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Доступен AV Linux 2020.4.10, дистрибутив для создания аудио- и видеоконтента

10.04.2020 10:44

Представлен дистрибутив AV Linux 2020.4.10, содержащий подборку приложений для создания/обработки мультимедийного контента. Дистрибутив основан на пакетной базе Debian 10 "Buster" и репозитории KXStudio с дополнительными пакетами собственной сборки (Polyphone, Shuriken, Simple Screen Recorder и т.п.). Пользовательское окружение основано на Xfce. Дистрибутив может функционировать в Live-режиме, размер iso-образа 3.1 Гб.

Ядро Linux поставляется с набором RT-патчей для увеличения отзывчивости системы во время выполнения работ, связанных с обработкой звука. В поставку входят звуковые редакторы Ardour, ArdourVST, Harrison, Mixbus, система 3D-проектирования Blender, редакторы видео Cinelerra, Openshot, LiVES и инструменты для преобразования мультимедийных форматов файлов. Для коммутации звуковых устройств предлагается JACK Audio Connection Kit (используется JACK1/Qjackctl, а не JACK2/Cadence). Дистрибутив снабжён подробным иллюстрированным руководством (PDF, 126 стр.)

В новом выпуске:

  • Осуществлён переход на пакетную базу Debian 10 "Buster" (ранее использовался Debian 9) и ядро Linux 5.4.28-RT с патчами для сокращения задержек. Осуществлён переход на новые репозитории KXStudio.
  • Для установки предложен форк инсталлятора SystemBack с поддержкой NVMe.
  • Добавлен PulseAudio-модуль для поддержки Bluetooth.
  • Отключено автоматическое монтирование внешних накопителей при загрузке в Live-режиме.
  • На 500 МБ сокращён размер iso-образа, в основном за счёт удаления Kdenlive и всех библиотек KDE (Kdenlive может быть установлен из репозитория или через Flatpak).
  • Добавлены расширенные обработчики в Thunar, включая редактор сэмплов.
  • Полностью переписан "AV Linux Assistant", в который перенесены многие вспомогательные скрипты и приложения, ранее поставлявшиеся разрозненно.
  • Все внешние плагины объединены в один пакет avlinux-extra-plugins.
  • Добавлена большая подборка новых шрифтов.
  • Добавлена поддержка платформ Flatpak и Docker.
  • Добавлены демонстрационные плагины Applied Computer Music Technologies, Auburn Sounds, Cut Through Recordings и OvertoneDSP.
  • Добавлены VST-плагины Airwindows.
  • В состав включены SFizz и LiquidSFZ, дополнившие SFZero и linuxsampler.
  • Добавлен демо-выпуск Mixbus 32C 6.0.652.
  • Добавлены синтезатор Tunefish4 Synthesizer и семплер Sitala Drum.
  • Добавлены пакеты FAudio и репозиторий для поддержки Wine Staging 5+.
  • Обновлены версии специализированных приложений, в том числе Cinelerra-GG, Wine-Staging, linvst 2.8, pajackconnect 1.0, Hydrogen Drum Machine 1.0.0 beta, Polyphone 2.0.1, Yoshimi 1.7.0.1, Dragonfly Reverb Plugins 3.0, Ninjas2 Plugins и Noise-Repellent 0.1.5.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.bandshed.net/2020/...)
  2. OpenNews: Вышел AV Linux 2019.4.10, дистрибутив для создания аудио- и видеоконтента
  3. OpenNews: Представлен Gears on Gallium, дистрибутив для тестирования свободных видеодрайверов
  4. OpenNews: Вышел ArtistX 1.5, LiveDVD дистрибутив Linux для создания мультимедиа контента
  5. OpenNews: Первый публичный релиз дистрибутива для обработки звука - JAD 1.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52710-avlinux
Ключевые слова: avlinux
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 11:00, 10/04/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    > На 500 МБ сокращён размер iso-образа, в основном за счёт удаления Kdenlive и всех библиотек KDE

    крутотень...

     
     
  • 2, A.Stahl (ok), 11:10, 10/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Э-э-э... И какая разница сколько весит образ? Мы же не о десятке ТиБ говорим что не на каждую флешку влезет, а о 500МиБ. Тем более что основные пользователи этого софта это те, кто работает с видео и звуком. Для них сотня МиБ это такая же мелочь, как пару КиБ для обычного пользвоателя.
     
     
  • 3, n1rdeks (ok), 11:26, 10/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Большая. Меньше программ, меньше багов.
     
     
  • 4, Аноним (4), 11:37, 10/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И смысл тогда в этих сборках ? =)
    Можно и самому поставить, на "свой" дистрибутив.

    Но опять же, из профессионального софта для таких задач, можно поставить только Davinci:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51306

    А вот по звуку, аналогов Logic и Audition нет:
    https://www.apple.com/logic-pro/
    https://www.adobe.com/ru/products/audition.html

     
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