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Выпуск системы управления проектами Calligra Plan 3.2

19.11.2019 09:55

Представлен выпуск системы управления проектами Calligra Plan 3.2 (ранее KPlato), входящей в состав офисного пакета Calligra, развиваемого разработчиками KDE. Calligra Plan позволяет координировать выполнение задач, определять зависимости между проводимыми работами, планировать время выполнения, отслеживать состояние разных этапов разработки и управлять распределением ресурсов при разработке крупных проектов.

Из новшеств отмечается:

  • Возможность перемещения в режиме drag&drop и копирования через буфер обмена задач, а также текстовых и HTML-данных из большинства таблиц и диаграмм;
  • Поддержка шаблонов проектов, которые могут формироваться на основе существующих проектов для создания типовых альтернатив;
  • Настройки проекта вынесены в отдельное меню. В меню View добавлены опции для управления отображением информации;
  • Улучшен интерфейс для редактирования и просмотра документов. Добавлена возможность открытия документов через контекстное меню в большинстве режимов работы с проектом;
  • Добавлен диалог для переназначения совместных ресурсов;
  • Разделены диалоги редактора задач и редактора зависимостей между задачами;
  • Добавлена поддержка препроцессинга выбранных задач;
  • Добавлен режим автоматического планирования на основе выставленных для задач приоритетов;
  • В режим визуализации Ganttview добавлена шкала времени;
  • Улучшена генерация отчётов и расширены возможности по созданию шаблонов отчётов;
  • В фильтре ICalExport добавлена поддержка выборочного экспорта данных;
  • Добавлен фильтр для импорта файлов проектов из Gnome Planner.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.calligra.org/news/...)
  2. OpenNews: Релиз системы управления проектами Redmine 2.0.0
  3. OpenNews: Система управления проектами Rike переведена в разряд открытых продуктов
  4. OpenNews: Релиз офисного пакета Calligra 3.1, развиваемого проектом KDE
  5. OpenNews: Система управления разработкой Bloodhound переведена в категорию первичных проектов Apache
  6. OpenNews: Выпуск системы управления проектом Trac 1.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: calligra, office
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Fracta1L (ok), 10:22, 19/11/2019 [ответить]  
    		• +2 +/
    Что за жесть вместо интерфейса
     
     
  • 2, анонимус_потерял_свой_логин (?), 10:38, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    верх простоты UI просто
     
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