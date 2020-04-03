The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Статус подготовки первого стабильного релиза KDE Plasma Mobile

03.04.2020 09:45

Разработчики KDE опубликовали отчёт о подготовке первого стабильного выпуска мобильной платформы Plasma Mobile. Отмечается, что жёсткого графика подготовки выпуска нет и Plasma Mobile 1.0 будет сформирован после готовности всех намеченных компонентов.

Уже доступные приложения, адаптированные для применения на мобильных устройствах и покрывающие базовые потребности:

  • Музыкальный проигрыватель vvave
  • Просмотрщики изображений Koko и Pix
  • Ведение заметок buho
  • Календарь-планировщик calindori
  • Файловый менеджер Index
  • Просмотрщик документов Okular
  • Менеджер приложений Discover
  • Программа для отправки SMS Spacebar
  • Адресная книга plasma-phonebook
  • Интерфейс для осуществления телефонных вызовов plasma-dialer
  • Браузер plasma-angelfish
  • Из мессенджеров рассматривается предустановка типовых приложений, таких как Telegram и Spectral.

Развиваются отдельными разработчиками, но пока не переведены в репозитории Plasma Mobile:

Большая часть из вышеотмеченных программ содержит недоработки или не доведена до должной функциональности. Например, имеются нерешённые проблемы в программе для отправки SMS, календарь-планировщик требует перевода на интерфейс ядра timer_fd для организации отправки уведомлений во время спящего режима, отсутствует возможность ответа на звонок при отключённом или заблокированном экране.

До первого релиза также требуется решить некоторые проблемы в композитном сервера KWin, использующем Wayland. В частности, необходимо обеспечить поддержку выборочного обновления содержимого поверхностей, пропуская области, в которых не было изменений (позволит повысить производительность и снизить потребление энергии). Пока не реализована поддержка показа эскизов в интерфейсе переключения между задачами. Требуется реализовать поддержку протокола input-method-unstable-v1 для организации ввода с экранной клавиатуры в некоторых сторонних приложениях. Необходимо провести профилирование и оптимизацию производительности KWin.

Из общих задач упоминается поддержка вывода уведомлений в интерфейсе блокировки экрана и создание недостающих модулей для конфигуратора. В текущем виде конфигуратор позволяет настраивать дату и время, параметры языка, поддерживает прикрепление учётных записей Nextcloud и Google, предоставляет простые настройки Wi-Fi и выводит общую информацию о системе.

Среди намеченных к реализации задач отмечается автоматическое получение времени от мобильного оператора, настройка параметров звука и уведомлений, отображение сведений об IMEI, MAC-адресе, мобильной сети и SIM-карте, поддержка режимов защиты Wi-Fi, отличных от WPA2-PSK, возможность подключения к скрытым беспроводным сетям, настройка режимов мобильной передачи данных, расширения настроек языка, настройка Bluetooth, управление раскладками клавиатуры, настройка блокировки экрана и PIN, режимы энергопотребления.

Напомним, что платформа Plasma Mobile основана на мобильной редакции рабочего стола Plasma 5, библиотеках KDE Frameworks 5, телефонном стеке Ofono и коммуникационном фреймворке Telepathy. Для создания интерфейса приложений применяется Qt и фреймворк Kirigami из состава KDE Frameworks, позволяющий создавать универсальные интерфейсы, пригодные для смартфонов, планшетов и ПК. Для вывода графики используется композитный сервер kwin_wayland. Для обработки звука применяется PulseAudio.

Plasma Mobile не привязывается к низкоуровневым компонентам операционной системы, что позволяет обеспечить возможность работы платформы под разными базовыми ОС, в том числе, организовать запуск поверх Ubuntu и Mer. Поддерживается выполнение plasma-виджетов и приложений для рабочего стола KDE Plasma, а также предусмотрена возможность использования программ, написанных для платформ UBports/Ubuntu Touch, Sailfish и Nemo.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.plasma-mobile.org/...)
  2. OpenNews: Проект KDE представил окружение Plasma Bigscreen для телевизоров
  3. OpenNews: Анонсирован Necuno Mobile, открытый смартфон с окружением Plasma Mobile
  4. OpenNews: План разработки мобильной платформы KDE Plasma Mobile
  5. OpenNews: Мобильная платформа Plasma Mobile портирована для устройств Nexus 5X
  6. OpenNews: KDE Plasma Mobile переходит с Ubuntu Touch на Cyanogenmod
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52667-kde
Ключевые слова: kde, plasma, mobile
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 10:30, 03/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    нужно
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:41, 03/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зочем7
    Трата потенциала =\
     
     
  • 2.9, Аноним (2), 11:14, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Излишний потенциал постоянно все начинает переписывать заново. Что KDE3 что 4 что 5. Так хоть успокоятся так как заняты мобильной версией.
     

  • 1.4, Суп из потрошков (?), 10:44, 03/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Стабильный релиз Плазмы. Релиз стабильной Плазмы..
     
  • 1.5, iPony129412 (?), 10:51, 03/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А вот смартфон то упасть может 😮 вместе с плазмой.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:01, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот в этом случае выражени "плазма падает" наконец-то обретет смысл. А то им так любят разбрасываться, ниразу не видев такого)))
     
     
  • 3.14, Сишник (?), 12:16, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня вчера только упала, когда место на диске закончилось при закачке файла. Неожиданно, не думал что такой детский баг может существовать в такой зрелой системе. Благо рестартнуть её (plasmshell) можно не перезагружаясь и не закрывая приложения.
     
  • 2.10, Аноним (2), 11:14, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плазма не упадет даже в упавшем телефоне. Вот где стабильность.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 12:15, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ты и зануда
     

  • 1.7, Аноним (7), 11:05, 03/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Дурацкие названия софта
     
  • 1.8, Аноним (13), 11:14, 03/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит симпатично
     
  • 1.11, Аноним (2), 11:17, 03/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ни слова кстати про KDEConnect забавно если десктоп можно интегрировать с Андроидом, но нельзя с плазмой на телефоне.
     
     
  • 2.15, soarin (ok), 12:21, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это очевидно, что нельзя.
    KDEConnect - приложение под Android. Взаимодействие само посредством магии не появится.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 12:27, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вполне вероятно что те же протоколы можно реализовать в кде мобайл, но судя по новости пока их нет и никто их не обещает.
     

  • 1.12, Аноним (12), 11:50, 03/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Судя по списку софта эти ребята, в отличие от гномосеков, решили не скрещивать ужа с ежом, а использовать разные решения для разных методов взаимодействия с устройствами.
     
  • 1.16, Аноним (16), 12:25, 03/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот лучше бы они взяли открытую часть андроида и накотали туда свои сервисы типа KGS по аналогии с google services, что бы пуши работали, геолокация и т.д.

    Отхватили бы значющий кусок рынка за короткое время.

     
     
  • 2.18, Аноним (17), 12:28, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще один лаунчер это не то что они хотят сделать.
     
     
  • 3.19, Аноним (16), 12:30, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Еще один проект, который помрет через два года, это не что я хочу видеть.
     
  • 2.20, soarin (ok), 12:39, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > свои сервисы типа KGS по аналогии с google services, что бы пуши работали, геолокация и т.д.

    Кому оно надо? Да и это уже столько разных делали/делают - результат разный. Но нету "значющий кусок рынка за короткое время"

     

  • 1.21, paulus (ok), 12:39, 03/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И сколько гигов отжырает это чудо на мобиле?
     
  • 1.22, Im banana man (?), 12:59, 03/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ок, я хочу купить смартфон с Plasma. Куда заносить? Где оформлять онлайн-заказ? Какой смартфон будет с ней?
     
     
  • 2.23, Im banana man (?), 13:02, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам спросил - сам нашел. Nexus 5X. На амазоне почти 300 евро.
    Ставить руками, все ясно.

    Кто-нибудь знает почему берут Nexus в основном?

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру