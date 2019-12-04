Представлен выпуск дистрибутива Elementary OS 5.1 "Hera", позиционируемого в качестве быстрой, открытой и уважающей конфиденциальность альтернативы Windows и macOS. Основное внимание в проекте уделяется качественному дизайну, нацеленному на создание простой в использовании системы, потребляющей минимальные ресурсы и обеспечивающей высокую скорость запуска. Пользователям предлагается собственное окружение рабочего стола Pantheon. Для загрузки подготовлены загрузочные iso-образы (1.47 Гб), доступные для архитектуры amd64 (при загрузке с сайта, для бесплатной загрузки в поле с суммой пожертвования необходимо ввести 0). При разработке оригинальных компонентов Еlementary OS используется GTK3, язык Vala и собственный фреймворк Granite. В качестве основы дистрибутива используются наработки проекта Ubuntu. На уровне пакетов и поддержки репозиториев Еlementary OS 5.1 совместим с Ubuntu 18.04. Графическое окружение основано на собственной оболочке Pantheon, которая объединяет собой такие компоненты, как оконный менеджер Gala (на базе LibMutter), верхнюю панель WingPanel, ланчер Slingshot, панель управления Switchboard, нижнюю панель задач Plank (переписанный на Vala аналог панели Docky) и менеджер сессий Pantheon Greeter (на основе LightDM). В состав окружения входит набор тесно интегрированных в единое окружение приложений, необходимых для решения задач пользователей. Среди приложений большую часть составляют собственные разработки проекта, такие как эмулятор терминала Pantheon Terminal, файловый менеджер Pantheon Files, текстовый редактор Scratch и музыкальный проигрыватель Music (Noise). Проектом также развиваются менеджер фотографий Pantheon Photos (ответвление от Shotwell) и почтовый клиент Pantheon Mail (ответвление от Geary). Ключевые новшества: Предложено новое оформление экрана входа в систему и заставки во время блокировки экрана, в которых решены проблемы при работе на экранах с высокой плотностью пикселей (HiDPI) и улучшена локализация. Экран входа теперь наглядно отображает карточки имеющихся пользователей, на которых для упрощения выбора сразу выводится имя, аватар и выбранные пользователем обои рабочего стола. Для исключения сбоев при вводе пароля выводятся индикаторы активных клавиш Caps Lock и Num Lock. При включении в настройках гостевого входа выводится соответствующая карточка для входа без аутентификации.

Добавлен новый интерфейс первого запуска, позволяющий при первом входе в систему изменить типовые настройки, определить правила обработки конфиденциальных данных и установить популярные сторонние приложения. Например, пользователь может выбрать включать или нет сервис определения местоположения, ночную подсветку, автоматическое удаление временных файлов и содержимого корзины.

В менеджер приложений AppCenter встроена поддержка универсальных пакетов в формате Flatpak. Добавлен интерфейс Sideload, предоставляющий возможности по установке приложений, отсутствующих в штатном репозитории и недоступных в AppCenter. Sideload даёт возможность загрузить Flatpak с произвольного сайта и установить его без необходимости совершения манипуляций в консоли.

В AppCenter проведена большая оптимизация производительности и обеспечено выполнение задач в параллельном потоке, что позволило до 10 раз ускорить выполнение некоторых операций. Значительно ускорены формирование рекомендованного списка приложений и загрузка основного экрана. Обновлён список предлагаемых для установки сторонних приложений. Добавлена возможность подключения репозиториев пакетов в формате Flatpak. На странице с информацией о пакете переработана система навигации по скриншотам (кроме точек предложены кнопки вперёд и назад) и добавлена поддержка анимации загрузки скриншотов. При просмотре информации о приложении теперь можно выбирать разные источники установки, например, можно поставить приложение из штатного репозитория или установить более новую версию из Flatpak. В ситуации отсутствия подключения к глобальной сети теперь автоматически активируется режим автономного просмотра установленных приложений, допускающий удаление программ. В AppCenter также добавлены новые категории приложений и решены проблемы с подтверждением email, стилями кнопок и видимостью доступных приложений.

Улучшена реализация рабочего стола. Окно режима "картинка в картинке" теперь по умолчанию отображается в нижнем правом углу экрана. Упрощён интерфейс создания скриншотов. В контекстное меню приложений добавлена кнопка для открытия информации о программе в менеджере установки приложений. Унифицировано оформление индикатора системных уведомлений. В индикатор управления звуком добавлена поддержка прокрутки для изменения уровня громкости и чувствительности микрофона. Изменено оформление индикатора с датой и временем, на выпадающем календаре обеспечен показ запланированных событий (отмечены точками). В индикатор управления сеансом добавлены подсказки о доступных клавиатурных комбинациях.

В тёмном стиле оформления вместо холодного оттенка серого цвета задействован нейтральный серый цвет. Повышена контрастность элементов в тёмном стиле. Более тонкими стали некоторые переключатели и индикаторы прогресса выполнения операции. Обновлены системные пиктограммы.

При прокрутке реализован эффект размытия верхней и нижней границ списков в выпадающих диалогах.

Значительно расширен интерфейс настройки параметров системы. Представлен новый интерфейс для управления внешними звуковыми устройствами, позволяющий быстро выбрать нужное устройство для вывода звука из предложенного списка. Также улучшен интерфейс для настройки звукового сопровождения к различным предупреждениям.

Улучшены конфигураторы мыши и тачпада, настройки для которых теперь сгруппированы в разделы, в зависимости от поведения (клики и позиционировние) и специфики оборудования (мышь и тачпад). Добавлена опция для игнорирования тачпада в случае подключения мыши и решены проблемы настройкой параметров клика средней кнопкой мыши. В настройки рабочего стола добавлена новая вкладка "Appearance", в которой объединены настройки размера шрифта, прозрачности панели и анимации открытия окон. Изменено оформление интерфейса для изменения параметров экрана. Предложены новые опции для задания частоты обновления экрана и более корректные коэффициенты масштабирования. Переработан процесс перемещения, привязки и выравнивания видимых областей для разных экранов.

Улучшен интерфейс настройки Bluetooth. Повышена надёжность работы агента для сопряжения c Bluetooth-устройствами и установки уровня доверия в ситуации когда устройство требует ввести PIN-код или пароль. Обновлено оформление настроек даты и времени. Добавлена функция автоматического выбора часового пояса. Переработан интерфейс для выбора языковых пакетов и настройки локали. Установка нового языка перенесена в отдельный диалог. Переработаны конфигураторы VPN и режима точки беспроводного доступа, которые теперь реализованы в форме вкладок, а не отдельных диалогов. Изменено оформление конфигуратора, в котором собраны настройки, связанные с конфиденциальностью и безопасностью. Секция с настройками автоматической чистки временных файлов и корзины унифицирована с соответствующим разделом интерфейса первого запуска. В секцию управления питанием добавлена опция для вывода диалога с подтверждением при нажатии на кнопку выключения питания.

В меню приложений расширены возможности системы поиска, которая теперь позволяет искать и типовые настройки.

Обновлено оформление календаря-планировщика, в котором улучшен диалог управления событиями, расширено использование цветовой палитры и добавлена поддержка навигации при помощи клавиатуры.

В менеджере фотографий модернизирвоаны диалоговые окна и реализован показ "шахматного" фона для выделения полупрозрачных областей изображений. В приложении для работы с камерой расширена поддержка оборудования, повышена производительность и улучшена совместимость с некоторыми популярными ноутбуками.

В музыкальном проигрывателе расширены возможности сортировки контента в различных режимах просмотра (альбом, список, колонки). Упрощено управление с клавиатуры. Улучшена работа со списками и очередями воспроизведения. Добавлена поддержка файлов в формате s3m. Повышено качество работы интерфейса на экранах HiDPI.

В видеопроигрывателе появилась функция автоматического создания очередей воспроизведения эпизодов при просмотре телешоу. Улучшено управление с клавиатуры. Добавлена отдельная кнопка для очистки очереди воспроизведения.

В файловый менеджер добавлена поддержка обращения к облачным хранилищам и сервисам для синхронизации файлов. Взаимодействие с внешними хранилищами осуществляется при помощи плагинов на базе API, который также планируется добавить в штатный файловый менеджер GNOME. Для упрощения доступа к поиску добавлена отдельная пиктограмма и возможность отправки поисковой фразы через поле ввода файлового пути при нахождении в домашнем каталоге, по аналогии с поиском через адресную строку в браузерах. Результаты поиска теперь выводятся в более компактной форме и могут отображаться без картинок-миниатюр. Значительно улучшена система группировки файлов с использованием цветовых меток.

В редакторе кода обеспечен показ горячих клавиш во всплывающих подсказках. Добавлена функция для смены веток в Git. В левой панели обеспечен показ скрытых и нетекстовых файлов, присутствующих в Git-репозитории. Улучшены операции автосохранения и восстановления файлов.

Пакетная база синхронизирована с Ubuntu 18.04.3. Обновлён графический стек (Mesa 18.2.8) и видеодрайверы для чипов Intel, AMD и NVIDIA. Благодаря переходу на ядро Linux 5.0 расширена поддержка оборудования (в прошлом выпуске поставлялось ядро 4.15).



