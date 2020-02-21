The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Доступен мультимедийный сервер PipeWire 0.3, идущий на смену PulseAudio

21.02.2020 09:58

Опубликован значительный выпуск проекта PipeWire 0.3.0, развивающего мультимедийный сервер нового поколения, идущий на замену PulseAudio. PipeWire расширяет возможности PulseAudio средствами для работы с потоками видео, возможностью обработки звука с минимальными задержками и новой моделью безопасности для управления доступом на уровне отдельных устройств и потоков. Проект поддерживается в GNOME и уже активно применяется в Fedora Linux для записи содержимого экрана (screencasting) и совместного доступа к экрану в окружениях на базе Wayland. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией LGPLv2.1.

Основные изменения в PipeWire 0.3:

  • Полностью переработан планировщик обработки потоков. Изменения позволили добиться возможности запуска прослойки для обеспечения совмстимости со звуковым сервером JACK, производительность которой сравнима с JACK2.
  • Переработан и объявлен стабильным API. Все дальнейшие изменения в API планируется производить без нарушения обратной совместимости c существующими приложениями.
  • В состав включён менеджер сеанcов, позволяющий управлять графом мультимедийных узлов в PipeWire, а также добавлять новые потоки. Пока менеджер лишь предоставляет простейший набор базовых функций и в будущем будет расширен или заменён на более функциональный и гибкий вариант, такой как WirePlumber.
  • Улучшены входящие в состав библиотеки для обеспечения совместимости с PulseAudio, JACK и ALSA, позволяющие использовать PipeWire с существующими приложениями, рассчитанными на работу с другими звуковыми системами. Библиотека для ALSA уже почти доведена до полной готовности, но библиотеки для JACK и PulseAudio ещё требуют доработки. PipeWire пока не готов для полной замены PulseAudio и JACK, но в следующих выпусках вопросам совместимости будет уделено первоочерёдное внимание.
  • В состав включены некоторые плагины GStreamer для взаимодействия с PipeWire. Плагин pipewiresrc, использующий PipeWire в качестве источника звука, в большинстве ситуация работает без проблем. Плагин pipewiresink для вывода звука через PipeWire пока не лишён отдельных известных проблем.
  • Поддержка PipeWire 0.3 интегрирована в оконный менеджер Mutter, развиваемый проектом GNOME.

Напомним, PipeWire расширяет область применения PulseAudio обработкой любых мультимедийных потоков и способен смешивать и перенаправлять потоки с видео. PipeWire также предоставляет возможности для управления источниками видео, такими как устройства захвата видео, web-камеры или выводимое приложениями содержимое экрана. Например, PipeWire даёт возможность организовать совместную работу нескольких приложений с веб-камерой и решает проблемы с безопасным захватом содержимого экрана и удалённым доступом к экрану в окружении Wayland.

PipeWire также может выступать в роли звукового сервера, обеспечивающего минимальные задержки и предоставляющего функциональность комбинирующую возможности PulseAudio и JACK, в том числе учитывающую потребности систем профессиональной обработки звука, на которую не мог претендовать PulseAudio. Кроме того, PipeWire предлагает расширенную модель безопасности, позволяющую управлять доступом на уровне отдельных устройств и конкретных потоков, и упрощающую организацию проброса звука и видео из изолированных контейнеров и в них. Одной из главных целей является поддержка самодостаточных приложений в формате Flatpak и работа в графическом стеке на базе Wayland.

Основные возможности:

  • Захват и воспроизведение звука и видео с минимальными задержками;
  • Средства для обработки видео и звука в режиме реального времени;
  • Многопроцессная архитектура, позволяющая организовать совместный доступ к контенту нескольких приложений;
  • Модель обработки на основании графа мультимедийных узлов с поддержкой циклов обратной связи и атомарных обновлений графа. Допускается подключение обработчиков как внутри сервера, так и внешних плагинов;
  • Эффективный интерфейс доступа к видеопотокам через передачу файловых дескрипторов и доступа к звуку через совместно используемые кольцевые буферы (shared ringbuffer);
  • Возможность обработки мультимедийных данных от любых процессов;
  • Наличие плагина к GStreamer для упрощения интеграции с существующими приложениями;
  • Поддержка изолированных окружений и Flatpak;
  • Поддержка плагинов в формате SPA (Simple Plugin API) и возможность создания плагинов, работающих в режиме жесткого реального времени;
  • Гибкая система согласования используемых мультимедийных форматов и выделения буферов;
  • Использование одного фонового процесса для маршрутизации звука и видео. Возможность работы в форме звукового сервера, хаба для предоставления видео приложениям (например, для gnome-shell screencast API) и сервера для управления доступом к аппаратным устройствам захвата видео.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/r...)
  2. OpenNews: Представлен мультимедийный сервер PipeWire, идущий на смену PulseAudio
  3. OpenNews: Разработчики Fedora представили Pinos, аналог PulseAudio для видео
  4. OpenNews: Red Hat намерен прекратить развитие сервера X.Org
  5. OpenNews: Выпуск композитного сервера Weston 7.0
  6. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Fedora 31
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: pipewire, pulseaudio, stream, sound, video, mix
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (51) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:00, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Эксперты, просто скажите: благодаря этой штуке больше не будет "пшш-бз-бз" при одновременной работе Audacious и LMMS?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:08, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Будет "пш, пш, по приколу".
     
  • 2.17, Аноним (17), 11:05, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У меня пшш-щщщ и без Audacious на LMMS, поэтому юзаю Ableton
     
  • 2.26, Аноним (26), 11:41, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Будет, но теперь из колонок/наушников дополнительно смузи потечет.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:13, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    >гномосековский комбайн

    Нет, спасибо.

     
  • 1.4, Аноним (-), 10:14, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    > PipeWire 0.3, идущий на смену PulseAudio

    Идти он будет ещё долго, ибо не может нечто с версией 0.3 быть заменой стабильному проверенному API.

     
     
  • 2.5, A.Stahl (ok), 10:20, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    Тю, чтобы исправить эту, казалось бы, колоссальную и непреодолимую проблему достаточно присвоить следующей версии индекс 1.2.
    Это ведь всё исправит, не так ли, анонимный предсказатель функциональности и стабильности по номеру версии?
     
     
  • 3.9, llolik (ok), 10:28, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тем не менее, хочется заметить, что рук разработчиков проекту явно не помешало-бы. По GH создаётся впечатление что пилит его Уим Тайман в одно лицо и до полноценной реализации всего заявленого там ещё пилить и пилить. Хотя и концепт неплохой.
     
     
  • 4.12, Константавр (ok), 10:43, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы разработчиков прибавилось нужно убедить их в нужности. А пока все видят заявленные наполеоновские планы и пропихивание в дистрибутивы при полной, пока, неготовностм и что людей приучают к мысли, что им с этим жить. Поэтому и идёт объективный негативный фон.
     
     
  • 5.15, llolik (ok), 11:03, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Чтобы разработчиков прибавилось нужно убедить их в нужности.

    Независимых-то оно понятно, но он, вроде как, сотрудник RH. Какбы могли-бы и дать кого-нибудь в помощь. Концепт, на мой субъективный взгляд, вроде бы неплохой, так почему бы не обкатать, не дожидаясь, пока один разработчик в одно лицо допилит (если ему не надоест, конечно).

     
     
  • 6.27, Аноним (26), 11:45, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ведь у вейланда тоже концепт был неплохой, а вот с реализацией в какой-то момент свернули не туда, получив те же костыли и подпорки, что и в иксах, только от других разработчиков. Поэтому и относятся настороженно к подобным нововведениям.
     
     
  • 7.37, анонимус (??), 12:18, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    от других разработчиков!?
     
  • 7.38, llolik (ok), 12:18, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ИМХО основная проблема Wayland-а как раз в разного уровня техническом долге.

    Можно, конечно, и в стиле небезызвестного Леннарта - "мы сейчас тут всё перепишем". Сразу перейти и долго утрясать систему до нормального состояния. Но вот хочется же плавный и относительно малоболезненный переход.
    С другой стороны, как пример, надоевший уже всем ctrl+shift баг X-ов, который уже 15-лет не хотят патчить (хотя патч есть), потому что видите-ли он им видение архитектуры ломает. Вот таких маразмов тоже не хочется.

    ИМХО Wayland-у, пока (!), вроде бы удаётся укладываться в изначально задуманную концепцию не опускаясь до откровенных маразмов и костылей-ради-костылей. Но переход от этого, увы, только затягивается.

     
  • 5.42, оо (?), 12:28, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если разработчики в свои продукты ключают, то видимо убеждены уже. А мнение юзверов никого и не волновало.
     
  • 2.8, oh (?), 10:27, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Идти он будет ещё долго, ибо не может нечто с версией 0.3 быть заменой стабильному проверенному API.

    и в чем проблема? 7 патчей и вот тебе 1.0 stable realese, это же линукс, возможно все!

     
  • 2.10, jOKer (ok), 10:29, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >не может нечто .... быть заменой стабильному проверенному API

    не может нечто .... быть заменой стабильному проверенному ALSA (особенно когда звуковая карточка умеет микшировать звук сама.... а это умеют большинство современных карточек)

    Исправил, не благодари

     
     
  • 3.35, Аноним (35), 12:04, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да даже дефолтный софтовый микс у альсы очень быстро и хорошо работает
     

  • 1.6, iCat (ok), 10:22, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    >...PipeWire расширяет возможности PulseAudio...

    Оно ужш-ш-ш-ш-шже не глючш-ш-ш-шит?
    Давно в руки не попадалось...

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:26, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    К логопеду, быстро.
     
  • 2.18, Аноним (17), 11:07, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вылезайте из норы, уже лет 5 точно нормально всё.
     
     
  • 3.31, Аноним (35), 11:56, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А вот и нет, приходится всё ещё ручками править default-fragments, default-fragment-size-msec, т.к. иначе у меня хрустит.

    При чём это случалось как на рабочей материнке asrock b350 pro4, так и на домашней gigabyte b450m ds3h.


    Ещё, непонятно какого черта так происходит, но сервис pulseaudio и сокет задисейблены в системд, в конфиге стоит "autospawn = no", не запущено ни одного приложения использующего звук, но pulseaudio стартует и при убийстве перезапускается. Единственный выход это НАХРЕН ВЫПИЛИТЬ из системы юниты пульсы из /lib/systemd/user/

     
     
  • 4.44, оо (?), 12:30, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там какой-то сокет дергает какой-то юнит и он запусается. Тоже сталкивался. глубоко закопано.
     

  • 1.11, EuPhobos (ok), 10:29, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Кто-то где-то сказал "Ты глянь-ка, они Пульсу донастроили и привели в рабочее состояние, ай-ай-ай, нет, так не пойдёт, давайте всё по новой, вот вам сырой продукт, это мейнстрим и круто, дерзайте!"
     
  • 1.13, Аноним (13), 10:47, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А кто его пилит? Не Поттеринг уже? Что ж так...

    >MIT License

    Хех.

     
  • 1.14, Аноним (14), 10:55, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Да намучился и снес этот PulsaAudio нафиг, заменил на Alsa и все прекрасно работает и без глюков.
     
     
  • 2.16, Аноним (13), 11:03, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Серьезно? Даже фаерфокс и прочий софт? Или ты постоянно все это пересобираешь?
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 11:30, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что конкретно в данном случае надо пересобирать? Firefox - не знаю, как чувствует, не пользуюсь. Остальной софт с ALSA нормально.
     
     
  • 4.32, Аноним (13), 11:56, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Браузерами не пользуешься от слова совсем? Хром вроде тоже уже только через пульсу работает.
     
  • 3.33, Аноним (35), 11:58, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня и фокс работает без пульса.

    А вот для дискорда нужен пульс, но разок подолбался, настроил это говно, чтоб не монопольно использовал звуковуху и не пердел.

     
  • 3.36, Anon123456 (?), 12:09, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Some people do not want to run PulseAudio all the time for various reasons. This example will turn the full fledged audio server into an unobstrusive dumb pipe to ALSA devices
    https://wiki.archlinux.org/index.php/PulseAudio/Examples#PulseAudio_as_a_minim
     
     
  • 4.41, Аноним (13), 12:25, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чо? Фаер будет воспроизводить звук? Они ж выкинули поддержку пульсы. Я видел эти маны. Лучше по делу что-то скажи.
     
  • 2.51, IRASoldier_registered (ok), 13:02, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда-то глючил PulseAudio, да. Именно что пщ-пщ. Еще в районе 2010 что-то такое припоминаю из числа раздражающих вещей, которые явно давали понять, что Линукс не готов для комфортного повседневного использования. Но уже хз сколько времени ни на Убунте, ни на Федоре, ни на ЦентОСи, ни даже на Дебиане, который у меня не стоит, но который по привычке юзает бест френд, плееры нормально играют, ютуб в Фоксе и Хромиуме тоже, телефония во всяких мессенджерах тоже норм. А, звук на всех материнках всегда Realtek, встроенный. Так что ЧЯДНТ?


     

  • 1.19, Аноним (19), 11:11, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Поддержка PipeWire 0.3 интегрирована в оконный менеджер Mutter, развиваемый проектом GNOME

    А в Vim можно?

     
     
  • 2.20, A.Stahl (ok), 11:14, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что, плохо бибикает?
     
     
  • 3.28, Аноним (26), 11:48, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Немелодично как-то. С задержками.
     
  • 2.29, Аноним (23), 11:51, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно, через Systemd-PipeWired.
     

  • 1.21, Аноним (21), 11:21, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это они собираются видео через сокеты гонять?
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 11:30, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если 50 раз повторить "безопасно", то это будет быстро и "безопасно".
     

  • 1.22, Аноним (24), 11:29, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > ... совместную работу нескольких приложений с веб-камерой ... с безопасным захватом содержимого экрана ... удалённым доступом к экрану...

    Смешались в кучу кони, люди.

     
  • 1.25, бедный буратино (ok), 11:40, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    только к pulseaudio худо бедно привыкли...
     
     
  • 2.30, Аноним (23), 11:52, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А его что, и в OpenBSD завезли?
     
     
  • 3.43, б.б. (?), 12:28, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А его что, и в OpenBSD завезли?

    завезли, но я понятия не имею, работает ли, никогда не включал - цепляется как зависимость к некоторым штукам, но включать не обязательно

     

  • 1.34, Аноним (35), 12:01, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не, вот лучше бы пилили микшер-модули для алсы и гуйню чтобы всё законфигурировать. Нахрен эту жручесть работающую в пользовательском окружении.

    Просто что пульс, что это, какая-то специальная олимпиада - каждые 10 лет новый звуковой сервер пилить.

     
  • 1.39, rshadow (ok), 12:24, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    PulseAudio на порядок лучше работает чем звуковая система винды. PipeWire похоже вообще порвет воображение хомячкам, если конечно доделают =)
     
  • 1.40, Каконикал (?), 12:25, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    О, значит скоро и замена системды подъедет.
     
  • 1.45, оо (?), 12:33, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как для удаленного управления трансляция видео с экрана не очень эффективный способ, а больше не вижу особых преимуществ. Пульса то непонятно какие задачи решила. Похоже, что кроме включения миксинга каналов на некоторых старых картах  добавления ползунков для разных программ (но и без пулса у меня есть ползунки, странно) плюсов нет.
     
  • 1.46, Аноним (46), 12:51, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    phshshshsh allou plosho slishno
     
  • 1.47, artenox (?), 12:58, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даешь еще один интерфейс!

    > Пульса то непонятно какие задачи решила

    Ресемплинг. Мало какие карты нормально умеют 44100, даже флагманы ASUS. Запись с канала мониторинга приятная фича. Микширование.

    > намучился с PulseAudio

    У меня были скрипы. Грешил на пульсу, оказалось звуковуха сдыхает (Audigy 2 ZS 2004 года).

     
  • 1.48, Аноним (48), 12:59, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все жду его в надежде на то, что наконец появится замена VNC/RDP, адаптированная к высокоскоротсным сетям, высоким разрешениям и современным DE.

    Но воз пока и ныне там. Ссылка на вики проекта ведет вникуда, т.е. просто на GitHub.

     
  • 1.49, user (??), 13:00, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если пульс закапывают, значит наконец отладили.
     
  • 1.50, artenox (?), 13:01, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > GNOME

    Кедоюзеры будут страдать?

    > Flatpak

    А snap?

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру