Январское обновление приложений KDE

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|1.2, Аноним (-), 12:17, 10/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> В наборе Dolphin Plugins 19.12.1 налажено отображение диалога SVN Commit.
Посмотрел на календарь. На нем 2020. Кааакой svn?!
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|2.6, Аноним (6), 12:26, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Посмотрел на календарь. На нем 2020. Кааакой svn?!
1.13.0 же
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|3.9, Аноним (9), 12:31, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Да и пошлину на него подняли. Так то все продукты апач фаундейшена запрещены так как эту организацию признали экстремистской.
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|1.10, Аноним (10), 12:44, 10/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>KTimeTracker
Наверное конечно нужно, но лучше бы ark допилили — им же невозможно пользоваться. Баги на файлах с переносом строки в имени (стабильно курсирует проблема с момента изобретения кед), архивы открываются по 4 часа и извлечение в 50 раз медленней чем из архиватора в консоли… Kio 7z непонятно работает или нет, то он работал, теперь его пять нет, kio rar так и остался в kde3…
Остальное как-то ммм не релевантно для меня, но продолжать можно долго. Почему это никто не исправляет? Это же "лицо" линукса.
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|2.13, Аноним (10), 12:57, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вот зря ты так, без него на венде жизни нет. Если вендузятник скажет мне, что прекрасно устанавливает весь софт ручками, я буду очень долго смеяться ему в лицо.
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|3.21, Java (?), 14:55, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я необходимый (десктопный, и для разработки) софт и в онтопике ставлю руками (в хомяк), т.к. не все опакетировано, а так получается быстрее под локалхостом обслуживать.
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|2.14, Аноним (10), 13:03, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А при чём тут красота? Как будто у гнома есть альтернативы по софту. Нет, кдеешный софт безальтернативен (тот же kdenlive или kdevelop). Основная фишка всё-таки кастомизируемость, чего у гнома видимо никогда не будет. Как и фичастости.
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|1.18, Аноним (18), 13:51, 10/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Как только вижу в начале названия пакета k, так сразу и не хочется его устанавливать, уже представляя, сколько он потянет зависимостей и как вырвиглазно будет выглядеть. Просто на подсознательном уровне.
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|2.19, йййй (ok), 13:59, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тяжело же вам живется.. А вот у пользователей KDE таких проблем нет. Вот!
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|1.23, Анонимныйаноним (?), 14:57, 10/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> На использование Qt5 и библиотек KDE Frameworks 5 переведено
Всмысле? А до этого оно что, тянуло Qt4? QT3? Oo
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