Представлен выпуск системы управления проектами Calligra Plan 3.2 (ранее KPlato), входящей в состав офисного пакета Calligra, развиваемого разработчиками KDE. Calligra Plan позволяет координировать выполнение задач, определять зависимости между проводимыми работами, планировать время выполнения, отслеживать состояние разных этапов разработки и управлять распределением ресурсов при разработке крупных проектов. Из новшеств отмечается: Возможность перемещения в режиме drag&drop и копирования через буфер обмена задач, а также текстовых и HTML-данных из большинства таблиц и диаграмм;

Поддержка шаблонов проектов, которые могут формироваться на основе существующих проектов для создания типовых альтернатив;

Настройки проекта вынесены в отдельное меню. В меню View добавлены опции для управления отображением информации;

Улучшен интерфейс для редактирования и просмотра документов. Добавлена возможность открытия документов через контекстное меню в большинстве режимов работы с проектом;

Добавлен диалог для переназначения совместных ресурсов;

Разделены диалоги редактора задач и редактора зависимостей между задачами;

Добавлена поддержка препроцессинга выбранных задач;

Добавлен режим автоматического планирования на основе выставленных для задач приоритетов;

В режим визуализации Ganttview добавлена шкала времени;

Улучшена генерация отчётов и расширены возможности по созданию шаблонов отчётов;

В фильтре ICalExport добавлена поддержка выборочного экспорта данных;

Добавлен фильтр для импорта файлов проектов из Gnome Planner.



