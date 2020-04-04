The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Бета-выпуск Ubuntu 20.04

04.04.2020 09:59

Представлен бета-выпуск дистрибутива Ubuntu 20.04 "Focal Fossa", который ознаменовал полную заморозку пакетной базы и перешёл к итоговому тестированию и исправлению ошибок. Релиз, который отнесён к категории выпусков с длительным сроком поддержки (LTS), обновления для которых формируются в течение 5 лет, запланирован на 23 апреля. Готовые тестовые образы созданы для Ubuntu, Ubuntu Server, Lubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio, Xubuntu и UbuntuKylin (редакция для Китая).

Основные изменения:

  • Рабочий стол обновлён до выпуска GNOME 3.36. Переработана предлагаемая по умолчанию тема оформления Yaru, в которой помимо ранее доступных тёмного (тёмные заголовки, тёмный фон и тёмные элементы управления) и светлого (тёмные заголовки, светлый фон и светлые элементы управления) режимов, появится третий полностью светлый вариант. Предложено новое оформление системного меню и меню приложений. Добавлены новые пиктограммы каталогов, которые оптимизированы для отображении на светлом и тёмном фоне.

    Реализован новый интерфейс для смены вариантов темы оформления.

  • Проведена оптимизация производительности GNOME Shell и оконного менеджера. Снижена нагрузка на процессор и сокращены задержки во время отрисовки анимации при манипуляции с окнами, при перемещении мыши и при открытии обзорного режима.
  • Добавлена поддержка 10-разрядной глубины цвета.
  • Для X11 реализована поддержка дробного масштабирования, которая ранее была доступна только при использовании Wayland. Указанная возможность позволяет подобрать оптимальный размер элементов на экранах с высокой плотностью пикселей (HiDPI), например, можно увеличить выводимые элементы интерфейса не в 2 раза, а в 1.5.
  • Добавлена новая заставка, показываемая при загрузке.
  • Ядро Linux обновлено до выпуска 5.4. Как и в осеннем выпуске для сжатия ядра и начального загрузочного образа initramf применяется алгоритм LZ4, позволивший сократить время загрузки за счёт более быстрой распаковки данных.
  • Обновлены системные компоненты и средства для разработки: Glibc 2.31, BlueZ 5.53, OpenJDK 11, rustc 1.41, GCC 9.3, Python 3.8.2, ruby 2.7.0, Ruby on Rails 5.2.3, php 7.4, perl 5.30, go 1.13.
  • Обновлены пользовательские и графические приложения: Mesa 20.0, PulseAudio 14.0-pre, Firefox 74.0, Thunderbird 68.6.0, LibreOffice 6.4
  • Обновлены приложения для серверов и виртуализации: QEMU 4.2, libvirt 6.0, Bind 9.16, HAProxy 2.0, OpenSSH 8.2 (c поддержкой токенов двухфакторной аутентификации FIDO/U2F). В Apache httpd активирована поддержка TLSv1.3. Добавлена поддержка VPN WireGuard.
  • Демон синхронизации точного времени chrony обновлён до версии 3.5 и дополнительно изолирован от системы через подключение фильтра системных вызовов.
  • Продолжено развитие экспериментальной возможности установки на корневой раздел с ZFS. Реализация ZFSonLinux обновлена до выпуска 0.8.3 с поддержкой шифрования, горячего извлечения устройств, командой "zpool trim", ускорением работы команд "scrub" и "resilver". Для управления ZFS развивается демон zsys, позволяющий запускать несколько параллельных систем с ZFS на одном компьютере, автоматизирующий создание снапшотов и управляющий разнесением системных и изменяемых в процессе пользовательского сеанса данных. В разных снапшотах можно содержать разные состояния системы и переключаться между ними. Например, в случае проблем после установки обновлений можно будет вернуться к старому стабильному состоянию, выбрав прошлый снапшот. Снапшоты также могут быть использованы для прозрачного автоматического создания резервных копий пользовательских данных.
  • По сравнению с прошлым LTS-релизом Snap Store заменил собой Ubuntu-software в качестве инструмента, применяемого по умолчанию для поиска и установки обычных и snap пакетов.
  • Прекращена сборка пакетов для архитектуры i386. Для продолжения работы устаревших программ, остающихся только в 32-разрядном виде или требующих 32-разрядных библиотек, предусмотрена сборка и поставка отдельного набора 32-разрядных пакетов с библиотеками.
  • В Kubuntu предложен рабочий стол KDE Plasma 5.18, набор приложений KDE Applications 19.12.3 и фреймворк Qt 5.12.5. По умолчанию задействован музыкальный проигрыватель Elisa 19.12.3, который заменил собой Cantata. Обновлены latte-dock 0.9.10, KDEConnect 1.4.0, Krita 4.2.9, Kdevelop 5.5.0. Прекращена поддержка приложений KDE4 и Qt4. Предложен экспериментальный сеанс на базе Wayland (после установки пакета plasma-workspace-wayland появляется опциональный пункт "Plasma (Wayland)" на экране входа).
  • Ubuntu MATE 20.04: Рабочий стол MATE обновлён до версии 1.24. Добавлен интерфейс для обновления прошивок, использующий fwupd. Из поставки удалены Compiz и Compton. Обеспечен показ эскизов окон в панели, интерфейсе переключения задач (Alt-Tab) и переключателе рабочих столов. Предложен новый апплет для вывода уведомлений. В качестве почтового клиента вместо Thunderbird задействован Evolution. При установке проприетарных драйверов NVIDIA, которые можно выбрать в инсталляторе, предложен апплет для переключения между разными GPU в системах с гибридной графикой (NVIDIA Optimus).
  • Ubuntu Budgie: По умолчанию задействован апплет с меню приложений Stylish и собственный апплет для управления сетевыми настройками. Добавлен интерфейс для быстрого переключения раскладок рабочего стола (Budgie, Classic Ubuntu Budgie, Ubuntu Budgie, Cupertino, The One и Redmond). В основной состав включены приложения GNOME Firmware и GNOME Drawing. Улучшена интеграция с GNOME 3.36. Рабочий стол Budgie обновлён до версии 10.5.1. Добавлены настройки сглаживания и хинтинга шрифтов. По умолчанию отключён апплет с системным лотком (из-за проблем при работе). Апплеты адаптированы для экранов HiDPI.
  • Ubuntu Studio: В Ubuntu Studio Controls разделены настройки Jack Master, дополнительных устройств и прослоек к PulseAudio. Обновлены RaySession 0.8.3, Audacity 2.3.3, Hydrogen 1.0.0-beta2, Carla 2.1-RC2, Blender 2.82, KDEnlive 19.12.3, Krita 4.2.9, GIMP 2.10.18, Ardour 5.12.0, Scribus 1.5.5, Darktable 2.6.3, Pitivi 0.999, Inkscape 0.92.4, OBS Studio 25.0.3, MyPaint 2.0.0, Rawtherapee 5.8.
  • В Xubuntu отмечено появление тёмной темы оформления. В Lubuntu заметны только незначительные изменения и обновления.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: Canonical планирует поменять тему оформления в Ubuntu 20.04
  3. OpenNews: Обновлены планы по поставке 32-разрядных библиотек в Ubuntu 20.04
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu 19.10
  5. OpenNews: Методы отключения защиты Lockdown в Ubuntu для удалённого обхода UEFI Secure Boot
  6. OpenNews: Выпуск Ubuntu 18.04.4 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52674-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 10:02, 04/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну что, будем тестировать.Обновляюсь
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:07, 04/04/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –17 +/
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:14, 04/04/2020 Скрыто модератором
    		• +5 +/
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:35, 04/04/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 3.20, Аноним (4), 11:01, 04/04/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.21, Аноним (21), 11:01, 04/04/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.6, Аноним (7), 10:10, 04/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Не понятно там теперь вейленд по умолчанию или нет? Как то даже не упоминают этот вопрос больше.
     
     
  • 2.11, zo0M (ok), 10:28, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в этой версии, по идее, должны были x-server по-умолчанию вернуть, так как релиз LTS.
     
     
  • 3.18, iPony129412 (?), 11:00, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > должны были x-server по-умолчанию вернуть

    В смысле вернуть.
    С Ubuntu 18.04 дефолтом стоит иксо сеанс по умолчанию.
    Всё для работы Wayland сеанса так же поставлено по умолчанию, но никак не запустится, если самому не выбрать с локскрина

     
     
  • 4.19, zo0M (ok), 11:01, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> должны были x-server по-умолчанию вернуть
    > В смысле вернуть.
    > С Ubuntu 18.04 дефолтом стоит иксо сеанс по умолчанию.
    > Всё для работы Wayland сеанса так же поставлено по умолчанию, но никак
    > не запустится, если самому не выбрать с локскрина

    в 19 был вяленый по-умолчанию

     
     
  • 5.23, iPony129412 (?), 11:02, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет
     
     
  • 6.24, zo0M (ok), 11:03, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Нет

    пруфы в студию, раз "нет"

     
     
  • 7.33, nobody (??), 11:50, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/

        >> Нет
        > пруфы в студию, раз "нет"

    пруфы в студию на "Да"

     

  • 1.8, Аноним (8), 10:18, 04/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Основная минут 7 загружалась вчера на Пентиум 4 с 2 гигами в лифчик. Меню достаточно живенько открывается. 9-я бета Атля до сих пор с бледным экраном :)
     
     
  • 2.9, Аноним (8), 10:19, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ливчик, пардон )
     
  • 2.25, Аноним (25), 11:04, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой Pentium 4? Номер?
     

  • 1.10, Fracta1L (ok), 10:27, 04/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вчера установил в Витуалбокс Ubuntu 19.10. После ребута утилита обновления предложила накатить апдейты. Накатил, перезагрузился. На логин-скрине выбираю юзера, ввожу пароль, экран мигает и выбрасывает обратно на логин-скрин. Лучший десктопный дистрибутив, ахаха.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:46, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Вот лучший, допиленная Убунта:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51945
     
     
  • 3.15, A.Stahl (ok), 10:51, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Правильная Убунта это Дебиан.
     
  • 3.29, Fracta1L (ok), 11:26, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот это было щас смешно
     
  • 2.22, iPony129412 (?), 11:02, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверно место закончилось. С обработкой этого в линуксах плохо.
    А VirtualBox по умолчанию предлагает совсем мало.
     
     
  • 3.30, Fracta1L (ok), 11:26, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не, виртуальный диск был 18 Гб, после установки около 7 Гб занято.
     

  • 1.12, Аноним (12), 10:34, 04/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  Проведена оптимизация производительности GNOME Shell и оконного менеджера. Снижена нагрузка на процессор и сокращены задержки во время отрисовки анимации при манипуляции с окнами, при перемещении мыши и при открытии обзорного режима.

    Уважение

     
  • 1.26, iPony129412 (?), 11:06, 04/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > По сравнению с прошлым LTS-релизом Snap Store заменил собой Ubuntu-software в качестве инструмента, применяемого по умолчанию для поиска и установки обычных и snap пакетов.

    👍 Новые технологии подвезли

     
  • 1.27, и.о.К.О. (?), 11:07, 04/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А они уже исправили баг, с зависанием убунты на этапе загрузки если её запускать в виртуальной машине _без_ эмуляции видеокарты или эмуляцией минимального VGA адаптера (с 1-2мб памяти достаточных для текстмода)?
     
  • 1.28, DmA (??), 11:17, 04/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ubuntu Corona :)
     
  • 1.31, Аноним (31), 11:28, 04/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    шо такое zfs и чем она более лучше ext?
     
     
  • 2.32, A.Stahl (ok), 11:37, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это такая ФС, а лучше Ext она тем, что ей можно хвалиться. И ещё она является аргументом в Linux-BSD сраче. Возможно у неё есть и какие-то иные преимущества, но об этом знают только специалисты по ФС, которых тут мало и вряд ли они будут отвечать на твой вопрос.
     

  • 1.34, анонимно (?), 11:53, 04/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ядро 5.4, а WireGuard добавлен в 5.6 и это LTS
    ЭТО ПРОВАЛ.
     
     
  • 2.35, A.Stahl (ok), 11:59, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-первых WireGuard нужен далеко не всем, а во-вторых я не вижу препятствий для бекпорта WireGuard в 5.4.
    В-третьих, это Убунта и кому какое дело что они там творят?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру