В KDE Plasma 5.20 панель задач будет переведена на показ только сгруппированных пиктогамм

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|2.17, Аноним (17), 11:02, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+20 +/–
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А я наоборот отключаю все что связано с группировкой. Т.к. имею несколько профилей того же Firefox и переключаться между ними удобнее так. К томе же расширение Simple Tab Group добавляет к именам окон префиксы, например "[H] Title1" (для Home профиля) или "[W] Title2" (для Work профиля) или "[S] Title3" (для Social - профиля социальных сетей, анонимный чтобы не посадили за лайк). Поэтому окна легко отличить, а профили в контейнерах Firefox со свими куками для каждой группы. И еще расширение tree style tab показывает список вкладок слева в виде дерева и если переместят панель влево, то это убьет юзабилити по умолчанию, а другого реального способа работы с вкладками нету. Так что тоже буду или вниз возвращать или вправо.
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|3.56, Аноним (56), 13:55, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поставил плагин для вкладок. Попробую с ним пожить. Мб посоветуешь ещё что-нибудь для переключения профилей? В хроме это делается удобно, а в лисе у меня тупо закладка на about:profiles. Мб есть какой-нибудь попап для работы с профилями?
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|4.68, Shevchuk (ok), 14:59, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для вкладок также советую взглянуть на Sidebery: https://addons.mozilla.org/firefox/addon/sidebery
Мне понравился больше, чем TST: удобно управлять вкладками, переносить их группами в закладки, восстанавливать оттуда, разделять по контейнерам и т.д.
По поводу профилей... я просто в KRunner (F1) пишу firefox -p -no-remote (по первым буквам уже находит в истории) — занимает пару секунд, наверное.
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|3.60, Shevchuk (ok), 14:27, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> tree style tab показывает список вкладок слева в виде дерева и если переместят панель влево, то это убьет юзабилити по умолчанию
У меня и панель, и список вкладок слева (раскукоживается при наведении) — юзабилити жив, зависимости никакой. https://i.imgur.com/ggeWC2w.png
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|3.71, dgg (?), 15:42, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Аналогично. Досточно пару документов открыть чтобы понять, что группировка - абсурд.
В маке есть хоткеи наверно удобные, или они просто любят страдать?
ЗЫ: кто теберь скажет, что кеды не тырят все нелучшее с винды?
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|1.2, Аноним (2), 10:45, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Эм, ну как бы это всё уже и так есть, просто не дефолтом стоит. О чём новость?
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|2.18, Аноним (18), 11:03, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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О героическом труде кедопейсателей, которые за релиз смогли таки изменить дефолтное значение существующего параметра.
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|3.26, Dzen Python (ok), 11:29, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну хз. В крайнем релизе пламы они наконец панельку и выезжающие попапы привели к единому знаменателю. Да и календарик подпрокачали
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|5.77, Аноним (77), 15:48, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Крайней бывает плоть
А бывает, что не бывает. Достали придираться к словам.
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|1.3, Яндух (?), 10:45, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+15 +/–
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Новость: поменяли дефолтный режим панели задач на тот, что и так существовал уже годы
Заголовок: В KDE Plasma 5.20 будет кардинально изменено оформление панели задач!
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|2.30, Аноним (30), 11:48, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше бы свёрнутые окна начали отправлять в трэй/ближе к трэю, тогда нужда бы в нём для оконных приложений отпала.
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|1.4, Аноним (4), 10:46, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Оффтопик неимоверно бесит вот этими кнопками и группировкой.
Теперь и сюда это дерьмо протащили. Ну спасибо.
Надеюсь, хоть старое поведение не отключите "за ненадобностью"
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|2.9, Аноним (9), 10:49, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Хаха, тут на днях фанбои кричали о том, что гном так близок к винде, но на деле оказалось, что Штирлиц еще ближе к провалу. Лолище, блджад.
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|2.22, Аноним (22), 11:08, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну бесит отключи, аутист чтоли? Кого устраивала такая панель задач включали всю жизнь при установке и не жаловались, теперь будет наоборот будешь ты включать, вот трагедия то.
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|2.23, Аноним (22), 11:13, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Кеды в отличие от всяких гномов придуманные фичули тащат из версии в версию без потерь (или практически без потерь, я не замечал пропажи тех что мне нравятся) И даже после того как они наконец доведут дефолтные настройки до современных удобных, олдфаги без особых усилий смогут себе вернуть свой любимый пуск и панельку километровыми кнопками и часами.
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|2.73, dgg (?), 15:44, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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+1
Ну хоть отключением настроек в кедах не грешат. Все равно у меня сайдбар уже давно в кедах (и то без группировки)
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|1.5, Х (?), 10:47, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Вот что мне нравится в несгибаемых линусоводах, что они по умолчанию пока ни одного UI-решения не приняли, которое бы потом не изменилось в сторону "сделать как в винде".
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|2.13, anonymous (??), 10:52, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Предлагаю почитать CHANGELOG dwm-а, или какого-либо другого WM, кроме KDE и Gnome.
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|2.34, iPony129412 (?), 11:59, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А смешно
https://phabricator.kde.org/D27845#inline-157503
I'm seeing this on too many tickets where we replace doing any design and thinking for being lazy copy cats. If people want exactly Windows, they can just use that.
We're meant to have a Visual Design Team, not a Vista Duplication Team.
I can't express how much this comment irks me.
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|1.7, A.Stahl (ok), 10:48, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>только крупных пиктограмм (46px)
46 это много? Да и вообще -- не на каждую поктограммку без слёз и взглянешь. И не все они достаточно разные.
>все окна одного приложения будут представлены только одной раскрывающейся кнопкой
Лет 10 назад я писал под iOS и по этой причине довольно много пользовался МакоОСью где тогда было именно такое поведение. Жутко неудобно.
>Разработчики проекта KDE намерены
Было бы неплохо если бы были намерены ОБОСНОВАТЬ изменения. Возможно в их действиях есть смысл, но без объяснений это выглядит как "ну надо же что-то изменить!"
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|2.38, Аноним (37), 12:08, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Было бы неплохо если бы были намерены ОБОСНОВАТЬ изменения. Возможно в их действиях есть смысл, но без объяснений это выглядит как "ну надо же что-то изменить!"
Мне кажется единственное что они обосновывают, это собственное существование. Создают видимость деятьельности, мол не зря сидят.
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|3.75, dgg (?), 15:46, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вантузоподобие они творят т к людям якобы всегда удобнее как в вантузе (ну обычно это правда).
Только вот в вантузе вроде бы фон иконки меняется в зависисости от цвета окна и их удобнее различать (или я давно его не видел)
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|2.66, Vanych (?), 14:54, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мне кажется было бы удобней каждое приложение для экономии места на панели обозначать своей пиктограммой (скажем, мониторинг - я-то знаю, на какой машине запустил), но если загружено несколько копий приложения (ooffice), то тогда дополнять открытыми файлами или заголовками. Но это ведь так сложно реализовать...
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|1.8, Аноним (8), 10:49, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему на скрине дублируются Firefox и настройки? Это настолько баганая фича, что даже в презентации есть?)
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|2.11, Аноним (11), 10:51, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Первая кнопка - закреплённый на панели ярлык для запуска Firfox, а вторая - непосредственно индикатор запущенного экземпляра Firefox.
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|3.14, Аноним (14), 10:57, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Такого быть не должно: иконка запущенного экземпляра должна появляться на месте закреплённой. Причём, у меня так на кедах всегда и было, и что за содомия происходит на скрине в новости, мне непонятно.
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|4.24, 123 (??), 11:15, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видимо в ярлыке лисы добавлено что-то, кроме бинарника
У меня такое было, когда я прямо в ярлык вписал переменную окружения
Надо, кстати, проверить, ушел ли баг
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|4.40, Аноним (40), 12:11, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так это поведение в настройках этого списка окна и меняется. В чём проблема?
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|3.16, Moomintroll (ok), 11:00, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Первая кнопка - закреплённый на панели ярлык для запуска Firfox, а вторая - непосредственно индикатор запущенного экземпляра Firefox.
Ну офигеть... Единственную фичу, ради которой всё это имело смысл и не реализовали - как в макоси: если приложение не запущено - запустить, если запущено - переключиться на него, т.е. одна кнопка-индикатор.
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|4.50, НяшМяш (ok), 13:00, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что в кедах можно отдельно выставить как кнопку запуска вообще, так и закрепить ярлык на панели задач. В первом случае это просто кнопка (как меню запуска), во втором на панели задач при её нажатии она превращается уже в кнопку запущенного приложения. Всё там работает как надо.
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|2.62, Shevchuk (ok), 14:41, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По всей видимости, зачем-то стоит отдельный виджет для закрепления значков (видно по разному фону этих групп значков) — совершенно лишний, потому что в этой панели задач есть встроенный функционал закрепления, и если бы был использован он, то значок был бы один.
Вот скрин моей панели, на ней верхние 5 значков закреплены, некоторые из них запущены, и ничего не дублируется: https://i.imgur.com/ggeWC2w.png
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|1.12, Аноним (12), 10:52, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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>классическую раскладку перевести в разряд опций.
>Подобное поведение можно будет отключить в настройках.
Вот это по-человечески. Не просто взять и внедрить новое, а оставить возможность вернуть как было, если вдруг не понравится. Иначе будет выглядеть как в винде: мы сделали новый интерфейс, е*%№сь как хотите.
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|1.19, mumu (ok), 11:03, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Первым делом при настройке винды отключаю группировку окон. Невозможно этим г-ном пользоваться.
Вместо одного клика нужно делать два, терпеть задержку и плавно водить мышечкой. Хз как сделать это ещё более неудобным. Позволить переключится на приложение только после пяти лайков за селфи в инстаграме?
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|2.46, Аноним (42), 12:33, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Пить и курить тоже не сразу бросается. А в похмел 3-4 день самый тяжёлый. Просто никто не осиливает 2-3 недели и сдаётся )
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|1.21, Аноним (21), 11:07, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Вместо традиционных кнопок с названием программы планируется перейти к отображению только крупных квадратных пиктограмм (46px)
Не подходит для мизерных экранов.
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|1.27, Аноним (27), 11:31, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Если уж речь о винде, то там если иконка закреплена на панели, то вторая не появляется. Открытое приложение выделяется узкой контрастной чертой, а не унылым серым бэграундом и все иконки одного размера. Даже скопировать нормально не могут. лол.
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|2.29, iPony129412 (?), 11:48, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если уж речь о винде, то там если иконка закреплена на панели, то вторая не появляется
Да так везде. Док называется.
Можно открыть macOS, можно Ubuntu c GNOME, можно Windows.
Везде докоподобная панель, где около квадратные иконки приложений.
Их можно закреплять. И дупликатов нет.
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|2.79, Аноним (77), 15:52, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У семерки отвратная панель задач. Вот эта дурацкая засветка, зависящая от цвета значка. В свое время я искал, что пропатчить, чтобы ее отключить и не нашел. Панель задач в Висте гораздо более стильная (все забыли уже или не знали). Темный цвет, засветка только одним цветом - синим.
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|1.31, InuYasha (??), 11:51, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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46px? Почему не 48? На 16 не делится же.
>>включить группировку по приложениям,
всё то что я выключал с 7ой винды :D
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|1.33, InuYasha (??), 11:53, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кстати, панель задач уже научилась брать системные цвета? А то возьмёшь, нарисуешь свою тему окошек, а панель и меню - хрясь - и всё равно серо-голубые. :-/
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|2.49, Anonimous (?), 12:56, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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для панели своя цветовая схема, которую ты можешь сделать как хочешь в своей теме.
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|2.69, Аноним (69), 15:07, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут иногда появляется чел под ником Zenitur. Так он тебе и железо соответствующее для TDE может подогнать по сходной цене. ;) Он тут приводил списочек имеющегося у него ископаемого.
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|1.47, Ilya Indigo (ok), 12:40, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ещё через лет ...дцать они поймут, что их таскбар-говно, и нужно-таки Smooth Tasks 2 портировать.
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|2.61, Sluggard (ok), 14:28, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не поймут, SM2 ведь сторонний плазмоид. Хотели бы — переписали под него панель задач при переходе на KF5.
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|1.48, Аноним (48), 12:49, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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А что, группировка окон в кде уже крашить плазму перестала? Или это фича такая, make kde crash again?
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|1.52, Аноним (51), 13:11, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Везде и всегда отключаю группировки и добавляю название. А то откроешь несколько экземпляров/документов, и ищи потом какая кнопка за что отвечает. Это для гномеров не лень мышку в угол подвести и разглядеть мозаику.
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|1.53, Gannet (ok), 13:33, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Давно пользуюсь пиктограммами. Но почему в левую часть экрана, а не вверх? Я использую панель задач вверху :)
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|2.65, Shevchuk (ok), 14:50, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что по горизонтали на современных экранах куда больше места, чем по вертикали. Следовательно, разумно было бы его использовать, а место по вертикали — беречь.
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|1.57, Sluggard (ok), 14:15, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Поменяли и поменяли, старые режимы отображения и группировки ведь не выпилили.
О чём новость?
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|2.74, mos87 (ok), 15:46, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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о том что дефолт важен. в реальном мире а не в манямирке краcноглазеков.
но не только не выпилили, наверняка еще 10 безумных полурабочих впилили))) это ж кеды. этож ВыборТМ! панелефошызм не пройдёт! (и пофиг что 99% хватает панели а-ля XP но только работающей уже 20 лет, а не падающей как в клизме или вечно глючащей как в старогноме)
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|3.78, Sluggard (ok), 15:52, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> манямирке краcноглазеков
> безумных полурабочих
> падающей как в клизме или вечно глючащей как в старогноме
Гм...
«Только с возрастом понимаешь, что в тупиковом положении инфантильная защитная реакция – обложить человека матом, да и хрен с ним! – хорошее решение. И ходить по улице лучше с топором. А в Интернет вообще не ходить. Никогда.» ©
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|1.59, Аноним (59), 14:24, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это почти как в цинамун, но это неудобно, а вот в дипин удобно, так как они сделали переключение между окнами простым кликом на ту же иконку
из недостатков- окна не сворачиваются обратно, если их больше одного
дипин передовая де
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|1.63, Аноним (63), 14:46, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нахрена вообще все эти значения "По умолчанию"? Кеды ставят обычно те, кому хочется всё максимально графонисто кастомизировать. И вряд ли они станут оставлять всё по дефолту.
Те же, кому пофиг на внешний вид - лишь бы работало, поставят LXDE, MATE, Cinnamon и т.д.
Оставили бы всё как есть, и занялись бы запиливание новых функций.
Хотя стоп, о чём это я? GNU это ведь не про новые функции, новые программы и утилиты. Это про 100500 переделок и форков основаных на форках одного и того же.
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|2.64, Sluggard (ok), 14:50, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> графонисто кастомизировать
Слу-у-ушай, а ты не мог бы разъяснить, что значит это словосочетание?
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|3.72, Аноним (63), 15:43, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну значит накрутить эффектов, плавных анимаций, прозрачностей, фасочек, добавить кучу менюшек, на них вынести свои бесполезные виджеты, и чтобы в итоге всё это дело выглядело так как хочешь ты сам.
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|4.76, Sluggard (ok), 15:48, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так настраиваемость KDE не только и не столько про внешность, сколько про поведение. И менюшки с виджетами — про то же, их лепят не потому, что это красиво, а потому, что они выполняют некие нужные пользователю функции.
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