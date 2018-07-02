Релиз дистрибутива Ubuntu 20.04 LTS

Состоялся релиз дистрибутива Ubuntu 20.04 "Focal Fossa", который отнесён к категории выпусков с длительным сроком поддержки (LTS), обновления для которых формируются в течение 5 лет до апреля 2025 года. Установочные и загрузочные образы созданы для Ubuntu, Ubuntu Server, Lubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio, Xubuntu и UbuntuKylin (редакция для Китая). Основные изменения: Рабочий стол обновлён до выпуска GNOME 3.36, в котором появился режим "не беспокоить" для временного скрытия новых уведомлений, добавлено отдельное приложение для управления дополнениями к GNOME Shell, модернизировано оформление интерфейсов входа в систему и разблокирования экрана, переработано большинство системных диалогов, появилась функция запуска приложений с использованием дискретного GPU на системах с гибридной графикой, в обзорном режиме реализована возможность переименования каталогов с приложениями, в мастер начальной настройки добавлена опция включения системы родительского контроля и т.п.

Переработана предлагаемая по умолчанию тема оформления Yaru, в которой помимо ранее доступных тёмного (тёмные заголовки, тёмный фон и тёмные элементы управления) и светлого (тёмные заголовки, светлый фон и светлые элементы управления) режимов, появится третий полностью светлый вариант. Предложено новое оформление системного меню и меню приложений. Добавлены новые пиктограммы каталогов, которые оптимизированы для отображении на светлом и тёмном фоне. Реализован новый интерфейс для смены вариантов темы оформления.

Проведена оптимизация производительности GNOME Shell и оконного менеджера. Снижена нагрузка на процессор и сокращены задержки во время отрисовки анимации при манипуляции с окнами, при перемещении мыши и при открытии обзорного режима.

Добавлена поддержка 10-разрядной глубины цвета.

Для X11 реализована поддержка дробного масштабирования, которая ранее была доступна только при использовании Wayland. Указанная возможность позволяет подобрать оптимальный размер элементов на экранах с высокой плотностью пикселей (HiDPI), например, можно увеличить выводимые элементы интерфейса не в 2 раза, а в 1.5.

Добавлена новая заставка, показываемая при загрузке.

Убрана пиктограмма для быстрой навигации по интернет-магазину Amazon.

Ядро Linux обновлено до выпуска 5.4. Как и в осеннем выпуске для сжатия ядра и начального загрузочного образа initramf применяется алгоритм LZ4, позволивший сократить время загрузки за счёт более быстрой распаковки данных. Из заметных изменений по сравнению с ядром 4.15, использованным в Ubuntu 18.04 LTS, упоминается поддержка CPU AMD Rome, GPU Radeon RX Vega M и Navi, SoC Qualcomm Snapdragon 845, платформ Intel Cannon Lake, плат Raspberry Pi 2B, 3B, 3A+, 3B+, CM3, CM3+ и 4B, значительные улучшения в области управления энергопотреблением, улучшение поддержки USB 3.2 и Type-C, новый API для монтирования, интерфейс io_uring, pidfd и поддержка AMD SEV (Secure Encrypted Virtualization) в KVM.

Обновлены системные компоненты и средства для разработки: Glibc 2.31, BlueZ 5.53, OpenJDK 11, rustc 1.41, GCC 9.3, Python 3.8.2, ruby 2.7.0, Ruby on Rails 5.2.3, php 7.4, perl 5.30, go 1.13.

Обновлены пользовательские и графические приложения: Mesa 20.0, Qt 5.12.8, PulseAudio 14.0-pre, Firefox 75.0, Thunderbird 68.7.0, LibreOffice 6.4.2, GIMP 2.10.18, VLC 3.0.9.

Обновлены приложения для серверов и виртуализации: QEMU 4.2, libvirt 6.0, Bind 9.16, HAProxy 2.0, OpenSSH 8.2 (c поддержкой токенов двухфакторной аутентификации FIDO/U2F и возможностью размещения настроек в /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf). В Apache httpd активирована поддержка TLSv1.3.

Добавлена поддержка VPN WireGuard.

Демон синхронизации точного времени chrony обновлён до версии 3.5 и дополнительно изолирован от системы через подключение фильтра системных вызовов.

Продолжено развитие экспериментальной возможности установки на корневой раздел с ZFS. Реализация ZFSonLinux обновлена до выпуска 0.8.3 с поддержкой шифрования, горячего извлечения устройств, командой "zpool trim", ускорением работы команд "scrub" и "resilver". Для управления ZFS развивается демон zsys, позволяющий запускать несколько параллельных систем с ZFS на одном компьютере, автоматизирующий создание снапшотов и управляющий разнесением системных и изменяемых в процессе пользовательского сеанса данных. В разных снапшотах можно содержать разные состояния системы и переключаться между ними. Например, в случае проблем после установки обновлений можно будет вернуться к старому стабильному состоянию, выбрав прошлый снапшот. Снапшоты также могут быть использованы для прозрачного автоматического создания резервных копий пользовательских данных.

По сравнению с прошлым LTS-релизом Snap Store заменил собой Ubuntu Software в качестве интерфейса, применяемого по умолчанию для поиска и установки обычных и snap пакетов.

Прекращена сборка пакетов для архитектуры i386. Для продолжения работы устаревших программ, остающихся только в 32-разрядном виде или требующих 32-разрядных библиотек, предусмотрена сборка и поставка отдельного набора 32-разрядных пакетов с библиотеками.

В системе netplan.io, применяемой для хранения настроек сетевых интерфейсов, добавлена поддержка настройки виртуальных сетевых устройств SR-IOV, GSM-модемов (через бэкенд NetworkManager), параметров WiFi (bssid/band/channel). Также появилась возможность установки опции ipv6-address-generation для NetworkManager и emit-lldp для networkd.

В базовую поставку добавлен Python 3.8, а пакеты с Python 2.7 перемещены в репозиторий universe и не поставляются по умолчанию. Остающиеся в дистрибутиве пакеты, завязанные на Python 2.7, переделаны для использования интерпретатора /usr/bin/python2. Файл /usr/bin/python теперь не устанавливается по умолчанию (для создания /usr/bin/python, привязанного к Python 3, требуется установить пакет python-is-python3).

По умолчанию для всех поддерживаемых архитектур предложен iso-образ Ubuntu Server с инсталлятором Subiquity, выполняющим установку в Live-режиме. Subiquity поддерживает такие операции, как разбивка дисков, выбор языка и раскладки клавиатуры, создание пользователей, настройку сетевого соединения, настройку RAID, LVM, VLAN и агрегирование сетевых интерфейсов. Из новых возможностей отмечается режим автоматизированной установки по JSON-профилю и возможность установки загрузчика сразу на несколько дисков (чтобы можно было загрузиться с любого в случае повреждения загрузчика). Кроме того, внесены исправления для упрощения использования шифрования, установки на multipath-диски, повышения надёжности использования дисков с уже установленными другими системами.







В Kubuntu предложен рабочий стол KDE Plasma 5.18, набор приложений KDE Applications 19.12.3 и фреймворк Qt 5.12.5. По умолчанию задействован музыкальный проигрыватель Elisa 19.12.3, который заменил собой Cantata. Обновлены latte-dock 0.9.10, KDEConnect 1.4.0, Krita 4.2.9, Kdevelop 5.5.0. Прекращена поддержка приложений KDE4 и Qt4. Из базовой поставки исключён KDE PIM, который теперь следует устанавливать из репозитория. Предложен экспериментальный сеанс на базе Wayland (после установки пакета plasma-workspace-wayland появляется опциональный пункт "Plasma (Wayland)" на экране входа).

Ubuntu MATE 20.04: Рабочий стол MATE обновлён до версии 1.24. Добавлен интерфейс для обновления прошивок, использующий fwupd. Из поставки удалены Compiz и Compton. Обеспечен показ эскизов окон в панели, интерфейсе переключения задач (Alt-Tab) и переключателе рабочих столов. Предложен новый апплет для вывода уведомлений. В качестве почтового клиента вместо Thunderbird задействован Evolution. При установке проприетарных драйверов NVIDIA, которые можно выбрать в инсталляторе, предложен апплет для переключения между разными GPU в системах с гибридной графикой (NVIDIA Optimus).

Ubuntu Budgie: По умолчанию задействован апплет с меню приложений Stylish и собственный апплет для управления сетевыми настройками. Добавлен интерфейс для быстрого переключения раскладок рабочего стола (Budgie, Classic Ubuntu Budgie, Ubuntu Budgie, Cupertino, The One и Redmond). В основной состав включены приложения GNOME Firmware и GNOME Drawing. Улучшена интеграция с GNOME 3.36. Рабочий стол Budgie обновлён до версии 10.5.1. Добавлены настройки сглаживания и хинтинга шрифтов. По умолчанию отключён апплет с системным лотком (из-за проблем при работе). Апплеты адаптированы для экранов HiDPI.

Ubuntu Studio: В Ubuntu Studio Controls разделены настройки Jack Master, дополнительных устройств и прослоек к PulseAudio. Обновлены RaySession 0.8.3, Audacity 2.3.3, Hydrogen 1.0.0-beta2, Carla 2.1-RC2, Blender 2.82, KDEnlive 19.12.3, Krita 4.2.9, GIMP 2.10.18, Ardour 5.12.0, Scribus 1.5.5, Darktable 2.6.3, Pitivi 0.999, Inkscape 0.92.4, OBS Studio 25.0.3, MyPaint 2.0.0, Rawtherapee 5.8.

В Xubuntu отмечено появление тёмной темы оформления. Проведена унификация оформления интерфейсов приложений, установленных из deb-пакетов, snap и flatpak. Из базового состава исключён пакет apt-offline, требующий для работы Python 2, а также пакет pidgin-libnotify. Обновлены версии приложений Xfce 4.14.

Lubuntu 20.04 стал первым LTS-релизом, предлагающим по умолчанию графическое окружение LXQt (поставляется выпуск 0.14.1) вместо LXDE. Для управления установокой приложений задействован Discover Software Center 5.18.4.

Сформирована сборка Ubuntu с рабочим столом Deepin. Проект пока является неофициальной редакцией Ubuntu, но разработчики дистрибутива ведут переговоры с компанией Canonical о включение UbuntuDDE в состав официальных дистрибутивов Ubuntu.



