Ubuntu Studio переходит c Xfce на KDE

2.2 , slava_kpss ( ok ), 20:52, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Всё так. Зачем пользоваться убогим GTK - ума не приложу.

3.4 , ация ( ? ), 20:57, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Зато теперь KDE выкинули из всех приличных дистрибутивов.

4.6 , slava_kpss ( ok ), 21:01, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Из каких? Есть Kubuntu, KDE Neon, Manjaro. В красно󠀡󠀡глазых дистрибутивах вроде рача и генты дефолтного DE нет, их в расчёт не берём. Fedora - красная шляпа пропихивает щель и забила на кеды.

5.9 , Sunderland93 ( ok ), 21:05, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Добавлю ещё KaOS - KDE-ориентированный рач

5.12 , srgazh ( ? ), 21:12, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Fedora - красная шляпа пропихивает щель и забила на кеды. С хуяль? Трулалушкин) https://spins.fedoraproject.org/ru/kde/ Прикинь я поставил свое grntoo раз, а ты карсноглазешь кажждый релиз своей бубенту)

6.15 , slava_kpss ( ok ), 21:15, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Почему ты пишешь, как слабоумный?

7.18 , srgazh ( ? ), 21:19, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Почему ты пишешь, как слабоумный?

> рача и генты дефолтного DE нет, их в расчёт не берём. Fedora - красная шляпа пропихивает щель Ответ на твоём уровне.

5.23 , Аноним ( 23 ), 21:26, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >красная шляпа пропихивает щель Ай да шалун, такой шалун ;)

2.5 , Сейд ( ok ), 20:57, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Например, GIMP?

3.19 , Аноним ( 23 ), 21:21, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Krita уже догнала.

3.25 , Аноним ( 25 ), 21:26, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – GIMP's sleeping.