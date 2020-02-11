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Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.18

11.02.2020 15:36

Доступен релиз пользовательской оболочки KDE Plasma 5.18, построенной с использованием платформы KDE Frameworks 5 и библиотеки Qt 5 с применением OpenGL/OpenGL ES для ускорения отрисовки. Оценить работу новой версии можно через Live-сборку от проекта openSUSE и сборки от проекта KDE Neon User Edition. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице. Новая версия отнесена к категории выпусков с длительным сроком поддержки (LTS), обновления для которых формируются несколько лет (LTS-выпуски публикуются раз в два года).

Ключевые улучшения:

  • Реализована корректная отрисовка GTK-приложений, использующих декорирования окон на стороне клиента для размещения элементов управления в области заголовка окна. Для подобных приложений обеспечена отрисовка теней от окна и добавлена возможность использовать корректные области захвата окна для изменения размера, не требующие вывода толстых рамок (ранее при тонкой рамке было очень трудно захватить край окна для изменения размера, что вынуждало использовать толстые рамки, которые делали окна GTK-приложений чужеродными среди программ KDE). Обработка областей вне окна стала возможна благодаря реализации в оконном менеджере KWin протокола _GTK_FRAME_EXTENTS. Кроме того, для GTK-приложений обеспечено автоматическое наследование настроек Plasma, связанных со шрифтами, пиктограммами, курсорами и другими элементами управления;
  • Интерфейс вставки Emoji теперь может быть вызван из меню приложений (App Launcher → Applications → Utilities) или при помощи комбинации клавиш Meta (Windows) + ".";
  • Представлена новая панель глобального редактирования, упрощающая настройку раскладки элементов на рабочем столе и размещение виджетов, а также предоставляющая доступ к различным настройкам рабочего стола. Новый режим пришёл на смену старой кнопке с инструментами настройки рабочего стола, отображавшейся в верхнем правом углу экрана. Новая панель вызывается через пункт "Customize layout" в контекстном меню, которое показывается при клике правой кнопкой мыши на пустой области рабочего стола;
  • Меню приложений (Kickoff) и интерфейс редактирования виджетов оптимизированы для управления с сенсорных экранов;
  • Для системного лотка (System Tray) реализован новый виджет, позволяющий управлять активацией режима ночной подсветки;
  • В размещённом в системном лотке виджете управления громкостью реализован более компактный интерфейс выбора звукового устройства, применяемого по умолчанию. Кроме того, если программа воспроизводит звук, на кнопке данной программы в панели задач теперь выводится индикатор громкости;
  • В меню приложений реализован круглый значок с аватаром пользователя (ранее значок был квадратным);
  • Добавлена настройка для скрытия часов на экране блокировки входа;
  • Реализована возможность настройки клавиатурных комбинаций для активации и отключения режимов ночной подсветки и блокировки уведомлений;
  • В виджете, отображающем прогноз погоды, реализована наглядная индикация ветреной погоды;
  • Появилась возможность включения прозрачного фона для некоторых виджетов на рабочем столе;
  • В Plasma Network Manager добавлена поддержка технологии защиты беспроводных сетей WPA3;
  • Индикатор времени закрытия на всплывающих уведомлениях реализован в виде убывающей круговой диаграммы, окружающей кнопку закрытия;
  • В уведомления, информирующие о завершении загрузки файла, добавлена перетаскиваемая пиктограмма, позволяющая быстро переместить файл в другое место;
  • Обеспечен вывод уведомлений с предупреждением о низком заряде аккумулятора на подключённом Bluetooth-устройстве;
  • Добавлены настройки уровня детализации отправляемой телеметрии с информацией об системе и частоте обращения пользователя к тем или иным возможностям KDE. Статистика отправляется анонимно и по умолчанию её отправка отключена;
  • В конфигуратор добавлен ползунок для выбора скорости анимации окон (при смещении ползунка вправо окна будут появляться мгновенно, а при смещении влево - с использованием анимации). Улучшен поиск в боковой панели. Добавлена опция для прокрутки к позиции, соответствующей месту клика на полосе прокрутки. Переработан интерфейс настройки режима ночной подсветки. Предложен новый интерфейс настройки стиля оформления приложений;
  • Переделана страница с параметрами системного лотка;
  • В Центре установки приложений и дополнений (Discover) добавлена возможность публикации вложенных комментариев при обсуждении дополнений. Модернизировано оформление заголовка боковой панели и интерфейса с рецензиями. Добавлена поддержка поиска дополнений с основной страницы. Фокус клавиатурного ввода по умолчанию теперь переключается на строку поиска;
  • Проведена работа по устранению визуальных артефактов в приложениях при использовании дробного масштабирования в окружении на базе X11;
  • В KSysGuard обеспечено отображение статистики для GPU NVIDIA (потребление памяти и нагрузка на GPU).
  • При работе в окружении Wayland обеспечена возможность автоматического поворота экрана на устройствах с акселерометрами; center>

Из существенных нововведений, появившихся в KDE Plasma 5.18 по сравнению с прошлым LTS-выпуском 5.12 отмечается полная переработка системы уведомлений, интеграция с браузерами, редизайн системных настроек, улучшение поддержки GTK-приложений (применение цветовых схем, поддержка глобального меню и т.п.), улучшение управления многомониторными конфигурациями, поддержка "порталов" Flatpak для интеграции с рабочим столом и доступа к настройкам, режим ночной подсветки и инструменты для управления устройствами с интерфейсом Thunderbolt.



  1. Главная ссылка к новости (https://kde.org/announcements/...)
  2. OpenNews: Январское обновление приложений KDE
  3. OpenNews: Выпуск приложений KDE 19.12
  4. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.7, продолжающего развитие KDE 3.5
  5. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.17
  6. OpenNews: KDE сосредоточит внимание на поддержке Wayland, унификации и доставке приложений
Лицензия: CC-BY
Ключевые слова: kde
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  • 1.1, Аноним (1), 16:08, 11/02/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.5, A.Stahl (ok), 16:12, 11/02/2020 Скрыто модератором
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  • 2.21, Аноним (21), 16:23, 11/02/2020 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (6)

  • 1.2, Аноним (2), 16:09, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А про KUserFeedback, aka телеметрия, где?
     
     
  • 2.7, рппп (?), 16:16, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот что-ли? Зачем он?
    eix kuser
    * dev-libs/kuserfeedback
         Доступные версии:      (5) ~1.0.0^t
           {debug doc test}
         Домашняя страница:     https://kde.org/
         Описание:    
     
     
  • 3.15, Аноним (2), 16:20, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Телеметрию (пока? opt-in) отправлять. В Kate уже запилили поддержку: https://kate-editor.org/post/2020/2020-02-09-kate-telemetry/
     
     
  • 4.100, Аноним (-), 18:38, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему пока? Телеметрия навязывается в закрытом софте, потому что там это сложившийся подход, когда присутствуют нежелательная функциональность, но с этим приходится мириться. В свободном софте незачем идти по этому пути.
     
  • 2.46, НяшМяш (ok), 17:17, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Статью читал? Для тебя даже гуёвую настройку с ползунком сделали, аж целый скриншот есть.
     

  • 1.3, Аноним (3), 16:11, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кто бы что ни говорил, но разработчики КДЕ периодически поглядывают в десяточку. Смайлики (даже их хоткей), панелька уведомлений, сами уведомления, круглый аватар - все это оттуда. И нет, я не сказал, что это плохо или хорошо. Я просто констатирую факт.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 16:17, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Вообще не поглядывают. Полно банальных детских болячек, которых нет на винде очень давно. Даже там где тупо скопировать надо, они делают всё наоборот.
     
  • 2.9, Аноним (9), 16:17, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Все тырят активно всё с линукса - рабочие столы и т.п.
    Почему бы и линуксоидам не подсматривать.
    Это ни хорошо и ни плохо.
     
     
  • 3.105, Аноним84701 (ok), 18:49, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Все тырят активно всё с линукса - рабочие столы и т.п.

    Это да! А некоторые еще и сначала машину времени для этого угоняют!
    https://www.os2world.com/wiki/images/d/dd/W4Desktop-001.png (ни разу не линукс)
    https://en.wikipedia.org/wiki/File:HP-HP9000-735-99-Workstation_02.jpg (тоже ни разу не линукс)
    http://www.vtwm.org/samples/solowoniuk.jpg (тут вроде линукс, но
    > vtwm - Virtually "Tom's Window Manager"
    >  *
    > * 27-Oct-87 Thomas E. LaStrange File created
    >  * 10-Oct-90 David M. Sternlicht        Storing saved colors on root
    >

     
  • 2.11, Аноним (11), 16:18, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А тот факт что они в KDE появились раньше даже проекта десяточки — вас не беспокоит?
     
     
  • 3.14, рппп (?), 16:20, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    сказки и пруфов нет и не будет.
    Пусть тырят у кого угодно, лишь бы все было удобно и стабильно.
     
     
  • 4.68, Аноним (11), 17:37, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Безусловно, просто врать нехорошо.
     
  • 4.83, andrey (??), 17:59, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно взять win7 любой редакции и kubuntu 14.04
    Сравнить все это с win10 - там и будут пруфы.
    Все это можно проделать в Virtualbox займет 30мин... вот и все сказки.
     
  • 4.103, заминированный тапок (?), 18:46, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Windows 10 - Дата выхода: 29 июля 2015 г.
    KDE 5 - Дата выхода: 15 июля 2014 г.

    вот и живи теперь с этим

     
  • 3.53, iPony129412 (?), 17:22, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А тот факт что они в KDE появились раньше даже проекта десяточки

    Чего появилось?

     
     
  • 4.102, arthi (ok), 18:45, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рабочие столы. Их в компизе крутили тогда сто лет назад и это не считалось в линуксе чем-то вау и ваще. А потом сперли из линя в другие ОС и это резко стало вау и ваще как мы без этого жили. Мне как были не нужны раб. столы так и остались. Одного вполне хватает. Но знаю людей которым нужно.
     
  • 2.79, Аноним (79), 17:55, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Кто бы что ни говорил, но разработчики КДЕ периодически поглядывают в десяточку. Смайлики (даже их хоткей), панелька уведомлений, сами уведомления, круглый аватар - все это оттуда. И нет, я не сказал, что это плохо или хорошо. Я просто констатирую факт.

    KDE 3 скопировали интерфейс с самой лучшей версии винды и получился самая удобная СРС для Линукса, на это надо было остановиться, но они продолжили копировать и получилась Плазма.

     
  • 2.81, Аноним (79), 17:56, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Кто бы что ни говорил, но разработчики КДЕ периодически поглядывают в десяточку. Смайлики (даже их хоткей), панелька уведомлений, сами уведомления, круглый аватар - все это оттуда. И нет, я не сказал, что это плохо или хорошо. Я просто констатирую факт.

    KDE 3 скопировали интерфейс с самой лучшей версии винды и получился самая удобная СРС для Линукса, на это надо было остановиться, но они продолжили копировать и получилась Плазма.

     
  • 2.106, заминированный тапок (?), 18:49, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Кто бы что ни говорил, но разработчики КДЕ периодически поглядывают в десяточку. Смайлики (даже их хоткей), панелька уведомлений, сами уведомления, круглый аватар - все это оттуда. И нет, я не сказал, что это плохо или хорошо. Я просто констатирую факт.

    единственный факт, который ты констатируешь - это факт твоего полного невежества

     

  • 1.4, Ебобоним (?), 16:11, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уии, емодзи в терминал!
     
     
  • 2.78, Аноним (79), 17:53, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эмоджи в терминале, то что доктор прописал.
     

  • 1.6, Аноним (6), 16:12, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    KDE наверное лучшая "комплексная DE" на текущий момент. Особенно в минимальном варианте установки. Успехов проекту.
     
     
  • 2.12, рппп (?), 16:18, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучшая и комплекстная, но по мелочам все недопиленное. В итоге проще снести весь кдепим с аконади и пользоваться парой сторонних программ (которые универсальны и для ДЕ и для ОС)
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 16:34, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Для начала эти самые кдепим с аконади нужно поставить, что вас делать никто не заставляет.
     
     
  • 4.57, Аноним (54), 17:25, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Увы, в дебиан из коробки (если по пакетам не устанавливать). Но без проблем все лишнее удаляется.
     
  • 4.59, рппп (?), 17:26, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    во всех дистрах там из коробки половина идет, а можете еще и в метапакете быть
     
  • 2.18, Аноним (9), 16:21, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Пожалуй да. Полноценный десктоп под ключ.
    Правда они возятся чаще с тем как оно выглядит, а мода имеет наглость меняться постоянно.. сегодня флэт в моде. завтра выпуклый гласс. Лучше бы основной упор делали на развитии прикладного ПО и настроек. А то смотришь порой на новость: смайлики прикрутили, аватарку сделал наконец таки круглой. Что за засилие 20 летних хипстеров их одолевает там.
    Но итог, в любом случае, устраивает )
     
     
  • 3.22, Fracta1L (ok), 16:25, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это новости так пишут. На самом деле там всегда километровые ченджлоги.
     
     
  • 4.24, Аноним (9), 16:28, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Интересно, сложно ли уйти работать в кде плюсовиком? Или там нужна полугодовая бесплатная помощь перед этим и то если тебя заметят?
     
     
  • 5.45, Аноним (41), 17:17, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чего ты взял что там есть фултайм программисты? Вполне вероятно что там только менеджеры что рулят коммьюнити. А для волонтеров есть специальная страница https://kde.ru/join
     
     
  • 6.56, Fracta1L (ok), 17:24, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть там фуллтайм программисты
     
     
  • 7.64, Аноним (41), 17:33, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну хорошо фуллтайм программисты за деньги там есть?)
     
  • 2.25, Proofs (?), 16:29, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Да ну! Gnome лучше и он с переспективой, а это какой-то вантуз недоделанный.
     
     
  • 3.31, Fracta1L (ok), 16:36, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > он с переспективой

    Издалека выглядит нормально, а вблизи — куча фекалий?

     
  • 3.50, Аноним (41), 17:20, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда будем честны гном это недодедланная Мак ОС.
     
     
  • 4.55, iPony129412 (?), 17:24, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну типа того. Но лучше же когда стремления к лучшему
     
  • 3.58, Аноним (54), 17:26, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага каноникал обещает что в 20.04 убунту гном перестанет тормозить на НОВЫХ устройствах... перспективы налицо... а затем выйдет gnome 4.0 ....
     

  • 1.10, Аноним (10), 16:18, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Wayland сессия до сих пор не юзабельна (
     
  • 1.13, Аноним (11), 16:19, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > благодаря реализации в оконном менеджере KWin протокола _GTK_FRAME_EXTENTS

    Представляю как это всё весело развалится когда gtkшники сломают свой протокол в очередной раз

     
  • 1.16, BlackRot (ok), 16:20, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Давно хотел слезть с прожорливого Gnome 3, а тут и повод отличный.
    Единственное, что мне не очень нравится в кэдах это дефолтныц дизайн, какой то он не допиленый то ли цветастый сильно, он больше подходит наверное для любителей аниме, в любом случае возможностей и настроек больше чем в гноме, а кушает меньше оперативки. Выбор очевиден)
     
     
  • 2.27, Proofs (?), 16:30, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кто хорошо работает, тот хорошо ест.
     
     
  • 3.32, Fracta1L (ok), 16:38, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вот только Гном это жирный гей-нигер на велфере
     
  • 3.84, BlackRot (ok), 18:01, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не стану спорить, гном работает хорошо, но по функционалу он проигрывает кэдам и жрёт больше памяти в 2 раза. Кэды тоже хорошо работают, по другому и быть не может. Так зачем платить больше?
     
     
  • 4.89, iPony129412 (?), 18:09, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > и жрёт больше памяти в 2 раза

    не ври

    > по функционалу он проигрывает кэдам

    повернуть часы на 69 градусов - это конечно круто. но как-то вещи важнее для работы нужнее

     

  • 1.17, zloykakpes (ok), 16:21, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Там поправили, тут улучшили, релиз похож на вчерашний релиз МАТЕ 1.24 — потихоньку развиваются и хорошо.
     
  • 1.19, Аноним (19), 16:22, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    гм, а круговой индикатор таймера закрытия окна уведомления уже был раньше (в 5.17.4 точно, и возможно даже раньше).
     
  • 1.20, Аноним (20), 16:23, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    ну шо, гратс всех пользователей KDE
     
  • 1.23, Аноним (23), 16:27, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    После входа доменного пользователя в kde почему-то не открывается konsole.
     
  • 1.26, denmatv94 (?), 16:29, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как установить конкретно этот релиз KDE 5.18 в Debian или Rosa или в Mageia?
     
     
  • 2.51, Аноним (21), 17:20, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Говорят, любители дальневосточной мультипликации могут подсказать.
     
  • 2.91, Аноним (91), 18:14, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве Rosa ещё шевелится?
     

  • 1.28, Fracta1L (ok), 16:31, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Кстати, в этом выпуске исправили эпичный баг, из-за которого при запуске KDE Partition Manager сбрасывались настройки тачпада (не спрашивайте как такое возможно, это не объяснить)
     
  • 1.30, Ложечка (?), 16:34, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    kglobalaccel5 всё ещё падает и не даёт перелогиниться?
     
  • 1.34, Moomintroll (ok), 16:42, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В меню приложений реализован круглый значок с аватаром пользователя (ранее значок был квадратным)

    Блин, как я жил без этого?!?!

    Побежал обновляться...

     
  • 1.35, Аноним (-), 16:52, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Что-то опять завистливые троли набежали. Самим не надоело?
     
     
  • 2.39, Аноним (8), 17:04, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чем проблема вообще? Ну набежали, что дальше то? Ты или KDE как-то пострадали от этого?
    Сколько на винду грязи выливали и жива-здорова.
     
     
  • 3.52, НяшМяш (ok), 17:21, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наоборот радоваться надо, что так много завистников. Величина успеха прямо пропорциональна количеству троллей и хейтеров.
     
     
  • 4.61, iPony129412 (?), 17:29, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну судя по реакции на Opennat - ReactOS наверно один из самых успешных проектов.
    А судя по ЛОРу - RAR
     
     
  • 5.66, Аноним (41), 17:35, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все так все так. Успешность можно оцениваться не только результатом но и процессом.
     
  • 5.67, НяшМяш (ok), 17:36, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну судя по реакции на Opennat - ReactOS наверно один из самых
    > успешных проектов.
    > А судя по ЛОРу - RAR

    Про ЛОР не в курсе - ни разу туда осознанно не заходил. А вот обсуждение ReactOS после коммента "зачем ещё одна копия винды" скатывается в хейт этой самой винды, отсюда и "популярность".

     
  • 2.62, Аноним (62), 17:30, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где? Тролли и хейтеры появляются в новостях о гтк и всем с ним связанным, а тут радостные визги и слезы умиления
     

  • 1.36, Йопта (?), 16:55, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Извиняюсь, а 6 версия, когда планируется? После 5.19 будет 6 или 5.20 и так далее?
     
     
  • 2.71, Аноним (41), 17:38, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Следующий ЛТС выйдет с первой версией Плазма 6 https://community.kde.org/Schedules/Plasma_5#LTS_releases Т.е. через два года выйдет первая версия КДЕ 6.
     
     
  • 3.92, Аноним (91), 18:16, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выход 5.20.5 Bugfix Tue 2021-01-05

    а где более поздние даты? Про 6-й версию где-то у другом месте читали?

     
  • 2.93, Аноним (-), 18:17, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, кути уже 6? Если нет, то какой смысл впереди паровоза бежать? Никому не интересны цифры версии.
     

  • 1.37, Sluggard (ok), 17:03, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Косметика в основном, но всё равно хорошо. Viva la KDE!
    Шизики с комментариями про телеметрию уже здесь?
     
     
  • 2.47, Proofs (?), 17:17, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет! Вы первый.
     
     
  • 3.75, Sluggard (ok), 17:45, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по комментариям — не первый. На мало драмы пока.
     
     
  • 4.94, Аноним (94), 18:18, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное, чтоб гентушники соотвествующий USE-флаг не забыли сделать.
     

  • 1.38, Аноним (38), 17:03, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличное обновление, наконец-то ночной режим можно из панели включать а не лезть в настройки или использовать F.LUX, и так много приятных плюшек по мелочи. Надеюсь баг в KSysGuard исправили когда при загрузке сети он грузит процессор своим дополнительным процессом пока не уберёшь столбик о загрузке сети.
     
     
  • 2.95, derfenix (ok), 18:22, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Отличное обновление, наконец-то ночной режим можно из панели включать а не лезть в настройки или использовать F.LUX,

    Вообще-то умные люди сразу хоткей на это дело повесили и не мучались

     

  • 1.40, Аноним (41), 17:06, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужно гораздо больше чем не нужный MATE.
     
     
  • 2.77, Аноним (79), 17:51, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Plasma не нужна также как и Gnome этот ваш.
    Есть две нормальные СРС это TDE и MATE.
     

  • 1.43, Аноним (43), 17:12, 11/02/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
  • 1.44, Аноним (44), 17:12, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как эту красоту на ubuntu 18.04 накатить?
     
     
  • 2.49, Аноним (21), 17:18, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неон предлагать?
     
  • 2.63, Аноним (41), 17:32, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подождать 20.04 там будет из коробочный LTS все два года.
     
     
  • 3.72, Аномномномнимус (?), 17:38, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как бы 18.04 гораздо дольше будет поддерживаться чем эта версия плазмы. А с 20.04 бубунты там пока непонятно что будет твориться, что-то они там мутят с поддержкой железа
    https://lists.ubuntu.com/archives/technical-board/2020-January/002478.html
     
     
  • 4.80, iPony129412 (?), 17:56, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как бы 18.04 гораздо дольше будет поддерживаться чем эта версия плазмы

    Не, не.
    Длительная поддержка слабо касается десктопа.
    А альтернативных (не GNOME) DE вообще не касается

     
  • 4.85, iPony129412 (?), 18:03, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Kubuntu поддерживается три года

    https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-release/2016-April/003704.html

     

  • 1.48, Аноним (48), 17:18, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот и повод заглянуть в канал Аниме.
     
  • 1.60, iPony129412 (?), 17:28, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Интерфейс вставки Emoji теперь может быть вызван из меню приложений (App Launcher → Applications → Utilities) или при помощи комбинации клавиш Meta (Windows) + "."

    А работает как и в GNOME по линук вею (только в KDE приложениях)? 🤨

     
  • 1.65, Аноним (65), 17:33, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Кеды падали, падают и будут падать. Изпадкаропки при определённых манипуляциях с интерфейсом (не трогая настройки).
    Не хочу оскорбить чувства анямэшников и гномов, но Крыса - золотой грааль во вселенной пуков и выпуков.
     
     
  • 2.69, Sluggard (ok), 17:37, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > при определённых манипуляциях с интерфейсом

    Ты озвучь, при каких, не стесняйся. Мы потестим.

     

  • 1.70, an (??), 17:38, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Akonadi когда вибросат и Kmail починять?
     
     
  • 2.99, Аноним (99), 18:32, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как-раз таки эти две штуки и хотят вскоре заменить на Kube
     

  • 1.73, Аноним (73), 17:41, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > В меню приложений реализован круглый значок с аватаром пользователя (ранее значок был квадратным);

    Я джва года ждал кружок вместо рамочки!

     
  • 1.74, f0b (ok), 17:43, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ДЕшечка ваще на любителя. ЛКМов и ПКМов ))
     
     
  • 2.88, BlackRot (ok), 18:08, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На вкус и цвет фломастеры разные бывают.
     

  • 1.76, Аноним (79), 17:49, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    TDE люблю.
     
     
  • 2.86, BlackRot (ok), 18:06, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да все на**ать.
     
  • 2.96, Аноним (94), 18:23, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Некрофил такой
     

  • 1.82, Аноним (79), 17:57, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Какой браузер в Плазме?
     
     
  • 2.87, BlackRot (ok), 18:07, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хороший
     
  • 2.97, Аноним (94), 18:23, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Falkon поставь
     

  • 1.90, Аноним (90), 18:09, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    как же я всегда смеюсь с гномохейтров
     
     
  • 2.101, Аноним (101), 18:42, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Смех без причины - признак кедовщины.
     

  • 1.98, Аноним (98), 18:32, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А эту багу так и не исправили. Рукалицо.
    https://forum.kde.org/viewtopic.php?f=309&t=163620
     
  • 1.104, Аноним (101), 18:46, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тему чуток подкрутили, стало немного посимпатичней. Но все равно жуть жуткая. Плюс огромные пустые пространства при крошечных кнопочках никуда не делись. главное меню - ну апофеоз школьного кедо-дизайна. Открываешь его - а тебе херня на пол экрана с двумя пунктами мелким шрифтом. Ужас. Короче, как было нагромождением кнопок, контролов и прочей требутни с миллионом настроек ради настроек, но без дружелюбного интерфейса. Печаль, в общем.
     

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