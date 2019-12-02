The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

В KDE улучшена поддержка декорирования окон в GTK-приложениях

02.12.2019 22:49

В оконный менеджер KWin добавлена полная поддержка протокола _GTK_FRAME_EXTENTS, что позволило существенно улучшить отображение GTK-приложений в окружении KDE. Улучшение касается как приложений из состава GNOME, так и сторонних приложений на базе GTK, использующих декорирования окон на стороне клиента для отрисовки элементов управления в области заголовка окна.

Для подобных приложений теперь можно будет обеспечить отрисовку теней от окна и использовать корректные области захвата окна для изменения размера, не требующие вывода толстых рамок (ранее при тонкой рамке было очень трудно захватить край окна для изменения размера, что вынуждало использовать толстые рамки, которые делали окна GTK-приложений чужеродными среди программ KDE).

Внесённые в KWin изменения будут включены в состав выпуска KDE Plasma 5.18. Из других изменений отмечается добавление в Plasma Network Manager поддержки технологии защиты беспроводных сетей WPA3 и возможность включения прозрачного фона для некоторых виджетов на рабочем столе.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.omgubuntu.co.uk/20...)
  2. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.17
  3. OpenNews: Проект KDE внедряет GitLab. Разработка GitLab EE и CE перенесена в общий репозиторий
  4. OpenNews: В KDE реализована поддержка дробного масштабирования при работе поверх Wayland
  5. OpenNews: KDE сосредоточит внимание на поддержке Wayland, унификации и доставке приложений
  6. OpenNews: Выпуск KDE Applications 19.08
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: kde, gtk, csd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:57, 02/12/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Меню в файерфоксе это касается?
     
  • 2, AleksK (ok), 23:18, 02/12/2019 [ответить]  
    		• +/
    Ну наконец они вспомнили об этом
     
  • 3, Аноним (3), 23:21, 02/12/2019 [ответить]  
    		• +/
    Мда. А сколько там лет назад GNOME предлагал KDE вместе поддерживать протокол для кнопок в заголовках? И чего нужно было ждать?
     
     
  • 4, Аноним (4), 23:29, 02/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наоборот. И в Gnome/GTK не реализовали это. Хотя это часть стандарта wayland. xdg-decorations называется. У них снова свой особый путь.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру