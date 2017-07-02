GNOME предпринял меры для противостояния атаке патентного тролля

Организация GNOME Foundation рассказала о действиях, предпринятых для защиты от судебного иска, выдвинутого компанией Rothschild Patent Imaging LLC, ведущей деятельность патентного тролля. Компания Rothschild Patent Imaging LLC предложила отозвать иск в обмен на покупку лицензии на использование патента в Shotwell. Сумма лицензии выражается пятизначным числом. Несмотря на то, что покупка лицензии стала бы самым простым выходом, а судебное разбирательство потребует больших затрат и нервотрёпки, организация GNOME Foundation решила не соглашаться на сделку и бороться до конца. Согласие поставило бы под угрозу другие открытые проекты, которые потенциально могут стать жертвами указанного патентного тролля. До тех пор, пока используемый для исков патент, охватывающий очевидные и широко используемые методы работы с изображениями, продолжает действовать, он может быть использован как оружие для осуществления других атак. Для финансирования защиты GNOME в суде и проведения работы по признанию патента недействительным (например, через доказательство фактов более раннего использования описанных в патенте технологий) организован специальный фонд "GNOME Patent Troll Defense Fund". К защите GNOME Foundation была привлечена компания Shearman & Sterling, которая уже направила в суд три документа: Ходатайство о полном прекращении дела. Защита считает, что фигурирующий в деле патент является несостоятельным, а описываемые в нём технологии неприменимы для защиты интеллектуальной собственности в программном обеспечении;

Ответ на иск, в котором поставлено под сомнение то, что GNOME должен выступать ответчиком на подобные иски. В документе предпринята попытка доказать, что указанный в иске патент не может быть использован для предъявления претензий к Shotwell и любому другому свободному ПО.

Встречный иск, который не позволит компании Rothschild Patent Imaging LLC ретироваться и выбрать себе менее строптивую жертву для атаки, когда поймёт серьёзность намерения GNOME бороться за признание патента недействительным. Напомним, что GNOME Foundation вменяется нарушение патента 9,936,086 в менеджере фотографий Shotwell. Патент датирован 2008 годом и описывает технику беспроводного соединения устройства захвата изображений (телефон, web-камера) с получающим изображение устройством (компьютер) и последующей выборочной передачей изображений с фильтрацией по дате, местоположению и другим параметрам. По мнению истца для нарушения патента достаточно наличия функции импорта с камеры, возможности группировки изображений по определённым признакам и отправки изображений на внешние сайты (например, в социальную сеть или фотосервис).



