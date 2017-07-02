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GNOME предпринял меры для противостояния атаке патентного тролля

22.10.2019 09:54

Организация GNOME Foundation рассказала о действиях, предпринятых для защиты от судебного иска, выдвинутого компанией Rothschild Patent Imaging LLC, ведущей деятельность патентного тролля. Компания Rothschild Patent Imaging LLC предложила отозвать иск в обмен на покупку лицензии на использование патента в Shotwell. Сумма лицензии выражается пятизначным числом. Несмотря на то, что покупка лицензии стала бы самым простым выходом, а судебное разбирательство потребует больших затрат и нервотрёпки, организация GNOME Foundation решила не соглашаться на сделку и бороться до конца.

Согласие поставило бы под угрозу другие открытые проекты, которые потенциально могут стать жертвами указанного патентного тролля. До тех пор, пока используемый для исков патент, охватывающий очевидные и широко используемые методы работы с изображениями, продолжает действовать, он может быть использован как оружие для осуществления других атак. Для финансирования защиты GNOME в суде и проведения работы по признанию патента недействительным (например, через доказательство фактов более раннего использования описанных в патенте технологий) организован специальный фонд "GNOME Patent Troll Defense Fund".

К защите GNOME Foundation была привлечена компания Shearman & Sterling, которая уже направила в суд три документа:

  • Ходатайство о полном прекращении дела. Защита считает, что фигурирующий в деле патент является несостоятельным, а описываемые в нём технологии неприменимы для защиты интеллектуальной собственности в программном обеспечении;
  • Ответ на иск, в котором поставлено под сомнение то, что GNOME должен выступать ответчиком на подобные иски. В документе предпринята попытка доказать, что указанный в иске патент не может быть использован для предъявления претензий к Shotwell и любому другому свободному ПО.
  • Встречный иск, который не позволит компании Rothschild Patent Imaging LLC ретироваться и выбрать себе менее строптивую жертву для атаки, когда поймёт серьёзность намерения GNOME бороться за признание патента недействительным.

Напомним, что GNOME Foundation вменяется нарушение патента 9,936,086 в менеджере фотографий Shotwell. Патент датирован 2008 годом и описывает технику беспроводного соединения устройства захвата изображений (телефон, web-камера) с получающим изображение устройством (компьютер) и последующей выборочной передачей изображений с фильтрацией по дате, местоположению и другим параметрам. По мнению истца для нарушения патента достаточно наличия функции импорта с камеры, возможности группировки изображений по определённым признакам и отправки изображений на внешние сайты (например, в социальную сеть или фотосервис).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.gnome.org/news/201...)
  2. OpenNews: Против GNOME Foundation подан патентный иск
  3. OpenNews: GNOME адаптирован для управления через systemd
  4. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения GNOME 3.34
  5. OpenNews: Проект xrdesktop для использования GNOME и KDE в шлемах виртуальной реальности
  6. OpenNews: Выпуск libhandy 0.0.10, библиотеки для создания мобильных вариантов приложений GTK/GNOME
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: gnome, patent
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  • 1.1, Аноним (1), 09:57, 22/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Становится жарко, делаем ставки...
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:04, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Ставлю свои passwords.kdbx и wallet.dat на то, что тролль сольется, причем не столько под юр. несостоятельностью своего т.н. "патента", сколько под общественным давлением.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 10:11, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ой, да кому нужна твои пароли от премиум аккаунтов на порносайтах и тысячная бтц.
     
     
  • 4.25, Sindzicat (?), 11:09, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А ты попробуй расшифровать эти файлы вначале и поймёшь соль шутки :)
     
     
  • 5.38, Аноним (38), 12:20, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А ты попробуй поймай Неуловимого Джо!
     
  • 5.59, кельвин (?), 14:22, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну если знать соль, то расшифровка дело простое..
     
  • 4.44, Денис Александрович (?), 13:22, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Яб пофапал
     
  • 2.53, AlexBO (?), 13:53, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да что тут ставить то. Пусть позовут контору BlueSoleil, которая накажет троля за патент их РЕАЛИЗОВАННЫХ идей.
    А то у меня любой телефон по блютузу, до 2008 года, по BlueSoleil файлы нt передавал на комп с сортирорвкой и выборкой, ага. Это по сути была единственная, нормальная программа, которая работал с любым телефоном по беспроводному соединению.
     
  • 2.70, Аноним (-), 15:35, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Почле Столлмана я этим фашистам ничего не дам! Послал $10 в проект KDE.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:05, 22/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бред какой. Все знают чем эти тролли занимаются и никто против них законодательно ничего не делает. В том числе чиновники.
     
     
  • 2.5, Аноним (2), 10:08, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Тут как с законом По, патентного тролля от "серьезной патентной претензии" отличить невозможно, пока тролль сам себя не идентифицирует как тролля. "Запрет патентных троллей" на практике будет иметь эффект полного отказа от концепции патентов.
     
     
  • 3.9, anonblmous (?), 10:16, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > "Запрет патентных троллей" на практике будет иметь эффект полного отказа от концепции патентов.

    Как будто это что-то плохое.

     
     
  • 4.11, Аноним (2), 10:21, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это понятно, что концепция патентов - про нечестную конкуренцию и так далее. Анониму надо было объяснить, что чинуши оценивают ситуацию не по тому, что бредово, а что нет, а по тому, выгодно ли это самим чинушам. Война против троллей неизбежно навредит "хорошим парням с хорошими патентами", а чинушам тогда никто бабла заносить не будет.
     
  • 3.19, None (??), 10:51, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Патентного тролля отличить очень даже легко - патентный тролль ничего не разрабатывает и не выпускает, собственных активов у патентного тролля нет, это фактически фирмы-однодневки, которые завтра, без особых затей, могут просто прекратить существовать. Им даже патенты не принадлежат, а отданы третьей стороной.
    Почему в законодательстве ничего не делают - тоже понятно, многие патентные тролли созданы крупными корпорациями для конкурентной борьбы и заработка на стороне.
     
     
  • 4.72, neAnonim (?), 15:44, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты в пещере живешь? Половина новостей в IT "кто-то, зарегистрировал патент" и физически предмет еще не существует, а в 90% никогда так и не появляется. елементарно смотри новости по Microsoft, Apple итд
     
  • 3.31, анон (?), 11:58, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >эффект полного отказа от концепции патентов

    вы так говорите как буд-то это что-то плохое!

     
  • 3.58, Аноним (58), 14:21, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Серьёзная патентная претензия" от "атаки патентного тролля" отличается примерно так же как банк отличается от коллекторского агентства.
     
  • 2.67, Аноним (67), 15:21, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    БЫТЬ ТРОЛЛЕМ ЭТО ТАКОЕ ЖЕ ПРАВО КАК ЛЮБОЕ ДРУГОЕ ПРАВО, АЛЬ ВЫ ЗА ЦЕНЗУРУ?
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:06, 22/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Патент датирован 2008 годом и описывает технику беспроводного соединения устройства захвата изображений (телефон, web-камера) с получающим изображение устройством (компьютер) и последующей выборочной передачей изображений с фильтрацией по дате, местоположению и другим параметрам.

    странная штука патент

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:09, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    Будто что-то новое. Вспомни патенты apple на прямоугольники.
     
     
  • 3.39, Анон Анонов (?), 12:45, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помню Apple просто запатентовала самораспутывающиеся наушники, хотя даже не сама их изобрела. Многие компании спокойно их выпускали до того момента.
     
  • 3.55, zg_nico (ok), 13:53, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На прямоугольники? Евклида засудить хотели? :)
     
  • 2.42, Аноним (42), 12:59, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да ты еще скажи что интеллектуальная собственность не нужна. А исходники программ нужно просто так раздавать. Был один такой сектант, только выперли его.
     
     
  • 3.43, Ruberoid (?), 13:20, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Т.н. интелектуальная собственность не нужна, т.к. сама идея нематериальна и не может быть физически собственностью. Вводится же она (ИС) и выступает в виде ширмы для захвата материальных ценностей этого физического мира.
     
  • 3.52, Michael Shigorin (ok), 13:51, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Да ты еще скажи что интеллектуальная собственность не нужна.

    Очередной чудак, который не сможет мне ответить на вопрос -- а это что, собственно, такое, и чем оно полезней давно существующего авторского права?.. (я этой темой ещё с нулевых заинтересовался, если что)

     
  • 3.64, Аноним (64), 15:08, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отсутствие так называемой интеллектуальной "собственности" не предполагает обязательность раздачи исходников просто так.
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:15, 22/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они проиграют суд. На что спорим?
     
     
  • 2.10, Онаним (?), 10:19, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Они", это кто?
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 10:23, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Анонимы опенета
     
  • 3.15, Адекватный человек (?), 10:36, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    GNOME, любому дураку это должно быть ясно.
     
     
  • 4.46, Аноним (46), 13:24, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обоснуй
     
  • 2.71, Аноним (-), 15:37, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто спорит, тот гoвнa не стоит...
     

  • 1.14, Аноним (14), 10:36, 22/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Задонатил им вчера. Помогаем бороться с нечистью!
     
     
  • 2.16, Адекватный человек (?), 10:37, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Одно дело донатить, когда есть хотя-бы какой-то шанс, но тут у гнома вообще никаких шансов нет.
     
     
  • 3.20, Mezozoysky (?), 10:53, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне неочевидно. Развей мысль, пжлст.
     
  • 3.27, Аноним (27), 11:26, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И ты сейчас на расскажешь почему?
     
  • 2.68, Аноним (67), 15:23, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Задонатил им вчера. Помогаем бороться с нечистью!

    ГНОМИМОМ ПОЛЬЗУЕТСЯ ГРАСНАЯ ШАПОЧ-КА И АФРИКАНСКАЯ ДЕ-ВОЧКА. НЕУЖТО ДЕНГ НЕТ

     

  • 1.17, Аноним (17), 10:47, 22/10/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +4 +/
     
  • 1.18, freehck (ok), 10:50, 22/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Только что GNOME шантажировал FSF, а чуть погодя уже -- опа -- и защищает СПО от страшного патентного тролля. =/
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 10:59, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как это вообще коррелирует в данном случае?
     
  • 2.22, Аноним (22), 11:02, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они свою задницу прикрывают в этом деле.
     
  • 2.24, ievoochielaPh5Ph (ok), 11:06, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И как же они «шантажировали» FSF? Опять ты врешь.
    А тут они защищают и себя, и других авторов свободного ПО, делают реальное дело, в отличии от бездельников из FSF.
     
  • 2.29, iPony129412 (?), 11:33, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ох уж эти фанатики.
    Вспоминаются слова Линуса Торвальдса...
     
     
  • 3.47, Аноним (46), 13:26, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и где сами слова то
     
     
  • 4.57, zg_nico (ok), 13:56, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вспоминаются.
    Не торопите человека.
     

  • 1.32, Анонимно (?), 12:01, 22/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    "функции импорта с камеры, возможности группировки изображений по определённым признакам и отправки изображений на внешние сайты (например, в социальную сеть или фотосервис)."
    Что-то не то в Датском королевстве если дается ход таким сентенциям.
    Про встречных иск правильно, нельзя давать спуску таким мерзавцам.
     
  • 1.34, Аноним (34), 12:02, 22/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Меня больше интересует не кто прав или виноват и какие патери будут у той или иной стороны, а то что нарушаются исполнение законов. Вот теперь и думай стоит ли тебе что либо изобретать и делать на это патент. Может лучше создават краудваундинг для изобретений.

    Вы мне пятизначнуюю сумму а я вам изобретение?

     
     
  • 2.65, Аноним (64), 15:09, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Может лучше создават краудваундинг для изобретений.

    Да, лучше.

     

  • 1.37, Skullnet (?), 12:09, 22/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь все закончится взаимным уничтожением.
     
     
  • 2.45, Ruberoid (?), 13:23, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, пострадают в конечном итоге как всегда крысы в кедах.
     

  • 1.40, Аноним (40), 12:50, 22/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Очень интересно, тролль от Ротшильдов, а юридическая фирма от Рокфеллеров. Вот тебе и свободное ПО.
     
     
  • 2.49, Аноним (46), 13:31, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну дык а ты думал у тебя гном на божьей силе держится и ангелами пишется за просто так?
     
     
  • 3.51, Анони (?), 13:45, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На рептилоидах xD
     
     
  • 4.69, Аноним (67), 15:24, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    СЛАВА РЕПТИЛОИДОАМ, ХОЗЯЕВАМ НАШИМ!!!
     

  • 1.41, Аноним (42), 12:56, 22/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сами от себя защитились?
     
  • 1.61, Аноним (61), 14:36, 22/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Давайте лучше по делу - почему на нормальном пк так долго открывается pdf в Evince? Есть по шустрее просмоторщик?
     
     
  • 2.63, iPony129412 (?), 14:56, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Foxit Reader самое адекватное что мне удалось найти. Смотрел 13 PDF просмотрщиков на тяжёлых 4К комиксах в PDF.
     
     
  • 3.66, Аноним (61), 15:20, 22/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Foxit Reader самое адекватное что мне удалось найти. Смотрел 13 PDF просмотрщиков на тяжёлых 4К комиксах в PDF.

    Спасибо, это я знаю, но он же проприет. и с тел. Хотелось бы GNU/GPL'ный и естественно без тел.

     

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