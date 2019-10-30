OIN поможет признать недействительным патент, используемый для атаки на GNOME

Организация Open Invention Network (OIN), занимающаяся защитой экосистемы Linux от патентных претензий, примет участие в защите проекта GNOME от атаки патентного тролля Rothschild Patent Imaging LLC. На проходящей в эти дни конференции Open Source Summit Europe директор OIN заявил, что организация уже собрала команду юристов, которые займутся поиском фактов более раннего использования описанных в патенте технологий (Prior art), что поможет добиться признания патента недействительным.

OIN не может воспользоваться для защиты GNOME сформированным для защиты Linux патентным пулом, так как Rothschild Patent Imaging LLС лишь владеет интеллектуальной собственностью, но не ведёт разработку и производственную деятельность, т.е. ей невозможно предъявить ответный иск, связанный с нарушением условий использования патентов в каких-либо продуктах. Rothschild Patent Imaging LLC является классическим патентным троллем, живущим в основном за счёт исков к мелким стартапам и компаниям, которые не имеют ресурсов для длительного судебного разбирательства и которым проще оплатить отступные. За последние 6 лет компания Rothschild Patent Imaging LLС подала 714 подобных исков.

По словам директора OIN, вначале организация сосредоточила своё внимание на создании условий, защищающих Linux от враждебного поведения компаний, ведущих производственную деятельность. Так как отрытые проекты стали более востребованными во всех сферах, подобных компаний становится всё меньше и меньше. Поэтому теперь OIN может уделить внимание и рискам, возникающим в результате активности непрактикующих компаний, а именно патентых троллей, живущих только за счёт исков и отчислений. В ближайшее время организация OIN также намерена объявить о новом партнёрстве с двумя крупными компаниями, имеющими опыт противостояния несостоятельным патентам и признания подобных патентов недействительными.

Напомним, что GNOME Foundation вменяется нарушение патента 9,936,086 в менеджере фотографий Shotwell. Патент датирован 2008 годом и описывает технику беспроводного соединения устройства захвата изображений (телефон, web-камера) с получающим изображение устройством (компьютер) и последующей выборочной передачей изображений с фильтрацией по дате, местоположению и другим параметрам. По мнению истца, для нарушения патента достаточно наличия функции импорта с камеры, возможности группировки изображений по определённым признакам и отправки изображений на внешние сайты (например, в социальную сеть или фотосервис).

Истец предложил отозвать иск в обмен на покупку лицензии на использование патента, но GNOME не согласился на сделку и решил бороться до конца, так как уступка поставила бы под угрозу другие открытые проекты, которые потенциально могут стать жертвами указанного патентного тролля. Для финансирования защиты GNOME был создан фонд "GNOME Patent Troll Defense Fund", который уже собрал 109 тысяч долларов из необходимых 125 тысяч.



