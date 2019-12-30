Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.7, продолжающего развитие KDE 3.5

Подготовлен релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.7, продолжающего развитие кодовой базы KDE 3.5.x и Qt 3. Бинарные пакеты в ближайшее время будут подготовлены для Ubuntu, Debian, RHEL/CentOS, Fedora, openSUSE и других дистрибутивов.

Из особенностей Trinity можно отметить собственные средства для управления параметрами экрана, основанная на udev прослойка для работы с оборудованием, новый интерфейс для настройки оборудования, переход на композитный менеджер Compton-TDE (форк Compton с расширениями TDE), улучшенный конфигуратор сети и механизмы аутентификации пользователей. Окружение Trinity может быть установлено и использовано одновременно с более актуальными выпусками KDE, в том числе предоставлена возможность использования в Trinity уже установленных в системе KDE-приложений. Также присутствуют средства для корректного отображения интерфейса GTK-программ без нарушения единого стиля оформления.

В новой версии внесены изменения, главным образом связанные с устранением ошибок и проведением работы по повышению стабильности кодовой базы. Среди добавленных улучшений:

Некоторые пакеты переведены на использование сборочной системы CMake;

Проведено общее оттачивание внешнего вида и элементов бренда;

Улучшена поддержка стандартов XDG (X Desktop Group);

Реализована начальная поддержка сборок для ОС DilOS (дистрибутив на базе ядра Illumos, использующий для управления пакетами dpkg и apt);

Добавлена начальная поддержка сборки с библиотекой Musl (libc);

Добавлена поддержка сборки с LibreSSL вместо OpenSSL;

В программе для мгновенного обмена сообщениями kopete возобновлена поддержка протоколов AIM и MSN;

Добавлена поддержка нового местоположения файла ICEauthority;

Добавлена поддержка недавних выпусков libpqxx;

Добавлена поддержка MySQL 8.x;

Возобновлена поддержка NetBSD;

Портировано исправление уязвимостей CVE-2019-14744 (выполнение произвольных команд при просмотре каталога, содержащего специально оформленные файлы ".desktop") и CVE-2018-19872 (крах при обработке некорректных PPM-изображений).

Несколько лет назад было начато портирование кодовой базы на Qt 4, но в 2014 году данный процесс заморожен. До завершения миграции на актуальную ветку Qt силами проекта обеспечено поддержание кодовой базы Qt3, в которую продолжают вноситься исправления ошибок и добавляться улучшения, несмотря на официальное прекращение поддержки Qt3.