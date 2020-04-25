Выпуск приложений KDE 20.04

Представлено апрельское сводное обновление приложений (20.04), развиваемых проектом KDE. Всего в рамках январского обновления опубликованы выпуски более 217 программ, библиотек и плагинов. Информацию о наличии Live-сборок с новыми выпусками приложений можно получить на данной странице. Наиболее заметные новшества: В файловом менеджере Dolphin улучшено взаимодействие с внешними файловыми системами, доступными через облачные хранилища, SMB или SSH. Например, теперь в Dolphin можно начать просматривать видеофайл с внешнего сервера без его предварительной загрузки на локальный накопитель, используя потоковую трансляцию. Существенно упрощено определение доступных в локальной сети SMB-разделов за счёт применения для поиска сервисов протокола WS-Discovery, поддерживаемого в современных версиях Windows. Добавлена возможность поиска файлов не только по имени и содержимому, но и по привязанным тегам. Для быстрого переключения фокуса на панель терминала без применения мыши реализована клавиатурная комбинация Ctrl + Shift + F4. Добавлена встроенная поддержка архивов в формате 7Zip, с содержимым в которых теперь можно работать как с обычными каталогами. При установке внешних инструментов поиска, таких как KFind, в Dolphin обеспечен быстрый доступ к ним через создание ссылки. Реализована функция дублирования, позволяющая быстро создавать копии выделенных файлов и каталогов.

В просмотрщике документов Okular реализована поддержка плавной прокрутки при использовании колеса мыши или клавиш управления курсором, и инерционной (кинетической) прокрутки при использовании сенсорных экранов (прокрутка некоторое время продолжается после завершения экранного жеста).





В Lokalize, утилиту для организации перевода файлов в форматах gettext и xliff, добавлена возможность подсвечивания грамматических ошибок в текста при помощи Language-Tool.

В почтовом клиенте KMail появилась функция экспорта писем в формат PDF и улучшено отображение теста, отформатированного при помощи разметки Markdown. Обеспечен вывод предупреждения при открытии интерфейса написания нового сообщения после клика на ссылке, запрашивающей прикрепление файла.

В эмуляторе терминала Konsole добавлена возможность быстрого перехода на одну из девяти первых вкладок через нажатие "Alt + номер_вкладки".

В просмотрщике изображений Gwenview налажен импорт фотографий из внешних хранилищ и устранено зависание при наличии при запуске в буфере обмена текста из KDE Connect;

В музыкальном проигрывателе Elisa появился режим просмотра деталей о проигрываемой в данный момент композиции и режим визуальной перетасовки, упрощающий перегруппировку композиций в списке воспроизведения и показывающий какая песня будет проиграна следующей. Обеспечена возможность сворачивания Elisa в системный лоток со скрытием основного окна и быстрого доступа к списку воспроизведения через пиктограмму в лотке.

Значительно обновлён видеоредактор Kdenlive, в котором появилась возможность настройки разрешения предпросмотра. В окне предпросмотра улучшен многотрековый просмотр, в котором упрощён процесс выбора треков из числа редактируемых. Улучшена привязка клипов на шкале времени, благодаря переходу к привязкам только на активных треках. Решены проблемы с привязкой групп и добавлена клавиатурная комбинация "Shift + a" для активации/деактивации целевого трека. Добавлена поддержка перетаскивания файлов с видео, музыкой и изображениями из файлового менеджера прямо на шкалу времени. Добавлена функция масштабирования по ключевым кадрам. Налажена работы системы отслеживания движения (Motion Tracker). Реализована возможность экспорта и импорта в формате OTIO (OpenTimelineIO), позволяющем обмениваться данными с Final Cut 7 XML, Final Cut Pro X XML и Adobe Premiere.

Во всплывающем по клавише F12 терминале Yakuake появилась возможность изменения вертикального размера окна через перетаскивание мышью нижней панели. Добавлена поддержка запуска новой вкладки или окна в том же каталоге, что и текущая вкладка или окно.

В конфигураторе полностью переработан интерфейс настройки учётных записей для online-сервисов, таких как Nextcloud.

Обновлено мобильное приложение KDE Connect, обеспечивающее бесшовную интеграцию рабочего стола KDE со смартфоном. В новой версии добавлена поддержка создания новых обсуждений по SMS и реализовано отображение внешних мультимедийных проигрывателей в штатном мультимедийном апплете. Добавлен новый набор пиктограмм для отображения статуса соединения и улучшена обработка уведомлений о поступающих звонках. Устранены сбои при передаче файлов очень большого размера.

В программе для создания скринштов Spectacle решена проблема с копированием скриншота в буфер обмена при запуске с опцией "--nonotify". Добавлены кнопки Defaults и Revert, которые можно использовать для возвращения к настройкам по умолчанию или к прошлой конфигурации. Обеспечено запоминание не только настроек, но и выделенной области для создания типовых снимков одного размера.

До версии 4.2.9 обновлён растровый графический редактор Krita, развиваемый для художников и иллюстраторов. В новой версии улучшена отрисовка контура кисти, который больше не мерцает при перемещении по холсту. В кисть Color Smudge (цветное пятно) добавлены режим аэрографа ("Airbrush" и "Airbrush Rate") и новая настройка Ratio, позволяющая сделать форму кисти более плоской. Добавлена возможность разделения слоя на маску выделения. Обеспечен экспорт в формат ORA полных слоёв, без их кадрирования.





В утилите для монтирования и навигации по SMB-разделам Smb4K восстановлена совместимость с Qt 5.9 и более старыми выпусками. Устранены проблемы, приводившие к крахам.

В плагине KIO GDrive, обеспечивающем интеграцию KDE-приложений с Google Drive, добавлена поддержка совместных накопителей (Shared Drives) и реализована возможность копирования URL к файлу в Google Drive через контекстное меню Dolphin.



