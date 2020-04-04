Бета-выпуск Ubuntu 20.04

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|1.6, Аноним (7), 10:10, 04/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Не понятно там теперь вейленд по умолчанию или нет? Как то даже не упоминают этот вопрос больше.
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|2.11, zo0M (ok), 10:28, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в этой версии, по идее, должны были x-server по-умолчанию вернуть, так как релиз LTS.
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|3.18, iPony129412 (?), 11:00, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> должны были x-server по-умолчанию вернуть
В смысле вернуть.
С Ubuntu 18.04 дефолтом стоит иксо сеанс по умолчанию.
Всё для работы Wayland сеанса так же поставлено по умолчанию, но никак не запустится, если самому не выбрать с локскрина
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|4.19, zo0M (ok), 11:01, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> должны были x-server по-умолчанию вернуть
> В смысле вернуть.
> С Ubuntu 18.04 дефолтом стоит иксо сеанс по умолчанию.
> Всё для работы Wayland сеанса так же поставлено по умолчанию, но никак
> не запустится, если самому не выбрать с локскрина
в 19 был вяленый по-умолчанию
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|1.8, Аноним (8), 10:18, 04/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Основная минут 7 загружалась вчера на Пентиум 4 с 2 гигами в лифчик. Меню достаточно живенько открывается. 9-я бета Атля до сих пор с бледным экраном :)
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|1.10, Fracta1L (ok), 10:27, 04/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вчера установил в Витуалбокс Ubuntu 19.10. После ребута утилита обновления предложила накатить апдейты. Накатил, перезагрузился. На логин-скрине выбираю юзера, ввожу пароль, экран мигает и выбрасывает обратно на логин-скрин. Лучший десктопный дистрибутив, ахаха.
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|2.22, iPony129412 (?), 11:02, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наверно место закончилось. С обработкой этого в линуксах плохо.
А VirtualBox по умолчанию предлагает совсем мало.
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|1.12, Аноним (12), 10:34, 04/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Проведена оптимизация производительности GNOME Shell и оконного менеджера. Снижена нагрузка на процессор и сокращены задержки во время отрисовки анимации при манипуляции с окнами, при перемещении мыши и при открытии обзорного режима.
Уважение
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|1.26, iPony129412 (?), 11:06, 04/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> По сравнению с прошлым LTS-релизом Snap Store заменил собой Ubuntu-software в качестве инструмента, применяемого по умолчанию для поиска и установки обычных и snap пакетов.
👍 Новые технологии подвезли
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|1.27, и.о.К.О. (?), 11:07, 04/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А они уже исправили баг, с зависанием убунты на этапе загрузки если её запускать в виртуальной машине _без_ эмуляции видеокарты или эмуляцией минимального VGA адаптера (с 1-2мб памяти достаточных для текстмода)?
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|2.32, A.Stahl (ok), 11:37, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это такая ФС, а лучше Ext она тем, что ей можно хвалиться. И ещё она является аргументом в Linux-BSD сраче. Возможно у неё есть и какие-то иные преимущества, но об этом знают только специалисты по ФС, которых тут мало и вряд ли они будут отвечать на твой вопрос.
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|2.35, A.Stahl (ok), 11:59, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во-первых WireGuard нужен далеко не всем, а во-вторых я не вижу препятствий для бекпорта WireGuard в 5.4.
В-третьих, это Убунта и кому какое дело что они там творят?
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