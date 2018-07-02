Релиз дистрибутива Ubuntu 20.04 LTS

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|1.2, Аноним (2), 20:48, 23/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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По списку изменений кажется, что в каноникале провели масштабную работу, а на самом деле из этого списка чисто каноникалское только про нескучную тему GTK.
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|2.3, Аноним (3), 20:51, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Компоновка нескучных обоев и тем гтк в один согласованный образ это на самом деле более тяжкий труд, чем принято считать. Ну и копирайты они наверно всё же перебивают, или пакеты с чужим брендингом тянут?
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|3.18, бублички (?), 21:12, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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слямзить пакеты из Debian ustable (Sid) - тяжкий труд, да! я без всяких Canonical много лет это делаю (backporting), когда мне вдуг в stable (или old stable) приспичит собрать свежую Samba или что-либо ещё, в чём нуждаются мои клиенты без полного обновления OS
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|4.31, Аноним (31), 21:32, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вот узнают твои клиенты про докер. Сразу не будет у тебя клиентов больше.
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|5.46, бублички (?), 21:46, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А вот узнают твои клиенты про докер. Сразу не будет у тебя
> клиентов больше.
докер = от всех случаев? вы крайне наивны если взаправду так размышляете. дырявые контейнеры с устаревшими версиями библиотек и софта - это ваши клиенты с Docker
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|5.51, бублички (?), 21:55, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и потом, Samba (в моём примере) в Docker? хотел бы посмотреть на извращенца
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|6.63, Аноним (31), 22:17, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Самые развратные команды докера специально для тебя.
docker run -d -p 137:137/udp -p 138:138/udp -p 139:139 -p 445:445 -p 445:445/udp --hostname 'filer' -v /mnt/store/smb:/share/folder elswork/samba -u "your_username:your_password" -s "FileShare:/share/folder:rw:your_username"
Ух, даже возбудился.
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|1.5, Аноним (5), 20:54, 23/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Линукс это 110500 копий велосипеда... а велосипед один. И вот поэтому не тягаться ему с корпорациями... нужен велосипед!
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|3.13, Аноним (13), 21:07, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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не обязательно пробовать Fecal Fescue, чтобы понять, что это.
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|3.43, Аноним (43), 21:44, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Каждые пару минут alt+f2 r enter. Удалил ubuntu-dock и стало легче - теперь каждые 10 минут
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|4.50, Аноним (31), 21:53, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А на вейленде нельзя гном так перезагрузить. Вот они и не переходят на него по умолчанию.
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|1.7, Аноним (13), 20:57, 23/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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- переработана тема оформления
- новый интерфейс для смены темы оформления
- сокращены задержки во время перемещения мыши
- добавлена новая заставка
- убрана пиктограмма Amazon
как обычно...
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|2.38, eugener (ok), 21:39, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже две недели установлено на домашнем компе и двух ноутах. Удивительно стабильный релиз, если при переходе на 18.04 действительно были нюансы, то тут всё просто отлично.
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|2.23, Аноним (23), 21:21, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для "свидетелей вяленда" есть отдельная сессия (+200МБ к жору оперативки).
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|2.24, Аноним (24), 21:23, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Есть, просто по умолчанию запускается иксовая сессия (ибо 20.04 - это LTS выпуск. В 19.10 по умолчанию запускалась Wayland-сессия). В GDM легко можно поменять сессию на Wayland
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|3.27, Аноним (31), 21:27, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В 12.04 тоже было легко поменять сессию. Только вот не буду показывать пальцем соседний дистрибутив уже давно на вейленде.
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|2.29, Аноним (29), 21:29, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На самом деле есть. Есть чудо-протокол. Нет адекватных реализаций. И не может быть, потому что в чудо-протоколе отсутствуют необходимые многим возможности. Рады бы, да реализовывать нечего.
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|1.26, Аноним (26), 21:27, 23/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ждем конца лета и первого корректирующего обновления, чтобы оценить!
А вообще, каноникал молодцы, столько оптимизаций в гном завезли!
А ведь до каноникла этим просто никто не занимался!
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|2.32, Аноним (29), 21:32, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> каноникал молодцы, столько оптимизаций в гном завезли!
Из г можно сделать конфету, но это будет конфета из г.
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|3.39, Sluggard (ok), 21:39, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот это как раз вряд ли — там же гном, с его заголовками окон, шириной в ладонь. :)
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|1.34, Аноним (-), 21:36, 23/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Тут выяснилось, что не каждая usb 3.0 плата может работать с ядром, а может и не только usb 3.0. Китайские usb платы, мало извевных производителей как-то несовместимы с ядром. Я таких китайских производителей usb 3.0 знаю двух одна плата у меня о другой написано в интернете, симптомы одинаковые. Ядро в лог загрузки пишет одинаковые ошибки. А китайских производителей не мало. Когда исправят не извесно. Писать об этом не хочу на английском, я его не знаю.
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|2.36, Аноним (-), 21:39, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А исправят? Тоже не извесно. А могут исправить тоже мне неизвесно.
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|3.44, Аноним (-), 21:45, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На китайском только за деньги номе яндекс кашелька дать? Pаплатиш напишу на китайском.
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|4.47, Аноним (-), 21:47, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А за дополнительную плату и здесь лучше буду вчитыватся в свои с лова, чтобы и на русском писать без ошибок и описок.
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|2.41, Аноним (-), 21:42, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я пока и извещаю как волонтёр о проблеме USB, основная операционая система у меня Windows. У видел наисал. Не больше.
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|2.53, Аноним (53), 21:57, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вероятно, это имя пользователя и на Рабочем столе – ярлык домашней директории.
В открытом окошке Firefox видно залогиненного в YouTube пользователя. Фотография похожа на женскую. Это может быть Лола или девушка, работающая на компьютере под юзером lola.
Отвечая на ваш вопрос: скорее всего в этой директории обычное содержимое /home/lola/.
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|2.57, бублички (?), 22:01, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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пользователь lola (домашняя директория /home/lola) не смогла сделать все необходимые скриншоты. ей на помочь пришёл пользователь eoan
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|1.49, Аноним (53), 21:51, 23/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А кто-нибудь может рассказать про родительский контроль добавленный? Как оно тут? Нормальное? Что можно заблокировать? Если какие-то подписки/фильтры для вэба?
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|1.52, Vlad (??), 21:56, 23/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как юзер, жду когда можно будет как в винде изменить ползунком скорость прокрутки колесом мыши, а вот HiDPI - для меня первая причина почему я не могу на десктопе и ноутбуке юзаться убунтой.
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|1.59, Аноним (59), 22:07, 23/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему не пишут про то, как обновиться на это дело? Для фряхи вот всегда пишут...
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|2.61, Аноним (31), 22:12, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что до первого сервис пака не надо на это обновляться.
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