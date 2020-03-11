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Выпуск пользовательского окружения GNOME 3.36

11.03.2020 20:07

После шести месяцев разработки представлен выпуск десктоп-окружения GNOME 3.36. По сравнению с прошлым выпуском было внесено около 24 тысяч изменений, в реализации которых приняли участие 780 разработчиков. Для быстрой оценки возможностей GNOME 3.36 подготовлены специализированные Live-сборки на основе openSUSE и Ubuntu.

Основные новшества:

  • В состав включено отдельное приложение Extensions, предназначенное для управления дополнениями к GNOME Shell (ранее для этих целей использовался GNOME Software). Приложение позволяет выполнять такие действия, как обновление, настройка, удаление и временное отключение дополнений.
  • В диалог вывода уведомлений добавлена кнопка, позволяющая включить режим "не беспокоить" для скрытия новых уведомлений.
  • Модернизировано оформление интерфейсов входа в систему и разблокирования экрана, которые стали более функциональными, простыми в использовании и элегантными.
  • Расширены возможности оболочки GNOME Shell:
    • Добавлена возможность запуска приложений с использованием дискретного GPU на системах с гибридной графикой (встроенный энергоэффективный GPU Intel и высокопроизводительный GPU NVIDIA) и проприетарным драйвером NVIDIA. Запуск осуществляется через выбор в меню пункта "Launch on Discrete GPU".
    • Реорганизован диалог выключения питания и завершения сеанса, в который добавлена видимая опция для перехода в спящий режим.
    • В диалоги, содержащие поле ввода пароля, добавлена кнопка с изображением глаза, при нажатии которой вместо звёздочек показывается введённый пароль.
    • Переработано большинство системных диалогов, в которых задействован единый стиль и улучшена читаемость.
    • Проведена работа по улучшению интерфейса в целом. Улучшены всплывающий блок с календарём и поиск в обзорном режиме.
    • В обзорном режиме появилась возможность переименования каталогов с приложениями. Сами каталоги теперь отображаются в форме диалогов, а не всплывающих окон.
  • В конфигураторе перегруппированы разделы настроек. В разделе управления параметрами конфиденциальности обеспечен вывод списка приложений, которым делегированы дополнительные полномочия для доступа к сервису определения местоположения, камере и микрофону (доступ теперь может быть отозван отдельно для каждого приложения). Переработан интерфейс раздела управления пользователями и окна с общими сведениями о системе.
  • В менеджере установки приложений (GNOME Software) реализовано автоматическое определение сетевого подключения с тарификацией по трафику, например, при использовании сети сотового оператора. В случае выявление небезлимитных подключений загрузка обновлений приостанавливается с целью экономии трафика.
  • Переработан интерфейс мастера начальной настройки. Добавлена возможность на этапе начальной настройки включения системы родительского контроля, позволяющей ограничить доступ пользователя к определённым приложениям.
  • В GNOME Boxes, менеджер виртуальных машин и удалённых рабочих столов, добавлено ознакомительное руководство по работе с программой. Предложен новый мастер создания виртуальных машин, допускающий настройку числа CPU для каждой виртуальной машины и поддерживающий загрузку через UEFI.
  • В браузере GNOME Web (Epiphany) реализована возможность загрузки и просмотра PDF-документов непосредственно в окне браузера. Интерфейс переработан с использованием методов адаптивного дизайна, обеспечивающих комфортную работу независимо от экранного разрешения и DPI. Добавлен тёмный режим оформления, активируемый при выборе пользователем тёмных тем рабочего стола.
  • В GNOME Music добавлена поддержка подключения к сервисам Last.fm и ListenBrainz, а также реализована автоматическая загрузка недостающих обложек альбомов.
  • Обновлён интерфейс редактирования контактов в адресной книге.
  • Полностью изменено оформление виджета с часами, который переведён на адаптивный дизайн, корректно отображаемый на маленьких экранах.
  • В IRC-клиенте Polari появилась поддержка предпросмотра ссылок в окне чата.
  • В файловом менеджере разрешено использование скрытых файлов в качестве шаблонов новых документов;
  • Интерфейс менеджера паролей и ключей шифрования адаптирован для корректной работы на небольших экранах. Обеспечен показ открытых ключей SSH.
  • Во Fractal, клиент децентрализованной коммуникационной платформы Matrix, добавлена возможность воспроизведения видео прямо в окне чата.
  • В оконном менеджере Mutter появилась поддержка независимого обновления при отрисовке только изменившихся частей интерфейса. Реализована оптимизация, связанная с использованием теневого буфера для отрисовки вне экрана перед копированием содержимого в актуальный экранный буфер. Улучшено отслеживание окон при работе на базе Wayland. Снижена нагрузка на CPU при отрисовке обоев рабочего стола с маcштабированием.
  • Улучшена запись скринкастов. В новой версии задействована появившаяся в мультимедийном сервере PipeWire 0.3 возможность использования DMA-буферов (dma-buf), позволяющих обойтись без промежуточного копирования данных из фреймбуфера экрана в ОЗУ.
  • Для Wayland исключкена отрисовка всего экрана при использовании буферов dma-buf или EGLImage в пользу частичного обновления окон, снижающего объем данных, передаваемых между GPU и CPU. В сочетании с независимым обновлением элементов интерфейса указанная оптимизация позволила существенно снизить энергопотребление при автономной работе от аккумулятора.
  • Увеличена производительность игр, запускаемых в полноэкранном режиме с использованием Xwayland.
  • Устранено множество узких мест в работе GNOME Shell и Mutter, выявленных при помощи инструментария Sysprof. Например, GNOME Shell теперь избегает выполнения операций ввода/вывода в основном потоке при сохранении данных уведомления на диск и кэширует параметры часового пояса. При программной отрисовке или удалённом доступе через VNC обеспечено отключение анимированных эффектов.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/d...)
  2. OpenNews: Представлен Bonsai, сервис синхронизации устройств для GNOME
  3. OpenNews: OIN поможет признать недействительным патент, используемый для атаки на GNOME
  4. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения GNOME 3.34
  5. OpenNews: GNOME адаптирован для управления через systemd
  6. OpenNews: Релиз десктоп-окружения MATE 1.24, форка GNOME 2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52505-gnome
Ключевые слова: gnome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (76) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, tarrgitaj (?), 20:11, 11/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Панели тоньше чем в палец толщиной они вообще не могут, да?
     
     
  • 2.15, Fracta1L (ok), 20:34, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ващет это бодипозитив!
     
  • 2.37, Аноним (37), 21:18, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гном для тыкания пальцами, неужели не ясно?
     
     
  • 3.43, Fracta1L (ok), 21:21, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Разрабатывают его вообще тыканьем членом)
     
  • 2.77, Аноним (77), 21:46, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возьми да настрой, че ныть-то? Мне на кедах тоже дефолт не нравится.
     

  • 1.2, A.Stahl (ok), 20:15, 11/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интресно что они задумали для Гнома 4.
    Когда вышел третий я подохренел, но к очередной смене парадигмы я хорошо подготовился благодаря ребятам из проекта МАТЕ. Так что я с нетерпением жду Гном 4. Даже подумываю чтобы купить мешок попкорна.
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 21:11, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После GNOME 3.36, будет 4?
     
     
  • 3.35, A.Stahl (ok), 21:15, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > После GNOME 3.36, будет 4?

    Разумеется будет. Я не вижу оснований сворачивать проект.


     
  • 3.42, Аноним (-), 21:21, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GTK4 будет, GNOME 4 пока еще нет.
     

  • 1.3, Fracta1L (ok), 20:17, 11/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Не понимаю логики добавления встроенной читалки PDF в DE-шный браузер. Ладно там Firefox и Chrome, это браузеры-одиночки, но в DE же есть своя читалка PDF, зачем она ещё и в браузере?

    Ну а менеджер дополнений, появившийся только в 36-ом релизе среды, вообще убил))

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 20:28, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А ты часом не тот самый с ЛОРа? Не слишком ли ты быстро переобулся?
     
  • 2.25, Аноним (-), 20:55, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Менеджер дополнений раньше был частью GNOME Software. Но его теперь разгружают, чтобы навести порядок и добиться минимальной юзабельности. Потому для управления дополнениями сделали отдельное приложение.
     
  • 2.26, Аноним (-), 20:58, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PDF.js затем, чтобы не приходилось сохранять на диск каждый раз, когда нужно заглянуть в PDF. Тебя же не удивляет то что просмотр картинок тоже происходит прямо в браузере?
     
     
  • 3.32, Sluggard (ok), 21:10, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так и не приходится ничего сохранять, если пользуешься нормальным браузером. Можно открыть нужный файл в стороннем приложении не сохраняя его на диск (или сохранить, на выбор), выглядит это так: https://i.imgur.com/smoHx0C.png
     
     
  • 4.56, Зануда (?), 21:30, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если что, оно в /tmp просто качает, и открывает в читалке, окда
     
     
  • 5.70, Sluggard (ok), 21:39, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если что, у тебя любое потоковое видео браузер на диске кэширует. Ты сохранил на диске весь ютуб?
     
  • 4.57, Тот_Самый_Анонимус (?), 21:30, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >не сохраняя его на диск
    >выглядит это так: https://i.imgur.com/smoHx0C.png

    Ловите наркомана!

     
     
  • 5.66, Sluggard (ok), 21:36, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты считаешь открытие файла из кэша или временной директории равнозначным его сохранению на диск? Да без проблем. )
     

  • 1.4, Аноним (4), 20:18, 11/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Годнота
     
  • 1.6, Аногном (?), 20:27, 11/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отлично. Жду свежей Fedora с сабжем.
     
     
  • 2.23, p4p (?), 20:46, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://i.imgur.com/X1H1C8n.png
     
     
  • 3.28, Аногном (?), 21:02, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я в курсе, но на бетку переходить не вижу смысла, дождусь релиза...
     

  • 1.9, Аноним (9), 20:30, 11/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Хороший, годный DE здорового человека. (Потому он и является официальной средой рабочего стола операционной системы GNU.)
     
     
  • 2.11, Аноним (7), 20:31, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А ты и рад навернуть джаваскриптчика с лопаты.
     
     
  • 3.29, Аноним (-), 21:04, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Найди десять отличий между JS в гномощели и QML плазмы.
     
  • 2.14, Fracta1L (ok), 20:34, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > GNU
    > здорового человека

    Алярм, деление на нуль!

     

  • 1.10, arthi (ok), 20:30, 11/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да шож он такой страшный то?!
     
     
  • 2.12, Аноним (7), 20:32, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какая фокус группа такой и дизайн.
     

  • 1.13, Аноним (13), 20:34, 11/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    где видео ?)
     
  • 1.17, Аноним (17), 20:37, 11/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Модернизировано оформление интерфейсов входа в систему

    прочитал как

    >монетизировано оформление интерфейсов входа в систему

     
     
  • 2.18, Fracta1L (ok), 20:39, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А ведь это идея! За умеренную плату разработчикам показывать на логин-скрине рекламу. А то такие площади простаивают.
     

  • 1.20, Енакентий (?), 20:43, 11/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Красивая и органичная оболочка, в отличии от колхозной кде.
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 20:45, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Посмеялся впервые за сегодня. Хорошая шутка, бро. Не очень оригинальная, правда. Ну или у тебя стокгольмский синдром от пользования гномом и тогда извини, стоило посочувствовать.
     
     
  • 3.38, Hto2 (?), 21:20, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Gnome - лучшее десктоп окружение, с тебя все смеются.
     
     
  • 4.49, Аноним (22), 21:26, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно нет. Да пусть смеются, раз дурачки, мне не жалко для болезных.
     
  • 4.50, Fracta1L (ok), 21:26, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Gnome - лучшее десктоп окружение

    ...по версии журнала "Череповецкий вестник инвалидов" за 2012 год.

     
  • 3.48, Сергей (??), 21:26, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А я вот не шучу. КДЕ действительно хлам. Куча настроек, а толку ноль - настроить можно как угодно, но только не так, как тебе надо. Монструозная поделка для детишек. Сырой гном тоже говнище, но расширениями из него можно сделать вполне юзабельную оболочку.Это легко и совсем не больно. Все так и делают.
     
     
  • 4.54, Аноним (22), 21:29, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно настроить, всё можно настроить. Я уходил с 4 на тайлинг, и вернулся на 5 потому что кде наконец-то стал удобным и настраиваемым как нужно и удобно мне. Например, с другими окружениями было слишком много возни, а тут 2 раза кликнул мышкой по заголовку и любое поведение окна настроил. Особенно хорошо сделали в последних версиях кед, прямо видишь как устраняют все недочёты.
     
  • 4.58, Fracta1L (ok), 21:30, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это легко и совсем не больно. Все так и делают

    Это скрытая реклама кружка гомомазохистов?

     
  • 2.24, Fracta1L (ok), 20:47, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Но ведь это как раз Гнум выглядит как пьяная фантазия колхозника-клаустрофоба на тему Макоси
     
  • 2.30, Аноним (30), 21:04, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Я полгода где-то сидел на KDE, снёс недавно.
    Плазма 5.18 вообще пипец дерьмище, даже шрифты в стандарте вырвиглазные, аж глаза болят.
    И вся она такая, что будто мне единорог наблевал радугой на рабочий стол.
    Установил Гном, хоть глаза отдыхают. И мозг от кучи не нужного говна в системе.
    И я ставил самый минимум пакетов на Арче.
     
     
  • 3.34, Fracta1L (ok), 21:15, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так и запишем: чтобы Гном понравился, надо сначала нагрузить мозг кучами говна.
     
     
  • 4.39, Аноним (30), 21:20, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    УЗБагойся кедик )))
    Если на то пошло, то даже шенда 10 выглядит гораздо спокойнее, слаженнее, не вырвиглазной, в отличии от КЕД.
    Её установил, настроил, и всё, менять ничего не хочется. Всё выглядит стильно, лаконично.
    Установил кеды, сразу надо менять темы, иконки и т.д.
    Иначе смотеть на рабочий стол не хочется.
     
     
  • 5.44, Аноним (37), 21:22, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну может Плазма не идеально, но не значит, что нужно Гном выбирать
     
     
  • 6.53, Аноним (30), 21:28, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что выбирать ещё? Крысу? У меня ещё дед ей пользовался. С тех пор в ней ничего не изменилось.
     
     
  • 7.61, Аноним (37), 21:32, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что угодно кроме гнома, выбор есть, слава ЛММ. GTK - MATE, QT - TDE.
     
     
  • 8.63, Fracta1L (ok), 21:34, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, это слишком радикально Например, героин всяко хуже Гнома Наверное ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.81, Аноним (81), 21:51, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.64, Аноним (30), 21:36, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти оболочки все гуано На вкус и цвет конечно Но мне лучше Гном На крайняк ви... текст свёрнут, показать
     
  • 5.46, Fracta1L (ok), 21:23, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вот зачем в Гноме выпилили иконки с рабочего стола. Чтобы пользователям хотелось смотреть на рабочий стол. Чем бы сумасшедшие не тешились)
     
     
  • 6.59, Аноним (30), 21:30, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я и на венде иконки с рабочего стола все убирал и что?
    В кедах так вообще уё###но выглядят иконки на рабочем столе, в отличии от той же венды.
    У меня все иконки нужные к панели боковой прилеплены.
     
     
  • 7.75, Fracta1L (ok), 21:45, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я и на венде иконки с рабочего стола все убирал

    Я знал, я знал, что Гном разрабатывают для невротиков!

     
     
  • 8.83, Аноним (30), 21:52, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поясни почему так считаешь И объясни мне, чем кеды лучше Гнома ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.78, жека воробьев (?), 21:46, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты все врешь, иконки на рабочем столе в гноме не выпилили, а выпили, в прошлом релизе вроде
     
  • 3.45, Аноним (22), 21:23, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >на Арче

    Чувак, просто рач не для тебя. Я вообще не знаю для кого он, дефолты там адовые и зависимости руками подбирать приходится. Твой уровень — это взять что-нибудь готовое, вроде васяносборки убунты. А насчёт шрифтов… Лучше Noto ничего не придумали, к сожалению, и то спасибо скажем Гуглу за эти прекрасные бесплатные шрифты. Они обычно несколькими пакетами идут, cjk и эмидзи по-моему отдельно. Вот просто не существует ничего похожего уровня, и чтобы бесплатно. Условно-бесплатные шрифты из каменного века достаточно плохо воспринимают cleartype, а обновлённые версии не условно-бесплатные.

     
     
  • 4.62, Аноним (30), 21:34, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам пользуйся бубунтой. Ещё я эту шляпу себе не ставил.
    Уж лучше венду тогда.
    И в арче поверь мне я много что понимаю. Не всё, но многое.
    Шрифты шрифтами, просто сами кеды выглядят ущербно. Жалкая попытка повторить венду 10.
    Не более того.
     
     
  • 5.79, Аноним (22), 21:48, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если сравнить даты появления фич, это венда копирует кеды всю свою историю, кеды копировали только тренды. Я пользовался всеми вендами и всеми окружениями достаточно продолжительно, есть с чем сравнить. Но до сих пор 10 менее удобна, хоть они и воруют всё больше возможностей, но делают это крайне топорно и неправильно.

    А убунта бывает разная. Вон тот же эксперементальный KDE Neon собран на её базе и просто работает. Конечно, не всегда работает, как хотелось бы. но зато ты первым можешь пощупать свежие кеды.

     

  • 1.36, Аноним (-), 21:15, 11/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлена возможность запуска приложений с использованием дискретного GPU на системах с гибридной графикой

    запуск осуществляется через бамблби, или...?

     
     
  • 2.41, asd (??), 21:21, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://russianfedora.github.io/FAQ/hardware.html?highlight=nvidia#nvidia-opti (работает не только для федоры)
     

  • 1.40, Аноним (37), 21:21, 11/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гном нахваливают за деньги или бесплатно?
     
     
  • 2.47, Аноним (-), 21:25, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    За деньги. Деньги кладешь сюда: https://www.gnome.org/support-gnome/
    Потом идешь нахваливать на опеннет.
     
     
  • 3.55, Аноним (37), 21:29, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем мне спонсировать людей, деятельность которых расцениваю как вредительство?
     
  • 2.60, Сергей (??), 21:31, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Иногда кажется, что за похвалу кде приплачивают. Видимо, это подростковое - подросток если подхватил модную тему, он думать не будет, примкнет к остальным. Бесплатно. Уверен, многие хейтеры гнома - малолетки, гнома даже не видевшие, но непременно высказывающие свое икспердное мнение. Нормальные люди пользуются и ничего у них не пригорает.
     
     
  • 3.69, Аноним (22), 21:37, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто кде пишется сообществом, его не за что хейтить. А гном кидается с лопаты корпорациями, вот и вся разница. У любого здравомыслящего человека будет отторжение, когда корпорации пихают в него говно с лопаты.
     
  • 3.72, Аноним (30), 21:40, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они просто ставят кеды, напихают кучу "крутых" с тем с тёлочками и крутыми машинами, потом делают скринфетч и хвастаются перед одноклассниками ))
     

  • 1.51, Аноним (37), 21:27, 11/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Мне вот интересно: гном 3 даже по сравнению с Гном 2 имеет урезаный функциона нацеленный на использование на тачскрине, даже отдельное приложение сделали для установки дополнений  возвращающих функционал. Внимание вопрос: зачем выбирать среду рабочего стола с урезанным функционалом, чтобы потом в ручную его возвращать и называть это прогрессом?
     
     
  • 2.65, Sw00p aka Jerom (?), 21:36, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и кому мешали часы в правом верхнем углу, что они прямо в центр их поместили? В итоге качаем какой-то левый экстеншен чтобы вернуть их обратно на место. Интересна логика того человека кто это сделал.
     
     
  • 3.71, Fracta1L (ok), 21:40, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ващет часы в постоянном поле зрения - необходимость, потому что в Гноме, как на планете Миллер, время течёт иначе. Одна анимация длится как семь анимаций в Плазме.
     
  • 2.68, Зануда (?), 21:37, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Какого функционала тебе не хватает, виджета ЧАСОВ на рабочем столе?
     
     
  • 3.74, Аноним (30), 21:44, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Им надо 5 виджетов часов на рабочем столе, одних на панели мало, ещё нужно срочно установить коньки чтобы смотреть потреблений ресурсов, без этого никуда.
    И оставшееся пустое место засрать другими виджетами ))
     

  • 1.52, Коломойский (?), 21:28, 11/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ну наконецто допилили, можно теперь смело выкидывать кеды
     
     
  • 2.80, Аноним (30), 21:49, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новый Гном работает плавнее гораздо.
    Так что можешь выкинуть их.
     

  • 1.67, Аноним (67), 21:37, 11/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вон на той темно-серой фигне выключатель алярма никто не видит, а он есть (с)
    Видимо чтобы у адептов глаза отдыхали.

    На спор у них и дома в туалетах выключатели закамуфлированы, а лампочки выкручены, ибо в туалет люди приходят не смотреть а работать.

     
     
  • 2.73, Fracta1L (ok), 21:44, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто в рамках инклюзивности и диверсити проект Гном принял новую программу для пользователей: "Взгляни на систему глазами людей с нарушениями зрения и психики"
     

  • 1.76, And (??), 21:46, 11/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как в GTK заменить этот заголовок окна на прежний? Или - как сверху окна добавить обратно полоску-заголовок с названием и кнопками?
     
     
  • 2.82, жека воробьев (?), 21:52, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы сделать как было раньше надо отправится в прошлое на машине времени. Когда будешь там передай мне купить биткоинов
     

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