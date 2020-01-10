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Январское обновление приложений KDE

10.01.2020 10:35

В соответствии с новым ежемесячным циклом публикации обновлений представлено январское сводное обновление приложений (19.12.1), развиваемых проектом KDE. Всего в рамках январского обновления опубликованы выпуски более 120 программ, библиотек и плагинов. Информацию о наличии Live-сборок с новыми выпусками приложений можно получить на данной странице.

Наиболее заметные новшества:

  • На использование Qt5 и библиотек KDE Frameworks 5 переведено приложение для планирование личного времени KTimeTracker, которое не обновлялось уже около пяти лет и с 2013 года почти не развивалось. Кроме перехода на современные технологии, в новом выпуске KTimeTracker также предложен новый диалог редактирования времени выполнения задач и реализована возможность предпросмотра результирующих данных в диалоге экспорта в CSV или текстовом формате.
  • Подготовлен новый выпуск программы для любителей астрономии KStars 3.3.9, предоставляющей симулятор звёздного неба, позволяющий наблюдать за положением более 100 млн звёзд с учётом положения Земли в заданный момент времени. Сборки KStars сформированы для Android, Windows, macOS и Linux (Snap). В новой версии модернизировано отображение теней, полутонов и бликов, что дало возможность наблюдать даже самые слабые звёзды. Обеспечено отображение альтернативных названий созвездий, не типичных для западной культуры.
  • Переработано оформление типового интерфейса пользователя, предоставляемого фреймворком KNewStuff для организации загрузки дополнений к приложениям. Полностью изменено оформление диалогов для навигации по доступным дополнениям и для загрузки дополнений.

    В секции с комментариями пользователей реализована возможность использования фильтров для раздельного просмотра рецензий и ответов на них.

  • В среде разработки KDevelop 5.4.6 устранена давняя путаница при упоминании лицензий GPL и LGPL.
  • В панели Latte Dock 0.9.7 решены проблемы, вплывшие при использовании Qt 5.14, а также устранены ошибки, приводящие к краху.
  • В наборе Dolphin Plugins 19.12.1 налажено отображение диалога SVN Commit.
  • В музыкальном проигрывателе Elisa улучшена индексация файлов и решены проблемы со сборкой для Android. Предоставлена возможность сборки без движка семантического поиска Baloo.
  • В карточной игре KPat определено отсутствие возрастных ограничений.
  • Устранён крах просмотрщика документов Okular при закрытии окна предпросмотра перед выводом на печать.
  • В текстовом редакторе Kate добавлен LSP-клиент (Language Server Protocol) для языка JavaScript.
  • В видеоредакторе Kdenlive внесены улучшения в шкалу времени и предпросмотр.
  • Расширено число приложений KDE, упакованных в формате Flatpak и доступных для установки через каталог Flathub.
  • Приложение для анализа и визуализации научных данных LabPlot размещено в Chocolatey, каталоге приложений для Windows.
  • Обновлено оформление станиц некоторых приложений на сайте KDE, в том числе запущены новые сайты приложений KPhotoAlbum и Juk.


  1. Главная ссылка к новости (https://dot.kde.org/2020/01/09...)
  2. OpenNews: Выпуск приложений KDE 19.12
  3. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.7, продолжающего развитие KDE 3.5
  4. OpenNews: В KDE улучшена поддержка декорирования окон в GTK-приложениях
  5. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.17
  6. OpenNews: KDE сосредоточит внимание на поддержке Wayland, унификации и доставке приложений
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kde
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Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ChronosX88 (ok), 12:13, 10/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Еще один музыкальный плеер? Хех...
     
     
  • 2.3, ryoken (ok), 12:22, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Который? JuK? Про него года как 3 назад услышал.
     
     
  • 3.5, б.б. (?), 12:26, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    а я более 10 лет назад
     
  • 3.15, Fatum (??), 13:19, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Elisa
     

  • 1.2, Аноним (-), 12:17, 10/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > В наборе Dolphin Plugins 19.12.1 налажено отображение диалога SVN Commit.

    Посмотрел на календарь. На нем 2020. Кааакой svn?!

     
     
  • 2.4, ryoken (ok), 12:22, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    локальноинтранетовский?
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:26, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Посмотрел на календарь. На нем 2020. Кааакой svn?!

    1.13.0 же

     
  • 2.7, б.б. (?), 12:26, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    в 2020 году вступил запрет на svn?
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 12:31, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Да и пошлину на него подняли. Так то все продукты апач фаундейшена запрещены так как эту организацию признали экстремистской.
     

  • 1.8, Аноним (9), 12:28, 10/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В KDE Neon все уже прилетело.
     
     
  • 2.17, TormoZilla (?), 13:29, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Спасибо что потестил.
     

  • 1.10, Аноним (10), 12:44, 10/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >KTimeTracker

    Наверное конечно нужно, но лучше бы ark допилили — им же невозможно пользоваться. Баги на файлах с переносом строки в имени (стабильно курсирует проблема с момента изобретения кед), архивы открываются по 4 часа и извлечение в 50 раз медленней чем из архиватора в консоли… Kio 7z непонятно работает или нет, то он работал, теперь его пять нет, kio rar так и остался в kde3…

    Остальное как-то ммм не релевантно для меня, но продолжать можно долго. Почему это никто не исправляет? Это же "лицо" линукса.

     
  • 1.11, Аноним (11), 12:50, 10/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Название Chocolatey как бы намекает, что это за коричневый склад.
     
     
  • 2.13, Аноним (10), 12:57, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот зря ты так, без него на венде жизни нет. Если вендузятник скажет мне, что прекрасно устанавливает весь софт ручками, я буду очень долго смеяться ему в лицо.
     
     
  • 3.21, Java (?), 14:55, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я необходимый (десктопный, и для разработки) софт и в онтопике ставлю руками (в хомяк), т.к. не все опакетировано, а так получается быстрее под локалхостом обслуживать.
     

  • 1.12, Аноним (12), 12:53, 10/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Без обид, но гном все-таки красивее.
     
     
  • 2.14, Аноним (10), 13:03, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А при чём тут красота? Как будто у гнома есть альтернативы по софту. Нет, кдеешный софт безальтернативен (тот же kdenlive или kdevelop). Основная фишка всё-таки кастомизируемость, чего у гнома видимо никогда не будет. Как и фичастости.
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:28, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Спорное утверждение.
     

  • 1.18, Аноним (18), 13:51, 10/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Как только вижу в начале названия пакета k, так сразу и не хочется его устанавливать, уже представляя, сколько он потянет зависимостей и как вырвиглазно будет выглядеть. Просто на подсознательном уровне.
     
     
  • 2.19, йййй (ok), 13:59, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тяжело же вам живется.. А вот у пользователей KDE таких проблем нет. Вот!
     

  • 1.20, Памятник (?), 14:38, 10/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    KDE для SJW
     
  • 1.22, Урри (?), 14:56, 10/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    KStars не нужен. Есть Stellarium (даже в веб-версии https://stellarium-web.org/).
     
  • 1.23, Анонимныйаноним (?), 14:57, 10/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > На использование Qt5 и библиотек KDE Frameworks 5 переведено

    Всмысле? А до этого оно что, тянуло Qt4? QT3? Oo

     
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