Доступен AV Linux 2020.4.10, дистрибутив для создания аудио- и видеоконтента

Представлен дистрибутив AV Linux 2020.4.10, содержащий подборку приложений для создания/обработки мультимедийного контента. Дистрибутив основан на пакетной базе Debian 10 "Buster" и репозитории KXStudio с дополнительными пакетами собственной сборки (Polyphone, Shuriken, Simple Screen Recorder и т.п.). Пользовательское окружение основано на Xfce. Дистрибутив может функционировать в Live-режиме, размер iso-образа 3.1 Гб. Ядро Linux поставляется с набором RT-патчей для увеличения отзывчивости системы во время выполнения работ, связанных с обработкой звука. В поставку входят звуковые редакторы Ardour, ArdourVST, Harrison, Mixbus, система 3D-проектирования Blender, редакторы видео Cinelerra, Openshot, LiVES и инструменты для преобразования мультимедийных форматов файлов. Для коммутации звуковых устройств предлагается JACK Audio Connection Kit (используется JACK1/Qjackctl, а не JACK2/Cadence). Дистрибутив снабжён подробным иллюстрированным руководством (PDF, 126 стр.) В новом выпуске: Осуществлён переход на пакетную базу Debian 10 "Buster" (ранее использовался Debian 9) и ядро Linux 5.4.28-RT с патчами для сокращения задержек. Осуществлён переход на новые репозитории KXStudio.

Для установки предложен форк инсталлятора SystemBack с поддержкой NVMe.

Добавлен PulseAudio-модуль для поддержки Bluetooth.

Отключено автоматическое монтирование внешних накопителей при загрузке в Live-режиме.

На 500 МБ сокращён размер iso-образа, в основном за счёт удаления Kdenlive и всех библиотек KDE (Kdenlive может быть установлен из репозитория или через Flatpak).

Добавлены расширенные обработчики в Thunar, включая редактор сэмплов.

Полностью переписан "AV Linux Assistant", в который перенесены многие вспомогательные скрипты и приложения, ранее поставлявшиеся разрозненно.

Все внешние плагины объединены в один пакет avlinux-extra-plugins.

Добавлена большая подборка новых шрифтов.

Добавлена поддержка платформ Flatpak и Docker.

Добавлены демонстрационные плагины Applied Computer Music Technologies, Auburn Sounds, Cut Through Recordings и OvertoneDSP.

Добавлены VST-плагины Airwindows.

В состав включены SFizz и LiquidSFZ, дополнившие SFZero и linuxsampler.

Добавлен демо-выпуск Mixbus 32C 6.0.652.

Добавлены синтезатор Tunefish4 Synthesizer и семплер Sitala Drum.

Добавлены пакеты FAudio и репозиторий для поддержки Wine Staging 5+.

Обновлены версии специализированных приложений, в том числе Cinelerra-GG, Wine-Staging, linvst 2.8, pajackconnect 1.0, Hydrogen Drum Machine 1.0.0 beta, Polyphone 2.0.1, Yoshimi 1.7.0.1, Dragonfly Reverb Plugins 3.0, Ninjas2 Plugins и Noise-Repellent 0.1.5.



