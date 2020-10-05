Представлены сервис идентификации MyKDE и механизм запуска KDE при помощи systemd

2.18 , TimoteoCirkla ( ? ), 16:18, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Зря не смотрел. И нет, не падает плазма. Остальное притянуто за уши.

2.19 , Александр ( ?? ), 16:20, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да тебе сказки надо для детей писать. Талантище пропадает

3.25 , Денис ( ?? ), 16:55, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Не смотрел на кеды со времен 4 версии Аналогично. akonadi уже на 20 секунд не фризят систему?

2.21 , jfdbngh ( ? ), 16:45, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Гном хоть и упоротый местами, но впечатления сырого поделия, как кеды, не производит. Вполне можно работать за ним целый день и DE не будет мозолить глаза своими причудами.

Не хотелось бы навлекать на себя гнев кедерастов-дуалбутчиков.

3.24 , Денис ( ?? ), 16:54, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что GNOME простая среда. Хороший софт должен быть простым, а не как в винде.

Я бы еще предложил LXDE, но падуч и у openbox/xfwm свои причуды.

4.31 , Аноним ( 31 ), 17:27, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Потому что GNOME простая среда. Хороший софт должен быть простым, а не

> как в винде. Вы путаете простоту с обрезанностью и бедностью функционала.

> Я бы еще предложил LXDE, но падуч и у openbox/xfwm свои причуды. Это LXDE то падуч, да на фоне гномощели он просто эталон стабильности, в гноме даже комбинацию специальную запилили, чтобы сессию обновлять быстро, когда что-то затупило.

4.33 , Канал лицензии BSD. ( ? ), 17:31, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – GNOME 3 - урезанный интерфейс для тачскрина. Хотя мне не известно ни одного планшета, смартфона с ним. Gnome 2 и форк его MATE удобнее для десктопов.

KDE 5 перегружен и и просто блевотный. KDE 3 и форк его TDE Trinity в сто раз удобнее.

Так что в этой Холи Вори нет победивших.

5.40 , Аноним ( 40 ), 17:42, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > GNOME 3 - урезанный интерфейс для тачскрина. Хотя мне не известно ни

> одного планшета, смартфона с ним. Я подозреваю, что даже разрабам гнома "не известно" ни одного планшета или смартфона с ним.

На самом деле, если посмотреть на современную макось, то становится понятно почему современный гном такой убогий и чем вдохновляются его разрабы, хотя та же новая 11ая макось на вид гораздо лучше выглядит.

>Gnome 2 и форк его MATE удобнее для десктопов. Согласен, хотя я пользую крысу, она более кастомизируема под мои хотелки.

> KDE 5 перегружен и и просто блевотный. Согласен, только блевотный вид лечится темами, благо можно из блевотного плоскоквадратного с куцей палитрой запилить старые ламповые темы с нормальной палитрой, округлостями, выпуклостями и тенями.

>KDE 3 и форк его TDE Trinity в сто раз удобнее. Спорно, в наше время оно выглядит всё же игрушечно как-то, на вид более ляповатый, чем WinXP, но на вкус и цвет...

> Так что в этой Холи Вори нет победивших. А кедерастам и гномосекам нет цели побеждать, им главное участвовать в этом нескончаемом рагнарёке. 2.23 , Денис ( ?? ), 16:52, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Профили в konsole сохраняются не полностью и только раза с 10 удалось установит размер в 132х25 Возможно, потому что открыты другие экземпляры konsole.

2.34 , Аноним ( 31 ), 17:32, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Не смотрел на кеды со времен 4 версии. Лучше бы не смотрел

> вообще. Композит падает. Профили в konsole сохраняются не полностью и только

> раза с 10 удалось установит размер в 132х25 и это на

> 5.19 с копейками и далеко не все. Баг на баге багом

> погоняет - я вообще не понимаю как в таком удручающем состоянии

> вообще релизят. Теперь же, с полной уверенностью могу заявить, что кеды

> извращение почище гнома будет. А темы со сползающими барам... психологическая травма

> на всю жизнь. Гном не торт - в гробу я

> видел ваши кеды! Зато кеды на старте жрут меньше, в отличие от гнома, и кастомизируются и в хвост и в гриву, но то что они текут и сегфолтят на рандомном железе, так это, видимо по философии кедоразрабов и ничего страшного, у кедерастов ведь как, главное чтобы работало на железе у разрабов, а если у вас не так, то это вы ССЗБ, а не божественные кеды косячат, такое эталонное УМВР помноженное на ЧСВ. А минусуют просто тупые фанатики и кедосектанты, это типа как рачисты-манжаристы, только среди DE, ничего нельзя плохого сказать, только хорошее, такая вот северная корея среди сред.

