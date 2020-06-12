Июньское обновление приложений KDE 20.04.2

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|1.1, InuYasha (??), 11:30, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Музыкальный проигрыватель, который занимает 100% экрана? Не, ребят, нет.
Идея запилить штатный бэкапер - это зачётно, не сомтря на особенности реализации.
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|2.3, Аноним (3), 11:45, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А почему бы плееру не занимать 100% экрана? Или вам винамп нужен?
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|5.27, Аноним (27), 14:35, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> на маздай, быдло!
Дорогой неофит (вчерашний виндузятник-маковод), боюсь вас расстроить, но winamp прекрасно запускается и работает в вайне даже под фрибзд.
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|4.28, Ананимас008 (?), 15:14, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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зачем оно нужно, последние нормальные версии были 2.х.х
дедбиф в разы лучше и удобнее. а под оффтопик возможно аимп, но это поделие крашится на vorbis с vbr.
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|4.22, Аноним (22), 13:59, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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AIMP не лучше. Хуже винампа. Интерфейс тошнотный. И проблемы со звуком были. Foobar2000 лучше, жаль он на винапи.
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|4.24, ОбиВан Кеноби (?), 14:07, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В чём проблема Delphi? Он вроде как имеет возможность компилирования под Linux (но это не точно). Более того, возможно исходный код AIMP так написан, что может быть скомпилирован FPC.
Другое дело, что этот исходный код закрыт и, следовательно, он будет портирован только на те ОС, какие нравятся автору.
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|2.6, Синий попугай (ok), 11:52, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Этот проигрыватель и правда странный. Я как-то (в рамках инициативы по пробованию новых программ) пытался заставить себя им пользоваться - подбирал какую-то песню. Долго не мог вкурить в ритм, пока не запустил песню вместе с проектом из DAW - оказалось у Элизы какая-то беда со скоростью воспроизведения, она несущественно, но прыгала
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|3.10, InuYasha (??), 12:24, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня такое с VLC на некоторых видео. Звук плавает как на кривой грампластинке.
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|4.12, Аноним (22), 12:43, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё есть люди, которые используют phonon с vlc, удивительно. Я давно убедился, что vlc совершенно не годится для воспроизведения звука (для видео эта дрянь тоже не годится). Только gstreamer. Могу открыть ещё немного тайных знаний: никакого libmad, исключительно mpg123. В крайнем случае ffmpeg, но лучше избегать.
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|6.17, Аноним (22), 13:26, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тяжеленный комбайн, тащит свои глюки и баги. У кого-то может оказаться версия с ошибками, будут поддерживаться иные форматы, да много всего. Для воспроизведения звука лучше что-нибудь модульное и эффективное, на что можно положиться.
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|2.29, Аноним (29), 15:33, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Четверть экрана которого занимают две папки. Гениальное решение. Печаль-беда.
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|2.30, Аноним (30), 16:34, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Музыкальный проигрыватель, который занимает 100% экрана? Не, ребят, нет.
С чего это он занимает 100% экрана? У меня не занимает (19.12.3).
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|1.2, Аноним (2), 11:41, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В сообщество KDE влился проект KDE Homebrew
это они после прекращения вантузятный сборок в 4-й версии?
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|1.14, Аноним (22), 13:13, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Новый kio7z тормознее старого, или это я? Раньше он уже был и работал куда быстрее. Зачем полтора часа ждать распаковки всего, если меня интересует в первую очередь список файлов? А тут полчаса подожди пока покажет 0 уровень вложенности, потом ещё полчаса на первый уровень… И 4 часа на 2. Т.е. нужно ждать распаковки каждого уровня вложенности, это же дичь. 7z это не tar.bz2! И всё это конечно в оперативной памяти, а значит большие файлы опасно открывать. После закрытия гигабайты памяти не освобождаются. Кроме того все каталоги почему-то 1970 года и размера файла тоже нет. Уж лучше бы взяли системный
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|2.16, Аноним (22), 13:19, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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или распаковывали пофайлово в tmp как это было со всеми kio прежде. Это было куда удобнее и эффективнее. Верните мне мой kio7z, изверги! Причём памяти archive.so потребляет даже больше чем размер файла. Перед тем как свернуться (только после закрытия dolphin, сам он не умирал!) он сожрал памяти на 4 файла, хотя файл был один и в распакованном виде он тоже занимает меньше. 7z всё целиком извлекает тоже быстрее и все файлы выглядят нормально (без битых дат). Но список файлов-то можно показать моментально!
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|1.15, Аноним (15), 13:18, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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С констистентностью паддингов и размеров в плазме всегда было не айс, но первый скриншот - это воистину ад перфекциониста. Казалось бы, мелочи, но это портит впечатление от, в целом, неплохого DE.
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|3.21, iPony129412 (?), 13:57, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И того и другого, и можно без хлеба!
Ну что за детский сад. Если это единственное такси 🚕 и выбора нет, то да.
Если выбор есть, то ну его куда подальше ехать на раздолбанном, брезжащем такси от таксопарка К.
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|4.23, Аноним (22), 14:04, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Так выбора у вас нет, кде безальтернативно для всех пользователей ценящих свои комфорт и эффективность ПО. Сейчас у меня что-то ощущения, что его толкают куда-то не туда, со всеми изменениями крайних лет. Ориентация всё больше на хомячков, и ладно когда ещё альтернативы предоставляют, так нет же, хардкодят.
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|5.25, Аноним (15), 14:21, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня тоже есть такое подозрение. Достаточно посмотреть на Maui и недоприложения, которые они там пилят. Будет очень херово, если со временем начнут пропихивать Index как замену Dolphin, а Note вместо KWrite. Попытка конвергенции мобилок и десктопа никогда не приводит ни к чему хорошему. На выходе получаются кастрированные уродцы, которыми невозможно пользоваться на десктопе.
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|1.31, ann (??), 16:36, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тоесть Kmail починить чтобы нормально работал они нет. Пусть дублирует письма после забора по pop3, пусть не работает поиск еси аконади к sqlite прикрутить (не тащить же mysql), но вот html разметку для подписи это надо срочно исправить. Ужасть какой.
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