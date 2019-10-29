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Релиз Linux-дистрибутива Fedora 31

29.10.2019 18:36

Представлен релиз Linux-дистрибутива Fedora 31. Для загрузки подготовлены продукты Fedora Workstation, Fedora Server, Fedora Silverblue, Fedora IoT Edition, а также набор "спинов" c Live-сборками десктоп-окружений KDE Plasma 5, Xfce, MATE, Cinnamon, LXDE и LXQt. Сборки сформированы для архитектур x86, x86_64, Power64, ARM64 (AArch64) и различных устройств с 32-разрядными процессорами ARM.

Наиболее заметные улучшения в Fedora 31:

  • Рабочий стол GNOME обновлён до выпуска 3.34 c поддержкой группировки пиктограмм приложений в папки и новой панелью выбора обоев рабочего стола;
  • Проведена работа по избавлению GNOME Shell от зависимостей, связанных с X11, что позволяет выполнять GNOME в окружении на базе Wayland без запуска XWayland. Реализована экспериментальная возможность автоматического запуска XWayland при попытке выполнения приложения на базе протокола X11 в графическом окружении на основе протокола Wayland (включается через флаг autostart-xwayland в gsettings org.gnome.mutter experimental-features). Добавлена возможность запуска X11-приложений с правами root под управлением XWayland. В SDL решены проблемы с масштабированием при запуске старых игр, работающих в низких разрешениях экрана;
  • Для использования с рабочим столом GNOME предложен по умолчанию вариант браузера Firefox, собранный с поддержкой Wayland;
  • В оконном менеджере Mutter добавлена поддержка нового транзакционного (атомарного) API KMS (Atomic Kernel Mode Setting), позволяющая проверить корректность параметров перед фактическим изменением видеорежима;
  • Библиотека Qt для использования в окружении GNOME собрана по умолчанию с поддержкой Wayland (вместо XCB активирован плагин Qt Wayland);
  • Добавлены пакеты с рабочим столом Xfce 4.14;
  • Пакеты с рабочим столом Deepin обновлены до выпуска 15.11;
  • Проведена работа по приведению режима GNOME Classic к более родному для GNOME 2 стилю. По умолчанию в GNOME Classic отключен обзорный режим и модернизирован интерфейс переключения между виртуальными рабочими столами;
  • Прекращено формирования сборок, образа ядра Linux и основных репозиториев для архитектуры i686. Формирование multi-lib репозиториев для окружений x86_64 сохранено и i686 пакеты в них продолжат обновляться;
  • В число сборок, распространяемых с основной страницы загрузки, добавлена новая официальная редакция Fedora IoT Edition, дополнившая Fedora Workstation, Server и CoreOS. Сборка ориентирована на использование на устройствах интернета вещей (IoT) и предлагает урезанное до минимума окружение, обновление которого производится атомарно через замену образа всей системы, без разбивки на отдельные пакеты. Для формирования системного окружения используется технология OSTree;
  • Проводится тестирование редакции CoreOS, которая пришла на смену продуктам Fedora Atomic Host и CoreOS Container Linux как единое решение для запуска окружений на базе изолированных контейнеров. Первый стабильный выпуск CoreOS ожидается в следующем году;
  • По умолчанию запрещён вход под пользователем root через SSH по паролю (вход с использованием ключей возможен);
  • Компоновщик GOLD вынесен в отдельный пакет из пакета binutils. Добавлена опциональная возможность использования компоновщика LDD от проекта LLVM;
  • Дистрибутив переведён на использование по умолчанию унифицированной иерархии cgroups-v2. Ранее по умолчанию выставлялся гибридный режим (systemd собирался с "-Ddefault-hierarchy=hybrid");
  • Добавлена возможность генерации сборочных зависимостей для spec-файла RPM;
  • Продолжена чистка пакетов, связанных с Python 2, и подготовка к полному прекращению поддержки Python 2. Исполняемый файл python перенаправлен на Python 3;
  • В пакетном менеджере RPM задействован алгоритм сжатия Zstd. В DNF по умолчанию установлена опция skip_if_unavailable=FALSE, т.е. при недоступности репозитория теперь будет выводиться ошибка. Удалены пакеты, связанные с поддержкой YUM 3;
  • Обновлены системные компоненты, включая Glibc 2.30, Gawk 5.0.1 (ранее применялась ветка 4.2), RPM 4.15
  • Обновлены средства разработки, в том числе Node.js 12.x, Go 1.13, Perl 5.30, Erlang 22, GHC 8.6, Mono 5.20;
  • Добавлена возможность определения собственной политики (crypto-policies) в области поддержки криптографических алгоритмов и протоколов;
  • Продолжена работа по замене PulseAudio и Jack на мультимедийный сервер PipeWire, расширяющий возможности PulseAudio средствами для работы с потоками видео и обработки звука с минимальными задержками с учётом потребности систем профессиональной обработки звука, а также предлагающий расширенную модель безопасности для управления доступом на уровне отдельных устройств и потоков. В рамках цикла разработки Fedora 31 работа сосредоточена в области применения PipeWire для организации совместного доступа к экрану в окружениях на базе Wayland, в том числе с использованием протокола Miracast.
  • Непривилегированным программам предоставлена возможность отправки пакетов ICMP Echo (ping), благодаря установке sysctl "net.ipv4.ping_group_range" для всего диапазона групп (для всех процессов);
  • В состав buildroot включена урезанная версия отладчика GDB (без поддержки XML, Python и подсветки синтаксиса);
  • В образ для EFI (grubx64.efi из grub2-efi-x64) добавлены модули "verify," "cryptodisk" и "luks";
  • Добавлена новая spin-сборка для архитектуры AArch64 с рабочим столом Xfce.

Одновременно для Fedora 31 введены в строй "free" и "nonfree" репозитории проекта RPM Fusion, в которых доступны пакеты с дополнительными мультимедиа приложениями (MPlayer, VLC, Xine), видео/аудио кодеками, поддержкой DVD, проприетарными драйверами AMD и NVIDIA, игровыми программами, эмуляторами. Формирование сборок Russian Fedora прекращено.

  1. Главная ссылка к новости (https://fedoramagazine.org/ann...)
  2. OpenNews: Закрытие проекта Russian Fedora
  3. OpenNews: Утверждено прекращение формирования репозиториев для архитектуры i686 в Fedora 31
  4. OpenNews: Инициатива по сокращению размера приложений в Fedora
  5. OpenNews: Представлен первый предварительный выпуск Fedora CoreOS
  6. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Fedora 30
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: fedora
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:38, 29/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    Жду 32-ю с Xfce 4.16.
     
  • 1.2, DiabloPC (ok), 18:49, 29/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    В live_cd с вяленым оно есть в наличии??
    Давно хочу его палочкой потыкать, но ставить систему ради этого - я слишком ленивый %)
     
     
  • 2.4, Аноним (1), 18:58, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В live_cd с вяленым оно есть в наличии??

    В 4.18 может будет. В 4.16 нет, может только XWayland.

     

  • 1.3, Аноним (3), 18:49, 29/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    Чет много всяких пакетов дропнули.

    - gradle (https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1657836)
    - repoview (https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1675886)
    - revelation (https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1675889)
    - gmrun (https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1674986)
    - gstreamer-plugins-good (https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1675065)

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 19:06, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > gstreamer

    Я слышал ту слезливую историю о gstreamer, о том как корпорации зарабатывали на нём деньги, а по факту тащил его какой-то нонейм в 1 лицо, и никто ему не помогал. Печально, с альтернативами не очень. Кое-где его заменяют на ffmpeg, но... Никому не нужен линукс на десктопе сегодня...

    На остальное как-то плевать.

     

  • 1.6, Аноним (6), 19:13, 29/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    Аааа, тентакли!!!11
     
  • 1.7, Аноним (7), 19:14, 29/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    Silverblue уже готов? Кто тыкал?
     
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