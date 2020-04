Бета-выпуск Ubuntu 20.04

Представлен бета-выпуск дистрибутива Ubuntu 20.04 "Focal Fossa", который ознаменовал полную заморозку пакетной базы и перешёл к итоговому тестированию и исправлению ошибок. Релиз, который отнесён к категории выпусков с длительным сроком поддержки (LTS), обновления для которых формируются в течение 5 лет, запланирован на 23 апреля. Готовые тестовые образы созданы для Ubuntu, Ubuntu Server, Lubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio, Xubuntu и UbuntuKylin (редакция для Китая). Основные изменения: Рабочий стол обновлён до выпуска GNOME 3.36. Переработана предлагаемая по умолчанию тема оформления Yaru, в которой помимо ранее доступных тёмного (тёмные заголовки, тёмный фон и тёмные элементы управления) и светлого (тёмные заголовки, светлый фон и светлые элементы управления) режимов, появится третий полностью светлый вариант. Предложено новое оформление системного меню и меню приложений. Добавлены новые пиктограммы каталогов, которые оптимизированы для отображении на светлом и тёмном фоне. Реализован новый интерфейс для смены вариантов темы оформления.

Проведена оптимизация производительности GNOME Shell и оконного менеджера. Снижена нагрузка на процессор и сокращены задержки во время отрисовки анимации при манипуляции с окнами, при перемещении мыши и при открытии обзорного режима.

Добавлена поддержка 10-разрядной глубины цвета.

Для X11 реализована поддержка дробного масштабирования, которая ранее была доступна только при использовании Wayland. Указанная возможность позволяет подобрать оптимальный размер элементов на экранах с высокой плотностью пикселей (HiDPI), например, можно увеличить выводимые элементы интерфейса не в 2 раза, а в 1.5.

Добавлена новая заставка, показываемая при загрузке.

Ядро Linux обновлено до выпуска 5.4. Как и в осеннем выпуске для сжатия ядра и начального загрузочного образа initramf применяется алгоритм LZ4, позволивший сократить время загрузки за счёт более быстрой распаковки данных.

Обновлены системные компоненты и средства для разработки: Glibc 2.31, BlueZ 5.53, OpenJDK 11, rustc 1.41, GCC 9.3, Python 3.8.2, ruby 2.7.0, Ruby on Rails 5.2.3, php 7.4, perl 5.30, go 1.13.

Обновлены пользовательские и графические приложения: Mesa 20.0, PulseAudio 14.0-pre, Firefox 74.0, Thunderbird 68.6.0, LibreOffice 6.4

Обновлены приложения для серверов и виртуализации: QEMU 4.2, libvirt 6.0, Bind 9.16, HAProxy 2.0, OpenSSH 8.2 (c поддержкой токенов двухфакторной аутентификации FIDO/U2F). В Apache httpd активирована поддержка TLSv1.3. Добавлена поддержка VPN WireGuard.

Демон синхронизации точного времени chrony обновлён до версии 3.5 и дополнительно изолирован от системы через подключение фильтра системных вызовов.

Продолжено развитие экспериментальной возможности установки на корневой раздел с ZFS. Реализация ZFSonLinux обновлена до выпуска 0.8.3 с поддержкой шифрования, горячего извлечения устройств, командой "zpool trim", ускорением работы команд "scrub" и "resilver". Для управления ZFS развивается демон zsys, позволяющий запускать несколько параллельных систем с ZFS на одном компьютере, автоматизирующий создание снапшотов и управляющий разнесением системных и изменяемых в процессе пользовательского сеанса данных. В разных снапшотах можно содержать разные состояния системы и переключаться между ними. Например, в случае проблем после установки обновлений можно будет вернуться к старому стабильному состоянию, выбрав прошлый снапшот. Снапшоты также могут быть использованы для прозрачного автоматического создания резервных копий пользовательских данных.

По сравнению с прошлым LTS-релизом Snap Store заменил собой Ubuntu-software в качестве инструмента, применяемого по умолчанию для поиска и установки обычных и snap пакетов.

Прекращена сборка пакетов для архитектуры i386. Для продолжения работы устаревших программ, остающихся только в 32-разрядном виде или требующих 32-разрядных библиотек, предусмотрена сборка и поставка отдельного набора 32-разрядных пакетов с библиотеками.

В Kubuntu предложен рабочий стол KDE Plasma 5.18, набор приложений KDE Applications 19.12.3 и фреймворк Qt 5.12.5. По умолчанию задействован музыкальный проигрыватель Elisa 19.12.3, который заменил собой Cantata. Обновлены latte-dock 0.9.10, KDEConnect 1.4.0, Krita 4.2.9, Kdevelop 5.5.0. Прекращена поддержка приложений KDE4 и Qt4. Предложен экспериментальный сеанс на базе Wayland (после установки пакета plasma-workspace-wayland появляется опциональный пункт "Plasma (Wayland)" на экране входа).

Ubuntu MATE 20.04: Рабочий стол MATE обновлён до версии 1.24. Добавлен интерфейс для обновления прошивок, использующий fwupd. Из поставки удалены Compiz и Compton. Обеспечен показ эскизов окон в панели, интерфейсе переключения задач (Alt-Tab) и переключателе рабочих столов. Предложен новый апплет для вывода уведомлений. В качестве почтового клиента вместо Thunderbird задействован Evolution. При установке проприетарных драйверов NVIDIA, которые можно выбрать в инсталляторе, предложен апплет для переключения между разными GPU в системах с гибридной графикой (NVIDIA Optimus).

Ubuntu Budgie: По умолчанию задействован апплет с меню приложений Stylish и собственный апплет для управления сетевыми настройками. Добавлен интерфейс для быстрого переключения раскладок рабочего стола (Budgie, Classic Ubuntu Budgie, Ubuntu Budgie, Cupertino, The One и Redmond). В основной состав включены приложения GNOME Firmware и GNOME Drawing. Улучшена интеграция с GNOME 3.36. Рабочий стол Budgie обновлён до версии 10.5.1. Добавлены настройки сглаживания и хинтинга шрифтов. По умолчанию отключён апплет с системным лотком (из-за проблем при работе). Апплеты адаптированы для экранов HiDPI.

Ubuntu Studio: В Ubuntu Studio Controls разделены настройки Jack Master, дополнительных устройств и прослоек к PulseAudio. Обновлены RaySession 0.8.3, Audacity 2.3.3, Hydrogen 1.0.0-beta2, Carla 2.1-RC2, Blender 2.82, KDEnlive 19.12.3, Krita 4.2.9, GIMP 2.10.18, Ardour 5.12.0, Scribus 1.5.5, Darktable 2.6.3, Pitivi 0.999, Inkscape 0.92.4, OBS Studio 25.0.3, MyPaint 2.0.0, Rawtherapee 5.8.

В Xubuntu отмечено появление тёмной темы оформления. В Lubuntu заметны только незначительные изменения и обновления.