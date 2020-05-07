Ubuntu Studio переходит c Xfce на KDE

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|3.4, ация (?), 20:57, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато теперь KDE выкинули из всех приличных дистрибутивов.
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|4.6, slava_kpss (ok), 21:01, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Из каких? Есть Kubuntu, KDE Neon, Manjaro. В красноглазых дистрибутивах вроде рача и генты дефолтного DE нет, их в расчёт не берём. Fedora - красная шляпа пропихивает щель и забила на кеды.
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|7.18, srgazh (?), 21:19, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Почему ты пишешь, как слабоумный?
> рача и генты дефолтного DE нет, их в расчёт не берём. Fedora - красная шляпа пропихивает щель
Ответ на твоём уровне.
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|1.7, user90 (?), 21:01, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Любое DE в общем-та для "графических художников и фотографов") Что кеды, что крыса - не вижу существенной разницы.
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|1.11, Аноним (11), 21:07, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Приятно наблюдать, как KDE и Qt медленно, но верно пробивают себе дорогу, несмотря на то, что Red Hat и приспешники фактически списали их в утиль.
Рано или поздно, гткашное безумие в виде ООП на C, выливающееся в написание в три раза большего кода, чем на Qt, исчезнет в небытие, как будто этого ужаса никогда и не было.
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|2.28, Аноним (28), 21:30, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы хочите сравнений компактности?
Их есть у меня:
https://www.ultimatepp.org/www$uppweb$vsqt$en-us.html
(и я вам имею сказать, что даже с той поры положение - не изменилось! К тому же, что за "Си++" в КуТи - хрен его знает, а вот Удьтимэйт++ - Си++ - на каттинг0эдже оного)
Наслаждайтесь правильными вещами!
Освободите свои уши от макаронных изделий!
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|1.13, Аноним (13), 21:12, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Среда рабочего cтола KDE Plasma без Akonadi стала такой же легкой в потреблении ресурсов, как Xfce, возможно, даже легче.
Аж захотелось заценить. :) Для самого минимального KDE что установить надо, подскажите...
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|3.27, Аноним (27), 21:29, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Один kwin без панели даже можно запустить через startx? Наверное, нет. А что еще к нему по минимуму?
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|3.29, Аноним (27), 21:33, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не... Мне не целый дистр, а минимальное количество пакетов, чтобы иксы стартануть.
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|1.14, zzz (??), 21:13, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну и правильно. DE на GTK3 достойны разве что быть выброшенными на помойку.
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|1.16, Аноним (16), 21:16, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне и на DWM хорошо, не понимаю как люди могут пользоваться этими гномами с кедами.
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|2.22, Аноним84701 (ok), 21:25, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Мне и на DWM хорошо, не понимаю как люди могут пользоваться этими гномами с кедами.
Например, люди умеют менять дефолтный WM окружения на любой, по вкусу (даже умеющие в нормальные текстовые конфиги и их перезагрузку без перекомпиляции и рестарта)?
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|1.21, Аноним (28), 21:24, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это - (П)ЛОХО.
С учётом совершенно говняных перспектив Qt... - вообще непонятно, что у них там творится. Саботаж или диверсия?
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|1.30, prokoudine (ok), 21:37, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Конфигуратор Wacom в KDE действительно помощнее, хотя его чуть было не угробили в своё время.
А вот заменить гткшные дарктейбл и ротерапи в кедах попросту нечем.
В среднем, как обычно, получились голубцы :)
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