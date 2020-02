Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.18

2.8 , Аноним ( 8 ), 16:17, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Вообще не поглядывают. Полно банальных детских болячек, которых нет на винде очень давно. Даже там где тупо скопировать надо, они делают всё наоборот.

2.9 , Аноним ( 9 ), 16:17, 11/02/2020 Все тырят активно всё с линукса - рабочие столы и т.п.

Почему бы и линуксоидам не подсматривать.

Это ни хорошо и ни плохо.

3.105 , Аноним84701 ( ok ), 18:49, 11/02/2020 > Все тырят активно всё с линукса - рабочие столы и т.п. Это да! А некоторые еще и сначала машину времени для этого угоняют!

https://www.os2world.com/wiki/images/d/dd/W4Desktop-001.png (ни разу не линукс)

https://en.wikipedia.org/wiki/File:HP-HP9000-735-99-Workstation_02.jpg (тоже ни разу не линукс)

http://www.vtwm.org/samples/solowoniuk.jpg (тут вроде линукс, но

> vtwm - Virtually "Tom's Window Manager"

> *

> * 27-Oct-87 Thomas E. LaStrange File created

> * 10-Oct-90 David M. Sternlicht Storing saved colors on root

2.11 , Аноним ( 11 ), 16:18, 11/02/2020 А тот факт что они в KDE появились раньше даже проекта десяточки — вас не беспокоит?

3.14 , рппп ( ? ), 16:20, 11/02/2020 сказки и пруфов нет и не будет.

Пусть тырят у кого угодно, лишь бы все было удобно и стабильно.

Пусть тырят у кого угодно, лишь бы все было удобно и стабильно.

4.68 , Аноним ( 11 ), 17:37, 11/02/2020 Безусловно, просто врать нехорошо.

4.83 , andrey ( ?? ), 17:59, 11/02/2020 Можно взять win7 любой редакции и kubuntu 14.04

Сравнить все это с win10 - там и будут пруфы.

Все это можно проделать в Virtualbox займет 30мин... вот и все сказки.

4.103 , заминированный тапок ( ? ), 18:46, 11/02/2020 Windows 10 - Дата выхода: 29 июля 2015 г.

KDE 5 - Дата выхода: 15 июля 2014 г. вот и живи теперь с этим

3.53 , iPony129412 ( ? ), 17:22, 11/02/2020 > А тот факт что они в KDE появились раньше даже проекта десяточки Чего появилось?

4.102 , arthi ( ok ), 18:45, 11/02/2020 Рабочие столы. Их в компизе крутили тогда сто лет назад и это не считалось в линуксе чем-то вау и ваще. А потом сперли из линя в другие ОС и это резко стало вау и ваще как мы без этого жили. Мне как были не нужны раб. столы так и остались. Одного вполне хватает. Но знаю людей которым нужно.

2.79 , Аноним ( 79 ), 17:55, 11/02/2020 >Кто бы что ни говорил, но разработчики КДЕ периодически поглядывают в десяточку. Смайлики (даже их хоткей), панелька уведомлений, сами уведомления, круглый аватар - все это оттуда. И нет, я не сказал, что это плохо или хорошо. Я просто констатирую факт. KDE 3 скопировали интерфейс с самой лучшей версии винды и получился самая удобная СРС для Линукса, на это надо было остановиться, но они продолжили копировать и получилась Плазма.

2.106 , заминированный тапок ( ? ), 18:49, 11/02/2020 >Кто бы что ни говорил, но разработчики КДЕ периодически поглядывают в десяточку. Смайлики (даже их хоткей), панелька уведомлений, сами уведомления, круглый аватар - все это оттуда. И нет, я не сказал, что это плохо или хорошо. Я просто констатирую факт. единственный факт, который ты констатируешь - это факт твоего полного невежества