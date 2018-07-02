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Релиз дистрибутива Ubuntu 20.04 LTS

23.04.2020 20:45

Состоялся релиз дистрибутива Ubuntu 20.04 "Focal Fossa", который отнесён к категории выпусков с длительным сроком поддержки (LTS), обновления для которых формируются в течение 5 лет до апреля 2025 года. Установочные и загрузочные образы созданы для Ubuntu, Ubuntu Server, Lubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio, Xubuntu и UbuntuKylin (редакция для Китая).

Основные изменения:

  • Рабочий стол обновлён до выпуска GNOME 3.36, в котором появился режим "не беспокоить" для временного скрытия новых уведомлений, добавлено отдельное приложение для управления дополнениями к GNOME Shell, модернизировано оформление интерфейсов входа в систему и разблокирования экрана, переработано большинство системных диалогов, появилась функция запуска приложений с использованием дискретного GPU на системах с гибридной графикой, в обзорном режиме реализована возможность переименования каталогов с приложениями, в мастер начальной настройки добавлена опция включения системы родительского контроля и т.п.
  • Переработана предлагаемая по умолчанию тема оформления Yaru, в которой помимо ранее доступных тёмного (тёмные заголовки, тёмный фон и тёмные элементы управления) и светлого (тёмные заголовки, светлый фон и светлые элементы управления) режимов, появится третий полностью светлый вариант. Предложено новое оформление системного меню и меню приложений. Добавлены новые пиктограммы каталогов, которые оптимизированы для отображении на светлом и тёмном фоне.

    Реализован новый интерфейс для смены вариантов темы оформления.

  • Проведена оптимизация производительности GNOME Shell и оконного менеджера. Снижена нагрузка на процессор и сокращены задержки во время отрисовки анимации при манипуляции с окнами, при перемещении мыши и при открытии обзорного режима.
  • Добавлена поддержка 10-разрядной глубины цвета.
  • Для X11 реализована поддержка дробного масштабирования, которая ранее была доступна только при использовании Wayland. Указанная возможность позволяет подобрать оптимальный размер элементов на экранах с высокой плотностью пикселей (HiDPI), например, можно увеличить выводимые элементы интерфейса не в 2 раза, а в 1.5.
  • Добавлена новая заставка, показываемая при загрузке.
  • Убрана пиктограмма для быстрой навигации по интернет-магазину Amazon.
  • Ядро Linux обновлено до выпуска 5.4. Как и в осеннем выпуске для сжатия ядра и начального загрузочного образа initramf применяется алгоритм LZ4, позволивший сократить время загрузки за счёт более быстрой распаковки данных. Из заметных изменений по сравнению с ядром 4.15, использованным в Ubuntu 18.04 LTS, упоминается поддержка CPU AMD Rome, GPU Radeon RX Vega M и Navi, SoC Qualcomm Snapdragon 845, платформ Intel Cannon Lake, плат Raspberry Pi 2B, 3B, 3A+, 3B+, CM3, CM3+ и 4B, значительные улучшения в области управления энергопотреблением, улучшение поддержки USB 3.2 и Type-C, новый API для монтирования, интерфейс io_uring, pidfd и поддержка AMD SEV (Secure Encrypted Virtualization) в KVM.
  • Обновлены системные компоненты и средства для разработки: Glibc 2.31, BlueZ 5.53, OpenJDK 11, rustc 1.41, GCC 9.3, Python 3.8.2, ruby 2.7.0, Ruby on Rails 5.2.3, php 7.4, perl 5.30, go 1.13.
  • Обновлены пользовательские и графические приложения: Mesa 20.0, Qt 5.12.8, PulseAudio 14.0-pre, Firefox 75.0, Thunderbird 68.7.0, LibreOffice 6.4.2, GIMP 2.10.18, VLC 3.0.9.
  • Обновлены приложения для серверов и виртуализации: QEMU 4.2, libvirt 6.0, Bind 9.16, HAProxy 2.0, OpenSSH 8.2 (c поддержкой токенов двухфакторной аутентификации FIDO/U2F и возможностью размещения настроек в /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf). В Apache httpd активирована поддержка TLSv1.3.
  • Добавлена поддержка VPN WireGuard.
  • Демон синхронизации точного времени chrony обновлён до версии 3.5 и дополнительно изолирован от системы через подключение фильтра системных вызовов.
  • Продолжено развитие экспериментальной возможности установки на корневой раздел с ZFS. Реализация ZFSonLinux обновлена до выпуска 0.8.3 с поддержкой шифрования, горячего извлечения устройств, командой "zpool trim", ускорением работы команд "scrub" и "resilver". Для управления ZFS развивается демон zsys, позволяющий запускать несколько параллельных систем с ZFS на одном компьютере, автоматизирующий создание снапшотов и управляющий разнесением системных и изменяемых в процессе пользовательского сеанса данных. В разных снапшотах можно содержать разные состояния системы и переключаться между ними. Например, в случае проблем после установки обновлений можно будет вернуться к старому стабильному состоянию, выбрав прошлый снапшот. Снапшоты также могут быть использованы для прозрачного автоматического создания резервных копий пользовательских данных.
  • По сравнению с прошлым LTS-релизом Snap Store заменил собой Ubuntu Software в качестве интерфейса, применяемого по умолчанию для поиска и установки обычных и snap пакетов.
  • Прекращена сборка пакетов для архитектуры i386. Для продолжения работы устаревших программ, остающихся только в 32-разрядном виде или требующих 32-разрядных библиотек, предусмотрена сборка и поставка отдельного набора 32-разрядных пакетов с библиотеками.
  • В системе netplan.io, применяемой для хранения настроек сетевых интерфейсов, добавлена поддержка настройки виртуальных сетевых устройств SR-IOV, GSM-модемов (через бэкенд NetworkManager), параметров WiFi (bssid/band/channel). Также появилась возможность установки опции ipv6-address-generation для NetworkManager и emit-lldp для networkd.
  • В базовую поставку добавлен Python 3.8, а пакеты с Python 2.7 перемещены в репозиторий universe и не поставляются по умолчанию. Остающиеся в дистрибутиве пакеты, завязанные на Python 2.7, переделаны для использования интерпретатора /usr/bin/python2. Файл /usr/bin/python теперь не устанавливается по умолчанию (для создания /usr/bin/python, привязанного к Python 3, требуется установить пакет python-is-python3).
  • По умолчанию для всех поддерживаемых архитектур предложен iso-образ Ubuntu Server с инсталлятором Subiquity, выполняющим установку в Live-режиме. Subiquity поддерживает такие операции, как разбивка дисков, выбор языка и раскладки клавиатуры, создание пользователей, настройку сетевого соединения, настройку RAID, LVM, VLAN и агрегирование сетевых интерфейсов. Из новых возможностей отмечается режим автоматизированной установки по JSON-профилю и возможность установки загрузчика сразу на несколько дисков (чтобы можно было загрузиться с любого в случае повреждения загрузчика). Кроме того, внесены исправления для упрощения использования шифрования, установки на multipath-диски, повышения надёжности использования дисков с уже установленными другими системами.


  • В Kubuntu предложен рабочий стол KDE Plasma 5.18, набор приложений KDE Applications 19.12.3 и фреймворк Qt 5.12.5. По умолчанию задействован музыкальный проигрыватель Elisa 19.12.3, который заменил собой Cantata. Обновлены latte-dock 0.9.10, KDEConnect 1.4.0, Krita 4.2.9, Kdevelop 5.5.0. Прекращена поддержка приложений KDE4 и Qt4. Из базовой поставки исключён KDE PIM, который теперь следует устанавливать из репозитория. Предложен экспериментальный сеанс на базе Wayland (после установки пакета plasma-workspace-wayland появляется опциональный пункт "Plasma (Wayland)" на экране входа).
  • Ubuntu MATE 20.04: Рабочий стол MATE обновлён до версии 1.24. Добавлен интерфейс для обновления прошивок, использующий fwupd. Из поставки удалены Compiz и Compton. Обеспечен показ эскизов окон в панели, интерфейсе переключения задач (Alt-Tab) и переключателе рабочих столов. Предложен новый апплет для вывода уведомлений. В качестве почтового клиента вместо Thunderbird задействован Evolution. При установке проприетарных драйверов NVIDIA, которые можно выбрать в инсталляторе, предложен апплет для переключения между разными GPU в системах с гибридной графикой (NVIDIA Optimus).
  • Ubuntu Budgie: По умолчанию задействован апплет с меню приложений Stylish и собственный апплет для управления сетевыми настройками. Добавлен интерфейс для быстрого переключения раскладок рабочего стола (Budgie, Classic Ubuntu Budgie, Ubuntu Budgie, Cupertino, The One и Redmond). В основной состав включены приложения GNOME Firmware и GNOME Drawing. Улучшена интеграция с GNOME 3.36. Рабочий стол Budgie обновлён до версии 10.5.1. Добавлены настройки сглаживания и хинтинга шрифтов. По умолчанию отключён апплет с системным лотком (из-за проблем при работе). Апплеты адаптированы для экранов HiDPI.
  • Ubuntu Studio: В Ubuntu Studio Controls разделены настройки Jack Master, дополнительных устройств и прослоек к PulseAudio. Обновлены RaySession 0.8.3, Audacity 2.3.3, Hydrogen 1.0.0-beta2, Carla 2.1-RC2, Blender 2.82, KDEnlive 19.12.3, Krita 4.2.9, GIMP 2.10.18, Ardour 5.12.0, Scribus 1.5.5, Darktable 2.6.3, Pitivi 0.999, Inkscape 0.92.4, OBS Studio 25.0.3, MyPaint 2.0.0, Rawtherapee 5.8.
  • В Xubuntu отмечено появление тёмной темы оформления. Проведена унификация оформления интерфейсов приложений, установленных из deb-пакетов, snap и flatpak. Из базового состава исключён пакет apt-offline, требующий для работы Python 2, а также пакет pidgin-libnotify. Обновлены версии приложений Xfce 4.14.
  • Lubuntu 20.04 стал первым LTS-релизом, предлагающим по умолчанию графическое окружение LXQt (поставляется выпуск 0.14.1) вместо LXDE. Для управления установокой приложений задействован Discover Software Center 5.18.4.
  • Сформирована сборка Ubuntu с рабочим столом Deepin. Проект пока является неофициальной редакцией Ubuntu, но разработчики дистрибутива ведут переговоры с компанией Canonical о включение UbuntuDDE в состав официальных дистрибутивов Ubuntu.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 18.04 LTS
  3. OpenNews: Выпуск Ubuntu 18.04.4 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux
  4. OpenNews: Canonical планирует поменять тему оформления в Ubuntu 20.04
  5. OpenNews: Обновлены планы по поставке 32-разрядных библиотек в Ubuntu 20.04
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu 19.10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52791-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (61) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 20:48, 23/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    По списку изменений кажется, что в каноникале провели масштабную работу, а на самом деле из этого списка чисто каноникалское только про нескучную тему GTK.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 20:51, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Компоновка нескучных обоев и тем гтк в один согласованный образ это на самом деле более тяжкий труд, чем принято считать. Ну и копирайты они наверно всё же перебивают, или пакеты с чужим брендингом тянут?
     
     
  • 3.18, бублички (?), 21:12, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    слямзить пакеты из Debian ustable (Sid) - тяжкий труд, да! я без всяких Canonical много лет это делаю (backporting), когда мне вдуг в stable (или old stable) приспичит собрать свежую Samba или что-либо ещё, в чём нуждаются мои клиенты без полного обновления OS
     
     
  • 4.31, Аноним (31), 21:32, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот узнают твои клиенты про докер. Сразу не будет у тебя клиентов больше.
     
     
  • 5.46, бублички (?), 21:46, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А вот узнают твои клиенты про докер. Сразу не будет у тебя
    > клиентов больше.

    докер = от всех случаев? вы крайне наивны если взаправду так размышляете. дырявые контейнеры с устаревшими версиями библиотек и софта - это ваши клиенты с Docker

     
  • 5.51, бублички (?), 21:55, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и потом, Samba (в моём примере) в Docker? хотел бы посмотреть на извращенца
     
     
  • 6.63, Аноним (31), 22:17, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самые развратные команды докера специально для тебя.

    docker run -d -p 137:137/udp -p 138:138/udp -p 139:139 -p 445:445 -p 445:445/udp --hostname 'filer' -v /mnt/store/smb:/share/folder  elswork/samba -u "your_username:your_password" -s "FileShare:/share/folder:rw:your_username"

    Ух, даже возбудился.

     

  • 1.4, DrukV (?), 20:53, 23/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Сегодня кстати тоже зарелизилась Fedora 32 (неофициально пока). Финальный билд можно скачать уже тут (https://dl.fedoraproject.org/pub/alt/stage/32_RC-1.6/Workstation/x86_64/iso/Fe)
     
  • 1.5, Аноним (5), 20:54, 23/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Линукс это 110500 копий велосипеда... а велосипед один. И вот поэтому не тягаться ему с корпорациями... нужен велосипед!
     
  • 1.6, Антошка (??), 20:56, 23/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    О божечьки опять этот лагающий гном.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 21:00, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    попробуй 3.36, а потом пиши
     
     
  • 3.10, Антошка (??), 21:02, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Боюсь пачкать руки, простите.
     
     
  • 4.14, DrukV (?), 21:08, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну тогда и молчи в свою марлевую повязку.
     
  • 3.13, Аноним (13), 21:07, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    не обязательно пробовать Fecal Fescue, чтобы понять, что это.
     
  • 3.20, Аномномномнимус (?), 21:14, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а потом пищи
     
  • 3.43, Аноним (43), 21:44, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каждые пару минут alt+f2 r enter. Удалил ubuntu-dock и стало легче - теперь каждые 10 минут
     
     
  • 4.50, Аноним (31), 21:53, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А на вейленде нельзя гном так перезагрузить. Вот они и не переходят на него по умолчанию.
     
  • 4.60, Суп из потрошков (?), 22:08, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, что же вы? Каждую пару секунд же. И бсоды, постоянные бсоды.
     

  • 1.7, Аноним (13), 20:57, 23/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    - переработана тема оформления
    - новый интерфейс для смены темы оформления
    - сокращены задержки во время перемещения мыши
    - добавлена новая заставка
    - убрана пиктограмма Amazon

    как обычно...

     
  • 1.11, Антошка (??), 21:05, 23/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Почему у дистрибутива название "Fecal" ? С чем это связано?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 21:10, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меня как любителя убунту это Настрраживает
     
  • 2.19, Аноним (31), 21:13, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что после Eoan Ermine идет Focal Fossa.
     

  • 1.12, Аноним (12), 21:06, 23/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А теперь спустимся в комменты и узнаем мнения экспертов.
     
  • 1.15, Аноним (16), 21:08, 23/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Обновляйтесь только после выпуска первых исправлений
     
     
  • 2.28, Аноним (31), 21:29, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно только в конце июля выйдет. И то если карантин не продлят.
     
  • 2.38, eugener (ok), 21:39, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже две недели установлено на домашнем компе и двух ноутах. Удивительно стабильный релиз, если при переходе на 18.04 действительно были нюансы, то тут всё просто отлично.
     

  • 1.17, Аноним (31), 21:10, 23/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Уж 20.04, а Вейленда все нет.
     
     
  • 2.22, mikhailnov (ok), 21:20, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это так неожиданно!
     
  • 2.23, Аноним (23), 21:21, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для "свидетелей вяленда" есть отдельная сессия (+200МБ к жору оперативки).
     
  • 2.24, Аноним (24), 21:23, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть, просто по умолчанию запускается иксовая сессия (ибо 20.04 - это LTS выпуск. В 19.10 по умолчанию запускалась Wayland-сессия). В GDM легко можно поменять сессию на Wayland
     
     
  • 3.27, Аноним (31), 21:27, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 12.04 тоже было легко поменять сессию. Только вот не буду показывать пальцем соседний дистрибутив уже давно на вейленде.
     
  • 2.25, Аноним (25), 21:24, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что в LTS он не нужен
     
  • 2.29, Аноним (29), 21:29, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На самом деле есть. Есть чудо-протокол. Нет адекватных реализаций. И не может быть, потому что в чудо-протоколе отсутствуют необходимые многим возможности. Рады бы, да реализовывать нечего.
     

  • 1.21, mikhailnov (ok), 21:19, 23/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > PulseAudio 14.0-pre

    Судя по http://changelogs.ubuntu.com/changelogs/pool/main/p/pulseaudio/pulseaudio_13. , побежали впереди паровоза, обновили до пререлизной версии, но она не успела выйти к релизы 20.04, и вот теперь мучаются, исправления из git в большом количестве подтягивают.

     
  • 1.26, Аноним (26), 21:27, 23/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждем конца лета и первого корректирующего обновления, чтобы оценить!

    А вообще, каноникал молодцы, столько оптимизаций в гном завезли!

    А ведь до каноникла этим просто никто не занимался!

     
     
  • 2.32, Аноним (29), 21:32, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  каноникал молодцы, столько оптимизаций в гном завезли!

    Из г можно сделать конфету, но это будет конфета из г.

     
     
  • 3.33, Аноним (31), 21:34, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе больше по душе г. в виде г. горочкой? Не осуждаю.
     
  • 2.56, Аноним (-), 22:01, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше бы Unity пилили. Но их постоянно тянет то в партию, то г.
     

  • 1.30, Sluggard (ok), 21:31, 23/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Поздравляем убунтушников!
     
     
  • 2.35, Аноним (13), 21:36, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с очередными нескучными темами
     
     
  • 3.39, Sluggard (ok), 21:39, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот это как раз вряд ли — там же гном, с его заголовками окон, шириной в ладонь. :)
     

  • 1.34, Аноним (-), 21:36, 23/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Тут выяснилось, что не каждая usb 3.0 плата может работать с ядром, а может и не только usb 3.0. Китайские usb платы, мало извевных производителей как-то несовместимы с ядром. Я таких китайских производителей usb 3.0 знаю двух одна плата у меня о другой написано в интернете, симптомы одинаковые. Ядро в лог загрузки пишет одинаковые ошибки.  А китайских производителей не мало. Когда исправят не извесно. Писать об этом не хочу на английском, я его не знаю.
     
     
  • 2.36, Аноним (-), 21:39, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А исправят? Тоже не извесно. А могут исправить тоже мне неизвесно.
     
     
  • 3.40, Аноним (-), 21:40, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как минимум разрабочики ubuntu об этом знают.
     
  • 2.42, fontpath (?), 21:43, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пиши об этом на китайском.
     
     
  • 3.44, Аноним (-), 21:45, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На китайском только за деньги номе яндекс кашелька дать? Pаплатиш напишу на китайском.
     
     
  • 4.47, Аноним (-), 21:47, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А за дополнительную плату и здесь лучше буду вчитыватся в свои с лова, чтобы и на русском писать без ошибок и описок.
     
  • 4.64, Аноним (64), 22:24, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ты и русский-то не знаешь - за китайский тебе платить...
     
  • 3.48, Аноним (-), 21:50, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Много не надо, 2000 рублей достаточно.
     

  • 1.37, Суп из потрошков (?), 21:39, 23/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Упорнет лихорадит..
     
     
  • 2.41, Аноним (-), 21:42, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я пока и извещаю как волонтёр о проблеме USB, основная операционая система у меня Windows. У видел наисал. Не больше.
     
     
  • 3.62, Аноним (62), 22:14, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    http://billauer.co.il/blog/2019/07/via-vl805-superspeed-pcie-linux/
     

  • 1.45, Аноним (31), 21:45, 23/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати что находится в папке lola с первого скриншота?
     
     
  • 2.53, Аноним (53), 21:57, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вероятно, это имя пользователя и на Рабочем столе – ярлык домашней директории.
    В открытом окошке Firefox видно залогиненного в YouTube пользователя. Фотография похожа на женскую. Это может быть Лола или девушка, работающая на компьютере под юзером lola.

    Отвечая на ваш вопрос: скорее всего в этой директории обычное содержимое /home/lola/.

     
  • 2.57, бублички (?), 22:01, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пользователь lola (домашняя директория /home/lola) не смогла сделать все необходимые скриншоты. ей на помочь пришёл пользователь eoan
     
  • 2.58, Аномномномнимус (?), 22:02, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё то тебе лоли мерещатся
     

  • 1.49, Аноним (53), 21:51, 23/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А кто-нибудь может рассказать про родительский контроль добавленный? Как оно тут? Нормальное? Что можно заблокировать? Если какие-то подписки/фильтры для вэба?
     
  • 1.52, Vlad (??), 21:56, 23/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как юзер, жду когда можно будет как в винде изменить ползунком скорость прокрутки колесом мыши, а вот HiDPI - для меня первая причина почему я не могу на десктопе и ноутбуке юзаться убунтой.
     
  • 1.55, Аноним (55), 22:01, 23/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Использую эту убунту 2 недели и у меня все хорошо.
     
  • 1.59, Аноним (59), 22:07, 23/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему не пишут про то, как обновиться на это дело? Для фряхи вот всегда пишут...
     
     
  • 2.61, Аноним (31), 22:12, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что до первого сервис пака не надо на это обновляться.
     

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