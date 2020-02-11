Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.18

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|2.7, рппп (?), 16:16, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Этот что-ли? Зачем он?
eix kuser
* dev-libs/kuserfeedback
Доступные версии: (5) ~1.0.0^t
{debug doc test}
Домашняя страница: https://kde.org/
Описание:
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|4.100, Аноним (-), 18:38, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему пока? Телеметрия навязывается в закрытом софте, потому что там это сложившийся подход, когда присутствуют нежелательная функциональность, но с этим приходится мириться. В свободном софте незачем идти по этому пути.
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|2.46, НяшМяш (ok), 17:17, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Статью читал? Для тебя даже гуёвую настройку с ползунком сделали, аж целый скриншот есть.
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|1.3, Аноним (3), 16:11, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Кто бы что ни говорил, но разработчики КДЕ периодически поглядывают в десяточку. Смайлики (даже их хоткей), панелька уведомлений, сами уведомления, круглый аватар - все это оттуда. И нет, я не сказал, что это плохо или хорошо. Я просто констатирую факт.
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|2.8, Аноним (8), 16:17, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Вообще не поглядывают. Полно банальных детских болячек, которых нет на винде очень давно. Даже там где тупо скопировать надо, они делают всё наоборот.
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|2.9, Аноним (9), 16:17, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Все тырят активно всё с линукса - рабочие столы и т.п.
Почему бы и линуксоидам не подсматривать.
Это ни хорошо и ни плохо.
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|2.11, Аноним (11), 16:18, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А тот факт что они в KDE появились раньше даже проекта десяточки — вас не беспокоит?
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|3.14, рппп (?), 16:20, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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сказки и пруфов нет и не будет.
Пусть тырят у кого угодно, лишь бы все было удобно и стабильно.
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|4.83, andrey (??), 17:59, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можно взять win7 любой редакции и kubuntu 14.04
Сравнить все это с win10 - там и будут пруфы.
Все это можно проделать в Virtualbox займет 30мин... вот и все сказки.
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|3.53, iPony129412 (?), 17:22, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А тот факт что они в KDE появились раньше даже проекта десяточки
Чего появилось?
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|4.102, arthi (ok), 18:45, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Рабочие столы. Их в компизе крутили тогда сто лет назад и это не считалось в линуксе чем-то вау и ваще. А потом сперли из линя в другие ОС и это резко стало вау и ваще как мы без этого жили. Мне как были не нужны раб. столы так и остались. Одного вполне хватает. Но знаю людей которым нужно.
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|2.79, Аноним (79), 17:55, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Кто бы что ни говорил, но разработчики КДЕ периодически поглядывают в десяточку. Смайлики (даже их хоткей), панелька уведомлений, сами уведомления, круглый аватар - все это оттуда. И нет, я не сказал, что это плохо или хорошо. Я просто констатирую факт.
KDE 3 скопировали интерфейс с самой лучшей версии винды и получился самая удобная СРС для Линукса, на это надо было остановиться, но они продолжили копировать и получилась Плазма.
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|2.81, Аноним (79), 17:56, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Кто бы что ни говорил, но разработчики КДЕ периодически поглядывают в десяточку. Смайлики (даже их хоткей), панелька уведомлений, сами уведомления, круглый аватар - все это оттуда. И нет, я не сказал, что это плохо или хорошо. Я просто констатирую факт.
KDE 3 скопировали интерфейс с самой лучшей версии винды и получился самая удобная СРС для Линукса, на это надо было остановиться, но они продолжили копировать и получилась Плазма.
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|2.106, заминированный тапок (?), 18:49, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Кто бы что ни говорил, но разработчики КДЕ периодически поглядывают в десяточку. Смайлики (даже их хоткей), панелька уведомлений, сами уведомления, круглый аватар - все это оттуда. И нет, я не сказал, что это плохо или хорошо. Я просто констатирую факт.
единственный факт, который ты констатируешь - это факт твоего полного невежества
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|1.6, Аноним (6), 16:12, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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KDE наверное лучшая "комплексная DE" на текущий момент. Особенно в минимальном варианте установки. Успехов проекту.
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|2.12, рппп (?), 16:18, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лучшая и комплекстная, но по мелочам все недопиленное. В итоге проще снести весь кдепим с аконади и пользоваться парой сторонних программ (которые универсальны и для ДЕ и для ОС)
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|3.29, Аноним (29), 16:34, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Для начала эти самые кдепим с аконади нужно поставить, что вас делать никто не заставляет.
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|4.57, Аноним (54), 17:25, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Увы, в дебиан из коробки (если по пакетам не устанавливать). Но без проблем все лишнее удаляется.
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|4.59, рппп (?), 17:26, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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во всех дистрах там из коробки половина идет, а можете еще и в метапакете быть
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|2.18, Аноним (9), 16:21, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Пожалуй да. Полноценный десктоп под ключ.
Правда они возятся чаще с тем как оно выглядит, а мода имеет наглость меняться постоянно.. сегодня флэт в моде. завтра выпуклый гласс. Лучше бы основной упор делали на развитии прикладного ПО и настроек. А то смотришь порой на новость: смайлики прикрутили, аватарку сделал наконец таки круглой. Что за засилие 20 летних хипстеров их одолевает там.
Но итог, в любом случае, устраивает )
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|3.22, Fracta1L (ok), 16:25, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это новости так пишут. На самом деле там всегда километровые ченджлоги.
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|4.24, Аноним (9), 16:28, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Интересно, сложно ли уйти работать в кде плюсовиком? Или там нужна полугодовая бесплатная помощь перед этим и то если тебя заметят?
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|5.45, Аноним (41), 17:17, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С чего ты взял что там есть фултайм программисты? Вполне вероятно что там только менеджеры что рулят коммьюнити. А для волонтеров есть специальная страница https://kde.ru/join
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|2.25, Proofs (?), 16:29, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Да ну! Gnome лучше и он с переспективой, а это какой-то вантуз недоделанный.
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|3.31, Fracta1L (ok), 16:36, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> он с переспективой
Издалека выглядит нормально, а вблизи — куча фекалий?
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|3.58, Аноним (54), 17:26, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ага каноникал обещает что в 20.04 убунту гном перестанет тормозить на НОВЫХ устройствах... перспективы налицо... а затем выйдет gnome 4.0 ....
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|1.13, Аноним (11), 16:19, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> благодаря реализации в оконном менеджере KWin протокола _GTK_FRAME_EXTENTS
Представляю как это всё весело развалится когда gtkшники сломают свой протокол в очередной раз
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|1.16, BlackRot (ok), 16:20, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Давно хотел слезть с прожорливого Gnome 3, а тут и повод отличный.
Единственное, что мне не очень нравится в кэдах это дефолтныц дизайн, какой то он не допиленый то ли цветастый сильно, он больше подходит наверное для любителей аниме, в любом случае возможностей и настроек больше чем в гноме, а кушает меньше оперативки. Выбор очевиден)
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|3.84, BlackRot (ok), 18:01, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не стану спорить, гном работает хорошо, но по функционалу он проигрывает кэдам и жрёт больше памяти в 2 раза. Кэды тоже хорошо работают, по другому и быть не может. Так зачем платить больше?
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|4.89, iPony129412 (?), 18:09, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> и жрёт больше памяти в 2 раза
не ври
> по функционалу он проигрывает кэдам
повернуть часы на 69 градусов - это конечно круто. но как-то вещи важнее для работы нужнее
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|1.17, zloykakpes (ok), 16:21, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Там поправили, тут улучшили, релиз похож на вчерашний релиз МАТЕ 1.24 — потихоньку развиваются и хорошо.
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|1.19, Аноним (19), 16:22, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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гм, а круговой индикатор таймера закрытия окна уведомления уже был раньше (в 5.17.4 точно, и возможно даже раньше).
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|1.23, Аноним (23), 16:27, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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После входа доменного пользователя в kde почему-то не открывается konsole.
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|2.51, Аноним (21), 17:20, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Говорят, любители дальневосточной мультипликации могут подсказать.
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|1.28, Fracta1L (ok), 16:31, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Кстати, в этом выпуске исправили эпичный баг, из-за которого при запуске KDE Partition Manager сбрасывались настройки тачпада (не спрашивайте как такое возможно, это не объяснить)
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|1.34, Moomintroll (ok), 16:42, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В меню приложений реализован круглый значок с аватаром пользователя (ранее значок был квадратным)
Блин, как я жил без этого?!?!
Побежал обновляться...
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|2.39, Аноним (8), 17:04, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в чем проблема вообще? Ну набежали, что дальше то? Ты или KDE как-то пострадали от этого?
Сколько на винду грязи выливали и жива-здорова.
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|3.52, НяшМяш (ok), 17:21, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наоборот радоваться надо, что так много завистников. Величина успеха прямо пропорциональна количеству троллей и хейтеров.
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|4.61, iPony129412 (?), 17:29, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну судя по реакции на Opennat - ReactOS наверно один из самых успешных проектов.
А судя по ЛОРу - RAR
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|5.66, Аноним (41), 17:35, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все так все так. Успешность можно оцениваться не только результатом но и процессом.
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|5.67, НяшМяш (ok), 17:36, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну судя по реакции на Opennat - ReactOS наверно один из самых
> успешных проектов.
> А судя по ЛОРу - RAR
Про ЛОР не в курсе - ни разу туда осознанно не заходил. А вот обсуждение ReactOS после коммента "зачем ещё одна копия винды" скатывается в хейт этой самой винды, отсюда и "популярность".
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|2.62, Аноним (62), 17:30, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Где? Тролли и хейтеры появляются в новостях о гтк и всем с ним связанным, а тут радостные визги и слезы умиления
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|1.36, Йопта (?), 16:55, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Извиняюсь, а 6 версия, когда планируется? После 5.19 будет 6 или 5.20 и так далее?
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|3.92, Аноним (91), 18:16, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выход 5.20.5 Bugfix Tue 2021-01-05
а где более поздние даты? Про 6-й версию где-то у другом месте читали?
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|2.93, Аноним (-), 18:17, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что, кути уже 6? Если нет, то какой смысл впереди паровоза бежать? Никому не интересны цифры версии.
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|1.37, Sluggard (ok), 17:03, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Косметика в основном, но всё равно хорошо. Viva la KDE!
Шизики с комментариями про телеметрию уже здесь?
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|4.94, Аноним (94), 18:18, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Главное, чтоб гентушники соотвествующий USE-флаг не забыли сделать.
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|1.38, Аноним (38), 17:03, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Отличное обновление, наконец-то ночной режим можно из панели включать а не лезть в настройки или использовать F.LUX, и так много приятных плюшек по мелочи. Надеюсь баг в KSysGuard исправили когда при загрузке сети он грузит процессор своим дополнительным процессом пока не уберёшь столбик о загрузке сети.
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|2.95, derfenix (ok), 18:22, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Отличное обновление, наконец-то ночной режим можно из панели включать а не лезть в настройки или использовать F.LUX,
Вообще-то умные люди сразу хоткей на это дело повесили и не мучались
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|2.77, Аноним (79), 17:51, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Plasma не нужна также как и Gnome этот ваш.
Есть две нормальные СРС это TDE и MATE.
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|4.80, iPony129412 (?), 17:56, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как бы 18.04 гораздо дольше будет поддерживаться чем эта версия плазмы
Не, не.
Длительная поддержка слабо касается десктопа.
А альтернативных (не GNOME) DE вообще не касается
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|1.60, iPony129412 (?), 17:28, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Интерфейс вставки Emoji теперь может быть вызван из меню приложений (App Launcher → Applications → Utilities) или при помощи комбинации клавиш Meta (Windows) + "."
А работает как и в GNOME по линук вею (только в KDE приложениях)? 🤨
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|1.65, Аноним (65), 17:33, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Кеды падали, падают и будут падать. Изпадкаропки при определённых манипуляциях с интерфейсом (не трогая настройки).
Не хочу оскорбить чувства анямэшников и гномов, но Крыса - золотой грааль во вселенной пуков и выпуков.
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|2.69, Sluggard (ok), 17:37, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> при определённых манипуляциях с интерфейсом
Ты озвучь, при каких, не стесняйся. Мы потестим.
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|1.73, Аноним (73), 17:41, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> В меню приложений реализован круглый значок с аватаром пользователя (ранее значок был квадратным);
Я джва года ждал кружок вместо рамочки!
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|1.104, Аноним (101), 18:46, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тему чуток подкрутили, стало немного посимпатичней. Но все равно жуть жуткая. Плюс огромные пустые пространства при крошечных кнопочках никуда не делись. главное меню - ну апофеоз школьного кедо-дизайна. Открываешь его - а тебе херня на пол экрана с двумя пунктами мелким шрифтом. Ужас. Короче, как было нагромождением кнопок, контролов и прочей требутни с миллионом настроек ради настроек, но без дружелюбного интерфейса. Печаль, в общем.
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