В KDE улучшена поддержка декорирования окон в GTK-приложениях

В оконный менеджер KWin добавлена полная поддержка протокола _GTK_FRAME_EXTENTS, что позволило существенно улучшить отображение GTK-приложений в окружении KDE. Улучшение касается как приложений из состава GNOME, так и сторонних приложений на базе GTK, использующих декорирования окон на стороне клиента для отрисовки элементов управления в области заголовка окна.

Для подобных приложений теперь можно будет обеспечить отрисовку теней от окна и использовать корректные области захвата окна для изменения размера, не требующие вывода толстых рамок (ранее при тонкой рамке было очень трудно захватить край окна для изменения размера, что вынуждало использовать толстые рамки, которые делали окна GTK-приложений чужеродными среди программ KDE).

Внесённые в KWin изменения будут включены в состав выпуска KDE Plasma 5.18. Из других изменений отмечается добавление в Plasma Network Manager поддержки технологии защиты беспроводных сетей WPA3 и возможность включения прозрачного фона для некоторых виджетов на рабочем столе.



