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Бета-версия дистрибутива UbuntuDDE с рабочим столом Deepin

07.04.2020 18:50

Доступна тестовая версия дистрибутива UbuntuDDE, основанная на кодовой базе находящегося в разработке выпуска Ubuntu 20.04 LTS. Дистрибутив поставляется с графическим окружением DDE (Deepin Desktop Enveronment), которое является главной оболочкой дистрибутива Deepin, а также опционально предлагается в Manjaro. В отличие от Deepin Linux, в UbuntuDDE вместо каталога-магазина приложений Deepin поставляется Ubuntu Software Center (Snap Store, основанный на Gnome Software Center). Проект пока является неофициальной редакцией Ubuntu, но разработчики дистрибутива ведут переговоры с компанией Canonical о включение UbuntuDDE в состав официальных дистрибутивов Ubuntu. Размер iso-образа 2.6 ГБ.

Напомним, что компоненты рабочего стола Deepin разрабатываются с использованием языков C/C++ (Qt5) и Go. Ключевой особенностью является панель, которая поддерживает несколько режимов работы. В классическом режиме осуществляется более явное отделение открытых окон и предлагаемых для запуска приложений, отображается область системного лотка. Эффективный режим чем-то напоминает Unity, смешивая индикаторы запущенных программ, избранных приложений и управляющих апплетов (настройка громкости/яркости, подключенные накопители, часы, состояние сети и т.п.). Интерфейс запуска программ отображается на весь экран и предоставляет два режима - просмотр избранных приложений и навигация по каталогу установленных программ.



  1. Главная ссылка к новости (https://ubuntudde.com/...)
  2. OpenNews: Компания Huawei начала предустановку Deepin Linux на ноутбуки
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 15.11, развивающего собственное графическое окружение
  4. OpenNews: Бета-выпуск Ubuntu 20.04
Автор новости: Илья Махоун
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52690-ubuntudde
Ключевые слова: ubuntudde, ubuntu
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Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:58, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оно в вайланд не умеет и на сколько известно не планирует учиться. Но думаю этот DE получит широкое распространение в течении 2-4 лет, поскольку у комьюнити велик спрос на что-то новое, а эта возможно сможет ответить.  
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 19:06, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вейланд получит распространение? Я думаю, пока он получит распространение, ещё десяток окружений отомрут. Им нужно потратить деньги на видимость активности, они потратят.
     
     
  • 3.10, Аноним (7), 19:19, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Кстати, очень неприятно, что редхат активно вредит https://gitlab.freedesktop.org/xorg/driver/xf86-input-keyboard/-/commit/7e3669 и мейнтейнеры генту на подсосе (2020-04-03-deprecation-of-legacy-x11-input-drivers) -- драйвер клавиатуры ладно, а вот драйвер мыши из libinput и evdev никакущий. При Союзах за такое расстреливали.
     
     
  • 4.20, нах. (?), 19:58, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и мейнтейнеры генту на подсосе

    А что они могли бы сделать? Работа у них такая - апстрим паковать в ебилдах.
    А не форк делать каждый раз, как апстрим какую-нибудь пакость сделает. Что нынешний (и что все прошлые) апстримы xorg ни на что, кроме пакостить, не годятся, никто и не сомневается, но XFree86 умер, других иксов на этом глобусе нет и уже никогда не будет.

     
     
  • 5.26, DeerFriend (?), 20:30, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Генту можно пользовать без системды, через это им приходится делать несколько больше, чем просто апстрим перепаковывать.
     
  • 2.11, Аноним (11), 19:20, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Что оно не умеет в Вэйленде? Рисовать, работать, жить? Договаривайте, а не картавьте.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 19:55, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Похоже кто-то сегодня встал не с той ноги, вы что такой токсичный, знаете же о чем речь, говорите будто протокол отрисовки может служить для чего-то ещё
     

  • 1.2, Аноним (2), 18:58, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Брат третьего Гнома?
     
     
  • 2.14, Манок (?), 19:28, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На qt5?
     
     
  • 3.21, A.Stahl (ok), 20:04, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто о чём, а тулкитофоб о тулктиах.
     

  • 1.3, bunker203 (ok), 18:58, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужно больше убунту! Больше! Ещё хочу!
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 20:12, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Если говорить о "user friendly" дистрибутиве, то это Elementary.
    Её очень хорошо сопровождают, про обновления можно почитать на их блоге:
    https://blog.elementary.io
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 20:48, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В нем кое-чего не хватает. Поэтому - нет.
     

  • 1.4, Аноним (1), 19:03, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    multiple DPI не умеет, у ноуту не подключить внешний монитор с разными разрешениями не получится
     
  • 1.5, Аноним (5), 19:05, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Еще Минт с DDE запилить,  и ваще красота будет.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 19:07, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это нужно третьего разработчика нанимать, а это дорого.
     

  • 1.6, Аноним (8), 19:06, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Весь этот функционал есть в latte-dock.
     
  • 1.9, Любитель Монеточки (?), 19:08, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне кажется что название "Ubuntu_d" круче звучит, хотя я знаю что это название у многих вызовет пахабные ассоциации
     
  • 1.12, th3m3 (ok), 19:20, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И много этот Deepin жрёт со старта системы? Работая на C++ и Go.
     
     
  • 2.24, bunker203 (ok), 20:28, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1399 mb used в free -m
     

  • 1.13, Аноним (11), 19:27, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все и вся всё пытаются написать КДЕ. Жалкие потуги.
     
     
  • 2.28, Аноним (27), 20:49, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Достойная уважения деятельность.
     

  • 1.15, Аноним (15), 19:29, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Доживут до пенсии, поймут - что реализовали.

    Чё ш так сложно то. Джобс на простоте выехал и перфекционизме. А тут...

     
     
  • 2.23, Аноним (22), 20:18, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В этом и сложность. Тысячи людей, за большие зарплаты работают над ней:
    https://www.apple.com/ru/macos/what-is/
     

  • 1.16, Аноним (16), 19:45, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    UbuntuDDE с QuadBDE?
     
  • 1.17, arthi747 (ok), 19:46, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скачал, попробовал поставить. В конце установки -не удалось выполнить apt update и еще какая-то ругань на сиди-ром хотя ставил вообще с флехи. Вернулся на кубунту.
     
     
  • 2.25, Аноним (16), 20:29, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добро пожаловать в абанто-качество.
     
  • 2.29, Аноним (27), 20:50, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В sudo не смог?
     

  • 1.18, Аноним (18), 19:49, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Спасибо мы продолжим использовать это на арчике.
     
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