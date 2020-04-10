Доступен AV Linux 2020.4.10, дистрибутив для создания аудио- и видеоконтента

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Представлен дистрибутив AV Linux 2020.4.10, содержащий подборку приложений для создания/обработки мультимедийного контента. Дистрибутив основан на пакетной базе Debian 10 "Buster" и репозитории KXStudio с дополнительными пакетами собственной сборки (Polyphone, Shuriken, Simple Screen Recorder и т.п.). Пользовательское окружение основано на Xfce. Дистрибутив может функционировать в Live-режиме, размер iso-образа 3.1 Гб.
Ядро Linux поставляется с набором RT-патчей для увеличения отзывчивости системы во время выполнения работ, связанных с обработкой звука. В поставку входят звуковые редакторы Ardour, ArdourVST, Harrison, Mixbus, система 3D-проектирования Blender, редакторы видео Cinelerra, Openshot, LiVES и инструменты для преобразования мультимедийных форматов файлов. Для коммутации звуковых устройств предлагается JACK Audio Connection Kit (используется JACK1/Qjackctl, а не JACK2/Cadence). Дистрибутив снабжён подробным иллюстрированным руководством (PDF, 126 стр.)
В новом выпуске:
- Осуществлён переход на пакетную базу Debian 10 "Buster" (ранее использовался Debian 9) и ядро Linux 5.4.28-RT с патчами для сокращения задержек. Осуществлён переход на новые репозитории KXStudio.
- Для установки предложен форк инсталлятора SystemBack с поддержкой NVMe.
- Добавлен PulseAudio-модуль для поддержки Bluetooth.
- Отключено автоматическое монтирование внешних накопителей при загрузке в Live-режиме.
- На 500 МБ сокращён размер iso-образа, в основном за счёт удаления Kdenlive и всех библиотек KDE (Kdenlive может быть установлен из репозитория или через Flatpak).
- Добавлены расширенные обработчики в Thunar, включая редактор сэмплов.
- Полностью переписан "AV Linux Assistant", в который перенесены многие вспомогательные скрипты и приложения, ранее поставлявшиеся разрозненно.
- Все внешние плагины объединены в один пакет avlinux-extra-plugins.
- Добавлена большая подборка новых шрифтов.
- Добавлена поддержка платформ Flatpak и Docker.
- Добавлены демонстрационные плагины Applied Computer Music Technologies, Auburn Sounds, Cut Through Recordings и OvertoneDSP.
- Добавлены VST-плагины Airwindows.
- В состав включены SFizz и LiquidSFZ, дополнившие SFZero и linuxsampler.
- Добавлен демо-выпуск Mixbus 32C 6.0.652.
- Добавлены синтезатор Tunefish4 Synthesizer и семплер Sitala Drum.
- Добавлены пакеты FAudio и репозиторий для поддержки Wine Staging 5+.
- Обновлены версии специализированных приложений, в том числе
Cinelerra-GG, Wine-Staging,
linvst 2.8,
pajackconnect 1.0,
Hydrogen Drum Machine 1.0.0 beta,
Polyphone 2.0.1,
Yoshimi 1.7.0.1,
Dragonfly Reverb Plugins 3.0,
Ninjas2 Plugins и
Noise-Repellent 0.1.5.