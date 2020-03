Выпуск пользовательского окружения GNOME 3.36

2.22 , Аноним ( 22 ), 20:45, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Посмеялся впервые за сегодня. Хорошая шутка, бро. Не очень оригинальная, правда. Ну или у тебя стокгольмский синдром от пользования гномом и тогда извини, стоило посочувствовать.

3.38 , Hto2 ( ? ), 21:20, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Gnome - лучшее десктоп окружение, с тебя все смеются.

4.49 , Аноним ( 22 ), 21:26, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Конечно нет. Да пусть смеются, раз дурачки, мне не жалко для болезных.

4.50 , Fracta1L ( ok ), 21:26, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Gnome - лучшее десктоп окружение ...по версии журнала "Череповецкий вестник инвалидов" за 2012 год.

3.48 , Сергей ( ?? ), 21:26, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А я вот не шучу. КДЕ действительно хлам. Куча настроек, а толку ноль - настроить можно как угодно, но только не так, как тебе надо. Монструозная поделка для детишек. Сырой гном тоже говнище, но расширениями из него можно сделать вполне юзабельную оболочку.Это легко и совсем не больно. Все так и делают.

4.54 , Аноним ( 22 ), 21:29, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можно настроить, всё можно настроить. Я уходил с 4 на тайлинг, и вернулся на 5 потому что кде наконец-то стал удобным и настраиваемым как нужно и удобно мне. Например, с другими окружениями было слишком много возни, а тут 2 раза кликнул мышкой по заголовку и любое поведение окна настроил. Особенно хорошо сделали в последних версиях кед, прямо видишь как устраняют все недочёты.

4.58 , Fracta1L ( ok ), 21:30, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это легко и совсем не больно. Все так и делают Это скрытая реклама кружка гомомазохистов?

2.24 , Fracta1L ( ok ), 20:47, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Но ведь это как раз Гнум выглядит как пьяная фантазия колхозника-клаустрофоба на тему Макоси

2.30 , Аноним ( 30 ), 21:04, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Я полгода где-то сидел на KDE, снёс недавно.

Плазма 5.18 вообще пипец дерьмище, даже шрифты в стандарте вырвиглазные, аж глаза болят.

И вся она такая, что будто мне единорог наблевал радугой на рабочий стол.

Установил Гном, хоть глаза отдыхают. И мозг от кучи не нужного говна в системе.

И я ставил самый минимум пакетов на Арче.

3.34 , Fracta1L ( ok ), 21:15, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Так и запишем: чтобы Гном понравился, надо сначала нагрузить мозг кучами говна.

4.39 , Аноним ( 30 ), 21:20, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – УЗБагойся кедик )))

Если на то пошло, то даже шенда 10 выглядит гораздо спокойнее, слаженнее, не вырвиглазной, в отличии от КЕД.

Её установил, настроил, и всё, менять ничего не хочется. Всё выглядит стильно, лаконично.

Установил кеды, сразу надо менять темы, иконки и т.д.

Иначе смотеть на рабочий стол не хочется.

5.44 , Аноним ( 37 ), 21:22, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну может Плазма не идеально, но не значит, что нужно Гном выбирать

6.53 , Аноним ( 30 ), 21:28, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что выбирать ещё? Крысу? У меня ещё дед ей пользовался. С тех пор в ней ничего не изменилось.

7.61 , Аноним ( 37 ), 21:32, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что угодно кроме гнома, выбор есть, слава ЛММ. GTK - MATE, QT - TDE.

8.63 , Fracta1L ( ok ), 21:34, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну, это слишком радикально Например, героин всяко хуже Гнома Наверное ... 9.81 , Аноним ( 81 ), 21:51, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Лучше ... 8.64 , Аноним ( 30 ), 21:36, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Эти оболочки все гуано На вкус и цвет конечно Но мне лучше Гном На крайняк ви... 5.46 , Fracta1L ( ok ), 21:23, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так вот зачем в Гноме выпилили иконки с рабочего стола. Чтобы пользователям хотелось смотреть на рабочий стол. Чем бы сумасшедшие не тешились)

6.59 , Аноним ( 30 ), 21:30, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я и на венде иконки с рабочего стола все убирал и что?

В кедах так вообще уё###но выглядят иконки на рабочем столе, в отличии от той же венды.

У меня все иконки нужные к панели боковой прилеплены.

7.75 , Fracta1L ( ok ), 21:45, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Я и на венде иконки с рабочего стола все убирал Я знал, я знал, что Гном разрабатывают для невротиков!

8.83 , Аноним ( 30 ), 21:52, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Поясни почему так считаешь И объясни мне, чем кеды лучше Гнома ... 6.78 , жека воробьев ( ? ), 21:46, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты все врешь, иконки на рабочем столе в гноме не выпилили, а выпили, в прошлом релизе вроде

3.45 , Аноним ( 22 ), 21:23, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >на Арче Чувак, просто рач не для тебя. Я вообще не знаю для кого он, дефолты там адовые и зависимости руками подбирать приходится. Твой уровень — это взять что-нибудь готовое, вроде васяносборки убунты. А насчёт шрифтов… Лучше Noto ничего не придумали, к сожалению, и то спасибо скажем Гуглу за эти прекрасные бесплатные шрифты. Они обычно несколькими пакетами идут, cjk и эмидзи по-моему отдельно. Вот просто не существует ничего похожего уровня, и чтобы бесплатно. Условно-бесплатные шрифты из каменного века достаточно плохо воспринимают cleartype, а обновлённые версии не условно-бесплатные.

4.62 , Аноним ( 30 ), 21:34, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сам пользуйся бубунтой. Ещё я эту шляпу себе не ставил.

Уж лучше венду тогда.

И в арче поверь мне я много что понимаю. Не всё, но многое.

Шрифты шрифтами, просто сами кеды выглядят ущербно. Жалкая попытка повторить венду 10.

Не более того.

5.79 , Аноним ( 22 ), 21:48, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если сравнить даты появления фич, это венда копирует кеды всю свою историю, кеды копировали только тренды. Я пользовался всеми вендами и всеми окружениями достаточно продолжительно, есть с чем сравнить. Но до сих пор 10 менее удобна, хоть они и воруют всё больше возможностей, но делают это крайне топорно и неправильно. А убунта бывает разная. Вон тот же эксперементальный KDE Neon собран на её базе и просто работает. Конечно, не всегда работает, как хотелось бы. но зато ты первым можешь пощупать свежие кеды.