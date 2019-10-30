OIN поможет признать недействительным патент, используемый для атаки на GNOME

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|1.1, Аноним (1), 09:42, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+15 +/–
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Патенты должны быть унтчтожены. Это полный бред. Права на какую-то идею не должны принадлежать одному кому-то. История знает уйму примеров, когда одинаковые идеи приходили в голову людям в разных частях света, независимо друг от друга.
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|2.2, Аноним (2), 09:49, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Только вот весь мир знает что радио изобрел Маркони, а не Попов.)))
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|5.13, Ag (ok), 10:12, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Та ви що? Який Попов, який Марконі ?! Звичайно ж Іван Пулюй, відразу після відкриття ураденних Рентгеном променів!
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|6.40, Аноним (40), 11:07, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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радио изобрели марсиане еще тысячу лет назад, а сейчас они готовят вторжения на Землю по поручению Главного Марсианского Патентного Бюро(ГМПБ) дабы жалкие человечешки ответили по всем патентным претензиям
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|3.16, Сотрудник жидхаб (?), 10:23, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В США изобретателем радио считается Эдисон и Тесла, В Германии Герц, России Попов, в других странах есть свои изобретатели и только в твоём маня мирке весь мир признал Маркони.
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|3.27, ievoochielaPh5Ph (ok), 10:37, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Потому что радио действительно изобрел Маркони, а не Попов. Реальность она суровая и очень часто противоречит выдумкам русофагов.
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|3.45, gogo (?), 11:50, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А какой смсл спорить о том, кто первый изобрел радио?
Когда прогресс достиг уровня, что радио могло быть изобретено - оно было изобретено.
Когда появилась возможность сделать бескнопочный сенсорный телефон со скругленными углами - он был сделан.
Даже пенициллин, хоть и был открыт случайно, но произошло это не раньше, чем появилсся человек, который мог его открыть, и не позже, чем ученые массово занялись поиском веществ, уничтожающих бактерии.
Толстой был прав в своем послесловии к "Войне и миру", историческая необходимость находит личностей, а не наоборот.
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|3.55, brzm (ok), 12:45, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Любое изобретение это просто небольшая надстройка над трудом многих поколений, т.ч. фактически радио не изобрёл никто. Как говорил дядька с яблоком "Если я видел дальше потому что стою на плечах гигантов".
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|2.4, A.Stahl (ok), 09:52, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ага, действительно: нехрен всяким мелким конторкам иметь шанс воспользоваться своим ноухау. Богаче должны становиться только огромные корпорации. А бедняки должны нищать. На то они и бедняки.
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|3.6, Аноним (1), 09:55, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ага, действительно: нехрен всяким мелким конторкам иметь шанс воспользоваться запатентованной идеей. Богаче должны становиться только огромные корпорации. А бедняки должны нищать. На то они и бедняки.
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|3.8, Аноним (1), 09:57, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Мы здесь на сайте о СПО или нет? От поста веет проприетарщиной. Ничто не мешает Писать под GPL и зарабатывать. Так же и с патентами можно сделать.
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|4.14, Аноним (2), 10:13, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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Писать под GPL - это равносильно писать в /dev/null сразу. Все приличные компании за использование GPL компонентов и библиотек сначала изнасилуют тебя силами юр.отдела, а потом вышвырнут нафиг с выговором.
Написанное под гпл использовать нельзя, приходится находить что угодно под любыми другими лицензиями либо велосипедить.
Код под GPL для общества потерян.
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|5.15, гуси (?), 10:22, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Код под GPL для общества потерян.
То-то я смотрю ядро Linux, так мало распространено, оказывается дело в GPL.
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|6.21, Аноним (2), 10:25, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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>То-то я смотрю ядро Linux, так мало распространено, оказывается дело в GPL
Только вот используют его приличные люди исключительно как пускалку для проприетарного окружения. Яркий пример - MikroTik.
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|7.23, A.Stahl (ok), 10:29, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты же в курсе что Линукс это ядро операционной системы, а операционная система это программа для удобного запуска других программ? ОС и есть "пускалка" и никакое другое применение и не предполагается.
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|7.37, ryoken (ok), 11:00, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>MikroTik
>>приличные
...взаимоисключающие параграфы на марше с барабанным боем просто...
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|5.24, Аноним (24), 10:29, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Для общества потерян только ты, а код под GPL не позволяет эксплуатировать чужой труд выдавая его за свой и таким образом богатея.
А компании любят использовать код под лицензией GPL, просто они не любят это афишировать.
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|5.30, _hide_ (ok), 10:41, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>>> Писать под GPL - это равносильно писать в /dev/null сразу
А продавать свои решения не пробовали (хоть под GPL, хоть под Apache)? Ах нет, только продаваться крупным игрокам за пода... (зачеркнуто) пожертвования, а лучше вообще могли бы бесплатно использовать... История Heartbleed ничему троллей не учит.
>>> Все приличные компании
>>> изнасилуют тебя силами юр.отдела
>>> Написанное под гпл использовать нельзя
>>> Код под GPL для общества потерян
Так для общества или для компаний? Или понятие "общественное" у нас сильно отличается?
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|3.25, КО (?), 10:35, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Ага, действительно: нехрен всяким мелким конторкам иметь шанс воспользоваться своим ноухау.
Так у них нет шансов и при такой системе - для этого изобретение должно быть все новое с нуля. А если в нем есть детали, то всегда есть шанс нарваться на патент принадлежащий корпорации. И досвидос. свое вы делать не можете. Дальше вы разоряетесь и продаете патент по дешевке с молотка. И вот тут он начинает грать всеми красками - либо у троля либо у корпорации.
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|2.7, ыть (ok), 09:56, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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глупость, патенты должны анулироваться или выкладываться в свободный доступ в случае если патентодержатель в течении года им не воспользовался, не опубликовал готовый программный продукт/устройство, не выпускает на него обновления и пр.
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|4.12, ыть (ok), 10:11, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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вот сделал ты к примеру трансклюкатор и выпускаешь его в своей небольшой фирмочке, а соседское ООО "Негрософт" скопировало твое устройство вплоть до мелочей и стало выпускать их по меньшей цене и что ты тогда сделаешь? обидишься и все? для этого и нужны патенты
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|5.17, Аноним (17), 10:23, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вообще-то логично в такой ситуации выпустить улучшенную модель. Конкуренция — двигатель прогресса.
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|6.52, Аноним84701 (ok), 12:33, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вообще-то логично в такой ситуации выпустить улучшенную модель. Конкуренция — двигатель прогресса.
Вообще-то, разработку (если мы не о закруглении углов), как и улучшения, тоже нужно как-то финансировать. Поэтому копирующий сможет, при прочих равных, предложить свою продукцию по меньшей цене.
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|7.48, Аноним (48), 12:09, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Она наверное должна прийти и сказать- ай-йай-йай, нельзя копировать и пальчиком погрозить.
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|3.26, КО (?), 10:37, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сделать так, чтобы патентодержатель им не воспользовался пара пустяков, если конечно, патентодержатель не монополист.
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|3.28, ievoochielaPh5Ph (ok), 10:38, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А если ты в течении недели не пользуешься своей квартирой, то она должна отдаваться первому прохожему на улице. Впрочем ты вот не пользовался мозгами и их кому-то уже отдали
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|3.54, mickvav (?), 12:40, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Патенты и так в свободном доступе, если кто не в курсе.
Анулировать при не использовании - красивая идея, но не прокатит. Троль А раз в полгода за копейку выдает лицензию Троллю A'. Тролль A' через полгода банкротится, появляется Троль А''. Вуаля - Троль А "использует" патент :)
Другое дело, если после 5-ти лет стоимость удержания патента начать каждый год удваивать...
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|2.35, Аноним (35), 10:57, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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95% населения, никогда ничего сами не разработавшие, всецело поддерживают идею полно
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|3.36, Аноним (35), 10:58, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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...й отмены патентов!
Вечно я вместо "й" на Tab нажимаю ((((
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|2.59, Аноним (59), 12:52, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Более того патенты противоречат основе рынка - конкуренции. Что это за поганый коммунистический механизм?
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|1.38, А это тоже (?), 11:01, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Обнаружение более раннего использования дожно искаться в более старых патентах, и, не приведет ли это к тому, что новый обнаруженный патентодержатель должен получать за это отчисления?
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|2.43, ievoochielaPh5Ph (ok), 11:24, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты бредишь. Обнаружение более раннего использования ведется в реальных реализациях, прежде всего. Если реализация была до патента, то патент автоматом недействителен.
Ну вот почему вы не зная ничего лезете рассуждать о вещах которые вас не касаются?
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|3.50, КО (?), 12:25, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Если реализация была до патента, то патент автоматом недействителен.
А вот и нет. Патенты введены в первую очередь, чтобы изобретатели делились секретом с человечеством. Поэтому кто первый подал заявку, тот и патентодержатель. А если вы что-то делали и скрывали ото всех как. То вы имеете право делать ето и дальше, но лицензировать другим и ограничивать их в правах - уже нет.
Вот если использование до подачи заявки было массовым (идея тривиальна) или формула изобретения была опубликована кем-то еще - тогда да патент не действителен. Хотя у американов несколько свои заморочки.
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|4.56, ievoochielaPh5Ph (ok), 12:50, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Иди читай про prior art, васья
«Prior art (state of the art or background art), in most systems of patent law, is constituted by all information that has been made available to the public in any form before a given date that might be relevant to a patent's claims of originality. If an invention has been described in the prior art or would have been obvious over what has been described in the prior art, a patent on that invention is not valid»
Тебе перевести или найдешь бумажный словарик и поищещь там знакомые буковки?
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|2.46, Аноним (46), 12:06, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Главное, чтобы этим де был гомном. Только сегодня это будет гомном, а завтра кеды, за которыми никто не стоит. Это тупиковый путь, не стоит поощрять. Хотя гомном действительно неплохо бы закопать, вместе с шапкой. Какая польза от шапки? Она конечно может и есть, но вреда тоже не мало.
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|2.49, Аноним (48), 12:11, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Голосуем вместе против Гнома. Одним DE станет меньше. Ура товарищи.
Голосуем вместе против Денис Попов. Одним Денис Попов станет меньше. Ура товарищи.
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|1.47, Заслуженный Параноик (?), 12:07, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Мда, рассматриваемая ситуация - классическая война гадюки с гипножабой.
Ненавижу гнумеров - так испоганить когда-то хороший ДЕ. Гореть им в аду.
Ненавижу патентных троллей. Чтоб им той же дорогой отправится.
И за кого здесь болеть?
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|2.57, ievoochielaPh5Ph (ok), 12:51, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С тобой никто не воюет. Не нравится продукт, который тебе бесплатно и под открытой лицензией дают? Не пользуйся. Ненавидит он видите ли тех, кто посмел давать ему бесплатный продукт. Совок так и прет из всех щелей. Они тебе ничем не обязаны.
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|1.53, Аноним (53), 12:37, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Поддерживаю претензии по патенту. Вы прежде чем гном защищать ознакомьтесь с делом
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