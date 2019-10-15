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Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.17

15.10.2019 18:03

Доступен релиз пользовательской оболочки KDE Plasma 5.17, построенной с использованием платформы KDE Frameworks 5 и библиотеки Qt 5 с применением OpenGL/OpenGL ES для ускорения отрисовки. Оценить работу новой версии можно через Live-сборку от проекта openSUSE и сборки от проекта KDE Neon. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице.

Ключевые улучшения:

  • В оконном менеджере KWin улучшена поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI) и добавлена поддержка дробного масштабирования для сеансов рабочего стола Plasma на базе Wayland. Указанная возможность позволяет подобрать оптимальный размер элементов на экранах с высокой плотностью пикселей, например, можно увеличить выводимые элементы интерфейса не в 2 раза, а в 1.5;
  • Тема оформления Breeze GTK модернизирована для улучшения отображения интерфейса Chromium/Chrome в окружении KDE (например, активные и неактивные вкладки теперь визуально отличаются). Обеспечено применение цветовой схемы к приложениям GTK и GNOME. При использовании Wayland появилась возможность изменения размера панелей-заголовков GTK (headerbar) относительно краёв окна;
  • Изменено оформление боковых панелей с настройками. По умолчанию прекращена отрисовка границ окон.
  • Режим "Не беспокоить" ("Do Not Disturb"), приостанавливающий вывод уведомлений, теперь автоматически активируется при включении зеркалирования экрана (например, при показе презентаций);
  • Вместо показа числа непросмотренных уведомлений виджет системы уведомлений теперь включает пиктограмму звонка;
  • Улучшен интерфейс позиционирования виджетов, который также адаптирован для сенсорных экранов;
  • При отрисовке шрифтов включен по умолчанию режим лёгкого RGB хинтинга (в настройках включен режим "Use anti-aliasing", опция "Sub-pixel rendering type" выставлена в значение "RGB", а "Hinting style" в "Slight");
  • Сокращено время запуска рабочего стола;
  • В KRunner и Kickoff добавлена поддержка преобразования дробных единиц измерения (например, 3/16 дюйма = 4.76 мм);
  • В режиме динамической смены обоев рабочего стола появилась возможность определения порядка следования изображений (раньше обои менялись только случайным образом);
  • Добавлена возможность использования картинки дня с сервиса Unsplash в качестве обоев рабочего стола с возможностью выбора категории;
  • Значительно улучшен виджет для подключения к публичным беспроводным сетям;
  • В виджете управления громкостью добавлена возможность ограничения максимальной громкости значением ниже 100%;
  • В липких заметках по умолчанию обеспечена очистка элементов форматирования текста при его вставке из буфера обмена;
  • В Kickoff в секции недавно открытых документов обеспечено отображение и документов, открытых в приложениях GNOME/GTK;
  • В конфигуратор добавлена секция для настройки оборудования с интерфейсом Thunderbolt;
  • Модернизирован интерфейс настройки ночной подсветки, который теперь доступен и при работе поверх X11.
  • Переработан интерфейс конфигураторов экранов, энергопотребления, загрузочной заставки, эффектов на рабочем столе, блокировщика экрана, сенсорных экранов, окон, расширенных настроек SDDM и активации действий при наведении курсора в углы экрана. Реорганизованы страницы в секции настройки оформления;
  • В разделе системных настроек реализовано отображение основной информации о системе;
  • Для людей с ограниченными возможностями добавлена возможность перемещения курсора с использованием клавиатуры;
  • Расширены настройки оформления страницы входа в систему (SDDM), для которой теперь можно указать собственный шрифт, цветовую схему, набор пиктограмм и другие настройки;
  • Добавлен двухэтапный спящий режим, при которой сначала система переводится в ждущий режим, а через несколько часов в спящий;
  • На страницу настройки цветов добавлена возможность изменения цветовой схемы для заголовков;
  • Добавлена возможность назначения глобальной горячей клавиши для отключения экрана;
  • В System Monitor добавлена поддержка отображения детальной информации о cgroup для оценки ограничения ресурсов контейнера. Для каждого процесса выведена статистика о связанном с ним сетевом трафике. Добавлена возможность просмотра статистики для GPU NVIDIA;
  • В Центре установки приложений и дополнений (Discover) реализованы корректные индикаторы прогресса выполнения операций. Улучшено информирование об ошибках из-за проблем с сетевым соединением. Добавлены пиктограммы в боковой панели и пиктограммы для приложений snap;
  • В оконном менеджере KWin обеспечена корректная прокрутка колесом мыши в окружении на базе Wayland. Для X11 добавлена возможность использования клавиши Meta в роли модификатора для переключения окон (вместо Alt+Tab). Добавлена опция, ограничивающая применение настроек экрана только текущим расположением экрана в многомониторных конфигурациях. В эффекте "Present Windows" добавлена поддержка закрытия окон кликом средней кнопкой мыши.





  1. Главная ссылка к новости (https://kde.org/announcements/...)
  2. OpenNews: Проект KDE внедряет GitLab. Разработка GitLab EE и CE перенесена в общий репозиторий
  3. OpenNews: KDE сосредоточит внимание на поддержке Wayland, унификации и доставке приложений
  4. OpenNews: Выпуск KDE Applications 19.08
  5. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.16
  6. OpenNews: Проект xrdesktop для использования GNOME и KDE в шлемах виртуальной реальности
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kde
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:13, 15/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В KDE Neon User Edition прилетело сегодня. А в KDE Neon Testing Edition две недели назад.
     
     
  • 2.7, popa88 (?), 18:27, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Unstable
     

  • 1.2, zloykakpes (ok), 18:18, 15/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эх, был бы neon на debian.
     
  • 1.3, Дихлофос (?), 18:18, 15/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    жаль что такую штуку нельзя накатить на Windos XP/7
     
  • 1.4, AleksK (ok), 18:20, 15/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда хоть они сделают нормальные темы?
     
  • 1.5, Аноним (5), 18:23, 15/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Парни, а есть утиль для настройки внешнего вида GTK но без кучи зависимостей?
    После обновы в фаерфоксе появилась чорная рамка... не нравится.  
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 18:27, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    kde-gtk-config
     
     
  • 3.8, Аноним (5), 18:31, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оно только тему выбрать может, и шрифты поменять
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 18:37, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что хочешь поменять?
     
     
  • 5.11, Аноним (5), 18:45, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    размеры границ, иконок, отрисовку шрифтов
     

  • 1.10, Аноним (10), 18:45, 15/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему на опеннете так обожают кде? В каждой новости сотни восторженных комментов
     
  • 1.12, Аноним (12), 18:46, 15/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поздно
    Purism на гном перешел из-за неготовности плазмы
     
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