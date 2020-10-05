Представлены сервис идентификации MyKDE и механизм запуска KDE при помощи systemd

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|3.15, Аноним (15), 15:33, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Он же в бубен стучит, ритуальный танец пляшет, богу Поттеру молится, чтоб тот ему на Rust переписал.
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|1.10, eRIC (ok), 13:49, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Опять старый топорный метод на новый топорный метод. Может все таки надо было в сторону SSO типа Keycloak, FreeIPA, OpenIAM и т.п. смотреть
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|1.16, Аноним (16), 15:33, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> PHP-надстройки над OpenLDAP
> Python с использованием фреймворка Django, Django-OAuth-Toolkit
Шо то, шо это. Ей богу, лучше бы уже Go или Rust
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|1.17, Аноним (17), 15:39, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Не смотрел на кеды со времен 4 версии. Лучше бы не смотрел вообще. Композит падает. Профили в konsole сохраняются не полностью и только раза с 10 удалось установит размер в 132х25 и это на 5.19 с копейками и далеко не все. Баг на баге багом погоняет - я вообще не понимаю как в таком удручающем состоянии вообще релизят. Теперь же, с полной уверенностью могу заявить, что кеды извращение почище гнома будет. А темы со сползающими барам... психологическая травма на всю жизнь. Гном не торт - в гробу я видел ваши кеды!
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|3.25, Денис (??), 16:55, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Не смотрел на кеды со времен 4 версии
Аналогично.
akonadi уже на 20 секунд не фризят систему?
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|2.21, jfdbngh (?), 16:45, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Гном хоть и упоротый местами, но впечатления сырого поделия, как кеды, не производит. Вполне можно работать за ним целый день и DE не будет мозолить глаза своими причудами.
Не хотелось бы навлекать на себя гнев кедерастов-дуалбутчиков.
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|3.24, Денис (??), 16:54, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что GNOME простая среда. Хороший софт должен быть простым, а не как в винде.
Я бы еще предложил LXDE, но падуч и у openbox/xfwm свои причуды.
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|4.31, Аноним (31), 17:27, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Потому что GNOME простая среда. Хороший софт должен быть простым, а не
> как в винде.
Вы путаете простоту с обрезанностью и бедностью функционала.
> Я бы еще предложил LXDE, но падуч и у openbox/xfwm свои причуды.
Это LXDE то падуч, да на фоне гномощели он просто эталон стабильности, в гноме даже комбинацию специальную запилили, чтобы сессию обновлять быстро, когда что-то затупило.
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|4.33, Канал лицензии BSD. (?), 17:31, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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GNOME 3 - урезанный интерфейс для тачскрина. Хотя мне не известно ни одного планшета, смартфона с ним. Gnome 2 и форк его MATE удобнее для десктопов.
KDE 5 перегружен и и просто блевотный. KDE 3 и форк его TDE Trinity в сто раз удобнее.
Так что в этой Холи Вори нет победивших.
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|5.40, Аноним (40), 17:42, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> GNOME 3 - урезанный интерфейс для тачскрина. Хотя мне не известно ни
> одного планшета, смартфона с ним.
Я подозреваю, что даже разрабам гнома "не известно" ни одного планшета или смартфона с ним.
На самом деле, если посмотреть на современную макось, то становится понятно почему современный гном такой убогий и чем вдохновляются его разрабы, хотя та же новая 11ая макось на вид гораздо лучше выглядит.
>Gnome 2 и форк его MATE удобнее для десктопов.
Согласен, хотя я пользую крысу, она более кастомизируема под мои хотелки.
> KDE 5 перегружен и и просто блевотный.
Согласен, только блевотный вид лечится темами, благо можно из блевотного плоскоквадратного с куцей палитрой запилить старые ламповые темы с нормальной палитрой, округлостями, выпуклостями и тенями.
>KDE 3 и форк его TDE Trinity в сто раз удобнее.
Спорно, в наше время оно выглядит всё же игрушечно как-то, на вид более ляповатый, чем WinXP, но на вкус и цвет...
> Так что в этой Холи Вори нет победивших.
А кедерастам и гномосекам нет цели побеждать, им главное участвовать в этом нескончаемом рагнарёке.
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|2.23, Денис (??), 16:52, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Профили в konsole сохраняются не полностью и только раза с 10 удалось установит размер в 132х25
Возможно, потому что открыты другие экземпляры konsole.
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|2.34, Аноним (31), 17:32, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Не смотрел на кеды со времен 4 версии. Лучше бы не смотрел
> вообще. Композит падает. Профили в konsole сохраняются не полностью и только
> раза с 10 удалось установит размер в 132х25 и это на
> 5.19 с копейками и далеко не все. Баг на баге багом
> погоняет - я вообще не понимаю как в таком удручающем состоянии
> вообще релизят. Теперь же, с полной уверенностью могу заявить, что кеды
> извращение почище гнома будет. А темы со сползающими барам... психологическая травма
> на всю жизнь. Гном не торт - в гробу я
> видел ваши кеды!
Зато кеды на старте жрут меньше, в отличие от гнома, и кастомизируются и в хвост и в гриву, но то что они текут и сегфолтят на рандомном железе, так это, видимо по философии кедоразрабов и ничего страшного, у кедерастов ведь как, главное чтобы работало на железе у разрабов, а если у вас не так, то это вы ССЗБ, а не божественные кеды косячат, такое эталонное УМВР помноженное на ЧСВ. А минусуют просто тупые фанатики и кедосектанты, это типа как рачисты-манжаристы, только среди DE, ничего нельзя плохого сказать, только хорошее, такая вот северная корея среди сред.
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|2.30, Аноним (-), 17:24, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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противоречия в этих фразах видят только слабоумные иксперты опеннета
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|3.38, Денис (??), 17:41, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так никто и не спорит, что Python современный. Научитесь видеть немного дальше первого впечатления.
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|4.41, Аноним (-), 17:53, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну донесите до убогих, в чем же тогда суть вашего корневого сообщения?
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|6.43, Аноним (-), 18:07, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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это никак не следует из вашего корневого комментария, он составлен по типовой схеме демонстрации противоречий, которых в случае употребленных вами фраз нет, так что первый ответ по-прежнему актуален
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|1.28, Аноним (28), 17:10, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Текущий скрипт требует для любого подобного изменения редактирования кода, а systemd предоставляет готовые средства для адаптации под свои нужды
Ну-ка, ну-ка, а не расскажут ли поцтеринги, что за такая "адаптация", и что там в системде редактировать надо для этого.
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|2.39, Аноним (39), 17:41, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну я к примеру выставляю PLASMA_USE_QT_SCALING=1 чтобы значки в 4к в трее мелкими не были. Сейчас я для этого редактирую десктоп-файл плазмы, а это не тру. А прописать окружение в юните системд будет наверное правильнее.
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|3.45, Аноним (28), 18:17, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И чем редактирование одного файла отличается от такого же редактирования в другом файле?! Религией?
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|1.29, Аноним (29), 17:24, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>В качестве причины создания нового сервиса отмечается завязка identity.kde.org >устаревшие технологии,
>очень большие задержки перед завершением регистрации (до 30 секунд), >неэффективное масштабирование групп
>слишком топорные меры
Зато теперь будет
>MyKDE написан на языке Python
>с использованием фреймворка Django и модуля Django-OAuth-Toolkit.
>Для хранения учётных записей применяется MySQL.
Кккомбо из мегабыстрых решений, зато не устаревшее, и стильно-модно-молодёжное.
Суть новости: очередной "устаревший", недостаточно смузихлёбный, велосипед, заменяют на более удовлетворяющий по шкале смузи.
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|2.32, Аноним (-), 17:27, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Кккомбо из мегабыстрых решений, зато не устаревшее, и стильно-модно-молодёжное.
причем тут смузи, идиот, это нормальные продакш-решени с приемлемой скоростью работы, эффективные в разработке и обслуживании
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|1.37, Аноним (39), 17:36, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Запуск через системд? Звучит отлично,когда нужно стартануть плазму с определенной переменной окружения.
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