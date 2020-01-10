Январское обновление приложений KDE

В соответствии с новым ежемесячным циклом публикации обновлений представлено январское сводное обновление приложений (19.12.1), развиваемых проектом KDE. Всего в рамках январского обновления опубликованы выпуски более 120 программ, библиотек и плагинов. Информацию о наличии Live-сборок с новыми выпусками приложений можно получить на данной странице. Наиболее заметные новшества: На использование Qt5 и библиотек KDE Frameworks 5 переведено приложение для планирование личного времени KTimeTracker, которое не обновлялось уже около пяти лет и с 2013 года почти не развивалось. Кроме перехода на современные технологии, в новом выпуске KTimeTracker также предложен новый диалог редактирования времени выполнения задач и реализована возможность предпросмотра результирующих данных в диалоге экспорта в CSV или текстовом формате.

Подготовлен новый выпуск программы для любителей астрономии KStars 3.3.9, предоставляющей симулятор звёздного неба, позволяющий наблюдать за положением более 100 млн звёзд с учётом положения Земли в заданный момент времени. Сборки KStars сформированы для Android, Windows, macOS и Linux (Snap). В новой версии модернизировано отображение теней, полутонов и бликов, что дало возможность наблюдать даже самые слабые звёзды. Обеспечено отображение альтернативных названий созвездий, не типичных для западной культуры.

Переработано оформление типового интерфейса пользователя, предоставляемого фреймворком KNewStuff для организации загрузки дополнений к приложениям. Полностью изменено оформление диалогов для навигации по доступным дополнениям и для загрузки дополнений. В секции с комментариями пользователей реализована возможность использования фильтров для раздельного просмотра рецензий и ответов на них.

В среде разработки KDevelop 5.4.6 устранена давняя путаница при упоминании лицензий GPL и LGPL.

В панели Latte Dock 0.9.7 решены проблемы, вплывшие при использовании Qt 5.14, а также устранены ошибки, приводящие к краху.

В наборе Dolphin Plugins 19.12.1 налажено отображение диалога SVN Commit.

В музыкальном проигрывателе Elisa улучшена индексация файлов и решены проблемы со сборкой для Android. Предоставлена возможность сборки без движка семантического поиска Baloo.

В карточной игре KPat определено отсутствие возрастных ограничений.

Устранён крах просмотрщика документов Okular при закрытии окна предпросмотра перед выводом на печать.

В текстовом редакторе Kate добавлен LSP-клиент (Language Server Protocol) для языка JavaScript.

В видеоредакторе Kdenlive внесены улучшения в шкалу времени и предпросмотр.

Расширено число приложений KDE, упакованных в формате Flatpak и доступных для установки через каталог Flathub.

Приложение для анализа и визуализации научных данных LabPlot размещено в Chocolatey, каталоге приложений для Windows.

Обновлено оформление станиц некоторых приложений на сайте KDE, в том числе запущены новые сайты приложений KPhotoAlbum и Juk.



