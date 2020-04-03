Статус подготовки первого стабильного релиза KDE Plasma Mobile

Разработчики KDE опубликовали отчёт о подготовке первого стабильного выпуска мобильной платформы Plasma Mobile. Отмечается, что жёсткого графика подготовки выпуска нет и Plasma Mobile 1.0 будет сформирован после готовности всех намеченных компонентов.

Уже доступные приложения, адаптированные для применения на мобильных устройствах и покрывающие базовые потребности:

Музыкальный проигрыватель vvave

Просмотрщики изображений Koko и Pix

Ведение заметок buho

Календарь-планировщик calindori

Файловый менеджер Index

Просмотрщик документов Okular

Менеджер приложений Discover

Программа для отправки SMS Spacebar

Адресная книга plasma-phonebook

Интерфейс для осуществления телефонных вызовов plasma-dialer

Браузер plasma-angelfish

Из мессенджеров рассматривается предустановка типовых приложений, таких как Telegram и Spectral.

Развиваются отдельными разработчиками, но пока не переведены в репозитории Plasma Mobile:

Видеопроигрыватель videoplayer

Часы kirigamiclock

Калькулятор kalk

Программа для записи звука voicememo

Большая часть из вышеотмеченных программ содержит недоработки или не доведена до должной функциональности. Например, имеются нерешённые проблемы в программе для отправки SMS, календарь-планировщик требует перевода на интерфейс ядра timer_fd для организации отправки уведомлений во время спящего режима, отсутствует возможность ответа на звонок при отключённом или заблокированном экране.

До первого релиза также требуется решить некоторые проблемы в композитном сервера KWin, использующем Wayland. В частности, необходимо обеспечить поддержку выборочного обновления содержимого поверхностей, пропуская области, в которых не было изменений (позволит повысить производительность и снизить потребление энергии). Пока не реализована поддержка показа эскизов в интерфейсе переключения между задачами. Требуется реализовать поддержку протокола input-method-unstable-v1 для организации ввода с экранной клавиатуры в некоторых сторонних приложениях. Необходимо провести профилирование и оптимизацию производительности KWin.

Из общих задач упоминается поддержка вывода уведомлений в интерфейсе блокировки экрана и создание недостающих модулей для конфигуратора. В текущем виде конфигуратор позволяет настраивать дату и время, параметры языка, поддерживает прикрепление учётных записей Nextcloud и Google, предоставляет простые настройки Wi-Fi и выводит общую информацию о системе.

Среди намеченных к реализации задач отмечается автоматическое получение времени от мобильного оператора, настройка параметров звука и уведомлений, отображение сведений об IMEI, MAC-адресе, мобильной сети и SIM-карте, поддержка режимов защиты Wi-Fi, отличных от WPA2-PSK, возможность подключения к скрытым беспроводным сетям, настройка режимов мобильной передачи данных, расширения настроек языка, настройка Bluetooth, управление раскладками клавиатуры, настройка блокировки экрана и PIN, режимы энергопотребления.

Напомним, что платформа Plasma Mobile основана на мобильной редакции рабочего стола Plasma 5, библиотеках KDE Frameworks 5, телефонном стеке Ofono и коммуникационном фреймворке Telepathy. Для создания интерфейса приложений применяется Qt и фреймворк Kirigami из состава KDE Frameworks, позволяющий создавать универсальные интерфейсы, пригодные для смартфонов, планшетов и ПК. Для вывода графики используется композитный сервер kwin_wayland. Для обработки звука применяется PulseAudio.

Plasma Mobile не привязывается к низкоуровневым компонентам операционной системы, что позволяет обеспечить возможность работы платформы под разными базовыми ОС, в том числе, организовать запуск поверх Ubuntu и Mer. Поддерживается выполнение plasma-виджетов и приложений для рабочего стола KDE Plasma, а также предусмотрена возможность использования программ, написанных для платформ UBports/Ubuntu Touch, Sailfish и Nemo.