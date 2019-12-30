Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.7, продолжающего развитие KDE 3.5

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|2.9, Аноним (-), 22:06, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Юзеры Trinity не подскажите-ка какова утилизация RAM? Достаточно-ли прожорлива или довольно минималистична? Хотя бы примерно получить представление.
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|3.13, кирилл (?), 22:27, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ставил себе летом. Померкам современного xfce он лёгок и реактивен. Не могу точно сказать по памяти, но вроде никогда выше 300М не выбивалось. По хорошему в районе 150М должно быть.
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|1.2, Аноним (2), 21:29, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Годно. А что у них за две ветки: TDE R14.0.x series и TDE v3.5.13.x ? Вторая типа устаревшая?
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|2.8, Anonim (??), 21:50, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да, это первая ветка, которая была в самом начале, перед переходом на новую систему версий (14.х.х это как бы 3.5.14...)
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|3.38, Анонимко (?), 00:33, 31/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Повалившиеся кирпичи верхнего doctorishe ?
Держитесь там обое два! Наверняка кто-то еще подтянется на помощь, тут таких много!
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|1.6, Аноним (6), 21:41, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Опенсорс бывает такой бессмысленный и беспощадный. Compton на блобе так нормально и не заработал, на свободном драйвере тоже проблемы. В общем это, хочется сказать что-нибудь хорошее, но от мате объективно больше пользы. Лучше бы CDE допилили.
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|1.7, Аноним (7), 21:49, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"В программе для мгновенного обмена сообщениями kopete возобновлена поддержка протоколов AIM и MSN"
Зачем? Они ведь давно мертвы. Слышал про неофициальный сервер MSN и патчанные клиенты, но здесь это зачем?
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|1.10, A.Stahl (ok), 22:09, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Qt 3-4. Даже XFCE перелезло на актуальный GTK.
Я ожидал большей...гхм...жизнеспособности от KDE3.
Кто-то следит за проектом? Может там буквально несколько человек его тянет...
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|2.11, аноним3 (?), 22:15, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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если они переползут на qt5 то джёпа проекту. жрать будет одинаково с 5 кедами. толк тогда парится. 3 кеды хороши были со своими либами. и работали шустро. хотя мои кеды 5 в стоке 410-20 мб. так что не парюсь. но кнопки стаканчики навевают воспоминания))
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|2.14, Аноним (-), 22:57, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Даже XFCE перелезло
Перелезло и лишилось части юзеров, которые убежали во всякие маргинальные wm.
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|3.28, Аноним (6), 23:55, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Не получится. В кде больше 10 лет авгиевы конюшни третьекед расчищали.
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|2.27, Анонимко (?), 23:53, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И какой вывод, что оно на Qt3?
Что от этого меняется, если учитывать то, что софт выполняет свою функцию?
>>Даже XFCE перелезло на актуальный GTK.
Ну и как, стало лучше? Я заметил лишь большее потребление ОЗУ и тормоза отрисовки.
Чему там радоваться, где профит для юзера?
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|2.29, Анонимко (?), 23:55, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А зачем он нужен? Наверно для тех кто занимается профессионально графикой - да.
Еще варианты?
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|3.40, Аноним (40), 00:43, 31/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А зачем он нужен?
Попроси у мамки денег на highdpi-монитор. Поймешь, когда попользуешься.
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|3.47, Аноним (6), 02:15, 31/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он нужен, чтобы избавиться от радуги в шрифтах, т.е. всем, кто работает с текстом или читает с экрана. Остальным скорее навредит.
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|3.36, Анонимко (?), 00:22, 31/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня мощная 8-ми цилиндровая тачка!
А колеса качаешь азотом?
(о-О) ??? Нет..., а зачем?
Ффффу!!!!....
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|1.18, Dzen Python (ok), 23:13, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот она, сила опенсорцова - классную идею поддерживать и допиливать будут даже после полного депрекейтеда со стороны баблопильного Qt и хипстерско-мобилочного KDE
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|2.31, Анонимко (?), 00:00, 31/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Просто в софтостроении кризис - нет новых идей.
Поэтому пилят по кругу одно и то же только утолщая абстракции.
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|2.26, Анонимко (?), 23:45, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Поделись, друг Аноним, чем сабж устарел по сравнению с новыми DE? Версией библиотек? Так тебе ли не все ли равно, что там под капотом если оно делает то, что от него требуется и потребляет при этом меньше ресурсов?
И как вообще машинные коды могут устареть, они реально ветшают чтоли? Ну так в том же ядре, например, присутствует код 20-летней давности. Как ты это терпишь?
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|1.24, Pulfer (ok), 23:34, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Добавлена поддержка сборки с LibreSSL вместо OpenSSL
В каких дистрибутивах сейчас есть возможность параллельной установки и использования LibreSSL и OpenSSL? Если кто в курсе, дайте ссылки на проекты сборки этих пакетов (или хотя бы SRPM и аналоги).
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|2.43, Michael Shigorin (ok), 01:07, 31/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нууу... могли бы и сами посмотреть. Не помню только сходу, что именно с LibreSSL линковалось, но выяснить при надобности будет несложно.
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|2.32, Анонимко (?), 00:02, 31/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В чем ужас-то? Обычный классический десктоп.
>>Уж лучше LXQT установить
И что изменится? Иконки?
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|3.45, Онаним (?), 01:38, 31/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы его пробовали? Я вот скачал Ubuntu LiveCD с предустановленным Trinity, у них на сайте есть ссылки. И проблевался. Ни Qt5, ни GTK3 приложения не выглядят, да и не могут выглядить "единообразно" в TDE. В LXQT же наоборот, я пробовал Lubuntu, и там все выглядит идиально, особено когда устанавливаешь вендовый шрифт Tahoma 9pt.
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|2.48, СР УВЧ (?), 02:19, 31/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О! Этот звук бьющегося стекла (при каждом, м*ть его, падении КЕД)!
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