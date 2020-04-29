Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.8, продолжающего развитие KDE 3.5

В день десятилетия проекта опубликован релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.8, продолжающего развитие кодовой базы KDE 3.5.x и Qt 3. Бинарные пакеты в ближайшее время будут подготовлены для Ubuntu, Debian, RHEL/CentOS, Fedora, openSUSE и других дистрибутивов.

Из особенностей Trinity можно отметить собственные средства для управления параметрами экрана, основанная на udev прослойка для работы с оборудованием, новый интерфейс для настройки оборудования, переход на композитный менеджер Compton-TDE (форк Compton с расширениями TDE), улучшенный конфигуратор сети и механизмы аутентификации пользователей. Окружение Trinity может быть установлено и использовано одновременно с более актуальными выпусками KDE, в том числе предоставлена возможность использования в Trinity уже установленных в системе KDE-приложений. Также присутствуют средства для корректного отображения интерфейса GTK-программ без нарушения единого стиля оформления.

В новой версии внесены изменения, главным образом связанные с устранением ошибок и проведением работы по повышению стабильности кодовой базы. Среди добавленных улучшений:

Продолжен перевод пакетов на сборочную систему CMake. Для некоторых пакетов полностью прекращена подденржка сборки с использованием automake;

Добавлена настройка для отключения tdekbdledsync;

Добавлена настройка для выбора файлового менеджера по умолчанию;

Обеспечен вызов выбранного эмулятора терминала через меню "Open terminal";

Улучшена поддержка LibreSSL и musl libc;

Улучшена поддержка дистрибутива DilOS (дистрибутив на базе ядра Illumos, использующий для управления пакетами dpkg и apt);

Улучшена поддержка каталогов XDG;

Улучшена работа на устройстве Pinebook Pro;

Обеспечена начальная поддержка повторяемых сборок;

Добавлена возможность перевода файлов рабочего стола с использованием сервиса Weblate;

Процесс сборки для FreeBSD на основе Cmake переведён на использование утилиты Ninja;

Прекращена поддержка Kerry и кода, связанного с поисковым движком Beagle;

Налажена поддержка avahi;

Решены проблемы с определением закрытия крышки, заряда аккумулятора и числа CPU для некоторых систем;

Устранены проблемы, напоминающие уязвимость CVE-2019-14744 (выполнение произвольных команд при просмотре каталога, содержащего специально оформленные файлы ".desktop").

Вскоре после основания проекта Trinity было начато портирование кодовой базы на Qt 4, но в 2014 году данный процесс заморожен. До завершения миграции на актуальную ветку Qt силами проекта обеспечено поддержание кодовой базы Qt3, в которую продолжают вноситься исправления ошибок и добавляться улучшения, несмотря на официальное прекращение поддержки Qt3.