GNOME предпринял меры для противостояния атаке патентного тролля

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|2.2, Аноним (2), 10:04, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Ставлю свои passwords.kdbx и wallet.dat на то, что тролль сольется, причем не столько под юр. несостоятельностью своего т.н. "патента", сколько под общественным давлением.
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|3.7, Аноним (7), 10:11, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Ой, да кому нужна твои пароли от премиум аккаунтов на порносайтах и тысячная бтц.
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|2.53, AlexBO (?), 13:53, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да что тут ставить то. Пусть позовут контору BlueSoleil, которая накажет троля за патент их РЕАЛИЗОВАННЫХ идей.
А то у меня любой телефон по блютузу, до 2008 года, по BlueSoleil файлы нt передавал на комп с сортирорвкой и выборкой, ага. Это по сути была единственная, нормальная программа, которая работал с любым телефоном по беспроводному соединению.
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|2.70, Аноним (-), 15:35, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Почле Столлмана я этим фашистам ничего не дам! Послал $10 в проект KDE.
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|1.3, Аноним (3), 10:05, 22/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Бред какой. Все знают чем эти тролли занимаются и никто против них законодательно ничего не делает. В том числе чиновники.
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|2.5, Аноним (2), 10:08, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Тут как с законом По, патентного тролля от "серьезной патентной претензии" отличить невозможно, пока тролль сам себя не идентифицирует как тролля. "Запрет патентных троллей" на практике будет иметь эффект полного отказа от концепции патентов.
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|3.9, anonblmous (?), 10:16, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> "Запрет патентных троллей" на практике будет иметь эффект полного отказа от концепции патентов.
Как будто это что-то плохое.
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|4.11, Аноним (2), 10:21, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это понятно, что концепция патентов - про нечестную конкуренцию и так далее. Анониму надо было объяснить, что чинуши оценивают ситуацию не по тому, что бредово, а что нет, а по тому, выгодно ли это самим чинушам. Война против троллей неизбежно навредит "хорошим парням с хорошими патентами", а чинушам тогда никто бабла заносить не будет.
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|3.19, None (??), 10:51, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Патентного тролля отличить очень даже легко - патентный тролль ничего не разрабатывает и не выпускает, собственных активов у патентного тролля нет, это фактически фирмы-однодневки, которые завтра, без особых затей, могут просто прекратить существовать. Им даже патенты не принадлежат, а отданы третьей стороной.
Почему в законодательстве ничего не делают - тоже понятно, многие патентные тролли созданы крупными корпорациями для конкурентной борьбы и заработка на стороне.
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|4.72, neAnonim (?), 15:44, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ты в пещере живешь? Половина новостей в IT "кто-то, зарегистрировал патент" и физически предмет еще не существует, а в 90% никогда так и не появляется. елементарно смотри новости по Microsoft, Apple итд
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|3.31, анон (?), 11:58, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>эффект полного отказа от концепции патентов
вы так говорите как буд-то это что-то плохое!
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|3.58, Аноним (58), 14:21, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Серьёзная патентная претензия" от "атаки патентного тролля" отличается примерно так же как банк отличается от коллекторского агентства.
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|2.67, Аноним (67), 15:21, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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БЫТЬ ТРОЛЛЕМ ЭТО ТАКОЕ ЖЕ ПРАВО КАК ЛЮБОЕ ДРУГОЕ ПРАВО, АЛЬ ВЫ ЗА ЦЕНЗУРУ?
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|1.4, Аноним (4), 10:06, 22/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Патент датирован 2008 годом и описывает технику беспроводного соединения устройства захвата изображений (телефон, web-камера) с получающим изображение устройством (компьютер) и последующей выборочной передачей изображений с фильтрацией по дате, местоположению и другим параметрам.
странная штука патент
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|2.6, Аноним (6), 10:09, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
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Будто что-то новое. Вспомни патенты apple на прямоугольники.
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|3.39, Анон Анонов (?), 12:45, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Помню Apple просто запатентовала самораспутывающиеся наушники, хотя даже не сама их изобрела. Многие компании спокойно их выпускали до того момента.
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|2.42, Аноним (42), 12:59, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да ты еще скажи что интеллектуальная собственность не нужна. А исходники программ нужно просто так раздавать. Был один такой сектант, только выперли его.
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|3.43, Ruberoid (?), 13:20, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Т.н. интелектуальная собственность не нужна, т.к. сама идея нематериальна и не может быть физически собственностью. Вводится же она (ИС) и выступает в виде ширмы для захвата материальных ценностей этого физического мира.
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|3.52, Michael Shigorin (ok), 13:51, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Да ты еще скажи что интеллектуальная собственность не нужна.
Очередной чудак, который не сможет мне ответить на вопрос -- а это что, собственно, такое, и чем оно полезней давно существующего авторского права?.. (я этой темой ещё с нулевых заинтересовался, если что)
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|3.64, Аноним (64), 15:08, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Отсутствие так называемой интеллектуальной "собственности" не предполагает обязательность раздачи исходников просто так.
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|2.68, Аноним (67), 15:23, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Задонатил им вчера. Помогаем бороться с нечистью!
ГНОМИМОМ ПОЛЬЗУЕТСЯ ГРАСНАЯ ШАПОЧ-КА И АФРИКАНСКАЯ ДЕ-ВОЧКА. НЕУЖТО ДЕНГ НЕТ
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|1.18, freehck (ok), 10:50, 22/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Только что GNOME шантажировал FSF, а чуть погодя уже -- опа -- и защищает СПО от страшного патентного тролля. =/
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|2.24, ievoochielaPh5Ph (ok), 11:06, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И как же они «шантажировали» FSF? Опять ты врешь.
А тут они защищают и себя, и других авторов свободного ПО, делают реальное дело, в отличии от бездельников из FSF.
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|1.32, Анонимно (?), 12:01, 22/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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"функции импорта с камеры, возможности группировки изображений по определённым признакам и отправки изображений на внешние сайты (например, в социальную сеть или фотосервис)."
Что-то не то в Датском королевстве если дается ход таким сентенциям.
Про встречных иск правильно, нельзя давать спуску таким мерзавцам.
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|1.34, Аноним (34), 12:02, 22/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Меня больше интересует не кто прав или виноват и какие патери будут у той или иной стороны, а то что нарушаются исполнение законов. Вот теперь и думай стоит ли тебе что либо изобретать и делать на это патент. Может лучше создават краудваундинг для изобретений.
Вы мне пятизначнуюю сумму а я вам изобретение?
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|2.65, Аноним (64), 15:09, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Может лучше создават краудваундинг для изобретений.
Да, лучше.
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|1.40, Аноним (40), 12:50, 22/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Очень интересно, тролль от Ротшильдов, а юридическая фирма от Рокфеллеров. Вот тебе и свободное ПО.
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|2.49, Аноним (46), 13:31, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну дык а ты думал у тебя гном на божьей силе держится и ангелами пишется за просто так?
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|1.61, Аноним (61), 14:36, 22/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Давайте лучше по делу - почему на нормальном пк так долго открывается pdf в Evince? Есть по шустрее просмоторщик?
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|2.63, iPony129412 (?), 14:56, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Foxit Reader самое адекватное что мне удалось найти. Смотрел 13 PDF просмотрщиков на тяжёлых 4К комиксах в PDF.
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|3.66, Аноним (61), 15:20, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Foxit Reader самое адекватное что мне удалось найти. Смотрел 13 PDF просмотрщиков на тяжёлых 4К комиксах в PDF.
Спасибо, это я знаю, но он же проприет. и с тел. Хотелось бы GNU/GPL'ный и естественно без тел.
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