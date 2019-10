Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.17

Доступен релиз пользовательской оболочки KDE Plasma 5.17, построенной с использованием платформы KDE Frameworks 5 и библиотеки Qt 5 с применением OpenGL/OpenGL ES для ускорения отрисовки. Оценить работу новой версии можно через Live-сборку от проекта openSUSE и сборки от проекта KDE Neon. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице. Ключевые улучшения: В оконном менеджере KWin улучшена поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI) и добавлена поддержка дробного масштабирования для сеансов рабочего стола Plasma на базе Wayland. Указанная возможность позволяет подобрать оптимальный размер элементов на экранах с высокой плотностью пикселей, например, можно увеличить выводимые элементы интерфейса не в 2 раза, а в 1.5;

Тема оформления Breeze GTK модернизирована для улучшения отображения интерфейса Chromium/Chrome в окружении KDE (например, активные и неактивные вкладки теперь визуально отличаются). Обеспечено применение цветовой схемы к приложениям GTK и GNOME. При использовании Wayland появилась возможность изменения размера панелей-заголовков GTK (headerbar) относительно краёв окна;

Изменено оформление боковых панелей с настройками. По умолчанию прекращена отрисовка границ окон.

Режим "Не беспокоить" ("Do Not Disturb"), приостанавливающий вывод уведомлений, теперь автоматически активируется при включении зеркалирования экрана (например, при показе презентаций);

Вместо показа числа непросмотренных уведомлений виджет системы уведомлений теперь включает пиктограмму звонка;

Улучшен интерфейс позиционирования виджетов, который также адаптирован для сенсорных экранов;

При отрисовке шрифтов включен по умолчанию режим лёгкого RGB хинтинга (в настройках включен режим "Use anti-aliasing", опция "Sub-pixel rendering type" выставлена в значение "RGB", а "Hinting style" в "Slight");

Сокращено время запуска рабочего стола;

В KRunner и Kickoff добавлена поддержка преобразования дробных единиц измерения (например, 3/16 дюйма = 4.76 мм);

В режиме динамической смены обоев рабочего стола появилась возможность определения порядка следования изображений (раньше обои менялись только случайным образом);

Добавлена возможность использования картинки дня с сервиса Unsplash в качестве обоев рабочего стола с возможностью выбора категории;

Значительно улучшен виджет для подключения к публичным беспроводным сетям;

В виджете управления громкостью добавлена возможность ограничения максимальной громкости значением ниже 100%;

В липких заметках по умолчанию обеспечена очистка элементов форматирования текста при его вставке из буфера обмена;

В Kickoff в секции недавно открытых документов обеспечено отображение и документов, открытых в приложениях GNOME/GTK;

В конфигуратор добавлена секция для настройки оборудования с интерфейсом Thunderbolt;

Модернизирован интерфейс настройки ночной подсветки, который теперь доступен и при работе поверх X11.

Переработан интерфейс конфигураторов экранов, энергопотребления, загрузочной заставки, эффектов на рабочем столе, блокировщика экрана, сенсорных экранов, окон, расширенных настроек SDDM и активации действий при наведении курсора в углы экрана. Реорганизованы страницы в секции настройки оформления;

В разделе системных настроек реализовано отображение основной информации о системе;

Для людей с ограниченными возможностями добавлена возможность перемещения курсора с использованием клавиатуры;

Расширены настройки оформления страницы входа в систему (SDDM), для которой теперь можно указать собственный шрифт, цветовую схему, набор пиктограмм и другие настройки;

Добавлен двухэтапный спящий режим, при которой сначала система переводится в ждущий режим, а через несколько часов в спящий;

На страницу настройки цветов добавлена возможность изменения цветовой схемы для заголовков;

Добавлена возможность назначения глобальной горячей клавиши для отключения экрана;

В System Monitor добавлена поддержка отображения детальной информации о cgroup для оценки ограничения ресурсов контейнера. Для каждого процесса выведена статистика о связанном с ним сетевом трафике. Добавлена возможность просмотра статистики для GPU NVIDIA;

В Центре установки приложений и дополнений (Discover) реализованы корректные индикаторы прогресса выполнения операций. Улучшено информирование об ошибках из-за проблем с сетевым соединением. Добавлены пиктограммы в боковой панели и пиктограммы для приложений snap;

В оконном менеджере KWin обеспечена корректная прокрутка колесом мыши в окружении на базе Wayland. Для X11 добавлена возможность использования клавиши Meta в роли модификатора для переключения окон (вместо Alt+Tab). Добавлена опция, ограничивающая применение настроек экрана только текущим расположением экрана в многомониторных конфигурациях. В эффекте "Present Windows" добавлена поддержка закрытия окон кликом средней кнопкой мыши.