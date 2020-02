Доступен мультимедийный сервер PipeWire 0.3, идущий на смену PulseAudio

2.16 , Аноним ( 13 ), 11:03, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Серьезно? Даже фаерфокс и прочий софт? Или ты постоянно все это пересобираешь?

3.23 , Аноним ( 23 ), 11:30, 21/02/2020 А что конкретно в данном случае надо пересобирать? Firefox - не знаю, как чувствует, не пользуюсь. Остальной софт с ALSA нормально.

4.32 , Аноним ( 13 ), 11:56, 21/02/2020 Браузерами не пользуешься от слова совсем? Хром вроде тоже уже только через пульсу работает.

3.33 , Аноним ( 35 ), 11:58, 21/02/2020 У меня и фокс работает без пульса. А вот для дискорда нужен пульс, но разок подолбался, настроил это говно, чтоб не монопольно использовал звуковуху и не пердел.

3.36 , Anon123456 ( ? ), 12:09, 21/02/2020 Some people do not want to run PulseAudio all the time for various reasons. This example will turn the full fledged audio server into an unobstrusive dumb pipe to ALSA devices

4.41 , Аноним ( 13 ), 12:25, 21/02/2020 И чо? Фаер будет воспроизводить звук? Они ж выкинули поддержку пульсы. Я видел эти маны. Лучше по делу что-то скажи.

2.51 , IRASoldier_registered ( ok ), 13:02, 21/02/2020 Когда-то глючил PulseAudio, да. Именно что пщ-пщ. Еще в районе 2010 что-то такое припоминаю из числа раздражающих вещей, которые явно давали понять, что Линукс не готов для комфортного повседневного использования. Но уже хз сколько времени ни на Убунте, ни на Федоре, ни на ЦентОСи, ни даже на Дебиане, который у меня не стоит, но который по привычке юзает бест френд, плееры нормально играют, ютуб в Фоксе и Хромиуме тоже, телефония во всяких мессенджерах тоже норм. А, звук на всех материнках всегда Realtek, встроенный. Так что ЧЯДНТ?