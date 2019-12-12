Выпуск приложений KDE 19.12

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|1.1, Sluggard (ok), 00:09, 13/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлена поддержка управления общим уровнем громкости в системе со смартфона (ранее можно было изменять громкость воспроизведения мультимедийного контента в VLC)
В новости написано так, будто раньше только в VLC это можно было делать.
Нет, и в оригинале написано не так. Там написано «say, in VLC», «скажем, в VLC», то есть это только пример. Типа, «раньше можно было управлять громкостью медии, например, в VLC, а теперь ещё и глобальным уровнем громкости».
Работала регулировка громкости и в MPV+SMPlayer, и в MPD+Cantata, и на всяких YouTube, если в браузере стоит расширение Plasma Integration.
Хорошо, что сделали глобально, а то при нескольких открытых плеерах (и тем более нескольких копиях одного) между ними неудобно переключаться.
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|2.19, Аноним (19), 03:56, 13/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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KDE-приложения не тормозят, кде-приложения падают. Различать надо.
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|1.4, Аноним (4), 00:22, 13/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>SubtitleComposer
Пора уже запилить альтернативу aegisub, если у вас есть время - можете поучаствовать. Дело полезное.
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|2.12, Аноним (12), 01:44, 13/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше запилить альтернативу Subtitle Edit, а то через Mono приходится запускать. Чтобы был переводчик, авто исправление ошибок тайминга и прочего, интеллектуальное сравнение.
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|1.7, Sluggard (ok), 00:27, 13/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В просмотрщике изображений Gwenview добавлены средства для импорта и экспорта фотографий из внешних хранилищ
Это, в смысле, стало можно добавлять свои? Экспорт в кучу мест и импорт из парочки там и так был, через kipi-plugins.
В целом, минорненько на этот раз. Но всё равно разработчикам KDE спасибо.
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|2.9, Megabit (ok), 01:20, 13/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тебе же сказали, заканчивай употреблять то, что делает для тебя "вершиной прогресса" о котором ты под их действием лобзаешь и боготворишь это "ненужное" прогрессивному человечеству...
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|2.10, Sluggard (ok), 01:22, 13/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вопрос к знатокам? Зачем тупить
Не-не-не, «Зачем тупить?» — это не к знатокам вопрос, это к тебе.
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|1.11, Роман (??), 01:37, 13/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кеды становятся всё приятнее, но гномовский софт всё равно пока удобнее
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|1.13, Аноним (13), 01:58, 13/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Мобильное приложение переписано с использованием фреймворка Kirigami
пусть своё киригми себе в одно место запихнут. Только qtquick, а в придачу к нему целых движков JS, css и QML нам не хватало.
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|2.15, Аноним (-), 03:10, 13/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это я теперь смогу как спецы на рyтpeкере делать качественные сабы к фильмам и сериалам? Кто уже попробовал эту софтину?
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|1.18, deeaitch (ok), 03:23, 13/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как бы они свой Akonadi починили (а лучше выбросили), и Kmail нормальный верните, через этот Akonadi жуть какая-то. Письма дублируются, через sqlite не работает поиск.....
А так в принципе ребято то молодцы.
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