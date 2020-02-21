Доступен мультимедийный сервер PipeWire 0.3, идущий на смену PulseAudio

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|1.1, Аноним (1), 10:00, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Эксперты, просто скажите: благодаря этой штуке больше не будет "пшш-бз-бз" при одновременной работе Audacious и LMMS?
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|2.17, Аноним (17), 11:05, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У меня пшш-щщщ и без Audacious на LMMS, поэтому юзаю Ableton
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|2.26, Аноним (26), 11:41, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Будет, но теперь из колонок/наушников дополнительно смузи потечет.
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|1.4, Аноним (-), 10:14, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
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> PipeWire 0.3, идущий на смену PulseAudio
Идти он будет ещё долго, ибо не может нечто с версией 0.3 быть заменой стабильному проверенному API.
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|2.5, A.Stahl (ok), 10:20, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+14 +/–
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Тю, чтобы исправить эту, казалось бы, колоссальную и непреодолимую проблему достаточно присвоить следующей версии индекс 1.2.
Это ведь всё исправит, не так ли, анонимный предсказатель функциональности и стабильности по номеру версии?
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|3.9, llolik (ok), 10:28, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Тем не менее, хочется заметить, что рук разработчиков проекту явно не помешало-бы. По GH создаётся впечатление что пилит его Уим Тайман в одно лицо и до полноценной реализации всего заявленого там ещё пилить и пилить. Хотя и концепт неплохой.
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|4.12, Константавр (ok), 10:43, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чтобы разработчиков прибавилось нужно убедить их в нужности. А пока все видят заявленные наполеоновские планы и пропихивание в дистрибутивы при полной, пока, неготовностм и что людей приучают к мысли, что им с этим жить. Поэтому и идёт объективный негативный фон.
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|5.15, llolik (ok), 11:03, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Чтобы разработчиков прибавилось нужно убедить их в нужности.
Независимых-то оно понятно, но он, вроде как, сотрудник RH. Какбы могли-бы и дать кого-нибудь в помощь. Концепт, на мой субъективный взгляд, вроде бы неплохой, так почему бы не обкатать, не дожидаясь, пока один разработчик в одно лицо допилит (если ему не надоест, конечно).
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|6.27, Аноним (26), 11:45, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так ведь у вейланда тоже концепт был неплохой, а вот с реализацией в какой-то момент свернули не туда, получив те же костыли и подпорки, что и в иксах, только от других разработчиков. Поэтому и относятся настороженно к подобным нововведениям.
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|7.38, llolik (ok), 12:18, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ИМХО основная проблема Wayland-а как раз в разного уровня техническом долге.
Можно, конечно, и в стиле небезызвестного Леннарта - "мы сейчас тут всё перепишем". Сразу перейти и долго утрясать систему до нормального состояния. Но вот хочется же плавный и относительно малоболезненный переход.
С другой стороны, как пример, надоевший уже всем ctrl+shift баг X-ов, который уже 15-лет не хотят патчить (хотя патч есть), потому что видите-ли он им видение архитектуры ломает. Вот таких маразмов тоже не хочется.
ИМХО Wayland-у, пока (!), вроде бы удаётся укладываться в изначально задуманную концепцию не опускаясь до откровенных маразмов и костылей-ради-костылей. Но переход от этого, увы, только затягивается.
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|5.42, оо (?), 12:28, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если разработчики в свои продукты ключают, то видимо убеждены уже. А мнение юзверов никого и не волновало.
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|2.8, oh (?), 10:27, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Идти он будет ещё долго, ибо не может нечто с версией 0.3 быть заменой стабильному проверенному API.
и в чем проблема? 7 патчей и вот тебе 1.0 stable realese, это же линукс, возможно все!
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|2.10, jOKer (ok), 10:29, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>не может нечто .... быть заменой стабильному проверенному API
не может нечто .... быть заменой стабильному проверенному ALSA (особенно когда звуковая карточка умеет микшировать звук сама.... а это умеют большинство современных карточек)
Исправил, не благодари
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|3.35, Аноним (35), 12:04, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да даже дефолтный софтовый микс у альсы очень быстро и хорошо работает
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|1.6, iCat (ok), 10:22, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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>...PipeWire расширяет возможности PulseAudio...
Оно ужш-ш-ш-ш-шже не глючш-ш-ш-шит?
Давно в руки не попадалось...
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|3.31, Аноним (35), 11:56, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А вот и нет, приходится всё ещё ручками править default-fragments, default-fragment-size-msec, т.к. иначе у меня хрустит.
При чём это случалось как на рабочей материнке asrock b350 pro4, так и на домашней gigabyte b450m ds3h.
Ещё, непонятно какого черта так происходит, но сервис pulseaudio и сокет задисейблены в системд, в конфиге стоит "autospawn = no", не запущено ни одного приложения использующего звук, но pulseaudio стартует и при убийстве перезапускается. Единственный выход это НАХРЕН ВЫПИЛИТЬ из системы юниты пульсы из /lib/systemd/user/
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|4.44, оо (?), 12:30, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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там какой-то сокет дергает какой-то юнит и он запусается. Тоже сталкивался. глубоко закопано.
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|1.11, EuPhobos (ok), 10:29, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Кто-то где-то сказал "Ты глянь-ка, они Пульсу донастроили и привели в рабочее состояние, ай-ай-ай, нет, так не пойдёт, давайте всё по новой, вот вам сырой продукт, это мейнстрим и круто, дерзайте!"
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|1.14, Аноним (14), 10:55, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Да намучился и снес этот PulsaAudio нафиг, заменил на Alsa и все прекрасно работает и без глюков.
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|2.16, Аноним (13), 11:03, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Серьезно? Даже фаерфокс и прочий софт? Или ты постоянно все это пересобираешь?
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|3.23, Аноним (23), 11:30, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что конкретно в данном случае надо пересобирать? Firefox - не знаю, как чувствует, не пользуюсь. Остальной софт с ALSA нормально.
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|4.32, Аноним (13), 11:56, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Браузерами не пользуешься от слова совсем? Хром вроде тоже уже только через пульсу работает.
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|3.33, Аноним (35), 11:58, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня и фокс работает без пульса.
А вот для дискорда нужен пульс, но разок подолбался, настроил это говно, чтоб не монопольно использовал звуковуху и не пердел.
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|4.41, Аноним (13), 12:25, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И чо? Фаер будет воспроизводить звук? Они ж выкинули поддержку пульсы. Я видел эти маны. Лучше по делу что-то скажи.
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|2.51, IRASoldier_registered (ok), 13:02, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда-то глючил PulseAudio, да. Именно что пщ-пщ. Еще в районе 2010 что-то такое припоминаю из числа раздражающих вещей, которые явно давали понять, что Линукс не готов для комфортного повседневного использования. Но уже хз сколько времени ни на Убунте, ни на Федоре, ни на ЦентОСи, ни даже на Дебиане, который у меня не стоит, но который по привычке юзает бест френд, плееры нормально играют, ютуб в Фоксе и Хромиуме тоже, телефония во всяких мессенджерах тоже норм. А, звук на всех материнках всегда Realtek, встроенный. Так что ЧЯДНТ?
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|1.19, Аноним (19), 11:11, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Поддержка PipeWire 0.3 интегрирована в оконный менеджер Mutter, развиваемый проектом GNOME
А в Vim можно?
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|2.24, Аноним (24), 11:30, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если 50 раз повторить "безопасно", то это будет быстро и "безопасно".
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|1.22, Аноним (24), 11:29, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> ... совместную работу нескольких приложений с веб-камерой ... с безопасным захватом содержимого экрана ... удалённым доступом к экрану...
Смешались в кучу кони, люди.
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|3.43, б.б. (?), 12:28, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А его что, и в OpenBSD завезли?
завезли, но я понятия не имею, работает ли, никогда не включал - цепляется как зависимость к некоторым штукам, но включать не обязательно
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|1.34, Аноним (35), 12:01, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не, вот лучше бы пилили микшер-модули для алсы и гуйню чтобы всё законфигурировать. Нахрен эту жручесть работающую в пользовательском окружении.
Просто что пульс, что это, какая-то специальная олимпиада - каждые 10 лет новый звуковой сервер пилить.
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|1.39, rshadow (ok), 12:24, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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PulseAudio на порядок лучше работает чем звуковая система винды. PipeWire похоже вообще порвет воображение хомячкам, если конечно доделают =)
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|1.45, оо (?), 12:33, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как для удаленного управления трансляция видео с экрана не очень эффективный способ, а больше не вижу особых преимуществ. Пульса то непонятно какие задачи решила. Похоже, что кроме включения миксинга каналов на некоторых старых картах добавления ползунков для разных программ (но и без пулса у меня есть ползунки, странно) плюсов нет.
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|1.47, artenox (?), 12:58, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Даешь еще один интерфейс!
> Пульса то непонятно какие задачи решила
Ресемплинг. Мало какие карты нормально умеют 44100, даже флагманы ASUS. Запись с канала мониторинга приятная фича. Микширование.
> намучился с PulseAudio
У меня были скрипы. Грешил на пульсу, оказалось звуковуха сдыхает (Audigy 2 ZS 2004 года).
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|1.48, Аноним (48), 12:59, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Все жду его в надежде на то, что наконец появится замена VNC/RDP, адаптированная к высокоскоротсным сетям, высоким разрешениям и современным DE.
Но воз пока и ныне там. Ссылка на вики проекта ведет вникуда, т.е. просто на GitHub.
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