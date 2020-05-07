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Ubuntu Studio переходит c Xfce на KDE

07.05.2020 18:12

Разработчики Ubuntu Studio, официальной редакции Ubuntu, оптимизированной для обработки и создания мультимедийного контента, приняли решение перейти на использование KDE Plasma в качестве рабочего стола по умолчанию. Ubuntu Studio 20.04 станет последней версией, поставляемой с оболочкой Xfce. Согласно опубликованному разъяснению, дистрибутив Ubuntu Studio в отличие от других редакций Ubuntu не привязан к собственному окружению рабочего стола, но стремится предоставить условия работы, наиболее удобные для своей целевой аудитории. KDE, по мнению разработчиков, в современных условиях является оптимальным вариантом.

В анонсе говорится, что оболочка KDE Plasma доказала, что имеет лучшие инструменты для графических художников и фотографов, как это можно заметить по Gwenview, Krita и даже в файловому менеджеру Dolphin. Кроме того, KDE предоставляет лучшую поддержку планшетов Wacom, по сравнению с любой другой средой рабочего стола. KDE оказался настолько хорош, что большинство участников команды Ubuntu Studio теперь ежедневно используют Kubuntu с дополнениями от Ubuntu Studio, установленными через Ubuntu Studio Installer. Так как многие из разработчиков теперь используют KDE, настало время сосредоточиться на переходе на KDE Plasma в следующем релизе.

Стоит отметить, что разработчики Ubuntu Studio также упомянули, почему KDE потенциально является лучшим выбором для них: "Среда рабочего cтола KDE Plasma без Akonadi стала такой же легкой в потреблении ресурсов, как Xfce, возможно, даже легче. Другие ориентированные на работу со звуком дистрибутивы Linux, такие как Fedora Jam и KXStudio, исторически использовали KDE Plasma и хорошо справлялись со своими задачами". Ubuntu Studio стал вторым дистрибутивом, который в последнее время поменял основную среду рабочего стола - ранее c LXDE на LXQt перешел Lubuntu.

  1. Главная ссылка к новости (https://itsfoss.com/ubuntu-stu...)
  2. OpenNews: Ubuntu Studio переходит с GNOME на Xfce
  3. OpenNews: Доступен мультимедийный фреймворк GStreamer 1.16.0
  4. OpenNews: Доступен мультимедийный сервер PipeWire 0.3, идущий на смену PulseAudio
  5. OpenNews: Доступен AV Linux 2020.4.10, дистрибутив для создания аудио- и видеоконтента
  6. OpenNews: ОС Qubes переходит на Xfce из-за недовольства развитием KDE
Автор новости: Айгуль
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52901-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu, studio
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Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Fracta1L (ok), 20:51, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Правильно. Всё, что связано с GTK - RIP.
     
     
  • 2.2, slava_kpss (ok), 20:52, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё так. Зачем пользоваться убогим GTK - ума не приложу.
     
     
  • 3.4, ация (?), 20:57, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зато теперь KDE выкинули из всех приличных дистрибутивов.
     
     
  • 4.6, slava_kpss (ok), 21:01, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Из каких? Есть Kubuntu, KDE Neon, Manjaro. В красно󠀡󠀡глазых дистрибутивах вроде рача и генты дефолтного DE нет, их в расчёт не берём. Fedora - красная шляпа пропихивает щель и забила на кеды.
     
     
  • 5.9, Sunderland93 (ok), 21:05, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добавлю ещё KaOS - KDE-ориентированный рач
     
  • 5.12, srgazh (?), 21:12, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Fedora - красная шляпа пропихивает щель и забила на кеды.

    С хуяль? Трулалушкин)

    https://spins.fedoraproject.org/ru/kde/

    Прикинь я поставил свое grntoo раз, а ты карсноглазешь кажждый релиз своей бубенту)  

     
     
  • 6.15, slava_kpss (ok), 21:15, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему ты пишешь, как слабоумный?
     
     
  • 7.18, srgazh (?), 21:19, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Почему ты пишешь, как слабоумный?
    > рача и генты дефолтного DE нет, их в расчёт не берём. Fedora - красная шляпа пропихивает щель

    Ответ на твоём уровне.

     
  • 5.23, Аноним (23), 21:26, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >красная шляпа пропихивает щель

    Ай да шалун, такой шалун ;)

     
  • 2.5, Сейд (ok), 20:57, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например, GIMP?
     
     
  • 3.19, Аноним (23), 21:21, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Krita уже догнала.
     
  • 3.25, Аноним (25), 21:26, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GIMP's sleeping.
     

  • 1.3, InuYasha (?), 20:56, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    *узнал, что такое Ubuntu Studio*
     
  • 1.7, user90 (?), 21:01, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Любое DE в общем-та для "графических художников и фотографов") Что кеды, что крыса - не вижу существенной разницы.
     
  • 1.8, Sunderland93 (ok), 21:03, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Скажем спасибо GTK3, убившему в Xfce последние остатки легковесности.
     
     
  • 2.10, user90 (?), 21:05, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И в чем конкретно сие выражается?
     

  • 1.11, Аноним (11), 21:07, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Приятно наблюдать, как KDE и Qt медленно, но верно пробивают себе дорогу, несмотря на то, что Red Hat и приспешники фактически списали их в утиль.

    Рано или поздно, гткашное безумие в виде ООП на C, выливающееся в написание в три раза большего кода, чем на Qt, исчезнет в небытие, как будто этого ужаса никогда и не было.

     
     
  • 2.20, Страдивариус (?), 21:21, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Qt акбар!
     
  • 2.28, Аноним (28), 21:30, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы хочите сравнений компактности?
    Их есть у меня:
    https://www.ultimatepp.org/www$uppweb$vsqt$en-us.html
    (и я вам имею сказать, что даже с той поры положение - не изменилось! К тому же, что за "Си++" в КуТи - хрен его знает, а вот Удьтимэйт++ - Си++ - на каттинг0эдже оного)
    Наслаждайтесь правильными вещами!
    Освободите свои уши от макаронных изделий!
     

  • 1.13, Аноним (13), 21:12, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Среда рабочего cтола KDE Plasma без Akonadi стала такой же легкой в потреблении ресурсов, как Xfce, возможно, даже легче.

    Аж захотелось заценить. :) Для самого минимального KDE что установить надо, подскажите...

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 21:18, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неправильный вопрос
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 21:29, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Один kwin без панели даже можно запустить через startx? Наверное, нет. А что еще к нему по минимуму?
     
  • 2.24, Отражение луны (ok), 21:26, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неон поставь. По скорости работы, кстати, правда. Я все перетестил, кеды самые шустрые.
     
     
  • 3.29, Аноним (27), 21:33, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не... Мне не целый дистр, а минимальное количество пакетов, чтобы иксы стартануть.
     

  • 1.14, zzz (??), 21:13, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и правильно. DE на GTK3 достойны разве что быть выброшенными на помойку.
     
  • 1.16, Аноним (16), 21:16, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне и на DWM хорошо, не понимаю как люди могут пользоваться этими гномами с кедами.
     
     
  • 2.22, Аноним84701 (ok), 21:25, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мне и на DWM хорошо, не понимаю как люди могут пользоваться этими гномами с кедами.

    Например, люди умеют менять дефолтный WM окружения на любой, по вкусу (даже умеющие в нормальные текстовые  конфиги и их перезагрузку без перекомпиляции и рестарта)?


     
  • 2.26, Аноним (28), 21:26, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мсье - гурман?
     

  • 1.21, Аноним (28), 21:24, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это - (П)ЛОХО.
    С учётом совершенно говняных перспектив Qt... - вообще непонятно, что у них там творится. Саботаж или диверсия?
     
  • 1.30, prokoudine (ok), 21:37, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Конфигуратор Wacom в KDE действительно помощнее, хотя его чуть было не угробили в своё время.

    А вот заменить гткшные дарктейбл и ротерапи в кедах попросту нечем.

    В среднем, как обычно, получились голубцы :)

     
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