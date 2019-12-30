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Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.7, продолжающего развитие KDE 3.5

30.12.2019 21:24

Подготовлен релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.7, продолжающего развитие кодовой базы KDE 3.5.x и Qt 3. Бинарные пакеты в ближайшее время будут подготовлены для Ubuntu, Debian, RHEL/CentOS, Fedora, openSUSE и других дистрибутивов.

Из особенностей Trinity можно отметить собственные средства для управления параметрами экрана, основанная на udev прослойка для работы с оборудованием, новый интерфейс для настройки оборудования, переход на композитный менеджер Compton-TDE (форк Compton с расширениями TDE), улучшенный конфигуратор сети и механизмы аутентификации пользователей. Окружение Trinity может быть установлено и использовано одновременно с более актуальными выпусками KDE, в том числе предоставлена возможность использования в Trinity уже установленных в системе KDE-приложений. Также присутствуют средства для корректного отображения интерфейса GTK-программ без нарушения единого стиля оформления.

В новой версии внесены изменения, главным образом связанные с устранением ошибок и проведением работы по повышению стабильности кодовой базы. Среди добавленных улучшений:

  • Некоторые пакеты переведены на использование сборочной системы CMake;
  • Проведено общее оттачивание внешнего вида и элементов бренда;
  • Улучшена поддержка стандартов XDG (X Desktop Group);
  • Реализована начальная поддержка сборок для ОС DilOS (дистрибутив на базе ядра Illumos, использующий для управления пакетами dpkg и apt);
  • Добавлена начальная поддержка сборки с библиотекой Musl (libc);
  • Добавлена поддержка сборки с LibreSSL вместо OpenSSL;
  • В программе для мгновенного обмена сообщениями kopete возобновлена поддержка протоколов AIM и MSN;
  • Добавлена поддержка нового местоположения файла ICEauthority;
  • Добавлена поддержка недавних выпусков libpqxx;
  • Добавлена поддержка MySQL 8.x;
  • Возобновлена поддержка NetBSD;
  • Портировано исправление уязвимостей CVE-2019-14744 (выполнение произвольных команд при просмотре каталога, содержащего специально оформленные файлы ".desktop") и CVE-2018-19872 (крах при обработке некорректных PPM-изображений).

Несколько лет назад было начато портирование кодовой базы на Qt 4, но в 2014 году данный процесс заморожен. До завершения миграции на актуальную ветку Qt силами проекта обеспечено поддержание кодовой базы Qt3, в которую продолжают вноситься исправления ошибок и добавляться улучшения, несмотря на официальное прекращение поддержки Qt3.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.trinitydesktop.org...)
  2. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.6, продолжающего развитие KDE 3.5
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Q4OS 2.7, поставляемого с рабочим столом Trinity
  4. OpenNews: Опубликован план развития функциональности Qt 6
  5. OpenNews: В KDE улучшена поддержка декорирования окон в GTK-приложениях
  6. OpenNews: Выпуск приложений KDE 19.12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: trinity, kde
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  • 1.1, protonesso (?), 21:26, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Класс!
     
     
  • 2.9, Аноним (-), 22:06, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Юзеры Trinity не подскажите-ка какова утилизация RAM? Достаточно-ли прожорлива или довольно минималистична? Хотя бы примерно получить представление.
     
     
  • 3.13, кирилл (?), 22:27, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ставил себе летом. Померкам современного xfce он лёгок и реактивен. Не могу точно сказать по памяти, но вроде никогда выше 300М не выбивалось. По хорошему в районе 150М должно быть.
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:29, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Годно. А что у них за две ветки: TDE R14.0.x series и  TDE v3.5.13.x ? Вторая типа устаревшая?
     
     
  • 2.8, Anonim (??), 21:50, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, это первая ветка, которая была в самом начале, перед переходом на новую систему версий (14.х.х это как бы 3.5.14...)
     
     
  • 3.15, Аноним (2), 23:01, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Понял, спасибо.
     

  • 1.3, doctorishe (?), 21:36, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Полный кошмар.... Ужос и жуть.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 23:35, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Поддерживаю.
     
     
  • 3.38, Анонимко (?), 00:33, 31/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Повалившиеся кирпичи верхнего doctorishe ?

    Держитесь там обое два! Наверняка кто-то еще подтянется на помощь, тут таких много!

     
  • 2.35, Аноним84701 (ok), 00:19, 31/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Полный кошмар.... Ужос и жуть.

    Перепись гномеров и маководов?
    Впрочем, не маководам писать о "жути":
    http://i.imgur.com/WDTfNBa.jpg
    *g*

     

  • 1.4, cat666 (ok), 21:37, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Похоже на то, как ребёнок даун мечтает стать большим.
     
  • 1.5, Аноним (5), 21:40, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Стюардесса?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 23:03, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Цветёт и пахнет.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 23:26, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это плесень.
     
     
  • 4.39, Анонимко (?), 00:36, 31/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так сходи умойся!
     

  • 1.6, Аноним (6), 21:41, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Опенсорс бывает такой бессмысленный и беспощадный. Compton на блобе так нормально и не заработал, на свободном драйвере тоже проблемы. В общем это, хочется сказать что-нибудь хорошее, но от мате объективно больше пользы. Лучше бы CDE допилили.
     
  • 1.7, Аноним (7), 21:49, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "В программе для мгновенного обмена сообщениями kopete возобновлена поддержка протоколов AIM и MSN"

    Зачем? Они ведь давно мертвы. Слышал про неофициальный сервер MSN и патчанные клиенты, но здесь это зачем?

     
  • 1.10, A.Stahl (ok), 22:09, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Qt 3-4. Даже XFCE перелезло на актуальный GTK.
    Я ожидал большей...гхм...жизнеспособности от KDE3.
    Кто-то следит за проектом? Может там буквально несколько человек его тянет...
     
     
  • 2.11, аноним3 (?), 22:15, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если они переползут на qt5 то джёпа проекту. жрать будет одинаково с 5 кедами. толк тогда парится. 3 кеды хороши были со своими либами. и работали шустро. хотя мои кеды 5 в стоке 410-20 мб. так что не парюсь. но кнопки стаканчики навевают воспоминания))
     
  • 2.12, Аноним (12), 22:15, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Можно сразу на Qt5 портировать и получить тот же LXQt.
     
  • 2.14, Аноним (-), 22:57, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Даже XFCE перелезло

    Перелезло и лишилось части юзеров, которые убежали во всякие маргинальные wm.

     
     
  • 3.23, Аноним (23), 23:29, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Юзеры вообще те ещё ССЗБ иногда.
     
  • 2.22, Аноним (21), 23:27, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Потому что если это портировать на Qt5, получится KDE5.
     
     
  • 3.28, Аноним (6), 23:55, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не получится. В кде больше 10 лет авгиевы конюшни третьекед расчищали.
     
     
  • 4.42, Michael Shigorin (ok), 01:05, 31/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто?  Школота, у которой годами ВИДЖЕТ КАЛЕНДАРИКА сломан был? (не шучу, буквально)
     
  • 2.27, Анонимко (?), 23:53, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И какой вывод, что оно на Qt3?
    Что от этого меняется, если учитывать то, что софт выполняет свою функцию?

    >>Даже XFCE перелезло на актуальный GTK.

    Ну и как, стало лучше? Я заметил лишь большее потребление ОЗУ и тормоза отрисовки.
    Чему там радоваться, где профит для юзера?

     

  • 1.17, Аноним (-), 23:06, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оно уже готово для HiDPI?
     
     
  • 2.29, Анонимко (?), 23:55, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А зачем он нужен? Наверно для тех кто занимается профессионально графикой - да.
    Еще варианты?
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 00:43, 31/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > А зачем он нужен?

    Попроси у мамки денег на highdpi-монитор. Поймешь, когда попользуешься.

     
  • 3.47, Аноним (6), 02:15, 31/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он нужен, чтобы избавиться от радуги в шрифтах, т.е. всем, кто работает с текстом или читает с экрана. Остальным скорее навредит.
     
  • 2.34, Аноним84701 (ok), 00:13, 31/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Оно уже готово для HiDPI?

    Который, по последним опросам:
    https://linux-hardware.org/index.php?view=mon_density
    есть аж у ~4-5% пользователей?

     
     
  • 3.36, Анонимко (?), 00:22, 31/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У меня мощная 8-ми цилиндровая тачка!
    А колеса качаешь азотом?
    (о-О) ??? Нет..., а зачем?
    Ффффу!!!!....
     

  • 1.18, Dzen Python (ok), 23:13, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот она, сила опенсорцова - классную идею поддерживать и допиливать будут даже после полного депрекейтеда со стороны баблопильного Qt и хипстерско-мобилочного KDE
     
     
  • 2.31, Анонимко (?), 00:00, 31/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто в софтостроении кризис - нет новых идей.
    Поэтому пилят по кругу одно и то же только утолщая абстракции.
     

  • 1.19, Аноним (19), 23:24, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Некрофилия некрофилия
    Моя изнурённая некрофилия
     
     
  • 2.26, Анонимко (?), 23:45, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поделись, друг Аноним, чем сабж устарел по сравнению с новыми DE? Версией библиотек? Так тебе ли не все ли равно, что там под капотом если оно делает то, что от него требуется и потребляет при этом меньше ресурсов?

    И как вообще машинные коды могут устареть, они реально ветшают чтоли? Ну так в том же ядре, например, присутствует код 20-летней давности. Как ты это терпишь?


     

  • 1.20, Anonymoustus (ok), 23:26, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Третьекеды были и остаются прекрасны (хотя сам я не использую DE).
     
  • 1.24, Pulfer (ok), 23:34, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Добавлена поддержка сборки с LibreSSL вместо OpenSSL

    В каких дистрибутивах сейчас есть возможность параллельной установки и использования LibreSSL и OpenSSL? Если кто в курсе, дайте ссылки на проекты сборки этих пакетов (или хотя бы SRPM и аналоги).

     
     
  • 2.41, Anon31122019 (?), 01:02, 31/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Archlinux OpenSSL - основная, а LibreSSL использует OpenSMTPD

    https://www.archlinux.org/packages/community/x86_64/opensmtpd/

     
  • 2.43, Michael Shigorin (ok), 01:07, 31/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нууу... могли бы и сами посмотреть.  Не помню только сходу, что именно с LibreSSL линковалось, но выяснить при надобности будет несложно.
     

  • 1.30, Онаним (?), 23:58, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Полнейший ужас и трешак. Уж лучше LXQT установить и не мучать себя.
     
     
  • 2.32, Анонимко (?), 00:02, 31/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В чем ужас-то? Обычный классический десктоп.

    >>Уж лучше LXQT установить

    И что изменится? Иконки?

     
     
  • 3.45, Онаним (?), 01:38, 31/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы его пробовали? Я вот скачал Ubuntu LiveCD с предустановленным Trinity, у них на сайте есть ссылки. И проблевался. Ни Qt5, ни GTK3 приложения не выглядят, да и не могут выглядить "единообразно" в TDE. В LXQT же наоборот, я пробовал Lubuntu, и там все выглядит идиально, особено когда устанавливаешь вендовый шрифт Tahoma 9pt.
     

  • 1.33, linxon (ok), 00:13, 31/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    раньше было луче
     
     
  • 2.37, Анонимко (?), 00:28, 31/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Зелена была травее!
     
  • 2.48, СР УВЧ (?), 02:19, 31/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О! Этот звук бьющегося стекла (при каждом, м*ть его, падении КЕД)!
     
  • 2.49, Аноним (49), 02:27, 31/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только при досе хорошо было, потом всё не то пошло.
     

  • 1.46, Аноним (46), 01:46, 31/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец-то нужно.
     

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