Ubuntu Studio переходит c Xfce на KDE

Разработчики Ubuntu Studio, официальной редакции Ubuntu, оптимизированной для обработки и создания мультимедийного контента, приняли решение перейти на использование KDE Plasma в качестве рабочего стола по умолчанию. Ubuntu Studio 20.04 станет последней версией, поставляемой с оболочкой Xfce. Согласно опубликованному разъяснению, дистрибутив Ubuntu Studio в отличие от других редакций Ubuntu не привязан к собственному окружению рабочего стола, но стремится предоставить условия работы, наиболее удобные для своей целевой аудитории. KDE, по мнению разработчиков, в современных условиях является оптимальным вариантом.

В анонсе говорится, что оболочка KDE Plasma доказала, что имеет лучшие инструменты для графических художников и фотографов, как это можно заметить по Gwenview, Krita и даже в файловому менеджеру Dolphin. Кроме того, KDE предоставляет лучшую поддержку планшетов Wacom, по сравнению с любой другой средой рабочего стола. KDE оказался настолько хорош, что большинство участников команды Ubuntu Studio теперь ежедневно используют Kubuntu с дополнениями от Ubuntu Studio, установленными через Ubuntu Studio Installer. Так как многие из разработчиков теперь используют KDE, настало время сосредоточиться на переходе на KDE Plasma в следующем релизе.

Стоит отметить, что разработчики Ubuntu Studio также упомянули, почему KDE потенциально является лучшим выбором для них: "Среда рабочего cтола KDE Plasma без Akonadi стала такой же легкой в потреблении ресурсов, как Xfce, возможно, даже легче. Другие ориентированные на работу со звуком дистрибутивы Linux, такие как Fedora Jam и KXStudio, исторически использовали KDE Plasma и хорошо справлялись со своими задачами". Ubuntu Studio стал вторым дистрибутивом, который в последнее время поменял основную среду рабочего стола - ранее c LXDE на LXQt перешел Lubuntu.



