно и в крысе было и хорошо работало.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:48, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что в итоге используешь в связи с выше сказанным?
     
     
  • 3.9, фыдыдыдыдыд (?), 12:51, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Очевидно же что кактус.
     
  • 2.10, крокодил мимо.. (?), 12:57, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Хотелось бы в крысе еще поддержку высокого разрешения экрана с настраиваемым шагом скейлинга.

    т.е. вы хотите, чтобы иксы в текущей сессии произвольно меняли --dpi? ок.. теперь я понел, зачем пилят Wayland..

     

  • 1.6, Аноним (6), 12:43, 16/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    как же оно вырвиглазно. Надеюсь разработчики мате все же продержаться достаточно долго.
     
  • 1.7, Вуыкло (?), 12:47, 16/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    КДЕ давно работает быстрее крысы. Спасибо ГТК)
     
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