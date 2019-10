OIN поможет признать недействительным патент, используемый для атаки на GNOME

> Патенты должны быть унтчтожены. Это полный бред. Права на какую-то идею не

> должны принадлежать одному кому-то. Но-но! Потише там, эдак Вы договоритесь до того, что бизнесы Микрософта и ИБМ-а надо (ОМФГ!) ограничавать?! Прекратите немедленно. <///>

[I]" /*Summary*: Microsoft ‘Trojan horses’ inside the GNU/Linux community are still

being syndicated, e.g. circulated among *actual* GNU/Linux developers/ YOU need /not/ be a ‘hardliner’ to believe Microsoft hates GNU/Linux. You

needn’t even speculate; just examine the evidence. Look no further than this

year's patent lawsuits <http://techrights.org/2019/03/12/microsoft-foxconn/>.

The only thing Microsoft “loves” about “Linux” is the “Linux patent tax”. Don’t

ask OIN about it; OIN is in that very same club now

<http://techrights.org/2018/10/10/lotnetwork-msft-and-now-oin/> and it's run by

trolls <http://techrights.org/2019/03/04/oin-former-patent-trolls/>. Over a

decade ago we kept warning about .NET patent traps and those traps are still

there. They /are/. They’re submarine patents. "[/I]

--http://techrights.org/2019/10/30/debian-trojan-horses/