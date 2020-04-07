Бета-версия дистрибутива UbuntuDDE с рабочим столом Deepin

2.7 , Аноним ( 7 ), 19:06, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вейланд получит распространение? Я думаю, пока он получит распространение, ещё десяток окружений отомрут. Им нужно потратить деньги на видимость активности, они потратят.

3.10 , Аноним ( 7 ), 19:19, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Кстати, очень неприятно, что редхат активно вредит https://gitlab.freedesktop.org/xorg/driver/xf86-input-keyboard/-/commit/7e3669 и мейнтейнеры генту на подсосе (2020-04-03-deprecation-of-legacy-x11-input-drivers) -- драйвер клавиатуры ладно, а вот драйвер мыши из libinput и evdev никакущий. При Союзах за такое расстреливали.

4.20 , нах. ( ? ), 19:58, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > и мейнтейнеры генту на подсосе А что они могли бы сделать? Работа у них такая - апстрим паковать в ебилдах.

А не форк делать каждый раз, как апстрим какую-нибудь пакость сделает. Что нынешний (и что все прошлые) апстримы xorg ни на что, кроме пакостить, не годятся, никто и не сомневается, но XFree86 умер, других иксов на этом глобусе нет и уже никогда не будет. 5.26 , DeerFriend ( ? ), 20:30, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Генту можно пользовать без системды, через это им приходится делать несколько больше, чем просто апстрим перепаковывать.

2.11 , Аноним ( 11 ), 19:20, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Что оно не умеет в Вэйленде? Рисовать, работать, жить? Договаривайте, а не картавьте.

3.19 , Аноним ( 19 ), 19:55, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Похоже кто-то сегодня встал не с той ноги, вы что такой токсичный, знаете же о чем речь, говорите будто протокол отрисовки может служить для чего-то ещё

