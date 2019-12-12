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Выпуск приложений KDE 19.12

12.12.2019 22:51

Представлено декабрьское сводное обновление приложений, развиваемых проектом KDE. Ранее приложения поставлялись в виде набора KDE Applications, но теперь позиционируются как просто одновременные обновления отдельных программ. Всего в рамках декабрьского обновления опубликованы выпуски более 120 программ, библиотек и плагинов. Информацию о наличии Live-сборок с новыми выпусками приложений можно получить на данной странице.

Основные новшества:

  • В число приложений, развиваемых c типовым циклом разработки, переведён музыкальный проигрыватель Elisa, разработчики которого попытались воплотить в жизнь рекомендации по визуальному дизайну мультимедийных проигрывателей, разработанных рабочей группой KDE VDG. В новом выпуске проведена адаптация интерфейса для экранов с высокой плотностью пикселей (High DPI). Улучшена интеграция с другими приложениями KDE и добавлена поддержка глобального меню KDE. Улучшена индексация файлов. Добавлена поддержка интернет-радио.
  • Обновлена система управления проектами Calligra Plan (ранее KPlato), которая позволяет координировать выполнение задач, определять зависимости между проводимыми работами, планировать время выполнения, отслеживать состояние разных этапов разработки и управлять распределением ресурсов при разработке крупных проектов. Для планирования и координации выполнения задач могут использоваться диаграммы Ганта (каждая задача представлена в форме полосы, ориентированной вдоль оси времени). В новом выпуске добавлена поддержка шаблонов проектов, возможность перемещения задач в режиме drag&drop и копирования задач или данных из таблиц через буфер обмена, появилось отдельное меню для настроек, предложен режим автоматического планирования на основе выставленных для задач приоритетов.
  • В видеоредакторе Kdenlive расширены возможности для работы со звуком. Добавлен интерфейс для микширования звуков. В интерфейсе отслеживания клипа и дереве проекта предложен визуальный индикатор звукового клипа, упрощающая синхронизацию звукового трека с меняющимися изображениями. Устранены проблемы, приводившие к большому потреблению памяти. Повышена эффективность записи миниатюр для звуковых файлов.
  • Обновлено мобильное приложение KDE Connect, обеспечивающее бесшовную интеграцию рабочего стола KDE со смартфоном. Установка данного приложения позволяет отобразить на рабочем столе поступающие SMS, выводить уведомления о звонках и предупреждения о пропущенном вызове, управлять воспроизведением музыки с телефона, синхронизировать буфер обмена. В новой версии возобновлена поддержка чтения и отправки SMS c компьютера с сохранением всей истории переписки (для доступа к SMS подготовлено отдельное мобильное приложение).

    Добавлена поддержка управления общим уровнем громкости в системе со смартфона (ранее можно было изменять громкость воспроизведения мультимедийного контента, например, в VLC). Реализован режим управления презентацией (сменой слайдов) из мобильного приложения. Обеспечена интеграция со сторонними файловыми менеджерами, например, файлы на смартфон теперь можно отправлять из Thunar (Xfce) и Pantheon File (Elementary). При отправке файла на смартфон теперь можно инициировать открытие передаваемого файла в определённом мобильном приложении, например, в KDE Itinerary эта возможность используется для отправки информации о поездке из KMail. Добавлена возможность генерации уведомлений, выводимых в Android-окружении.

    Мобильное приложение переписано с использованием фреймворка Kirigami, что позволило сформировать сборки не только для Android, но и для других окружений на базе Linux, например, используемых в смартфонах PinePhone и Librem 5. Приложение также можно использовать для организации связи двух рабочих столов, используя такие возможности, как управление воспроизведением, удалённый ввод, инициирование звонка, передача файлов и запуск команд.

  • В файловом менеджере Dolphin переработаны опции для расширенного поиска. Добавлена возможность навигации по истории посещений каталогов, которые были открыты несколько раз (интерфейс вызывается через длительное нажатие на пиктограмме с изображением стрелки). Переработана функция просмотра недавно открытых или сохранённых файлов. Расширены возможности, связанные с предпросмотром файлов перед их открытием. Добавлена поддержка предпросмотра GIF-файлов, через их выделение и наведение курсора на панель предпросмотра. В панели предпросмотра добавлена возможность воспроизведения видео и звуковых файлов.

    Реализована поддержка генерации миниатюр для комиксов в формате cb7 , а также возможность сброса размера миниатюр в значение по умолчанию нажатием Ctrl+0 (масштабирование миниатюр осуществляется прокруткой колеса мыши при нажатом Ctrl). В случае невозможности отмонтировать накопитель обеспечен вывод информации о процессах, мешающих отмонтированию из-за наличия открытых файлов.

  • В утилите для создания скриншотов Spectacle упрощено выделение области на сенсорных экранах с использованием опорных точек, реализован анимированный индикатор выполняемых действий и добавлена функция автозаписи, полезная при создании большого числа скриншотов.
  • В просмотрщике изображений Gwenview добавлены средства для импорта и экспорта фотографий из внешних хранилищ, повышена производительность работы с внешними изображениями и появилась настройка уровня сжатия для JPEG при сохранении изображений после редактирования.
  • В просмотрщике документов Okular добавлена поддержка комиксов в формате cb7;
  • В дополнениях для интеграции web-браузеров с рабочим столом Plasma (Plasma Browser Integration) добавлен чёрный список для запрета применения внешнего управления воспроизведением медиаконтента на определённых сайтах. В новой версии также добавлена поддержка API Web Share, через который из браузера в приложения KDE можно отправлять ссылки, текст и файлы для улучшения интеграции различных приложений KDE c Firefox, Chrome/Chromium и Vivaldi.
  • В KDE Incubator принято новое приложение SubtitleComposer, позволяющее создавать субтитры для видео.
  • Plasma-nano, урезанная версия рабочего стола Plasma, оптимизированная для встраиваемых устройств, перенесена в основные репозитории Plasma и войдёт в состав релиза 5.18.


  1. Главная ссылка к новости (https://dot.kde.org/2019/12/12...)
  2. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.17
  3. OpenNews: KDE сосредоточит внимание на поддержке Wayland, унификации и доставке приложений
  4. OpenNews: Выпуск KDE Applications 19.08
  5. OpenNews: Уязвимость в KDE, позволяющая выполнить код при просмотре списка файлов
  6. OpenNews: Проект xrdesktop для использования GNOME и KDE в шлемах виртуальной реальности
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kde
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Sluggard (ok), 00:09, 13/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > Добавлена поддержка управления общим уровнем громкости в системе со смартфона (ранее можно было изменять громкость воспроизведения мультимедийного контента в VLC)

    В новости написано так, будто раньше только в VLC это можно было делать.
    Нет, и в оригинале написано не так. Там написано «say, in VLC», «скажем, в VLC», то есть это только пример. Типа, «раньше можно было управлять громкостью медии, например, в VLC, а теперь ещё и глобальным уровнем громкости».

    Работала регулировка громкости и в MPV+SMPlayer, и в MPD+Cantata, и на всяких YouTube, если в браузере стоит расширение Plasma Integration.

    Хорошо, что сделали глобально, а то при нескольких открытых плеерах (и тем более нескольких копиях одного) между ними неудобно переключаться.

     
  • 1.2, Аноним (2), 00:09, 13/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –15 +/
    как обычно тормозят похлеще электрона?
     
     
  • 2.5, Анарним (?), 00:26, 13/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Давай прекращай с наркотиками.
     
  • 2.19, Аноним (19), 03:56, 13/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KDE-приложения не тормозят, кде-приложения падают. Различать надо.
     

  • 1.3, Gnome lover (?), 00:14, 13/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Long live KDE!
     
  • 1.4, Аноним (4), 00:22, 13/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >SubtitleComposer

    Пора уже запилить альтернативу aegisub, если у вас есть время - можете поучаствовать. Дело полезное.

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 01:44, 13/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше запилить альтернативу Subtitle Edit, а то через Mono приходится запускать. Чтобы был переводчик, авто исправление ошибок тайминга и прочего, интеллектуальное сравнение.
     

  • 1.6, Аноним (6), 00:26, 13/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Нахрен такие комбайны, да ещё и для сенсоров не нужны.
     
  • 1.7, Sluggard (ok), 00:27, 13/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В просмотрщике изображений Gwenview добавлены средства для импорта и экспорта фотографий из внешних хранилищ

    Это, в смысле, стало можно добавлять свои? Экспорт в кучу мест и импорт из парочки там и так был, через kipi-plugins.

    В целом, минорненько на этот раз. Но всё равно разработчикам KDE спасибо.

     
     
  • 2.9, Megabit (ok), 01:20, 13/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе же сказали, заканчивай употреблять то, что делает для тебя "вершиной прогресса" о котором ты под их действием лобзаешь и боготворишь это "ненужное" прогрессивному человечеству...
     
  • 2.10, Sluggard (ok), 01:22, 13/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вопрос к знатокам? Зачем тупить

    Не-не-не, «Зачем тупить?» — это не к знатокам вопрос, это к тебе.

     

  • 1.11, Роман (??), 01:37, 13/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Кеды становятся всё приятнее, но гномовский софт всё равно пока удобнее
     
  • 1.13, Аноним (13), 01:58, 13/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Мобильное приложение переписано с использованием фреймворка Kirigami

    пусть своё киригми себе в одно место запихнут. Только qtquick, а в придачу к нему целых движков JS, css и QML нам не хватало.

     
  • 1.14, Аноним (-), 03:09, 13/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    За SubtitleComposer прям респект.
     
     
  • 2.15, Аноним (-), 03:10, 13/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это я теперь смогу как спецы на рyтpeкере делать качественные сабы к фильмам и сериалам? Кто уже попробовал эту софтину?
     
     
  • 3.16, Аноним (-), 03:10, 13/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И скриншотов бы хотелось, скиньте скриншот этой проги плз.
     
     
  • 4.17, Аноним (-), 03:12, 13/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Сам нашел! Огонь! ОГОНЬ! Выглядит круто и молодежно!

    https://cdn.kde.org/screenshots/subtitlecomposer/mainwindow.png

     

  • 1.18, deeaitch (ok), 03:23, 13/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как бы они свой Akonadi починили (а лучше выбросили), и Kmail нормальный верните, через этот Akonadi жуть какая-то. Письма дублируются, через sqlite не работает поиск.....

    А так в принципе ребято то молодцы.

     

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