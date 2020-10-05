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Представлены сервис идентификации MyKDE и механизм запуска KDE при помощи systemd

05.10.2020 12:50

Введён в строй сервис идентификации MyKDE, призванный унифицировать вход пользователей на различные сайты проекта KDE. MyKDE пришёл на смену системе единого входа identity.kde.org, которая была реализована в форме простой PHP-надстройки над OpenLDAP. В качестве причины создания нового сервиса отмечается завязка identity.kde.org на устаревшие технологии, которые мешают обновлению некоторых других систем KDE, а также такие проблемы, как трудоёмкий ручной процесс удаления учётных записей, очень большие задержки перед завершением регистрации (до 30 секунд), неэффективное масштабирование групп, слишком топорные меры против спама.

MyKDE написан на языке Python с использованием фреймворка Django и модуля Django-OAuth-Toolkit. Для хранения учётных записей применяется MySQL. Код MyKDE является ответвлением от системы Blender ID, распространяемой под лицензией GPLv3.0. Кроме организации входа в MyKDE также реализована поддержка публичных профилей, позволяющих при желании пользователя сделать видимыми для других участников некоторые сведения о себе, такие как ФИО, аватар, список проектов и ссылки на социальные сети и личный сайт.

В настоящее время система идентификации MyKDE уже может использоваться для подключения к KDE Wiki и вскоре будет адаптирована для входа на другие сайты проекта. Существующие учётные записи identity.kde.org, а также информация о привязках к группам, будут автоматически перенесены в момент первого входа пользователя через MyKDE. Регистрация новых учётных записей на время миграции отключена, но пользователь может зарегистрироваться на старом сайте identity.kde.org и он будет перенесён при входе через MyKDE. После окончания периода миграции неперенесённые учётные записи будут заморожены.


Дополнительно можно отметить реализацию опционального механизма, позволяющего запускать рабочий стол KDE Plasma при помощи systemd. Отмечается, что применение systemd позволяет решить проблемы с настройкой процесса запуска - штатный скрипт инициализации включает жёстко определённые параметры работы, не допускающие варьирования. Например, нет возможности запустить krunner с другими переменными окружения, управлять выделением системных ресурсов, добавить собственный скрипт, выполняемый в случае перезапуска оболочки, или вывести начальный диалог настройки после загрузки kwin, но до запуска Plasma. Текущий скрипт требует для любого подобного изменения редактирования кода, а systemd предоставляет готовые средства для адаптации под свои нужды, как для разработчиков дистрибутивов, так и для конечных пользователей.

Для запуска под управлением systemd подготовлен целевой файл plasma-workspace.target и набор сервисов для запуска различных подсистем KDE. Поддержка старого механизма автозапуска (/etc/xdg/autostart or ~/.config/autostart) сохранена без изменений, благодаря применению механизма автоматической генерации сервисов, появившегося в systemd 246 (на основании файлов .desktop автоматически создаются соответствующие сервисы systemd). Реализованный код планируют включить в состав выпуска KDE Plasma 5.21. По умолчанию будет сохранён старый скрипт, но в будущем, после тестирования и анализа отзывов, не исключается его активации по умолчанию. Для перехода к запуску на базе systemd и просмотра состояния загрузки можно использовать команды: 


   kwriteconfig5 --file startkderc --group General --key systemdBoot true
   systemctl --user status plasma-plasmashell.service


  1. Главная ссылка к новости (https://carlschwan.eu/2020/10/...)
  2. OpenNews: GNOME адаптирован для управления через systemd
  3. OpenNews: Проект KDE завершил первую фазу миграции на GitLab
  4. OpenNews: Выпуск KDE Neon на базе Ubuntu 20.04
  5. OpenNews: Выпуск приложений KDE 20.08
  6. OpenNews: Тестирование рабочего стола KDE Plasma 5.20
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53834-kde
Ключевые слова: kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 13:25, 05/10/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –6 +/
     
  • 1.3, Ковид20 (?), 13:36, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Мукде?
     
     
  • 2.44, VINRARUS (ok), 18:08, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    МууууууууууууууууууууууууууууКДЕ!
     

  • 1.4, BSD_Cucks_BTFO (?), 13:37, 05/10/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
     
  • 2.8, Хохол (?), 13:43, 05/10/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.9, Dzen Python (ok), 13:49, 05/10/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.5, Google (?), 13:41, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Они гуглить не умюет уже много подобных систем открытых.
     
  • 1.6, Fracta1L (ok), 13:43, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Жаль, что придётся до 5.21 ждать запуск через systemd
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 15:04, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Погоди, но ведь системдя на дырявой сишечке! OH SHI~
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 15:33, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Он же в бубен стучит, ритуальный танец пляшет, богу Поттеру молится, чтоб тот ему на Rust переписал.
     
     
  • 4.22, Денис (??), 16:49, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В расте бэкдоры.
     
     
  • 5.27, Аноним (15), 17:10, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ему важнее, чтоб без сишных дыреней.
     

  • 1.7, InuYasha (??), 13:43, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отказались от LDAP? Странности какие.
     
  • 1.10, eRIC (ok), 13:49, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Опять старый топорный метод на новый топорный метод. Может все таки надо было в сторону SSO типа Keycloak, FreeIPA, OpenIAM и т.п. смотреть
     
     
  • 2.12, Google (?), 14:30, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для них это о сложно, голов не вари!
     

  • 1.11, Аноним (11), 13:56, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > OAuth

    Соболезную.

     
     
  • 2.13, Google (?), 14:31, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И хипстерский JWT
     

  • 1.16, Аноним (16), 15:33, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > PHP-надстройки над OpenLDAP
    > Python с использованием фреймворка Django, Django-OAuth-Toolkit

    Шо то, шо это. Ей богу, лучше бы уже Go или Rust

     
     
  • 2.20, Аноним (-), 16:44, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    лучше бы ты помолчал, за умного сошел бы
     

  • 1.17, Аноним (17), 15:39, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Не смотрел на кеды со времен 4 версии. Лучше бы не смотрел вообще. Композит падает. Профили в konsole сохраняются не полностью и только раза с 10 удалось установит размер в 132х25 и это на 5.19 с копейками и далеко не все. Баг на баге багом погоняет - я вообще не понимаю как в таком удручающем состоянии вообще релизят. Теперь же, с полной уверенностью могу заявить, что кеды извращение почище гнома будет. А темы со сползающими барам... психологическая травма на всю жизнь. Гном не торт -  в гробу я видел ваши кеды!
     
     
  • 2.18, TimoteoCirkla (?), 16:18, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зря не смотрел.

    И нет, не падает плазма. Остальное притянуто за уши.

     
  • 2.19, Александр (??), 16:20, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да тебе сказки надо для детей писать. Талантище пропадает
     
     
  • 3.25, Денис (??), 16:55, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Не смотрел на кеды со времен 4 версии

    Аналогично.

    akonadi уже на 20 секунд не фризят систему?

     
  • 2.21, jfdbngh (?), 16:45, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гном хоть и упоротый местами, но впечатления сырого поделия, как кеды, не производит. Вполне можно работать за ним целый день и DE не будет мозолить глаза своими причудами.
    Не хотелось бы навлекать на себя гнев кедерастов-дуалбутчиков.
     
     
  • 3.24, Денис (??), 16:54, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что GNOME простая среда. Хороший софт должен быть простым, а не как в винде.
    Я бы еще предложил LXDE, но падуч и у openbox/xfwm свои причуды.
     
     
  • 4.31, Аноним (31), 17:27, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потому что GNOME простая среда. Хороший софт должен быть простым, а не
    > как в винде.

    Вы путаете простоту с обрезанностью и бедностью функционала.
    > Я бы еще предложил LXDE, но падуч и у openbox/xfwm свои причуды.

    Это LXDE то падуч, да на фоне гномощели он просто эталон стабильности, в гноме даже комбинацию специальную запилили, чтобы сессию обновлять быстро, когда что-то затупило.


     
  • 4.33, Канал лицензии BSD. (?), 17:31, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GNOME 3 - урезанный интерфейс для тачскрина. Хотя мне не известно ни одного планшета, смартфона с ним. Gnome 2 и форк его MATE удобнее для десктопов.
    KDE 5 перегружен и и просто блевотный. KDE 3 и форк его TDE Trinity в сто раз удобнее.
    Так что в этой Холи Вори нет победивших.
     
     
  • 5.40, Аноним (40), 17:42, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > GNOME 3 - урезанный интерфейс для тачскрина. Хотя мне не известно ни
    > одного планшета, смартфона с ним.

    Я подозреваю, что даже разрабам гнома "не известно" ни одного планшета или смартфона с ним.
    На самом деле, если посмотреть на современную макось, то становится понятно почему современный гном такой убогий и чем вдохновляются его разрабы, хотя та же новая 11ая макось на вид гораздо лучше выглядит.
    >Gnome 2 и форк его MATE удобнее для десктопов.

    Согласен, хотя я пользую крысу, она более кастомизируема под мои хотелки.
    > KDE 5 перегружен и и просто блевотный.

    Согласен, только блевотный вид лечится темами, благо можно из блевотного плоскоквадратного с куцей палитрой запилить старые ламповые темы с нормальной палитрой, округлостями, выпуклостями и тенями.
    >KDE 3 и форк его TDE Trinity в сто раз удобнее.

    Спорно, в наше время оно выглядит всё же игрушечно как-то, на вид более ляповатый, чем WinXP, но на вкус и цвет...
    > Так что в этой Холи Вори нет победивших.

    А кедерастам и гномосекам нет цели побеждать, им главное участвовать в этом нескончаемом рагнарёке.

     
  • 2.23, Денис (??), 16:52, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Профили в konsole сохраняются не полностью и только раза с 10 удалось установит размер в 132х25

    Возможно, потому что открыты другие экземпляры konsole.

     
  • 2.34, Аноним (31), 17:32, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Не смотрел на кеды со времен 4 версии. Лучше бы не смотрел
    > вообще. Композит падает. Профили в konsole сохраняются не полностью и только
    > раза с 10 удалось установит размер в 132х25 и это на
    > 5.19 с копейками и далеко не все. Баг на баге багом
    > погоняет - я вообще не понимаю как в таком удручающем состоянии
    > вообще релизят. Теперь же, с полной уверенностью могу заявить, что кеды
    > извращение почище гнома будет. А темы со сползающими барам... психологическая травма
    > на всю жизнь. Гном не торт -  в гробу я
    > видел ваши кеды!

    Зато кеды на старте жрут меньше, в отличие от гнома, и кастомизируются и в хвост и в гриву, но то что они текут и сегфолтят на рандомном железе, так это, видимо по философии кедоразрабов и ничего страшного, у кедерастов ведь как, главное чтобы работало на железе у разрабов, а если у вас не так, то это вы ССЗБ, а не божественные кеды косячат, такое эталонное УМВР помноженное на ЧСВ. А минусуют просто тупые фанатики и кедосектанты, это типа как рачисты-манжаристы, только среди DE, ничего нельзя плохого сказать, только хорошее, такая вот северная корея среди сред.

     

  • 1.26, Денис (??), 16:58, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Отвязка от устаревших технологий
    > MyKDE написан на языке Python
     
     
  • 2.30, Аноним (-), 17:24, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    противоречия в этих фразах видят только слабоумные иксперты опеннета
     
     
  • 3.38, Денис (??), 17:41, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так никто и не спорит, что Python современный. Научитесь видеть немного дальше первого впечатления.
     
     
  • 4.41, Аноним (-), 17:53, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну донесите до убогих, в чем же тогда суть вашего корневого сообщения?
     
     
  • 5.42, Денис (??), 17:58, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Python#Недостатки
     
     
  • 6.43, Аноним (-), 18:07, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это никак не следует из вашего корневого комментария, он составлен по типовой схеме демонстрации противоречий, которых в случае употребленных вами фраз нет, так что первый ответ по-прежнему актуален
     

  • 1.28, Аноним (28), 17:10, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Текущий скрипт требует для любого подобного изменения редактирования кода, а systemd предоставляет готовые средства для адаптации под свои нужды

    Ну-ка, ну-ка, а не расскажут ли поцтеринги, что за такая "адаптация", и что там в системде редактировать надо для этого.

     
     
  • 2.39, Аноним (39), 17:41, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну я к примеру выставляю PLASMA_USE_QT_SCALING=1 чтобы значки в 4к в трее мелкими не были. Сейчас я для этого редактирую десктоп-файл плазмы, а это не тру. А прописать окружение в юните системд будет наверное правильнее.
     
     
  • 3.45, Аноним (28), 18:17, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чем редактирование одного файла отличается от такого же редактирования в другом файле?! Религией?
     

  • 1.29, Аноним (29), 17:24, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >В качестве причины создания нового сервиса отмечается завязка identity.kde.org >устаревшие технологии,
    >очень большие задержки перед завершением регистрации (до 30 секунд), >неэффективное масштабирование групп
    >слишком топорные меры

    Зато теперь будет
    >MyKDE написан на языке Python
    >с использованием фреймворка Django и модуля Django-OAuth-Toolkit.
    >Для хранения учётных записей применяется MySQL.

    Кккомбо из мегабыстрых решений, зато не устаревшее, и стильно-модно-молодёжное.

    Суть новости: очередной "устаревший", недостаточно смузихлёбный, велосипед, заменяют на более удовлетворяющий по шкале смузи.

     
     
  • 2.32, Аноним (-), 17:27, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Кккомбо из мегабыстрых решений, зато не устаревшее, и стильно-модно-молодёжное.

    причем тут смузи, идиот, это нормальные продакш-решени с приемлемой скоростью работы, эффективные в разработке и обслуживании

     

  • 1.35, Канал лицензии BSD. (?), 17:32, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да что уж там, сразу сканер радужной оболочки
     
  • 1.36, Канал лицензии BSD. (?), 17:35, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чем эта система идентификации принципиально отличается от той же на Вин 10? Только своей "открытостью"?
     
  • 1.37, Аноним (39), 17:36, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Запуск через системд? Звучит отлично,когда нужно стартануть плазму с определенной переменной окружения.
     

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