Выпуск дистрибутива Q4OS 3.10

2.2 , Троллль ( ? ), 10:30, 04/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Вот таки шутки шутками, но по сравнению с б-г мерзким гномом и крыской плазма жрёт меьше оперативы. К тому же, если ставить не все свистоперделки, то и работать будет шустрее с минимум отожраной оперативы.

3.3 , Аноним ( - ), 10:33, 04/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Думаю, icewm, все-равно, полегче будет.

4.11 , Аноним ( 11 ), 13:36, 04/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Посмотрел. В live (64) на старте даже Trinity занимает 286 Мб.

5.27 , Vivaswan ( ok ), 19:15, 04/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня Бубунта с 4 кедми жрет 427 мб со всеми наворотами опенжл типа сворачивания дражания и 3д-рабочих столов (компиз) Компиз сам по себе жрущая штука. На пятую плазму с гномозакосом не перейду никогда...

3.4 , Дмитрий ( ?? ), 10:57, 04/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А можно ифу, где крыса жрет оперу по сравнению с кедами? Просто крыса на моем железе стабильно работает, а кеды мягко сказать сбоят.

4.10 , Аноним ( 10 ), 13:34, 04/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А такой инфы и не будет, это кто то придумал, теперь каждый повторяет.

4.12 , Алекс ( ?? ), 13:36, 04/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Начиная с Убунту 19.04 Кеды стали очень скромно потреблять оперативку, меньше чем крыска. Но в реальной работе крыска все равно отзывчивее.

Проверить инфу проще простого: скачайте дистры и запустите с флешки или в виртуалке.

4.17 , Ю.Т. ( ? ), 16:59, 04/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А можно ифу, где крыса жрет оперу по сравнению с кедами? Просто

> крыса на моем железе стабильно работает, а кеды мягко сказать сбоят. На ютубе есть такой ролик, на английском. Но методика испытаний из него не вполне понятна. 3.13 , Аноним ( 13 ), 13:39, 04/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сравнивал xubuntu и neon, первый таки поменьше жрёт, хоть и незначительно. Примерно на 100 МБ. По сравнению с гномом, который жрёт на гигабайт больше, да да, крыса и кеды болтаются около 500 МБ, а гном под 1,3-1,5 ГБ, как, извините, винда. Однако крыса работает куда стабильнее.

4.20 , Аноним ( - ), 17:43, 04/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Debian (64) + xfce - 330 Мб.

3.18 , Аноним ( 1 ), 17:26, 04/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На счет крысы я откровенно сомневаюсь. Нечему там жрать память. Впрочем, не пороверял. А вот пятую плазму я часто наблюдаю на компьютере у знакомого с не самым свкжим железом. Послк DM это чудо загружается достаточное количество времени, чтобы сходить неспеша налить себе чаек. Это совершенно неприемлемо, даже если оно вообще не ест память (хотя тоже не смотрел, если честно)

4.22 , Аноним ( 22 ), 18:19, 04/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >загружается Не знаю, у меня ссд и плазма запускается полсекунды до полностью рабочего состояния. Я не шучу. Намного быстрее ядра и любого из демонов.

4.23 , Аноним ( 22 ), 18:21, 04/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ссд почти десятилетний кстати, так что старое железо не оправдание. А по скорости работы она обходит всех конкурентов, как раз на старом железе (разве что копирование/перемещение файлов через плазму медленнее раза в 2, но то плата за комфорт).

2.5 , Ю.Т. ( ? ), 11:03, 04/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Trinity значит KDE 3, а тот прилично работал на машинах с пентиум 1 при 48-64 мегабайтах рабочей памяти.

Правда, я не знаю, какие бинари получаются сейчас.

3.8 , Аноним ( 8 ), 12:57, 04/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Trinity да, но, я так понял, первый аноним говорил про KDE Plasma 5. Ведь KDE 3 теперь называется Trinity. А в ее легковесности я тоже сомневаюсь.

4.14 , Ю.Т. ( ? ), 15:40, 04/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Trinity да, но, я так понял, первый аноним говорил про KDE Plasma

> 5. Ведь KDE 3 теперь называется Trinity. А в ее легковесности

> я тоже сомневаюсь. Первый аноним, возможно, не застал времена kde 3 -- прообраза trinity.

А свой собственный опыт по ресурсам, нужным kde 3, я просуммировал в пред. сообщении.

5.19 , Аноним ( 1 ), 17:27, 04/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Молодец. А я про пятые кеды

3.15 , аноним3 ( ? ), 15:49, 04/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – кеды 3 ели стабильно от 182-235 мб со старта. на пентиуме 1 не уверен, но на селероне 1.8(пень 3) оч даже шустро.

4.24 , Аноним ( 22 ), 18:24, 04/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >кеды 3 ели стабильно от 182-235 мб со старта Т.е. можно спокойно запускать пятоплазму и экономить память? Я бы на это посмотрел. Без видеокарты наверно придётся отказаться от анимаций, превьюшек и прозрачностей.

3.25 , Аноним ( 22 ), 18:28, 04/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >KDE 3, а тот прилично работал на машинах с пентиум 1 при 48-64 мегабайтах рабочей памяти А вот так пятоплазма не сможет, это факт. Правда и ядро сейчас занимает минимум 70 мегабайт на старте, и это ещё ничего не запущено (включая иксы).

2.6 , Аноним ( 6 ), 12:38, 04/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Слишком толсто. Попробуйте потоньше.

