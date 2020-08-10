The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск KDE Neon на базе Ubuntu 20.04

10.08.2020 22:23

Разработчики проекта KDE Neon, в рамках которого формируются Live-сборки с актуальными версиями программ и компонентов KDE, опубликовали стабильную сборку на базе LTS-выпуска Ubuntu 20.04. Предложено несколько вариантов сборок KDE Neon: User Edition на базе последних стабильных релизов KDE, Developer Edition Git Stable на базе кода из beta- и stable- веток Git-репозитория KDE и Developer Edition Git Unstable на базе находящихся в разработке веток из Git.

Напомним, что проект KDE neon создан Джонатаном Ридделом (Jonathan Riddell), смещённым с поста лидера дистрибутива Kubuntu, с целью предоставления возможности установки свежих версий программ и компонентов KDE. Сборки и связанные с ними репозитории обновляются сразу после выхода релизов KDE, без необходимости ожидания появления новых версий в репозиториях дистрибутивов. В инфраструктуре проекта задействован сервер непрерывной интеграции Jenkins, который периодически сканирует содержимое серверов на предмет появления новых релизов. При выявлении новых компонентов стартует специальный сборочный контейнер на базе Docker, в котором оперативно формируется обновление пакетов.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.neon.kde.org/inde...)
  2. OpenNews: В основные нестабильные сборки KDE Neon Developer Edition добавлена поддержка Wayland
  3. OpenNews: Возможно, скомпрометировано одно из зеркал проекта KDE neon
  4. OpenNews: Первая LTS-сборка дистрибутива KDE neon User Edition
  5. OpenNews: Ошибка в настройке репозитория KDE Neon могла привести к подмене пакетов
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 20.04 LTS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53526-neon
Ключевые слова: neon, kde, ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Gannet (ok), 22:33, 10/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Лучше бы пакеты собрали.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:07, 10/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Как вы себе это представляете? Оно и так едва работает из-за багов (но при этом и исправления тоже свежие). За последний год у меня возникло очень, очень много претензий к софту и его качеству. Я не знаю, в чём дело, но такого низкого качества опенсорса никогда не было.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 23:12, 10/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зато БЕСПЛАТНО!
     
  • 3.8, Минона (ok), 00:09, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это все цыфродрочеры виноваты
     
  • 3.10, Эник (?), 00:57, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чушь собачья.
     
  • 2.6, Odalist (?), 23:24, 10/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Лучше бы пакеты собрали.

    Сейчас придет мой парень Фрактал и едко тебе ответит за КДЕ! Может даже поколотит тебя.

     

  • 1.5, Аноним (5), 23:22, 10/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А тем временем вышла Mageia 8 Beta 1 https://blog.mageia.org/en/2020/08/07/more-progress-for-mageia-8-beta-1-is-ava
     
  • 1.7, Дихлофос (?), 23:34, 10/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кто-нибудь пользуется таким COMPIZ-Fusion?
    https://habrastorage.org/getpro/habr/post_images/460/24f/a37/46024fa37d43eba19
     
     
  • 2.9, Фотошоп лучше (?), 00:56, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже лет 10, как редко кто пользуется, а настройка вообще мозгодробительна... Вот на 8.04 было просто
     
     
  • 3.11, Дихлофос (?), 01:29, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    жаль, мне нравился этот проект
     
  • 2.12, Аноним (12), 01:33, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В некоторых дистрах идет из коробки. По моему в той же Магее.
     

  • 1.13, Кайф (?), 02:26, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Покойся с миром KDE(
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру