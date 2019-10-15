Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.17

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|1.1, Аноним (1), 18:13, 15/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В KDE Neon User Edition прилетело сегодня. А в KDE Neon Testing Edition две недели назад.
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|1.5, Аноним (5), 18:23, 15/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Парни, а есть утиль для настройки внешнего вида GTK но без кучи зависимостей?
После обновы в фаерфоксе появилась чорная рамка... не нравится.
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|1.10, Аноним (10), 18:45, 15/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему на опеннете так обожают кде? В каждой новости сотни восторженных комментов
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