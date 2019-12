Выпуск приложений KDE 19.12

Представлено декабрьское сводное обновление приложений, развиваемых проектом KDE. Ранее приложения поставлялись в виде набора KDE Applications, но теперь позиционируются как просто одновременные обновления отдельных программ. Всего в рамках декабрьского обновления опубликованы выпуски более 120 программ, библиотек и плагинов. Информацию о наличии Live-сборок с новыми выпусками приложений можно получить на данной странице. Основные новшества: В число приложений, развиваемых c типовым циклом разработки, переведён музыкальный проигрыватель Elisa, разработчики которого попытались воплотить в жизнь рекомендации по визуальному дизайну мультимедийных проигрывателей, разработанных рабочей группой KDE VDG. В новом выпуске проведена адаптация интерфейса для экранов с высокой плотностью пикселей (High DPI). Улучшена интеграция с другими приложениями KDE и добавлена поддержка глобального меню KDE. Улучшена индексация файлов. Добавлена поддержка интернет-радио.

Обновлена система управления проектами Calligra Plan (ранее KPlato), которая позволяет координировать выполнение задач, определять зависимости между проводимыми работами, планировать время выполнения, отслеживать состояние разных этапов разработки и управлять распределением ресурсов при разработке крупных проектов. Для планирования и координации выполнения задач могут использоваться диаграммы Ганта (каждая задача представлена в форме полосы, ориентированной вдоль оси времени). В новом выпуске добавлена поддержка шаблонов проектов, возможность перемещения задач в режиме drag&drop и копирования задач или данных из таблиц через буфер обмена, появилось отдельное меню для настроек, предложен режим автоматического планирования на основе выставленных для задач приоритетов.

В видеоредакторе Kdenlive расширены возможности для работы со звуком. Добавлен интерфейс для микширования звуков. В интерфейсе отслеживания клипа и дереве проекта предложен визуальный индикатор звукового клипа, упрощающая синхронизацию звукового трека с меняющимися изображениями. Устранены проблемы, приводившие к большому потреблению памяти. Повышена эффективность записи миниатюр для звуковых файлов.

Обновлено мобильное приложение KDE Connect, обеспечивающее бесшовную интеграцию рабочего стола KDE со смартфоном. Установка данного приложения позволяет отобразить на рабочем столе поступающие SMS, выводить уведомления о звонках и предупреждения о пропущенном вызове, управлять воспроизведением музыки с телефона, синхронизировать буфер обмена. В новой версии возобновлена поддержка чтения и отправки SMS c компьютера с сохранением всей истории переписки (для доступа к SMS подготовлено отдельное мобильное приложение). Добавлена поддержка управления общим уровнем громкости в системе со смартфона (ранее можно было изменять громкость воспроизведения мультимедийного контента, например, в VLC). Реализован режим управления презентацией (сменой слайдов) из мобильного приложения. Обеспечена интеграция со сторонними файловыми менеджерами, например, файлы на смартфон теперь можно отправлять из Thunar (Xfce) и Pantheon File (Elementary). При отправке файла на смартфон теперь можно инициировать открытие передаваемого файла в определённом мобильном приложении, например, в KDE Itinerary эта возможность используется для отправки информации о поездке из KMail. Добавлена возможность генерации уведомлений, выводимых в Android-окружении. Мобильное приложение переписано с использованием фреймворка Kirigami, что позволило сформировать сборки не только для Android, но и для других окружений на базе Linux, например, используемых в смартфонах PinePhone и Librem 5. Приложение также можно использовать для организации связи двух рабочих столов, используя такие возможности, как управление воспроизведением, удалённый ввод, инициирование звонка, передача файлов и запуск команд.

В файловом менеджере Dolphin переработаны опции для расширенного поиска. Добавлена возможность навигации по истории посещений каталогов, которые были открыты несколько раз (интерфейс вызывается через длительное нажатие на пиктограмме с изображением стрелки). Переработана функция просмотра недавно открытых или сохранённых файлов. Расширены возможности, связанные с предпросмотром файлов перед их открытием. Добавлена поддержка предпросмотра GIF-файлов, через их выделение и наведение курсора на панель предпросмотра. В панели предпросмотра добавлена возможность воспроизведения видео и звуковых файлов. Реализована поддержка генерации миниатюр для комиксов в формате cb7 , а также возможность сброса размера миниатюр в значение по умолчанию нажатием Ctrl+0 (масштабирование миниатюр осуществляется прокруткой колеса мыши при нажатом Ctrl). В случае невозможности отмонтировать накопитель обеспечен вывод информации о процессах, мешающих отмонтированию из-за наличия открытых файлов.

В утилите для создания скриншотов Spectacle упрощено выделение области на сенсорных экранах с использованием опорных точек, реализован анимированный индикатор выполняемых действий и добавлена функция автозаписи, полезная при создании большого числа скриншотов.

В просмотрщике изображений Gwenview добавлены средства для импорта и экспорта фотографий из внешних хранилищ, повышена производительность работы с внешними изображениями и появилась настройка уровня сжатия для JPEG при сохранении изображений после редактирования.

В просмотрщике документов Okular добавлена поддержка комиксов в формате cb7;

В дополнениях для интеграции web-браузеров с рабочим столом Plasma (Plasma Browser Integration) добавлен чёрный список для запрета применения внешнего управления воспроизведением медиаконтента на определённых сайтах. В новой версии также добавлена поддержка API Web Share, через который из браузера в приложения KDE можно отправлять ссылки, текст и файлы для улучшения интеграции различных приложений KDE c Firefox, Chrome/Chromium и Vivaldi.

В KDE Incubator принято новое приложение SubtitleComposer, позволяющее создавать субтитры для видео.

Plasma-nano, урезанная версия рабочего стола Plasma, оптимизированная для встраиваемых устройств, перенесена в основные репозитории Plasma и войдёт в состав релиза 5.18.