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Представлен выпуск системы управления проектами Calligra Plan 3.2 (ранее KPlato), входящей в состав офисного пакета Calligra, развиваемого разработчиками KDE. Calligra Plan позволяет координировать выполнение задач, определять зависимости между проводимыми работами, планировать время выполнения, отслеживать состояние разных этапов разработки и управлять распределением ресурсов при разработке крупных проектов.
Из новшеств отмечается:
- Возможность перемещения в режиме drag&drop и копирования через буфер обмена задач, а также текстовых и HTML-данных из большинства таблиц и диаграмм;
- Поддержка шаблонов проектов, которые могут формироваться на основе существующих проектов для создания типовых альтернатив;
- Настройки проекта вынесены в отдельное меню. В меню View добавлены опции для управления отображением информации;
- Улучшен интерфейс для редактирования и просмотра документов. Добавлена возможность открытия документов через контекстное меню в большинстве режимов работы с проектом;
- Добавлен диалог для переназначения совместных ресурсов;
- Разделены диалоги редактора задач и редактора зависимостей между задачами;
- Добавлена поддержка препроцессинга выбранных задач;
- Добавлен режим автоматического планирования на основе выставленных для задач приоритетов;
- В режим визуализации Ganttview добавлена шкала времени;
- Улучшена генерация отчётов и расширены возможности по созданию шаблонов отчётов;
- В фильтре ICalExport добавлена поддержка выборочного экспорта данных;
- Добавлен фильтр для импорта файлов проектов из Gnome Planner.