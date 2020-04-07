Бета-версия дистрибутива UbuntuDDE с рабочим столом Deepin

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|1.1, Аноним (1), 18:58, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Оно в вайланд не умеет и на сколько известно не планирует учиться. Но думаю этот DE получит широкое распространение в течении 2-4 лет, поскольку у комьюнити велик спрос на что-то новое, а эта возможно сможет ответить.
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|2.7, Аноним (7), 19:06, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вейланд получит распространение? Я думаю, пока он получит распространение, ещё десяток окружений отомрут. Им нужно потратить деньги на видимость активности, они потратят.
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|4.20, нах. (?), 19:58, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> и мейнтейнеры генту на подсосе
А что они могли бы сделать? Работа у них такая - апстрим паковать в ебилдах.
А не форк делать каждый раз, как апстрим какую-нибудь пакость сделает. Что нынешний (и что все прошлые) апстримы xorg ни на что, кроме пакостить, не годятся, никто и не сомневается, но XFree86 умер, других иксов на этом глобусе нет и уже никогда не будет.
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|5.26, DeerFriend (?), 20:30, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Генту можно пользовать без системды, через это им приходится делать несколько больше, чем просто апстрим перепаковывать.
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|2.11, Аноним (11), 19:20, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Что оно не умеет в Вэйленде? Рисовать, работать, жить? Договаривайте, а не картавьте.
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|3.19, Аноним (19), 19:55, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Похоже кто-то сегодня встал не с той ноги, вы что такой токсичный, знаете же о чем речь, говорите будто протокол отрисовки может служить для чего-то ещё
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|1.4, Аноним (1), 19:03, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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multiple DPI не умеет, у ноуту не подключить внешний монитор с разными разрешениями не получится
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|1.15, Аноним (15), 19:29, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Доживут до пенсии, поймут - что реализовали.
Чё ш так сложно то. Джобс на простоте выехал и перфекционизме. А тут...
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|1.17, arthi747 (ok), 19:46, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Скачал, попробовал поставить. В конце установки -не удалось выполнить apt update и еще какая-то ругань на сиди-ром хотя ставил вообще с флехи. Вернулся на кубунту.
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