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Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.8, продолжающего развитие KDE 3.5

29.04.2020 20:21

В день десятилетия проекта опубликован релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.8, продолжающего развитие кодовой базы KDE 3.5.x и Qt 3. Бинарные пакеты в ближайшее время будут подготовлены для Ubuntu, Debian, RHEL/CentOS, Fedora, openSUSE и других дистрибутивов.

Из особенностей Trinity можно отметить собственные средства для управления параметрами экрана, основанная на udev прослойка для работы с оборудованием, новый интерфейс для настройки оборудования, переход на композитный менеджер Compton-TDE (форк Compton с расширениями TDE), улучшенный конфигуратор сети и механизмы аутентификации пользователей. Окружение Trinity может быть установлено и использовано одновременно с более актуальными выпусками KDE, в том числе предоставлена возможность использования в Trinity уже установленных в системе KDE-приложений. Также присутствуют средства для корректного отображения интерфейса GTK-программ без нарушения единого стиля оформления.

В новой версии внесены изменения, главным образом связанные с устранением ошибок и проведением работы по повышению стабильности кодовой базы. Среди добавленных улучшений:

  • Продолжен перевод пакетов на сборочную систему CMake. Для некоторых пакетов полностью прекращена подденржка сборки с использованием automake;
  • Добавлена настройка для отключения tdekbdledsync;
  • Добавлена настройка для выбора файлового менеджера по умолчанию;
  • Обеспечен вызов выбранного эмулятора терминала через меню "Open terminal";
  • Улучшена поддержка LibreSSL и musl libc;
  • Улучшена поддержка дистрибутива DilOS (дистрибутив на базе ядра Illumos, использующий для управления пакетами dpkg и apt);
  • Улучшена поддержка каталогов XDG;
  • Улучшена работа на устройстве Pinebook Pro;
  • Обеспечена начальная поддержка повторяемых сборок;
  • Добавлена возможность перевода файлов рабочего стола с использованием сервиса Weblate;
  • Процесс сборки для FreeBSD на основе Cmake переведён на использование утилиты Ninja;
  • Прекращена поддержка Kerry и кода, связанного с поисковым движком Beagle;
  • Налажена поддержка avahi;
  • Решены проблемы с определением закрытия крышки, заряда аккумулятора и числа CPU для некоторых систем;
  • Устранены проблемы, напоминающие уязвимость CVE-2019-14744 (выполнение произвольных команд при просмотре каталога, содержащего специально оформленные файлы ".desktop").

Вскоре после основания проекта Trinity было начато портирование кодовой базы на Qt 4, но в 2014 году данный процесс заморожен. До завершения миграции на актуальную ветку Qt силами проекта обеспечено поддержание кодовой базы Qt3, в которую продолжают вноситься исправления ошибок и добавляться улучшения, несмотря на официальное прекращение поддержки Qt3.



  1. Главная ссылка к новости (http://www.trinitydesktop.org/...)
  2. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.7, продолжающего развитие KDE 3.5
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Q4OS 3.10
  4. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.6, продолжающего развитие KDE 3.5
  5. OpenNews: KDE 3.5.10 доступен для загрузки
  6. OpenNews: Ветка KDE 3.x закрыта, все силы брошены на KDE 4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52838-trinity
Ключевые слова: trinity, kde
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 20:24, 29/04/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Кеды здорового человека. Плазма - кеды курильщика.
     
     
  • 3, A.Stahl (ok), 20:30, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кеды не курятся, кеды носятся!
     

  • 2, th3m3 (ok), 20:29, 29/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    Посмотрел скрины, как попал ненадолго назад в 2000-е. Ностальгия.
     
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