Представлен релиз Linux-дистрибутива Fedora 31. Для загрузки подготовлены продукты Fedora Workstation, Fedora Server, Fedora Silverblue, Fedora IoT Edition, а также набор "спинов" c Live-сборками десктоп-окружений KDE Plasma 5, Xfce, MATE, Cinnamon, LXDE и LXQt. Сборки сформированы для архитектур x86, x86_64, Power64, ARM64 (AArch64) и различных устройств с 32-разрядными процессорами ARM. Наиболее заметные улучшения в Fedora 31: Рабочий стол GNOME обновлён до выпуска 3.34 c поддержкой группировки пиктограмм приложений в папки и новой панелью выбора обоев рабочего стола;

Проведена работа по избавлению GNOME Shell от зависимостей, связанных с X11, что позволяет выполнять GNOME в окружении на базе Wayland без запуска XWayland. Реализована экспериментальная возможность автоматического запуска XWayland при попытке выполнения приложения на базе протокола X11 в графическом окружении на основе протокола Wayland (включается через флаг autostart-xwayland в gsettings org.gnome.mutter experimental-features). Добавлена возможность запуска X11-приложений с правами root под управлением XWayland. В SDL решены проблемы с масштабированием при запуске старых игр, работающих в низких разрешениях экрана;

Для использования с рабочим столом GNOME предложен по умолчанию вариант браузера Firefox, собранный с поддержкой Wayland;

В оконном менеджере Mutter добавлена поддержка нового транзакционного (атомарного) API KMS (Atomic Kernel Mode Setting), позволяющая проверить корректность параметров перед фактическим изменением видеорежима;

Библиотека Qt для использования в окружении GNOME собрана по умолчанию с поддержкой Wayland (вместо XCB активирован плагин Qt Wayland);

Добавлены пакеты с рабочим столом Xfce 4.14;

Пакеты с рабочим столом Deepin обновлены до выпуска 15.11;

Проведена работа по приведению режима GNOME Classic к более родному для GNOME 2 стилю. По умолчанию в GNOME Classic отключен обзорный режим и модернизирован интерфейс переключения между виртуальными рабочими столами;

Прекращено формирования сборок, образа ядра Linux и основных репозиториев для архитектуры i686. Формирование multi-lib репозиториев для окружений x86_64 сохранено и i686 пакеты в них продолжат обновляться;

В число сборок, распространяемых с основной страницы загрузки, добавлена новая официальная редакция Fedora IoT Edition, дополнившая Fedora Workstation, Server и CoreOS. Сборка ориентирована на использование на устройствах интернета вещей (IoT) и предлагает урезанное до минимума окружение, обновление которого производится атомарно через замену образа всей системы, без разбивки на отдельные пакеты. Для формирования системного окружения используется технология OSTree;

Проводится тестирование редакции CoreOS, которая пришла на смену продуктам Fedora Atomic Host и CoreOS Container Linux как единое решение для запуска окружений на базе изолированных контейнеров. Первый стабильный выпуск CoreOS ожидается в следующем году;

По умолчанию запрещён вход под пользователем root через SSH по паролю (вход с использованием ключей возможен);

Компоновщик GOLD вынесен в отдельный пакет из пакета binutils. Добавлена опциональная возможность использования компоновщика LDD от проекта LLVM;

Дистрибутив переведён на использование по умолчанию унифицированной иерархии cgroups-v2. Ранее по умолчанию выставлялся гибридный режим (systemd собирался с "-Ddefault-hierarchy=hybrid");

Добавлена возможность генерации сборочных зависимостей для spec-файла RPM;

Продолжена чистка пакетов, связанных с Python 2, и подготовка к полному прекращению поддержки Python 2. Исполняемый файл python перенаправлен на Python 3;

В пакетном менеджере RPM задействован алгоритм сжатия Zstd. В DNF по умолчанию установлена опция skip_if_unavailable=FALSE, т.е. при недоступности репозитория теперь будет выводиться ошибка. Удалены пакеты, связанные с поддержкой YUM 3;

Обновлены системные компоненты, включая Glibc 2.30, Gawk 5.0.1 (ранее применялась ветка 4.2), RPM 4.15

Обновлены средства разработки, в том числе Node.js 12.x, Go 1.13, Perl 5.30, Erlang 22, GHC 8.6, Mono 5.20;

Добавлена возможность определения собственной политики (crypto-policies) в области поддержки криптографических алгоритмов и протоколов;

Продолжена работа по замене PulseAudio и Jack на мультимедийный сервер PipeWire, расширяющий возможности PulseAudio средствами для работы с потоками видео и обработки звука с минимальными задержками с учётом потребности систем профессиональной обработки звука, а также предлагающий расширенную модель безопасности для управления доступом на уровне отдельных устройств и потоков. В рамках цикла разработки Fedora 31 работа сосредоточена в области применения PipeWire для организации совместного доступа к экрану в окружениях на базе Wayland, в том числе с использованием протокола Miracast.

Непривилегированным программам предоставлена возможность отправки пакетов ICMP Echo (ping), благодаря установке sysctl "net.ipv4.ping_group_range" для всего диапазона групп (для всех процессов);

В состав buildroot включена урезанная версия отладчика GDB (без поддержки XML, Python и подсветки синтаксиса);

В образ для EFI (grubx64.efi из grub2-efi-x64) добавлены модули "verify," "cryptodisk" и "luks";

Добавлена новая spin-сборка для архитектуры AArch64 с рабочим столом Xfce. Одновременно для Fedora 31 введены в строй "free" и "nonfree" репозитории проекта RPM Fusion, в которых доступны пакеты с дополнительными мультимедиа приложениями (MPlayer, VLC, Xine), видео/аудио кодеками, поддержкой DVD, проприетарными драйверами AMD и NVIDIA, игровыми программами, эмуляторами. Формирование сборок Russian Fedora прекращено.