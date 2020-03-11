Выпуск пользовательского окружения GNOME 3.36

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|2.77, Аноним (77), 21:46, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Возьми да настрой, че ныть-то? Мне на кедах тоже дефолт не нравится.
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|1.2, A.Stahl (ok), 20:15, 11/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Интресно что они задумали для Гнома 4.
Когда вышел третий я подохренел, но к очередной смене парадигмы я хорошо подготовился благодаря ребятам из проекта МАТЕ. Так что я с нетерпением жду Гном 4. Даже подумываю чтобы купить мешок попкорна.
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|3.35, A.Stahl (ok), 21:15, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> После GNOME 3.36, будет 4?
Разумеется будет. Я не вижу оснований сворачивать проект.
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|1.3, Fracta1L (ok), 20:17, 11/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Не понимаю логики добавления встроенной читалки PDF в DE-шный браузер. Ладно там Firefox и Chrome, это браузеры-одиночки, но в DE же есть своя читалка PDF, зачем она ещё и в браузере?
Ну а менеджер дополнений, появившийся только в 36-ом релизе среды, вообще убил))
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|2.7, Аноним (7), 20:28, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А ты часом не тот самый с ЛОРа? Не слишком ли ты быстро переобулся?
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|2.25, Аноним (-), 20:55, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Менеджер дополнений раньше был частью GNOME Software. Но его теперь разгружают, чтобы навести порядок и добиться минимальной юзабельности. Потому для управления дополнениями сделали отдельное приложение.
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|2.26, Аноним (-), 20:58, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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PDF.js затем, чтобы не приходилось сохранять на диск каждый раз, когда нужно заглянуть в PDF. Тебя же не удивляет то что просмотр картинок тоже происходит прямо в браузере?
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|3.32, Sluggard (ok), 21:10, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так и не приходится ничего сохранять, если пользуешься нормальным браузером. Можно открыть нужный файл в стороннем приложении не сохраняя его на диск (или сохранить, на выбор), выглядит это так: https://i.imgur.com/smoHx0C.png
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|5.70, Sluggard (ok), 21:39, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если что, у тебя любое потоковое видео браузер на диске кэширует. Ты сохранил на диске весь ютуб?
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|5.66, Sluggard (ok), 21:36, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ты считаешь открытие файла из кэша или временной директории равнозначным его сохранению на диск? Да без проблем. )
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|1.9, Аноним (9), 20:30, 11/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Хороший, годный DE здорового человека. (Потому он и является официальной средой рабочего стола операционной системы GNU.)
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|1.17, Аноним (17), 20:37, 11/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Модернизировано оформление интерфейсов входа в систему
прочитал как
>монетизировано оформление интерфейсов входа в систему
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|2.18, Fracta1L (ok), 20:39, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А ведь это идея! За умеренную плату разработчикам показывать на логин-скрине рекламу. А то такие площади простаивают.
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|2.22, Аноним (22), 20:45, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Посмеялся впервые за сегодня. Хорошая шутка, бро. Не очень оригинальная, правда. Ну или у тебя стокгольмский синдром от пользования гномом и тогда извини, стоило посочувствовать.
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|4.49, Аноним (22), 21:26, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конечно нет. Да пусть смеются, раз дурачки, мне не жалко для болезных.
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|4.50, Fracta1L (ok), 21:26, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Gnome - лучшее десктоп окружение
...по версии журнала "Череповецкий вестник инвалидов" за 2012 год.
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|3.48, Сергей (??), 21:26, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А я вот не шучу. КДЕ действительно хлам. Куча настроек, а толку ноль - настроить можно как угодно, но только не так, как тебе надо. Монструозная поделка для детишек. Сырой гном тоже говнище, но расширениями из него можно сделать вполне юзабельную оболочку.Это легко и совсем не больно. Все так и делают.
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|4.54, Аноним (22), 21:29, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можно настроить, всё можно настроить. Я уходил с 4 на тайлинг, и вернулся на 5 потому что кде наконец-то стал удобным и настраиваемым как нужно и удобно мне. Например, с другими окружениями было слишком много возни, а тут 2 раза кликнул мышкой по заголовку и любое поведение окна настроил. Особенно хорошо сделали в последних версиях кед, прямо видишь как устраняют все недочёты.
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|4.58, Fracta1L (ok), 21:30, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это легко и совсем не больно. Все так и делают
Это скрытая реклама кружка гомомазохистов?
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|2.24, Fracta1L (ok), 20:47, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Но ведь это как раз Гнум выглядит как пьяная фантазия колхозника-клаустрофоба на тему Макоси
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|2.30, Аноним (30), 21:04, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Я полгода где-то сидел на KDE, снёс недавно.
Плазма 5.18 вообще пипец дерьмище, даже шрифты в стандарте вырвиглазные, аж глаза болят.
И вся она такая, что будто мне единорог наблевал радугой на рабочий стол.
Установил Гном, хоть глаза отдыхают. И мозг от кучи не нужного говна в системе.
И я ставил самый минимум пакетов на Арче.
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|3.34, Fracta1L (ok), 21:15, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так и запишем: чтобы Гном понравился, надо сначала нагрузить мозг кучами говна.
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|4.39, Аноним (30), 21:20, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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УЗБагойся кедик )))
Если на то пошло, то даже шенда 10 выглядит гораздо спокойнее, слаженнее, не вырвиглазной, в отличии от КЕД.
Её установил, настроил, и всё, менять ничего не хочется. Всё выглядит стильно, лаконично.
Установил кеды, сразу надо менять темы, иконки и т.д.
Иначе смотеть на рабочий стол не хочется.
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|5.44, Аноним (37), 21:22, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну может Плазма не идеально, но не значит, что нужно Гном выбирать
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|6.53, Аноним (30), 21:28, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что выбирать ещё? Крысу? У меня ещё дед ей пользовался. С тех пор в ней ничего не изменилось.
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|7.61, Аноним (37), 21:32, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что угодно кроме гнома, выбор есть, слава ЛММ. GTK - MATE, QT - TDE.
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|8.64, Аноним (30), 21:36, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эти оболочки все гуано На вкус и цвет конечно Но мне лучше Гном На крайняк ви... текст свёрнут, показать
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|5.46, Fracta1L (ok), 21:23, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так вот зачем в Гноме выпилили иконки с рабочего стола. Чтобы пользователям хотелось смотреть на рабочий стол. Чем бы сумасшедшие не тешились)
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|6.59, Аноним (30), 21:30, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я и на венде иконки с рабочего стола все убирал и что?
В кедах так вообще уё###но выглядят иконки на рабочем столе, в отличии от той же венды.
У меня все иконки нужные к панели боковой прилеплены.
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|7.75, Fracta1L (ok), 21:45, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я и на венде иконки с рабочего стола все убирал
Я знал, я знал, что Гном разрабатывают для невротиков!
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|3.45, Аноним (22), 21:23, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>на Арче
Чувак, просто рач не для тебя. Я вообще не знаю для кого он, дефолты там адовые и зависимости руками подбирать приходится. Твой уровень — это взять что-нибудь готовое, вроде васяносборки убунты. А насчёт шрифтов… Лучше Noto ничего не придумали, к сожалению, и то спасибо скажем Гуглу за эти прекрасные бесплатные шрифты. Они обычно несколькими пакетами идут, cjk и эмидзи по-моему отдельно. Вот просто не существует ничего похожего уровня, и чтобы бесплатно. Условно-бесплатные шрифты из каменного века достаточно плохо воспринимают cleartype, а обновлённые версии не условно-бесплатные.
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|4.62, Аноним (30), 21:34, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сам пользуйся бубунтой. Ещё я эту шляпу себе не ставил.
Уж лучше венду тогда.
И в арче поверь мне я много что понимаю. Не всё, но многое.
Шрифты шрифтами, просто сами кеды выглядят ущербно. Жалкая попытка повторить венду 10.
Не более того.
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|5.79, Аноним (22), 21:48, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если сравнить даты появления фич, это венда копирует кеды всю свою историю, кеды копировали только тренды. Я пользовался всеми вендами и всеми окружениями достаточно продолжительно, есть с чем сравнить. Но до сих пор 10 менее удобна, хоть они и воруют всё больше возможностей, но делают это крайне топорно и неправильно.
А убунта бывает разная. Вон тот же эксперементальный KDE Neon собран на её базе и просто работает. Конечно, не всегда работает, как хотелось бы. но зато ты первым можешь пощупать свежие кеды.
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|1.36, Аноним (-), 21:15, 11/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Добавлена возможность запуска приложений с использованием дискретного GPU на системах с гибридной графикой
запуск осуществляется через бамблби, или...?
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|3.55, Аноним (37), 21:29, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Зачем мне спонсировать людей, деятельность которых расцениваю как вредительство?
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|2.60, Сергей (??), 21:31, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Иногда кажется, что за похвалу кде приплачивают. Видимо, это подростковое - подросток если подхватил модную тему, он думать не будет, примкнет к остальным. Бесплатно. Уверен, многие хейтеры гнома - малолетки, гнома даже не видевшие, но непременно высказывающие свое икспердное мнение. Нормальные люди пользуются и ничего у них не пригорает.
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|3.69, Аноним (22), 21:37, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто кде пишется сообществом, его не за что хейтить. А гном кидается с лопаты корпорациями, вот и вся разница. У любого здравомыслящего человека будет отторжение, когда корпорации пихают в него говно с лопаты.
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|3.72, Аноним (30), 21:40, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они просто ставят кеды, напихают кучу "крутых" с тем с тёлочками и крутыми машинами, потом делают скринфетч и хвастаются перед одноклассниками ))
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|1.51, Аноним (37), 21:27, 11/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Мне вот интересно: гном 3 даже по сравнению с Гном 2 имеет урезаный функциона нацеленный на использование на тачскрине, даже отдельное приложение сделали для установки дополнений возвращающих функционал. Внимание вопрос: зачем выбирать среду рабочего стола с урезанным функционалом, чтобы потом в ручную его возвращать и называть это прогрессом?
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|2.65, Sw00p aka Jerom (?), 21:36, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и кому мешали часы в правом верхнем углу, что они прямо в центр их поместили? В итоге качаем какой-то левый экстеншен чтобы вернуть их обратно на место. Интересна логика того человека кто это сделал.
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|3.71, Fracta1L (ok), 21:40, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ващет часы в постоянном поле зрения - необходимость, потому что в Гноме, как на планете Миллер, время течёт иначе. Одна анимация длится как семь анимаций в Плазме.
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|2.68, Зануда (?), 21:37, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Какого функционала тебе не хватает, виджета ЧАСОВ на рабочем столе?
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|3.74, Аноним (30), 21:44, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Им надо 5 виджетов часов на рабочем столе, одних на панели мало, ещё нужно срочно установить коньки чтобы смотреть потреблений ресурсов, без этого никуда.
И оставшееся пустое место засрать другими виджетами ))
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|2.80, Аноним (30), 21:49, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Новый Гном работает плавнее гораздо.
Так что можешь выкинуть их.
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|1.67, Аноним (67), 21:37, 11/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вон на той темно-серой фигне выключатель алярма никто не видит, а он есть (с)
Видимо чтобы у адептов глаза отдыхали.
На спор у них и дома в туалетах выключатели закамуфлированы, а лампочки выкручены, ибо в туалет люди приходят не смотреть а работать.
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|2.73, Fracta1L (ok), 21:44, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто в рамках инклюзивности и диверсити проект Гном принял новую программу для пользователей: "Взгляни на систему глазами людей с нарушениями зрения и психики"
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|1.76, And (??), 21:46, 11/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как в GTK заменить этот заголовок окна на прежний? Или - как сверху окна добавить обратно полоску-заголовок с названием и кнопками?
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|2.82, жека воробьев (?), 21:52, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы сделать как было раньше надо отправится в прошлое на машине времени. Когда будешь там передай мне купить биткоинов
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