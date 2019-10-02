GNOME адаптирован для управления через systemd

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|1.6, Аноним (6), 09:02, 02/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Эти пользовательские юниты в системд шляпа полная. Нельзя запустить юнит, жестко привязав его к какой-то определенной сессии, он будет общим для всех пользовательских сессий. А это значит, например, что вы теперь уж точно никак не сможете запустить несколько параллельных сессий gnome от одного пользователя. Просто потому, что не получиться запустить несколько экземпляров mutter, ведь это теперь сервис системд.
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|3.100, Аноним (6), 11:00, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Давай, расскажи нам как без костылей создать сервис, который автоматом запустится с открытием пользовательской сессии и завершится при ее, конкретно этой сессии, закрытии. При этом чтобы такой же сервис можно было запустить в соседней сессии и они существовали параллельно и независимо. В качестве допущения предположим, что разработчики сервиса как-то решили проблему с доступом к общим ресурсом при запуске нескольких экземпляров своего ПО.
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|2.137, Аноним (137), 12:10, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так это всё потому что не стало суидного икс-сервера, шапке надо срочно было придумать как напихать ещё рутовых бэкдоров.
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|3.152, Аноним (137), 12:42, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Минусующие просто не в курсе за рутовые бэкдоры красношапки. Network Manager это только один из них. Все суидные бинарники тоже.
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|2.3, Аноним (2), 09:01, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Мне интересно, а на абугорных форумах тоже так же сильно не любят Лёню и его подделие для даунов?
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|3.48, заминированный тапок (?), 10:10, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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нет не так же
на забугорных форумах обычно что-то делают, а не только кудахтают шилонинужна/идизагугли/самдурак
там вроде бы даже краудфангдинг-компанию запустили на сборе денег для киллера гг
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|4.69, 135 (?), 10:25, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> там вроде бы даже краудфангдинг-компанию запустили на сборе денег для киллера гг
Ну и как успехи? На рогатку накопили? Сколько раз попали из нее?
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|4.85, Аноним (85), 10:44, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> там вроде бы даже краудфангдинг-компанию запустили на сборе денег для киллера гг
Вроде бы, даже собрали около 20 баксов.
Что поделать, ветеран-админы юникса — не самые богатые люди.
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|6.103, Аноним (85), 11:07, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не, это круче. "Ветеран" намекает на элитный статус.
Почему у них, при всей элитности, так мало денег — загадка.
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|4.13, ryoken (ok), 09:17, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Разве не в крутили?
Не искал, я как-то им больше для запуска ОС пользуюсь :D.
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|2.8, 135 (?), 09:03, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Когда ждать systemd OSd?
Зачем ждать? Ставь федору и наслаждайся "дивным новым миром".
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|1.5, iCat (ok), 09:02, 02/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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А ведь некогда GNOME претендовал на стандарт DE...
А ныне - это лишь "графическая запускалка кусочков systemd"
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|2.24, Поцтеринг (?), 09:53, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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> А ведь некогда GNOME претендовал на стандарт DE...
а теперь он и ЕСТЬ стандарт - а все остальное - маргинальные поделки, причем неработоспособные без миллиона костылей и подпорок, заменяющих им единственно-правильную интеграцию с единственно-верным system manager'ом.
Вот ваш новый стандарт - жрите! Как в винде, только ХАЛЯВА! Налетай!
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|3.33, фывфывфыв (?), 10:00, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Вот ваш новый стандарт - жрите
Зачем? Мне на Openbox и OpenRC неплохо живется.
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|6.153, Kroz (ok), 12:44, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> только не выключается иногда через гуй.
Да нет, всегда выключается когда нужно.
Где вы такие кейсы находите?
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|1.11, Аноним (11), 09:09, 02/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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это же хорошо, не? systemd-logind, как и раньше, заменяется на elogind, а переход с gnome-session на штатные инструменты системы можно только приветствовать. Всегда бы так. Думаю, все нужные скрипты для sysvinit, openrc и т.п. запилят очень быстро.
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|2.16, Аноним (16), 09:23, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ни sysvinit, ни openrc и близко не подходили к управлению пользовательскими сессиями.
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|3.88, Аноним (85), 10:48, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ни sysvinit, ни openrc и близко не подходили к управлению пользовательскими сессиями.
У разработчиков openrc уже давно есть такой план (в частности, у Luca Barbato), но останавливает отсутствие программистов-сишников (основной код openrc — Си, и его разработчик больше десяти лет назад свалил из проекта).
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|4.146, пох. (?), 12:34, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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план у них есть, мозгов нет, разработчик умевший язык, отличный от md - свалил десять лет назад, все ок, так победим!
(хотя в данном случае, конечно, и хорошо. Плохо что запускать этим openrc скоро нечего станет.)
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|2.22, Аноним (22), 09:50, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> systemd-logind, как и раньше, заменяется на elogind
> все нужные скрипты для sysvinit, openrc и т.п. запилят очень быстро.
Не проще ли выкинуть к херам этот гном из дистрибутива? Нынешний гном далеко не идеал, а помимо него есть и другие DE, оконные менеджеры.
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|3.56, Аноним (56), 10:14, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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вроде у нас есть свобода выбора, не ? не нравится гном не пользуйся, не нравится сиськad не пользуйся, альтернатив хватает, а из за нытиков которые только и могут ныть на форумах и не способных освоить альтернативу уже тошно
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|4.75, freehck (ok), 10:29, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> нытиков <...> не способных освоить альтернативу
С чего ты взял, что недовольные "не способны освоить альтернативы"? Они их как правило освоили ещё до того, как ты, Аноним, свой первый компьютер увидел.
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|5.92, Аноним (56), 10:53, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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если они и способны то не думаю что таких наберется много, контингент не тот, так как постоянное нытьё на форумах мне способствует развитию интеллекта и критического мышления
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|5.98, Аноним (85), 10:57, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> С чего ты взял, что недовольные "не способны освоить альтернативы"? Они их как правило освоили ещё до того, как ты, Аноним, свой первый компьютер увидел.
Винду освоить — не великий подвиг.
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|4.105, Аноним (105), 11:11, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> вроде у нас есть свобода выбора
На одном стуле пики точены...
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|2.108, Аноним (85), 11:13, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Думаю, все нужные скрипты для sysvinit, openrc и т.п. запилят очень быстро.
Что-то я не припомню, чтобы для sysvinit и openrc в последние лет 10 что-то серьёзное запиливали. Только изредка выпускают мелкие изменения.
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|1.12, 135 (?), 09:13, 02/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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- Папа, а правда, что в линуксе раньше был выбор?
- Нет, сынок, это сказки. Он был такой же как винда.
- А почему люди его выбирали?
- Они надеялись, что у них будет выбор.
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|1.14, Аноним (14), 09:20, 02/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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А кроме гнома к системдэ привязка софта сильная? Я просто всё больше ощущаю необходимость делать дистрибутив с TDE, без гнома, без системд, без вейленда, без пульсаудио.
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|2.17, Аноним (17), 09:26, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Нет, но скоро будет сильная. А потом компьютеры начнут через UEFI проверять подписи ядер. И ты не поверишь компьютеры будут запускаться только с блобными ядрами и только с системд. Код ядра тебе может и дадут, но что-то поправить и заново подписать ты уже не сможешь. И у тебя будет выбор или есть то что запускается либо переходить обратно на компьютеры с перфолентой.
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|3.26, 135 (?), 09:53, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Партия сказала: Контакт!
Народ ответил: Есть контакт!
Партия сказала: Есть контакт!
И народ будет жрать контакт...
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|5.52, 135 (?), 10:11, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ах, если бы все было так просто.
Но один фиг ты не соскочишь с этого шарика.
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|6.132, Аноним (35), 11:58, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На этом шарике полно мест, где не нужны эти Телеги со ШтоАпами, да и эти ваши интернеты тоже.
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|7.147, Серб (ok), 12:35, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> На этом шарике полно мест, где не нужны эти Телеги со ШтоАпами, да и эти ваши интернеты тоже.
"Расстреляли меня, внучёк, расстреляли".
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|7.148, ассенизатор (?), 12:36, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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жаль что этим места в основном у параши.
Нет, ну, хотя, если ты дочка Рокфеллера - можно обойтись без этих ваших интернетов. Утром раб будет зачитывать тебе вслух избранные места, если пожелаешь.
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|6.74, Аноним (74), 10:28, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И да и нет. Существуют мессенджеры построенные на принципе федерации или на p2p принципе. Существуют федеративные: cоциальные сети, видеохостинги, музыкальные сервисы.
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|3.27, Поцтеринг (?), 09:56, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну почему же - сможет, на специальном девелоперском компьютере, как у меня (ядро ведь будет проверять подпись на процессе init, иначе какой же смысл в такой безопастносте?)
Он немного дорого будет стоить, выпускаться только в башенном корпусе без видеокарты, и на нем ничем кроме сборки ядер толком заниматься будет нельзя, поэтому большинство будет счастливо в своих виртуалочках. Под божественной hyper-v, конечно же!
В ней проверка подписи явно отключаться, разумеется, уже не будет, но всем известный твик регистри будет возвращать обратно совместимость с версией 1.
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|4.81, Аноним (81), 10:36, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да нет, видеокарта будет, но слушать музыку и смотреть фильмы из сети будет нельзя, потому что издатели не доверяют компьютерам, которые подчиняются своим пользователям, а не им. Возможно даже не получиться нормально использовать Веб — Гугл будет считать вас ботом и не пускать на сайты, потому что Гугл и продавшиеся ему сайты тоже не будут доверять таким компьютерам.
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|3.80, proninyaroslav (ok), 10:35, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Думаю поступят проще, как в ARM TrustZone: будет отдельная ОС, запускаемая в привилегированном режиме с проверкой подписи, дабы никакие "хацкеры" не смели его заменить на свою. А она, в свою очередь, будет запускать какой нибудь линукс или винду как "небезопасную", без привелегий. Соотвественно линукс или винда будут обращаться к этой закрытой и прибитой гвоздями ОС, чтобы взаимодействовать с железом и выполнять привилегированные инструкции, в том числе крутить DRM-контент.
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|5.107, proninyaroslav (ok), 11:12, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А сейчас с Intel ME/AMD PSP разве не так?
Похоже, но не то. ОС никак с ME/PSP не взаимодействуют и не запускаются в режие без привелегий. ME/PSP больше похожи на "прокаченный" BIOS, который работает за кулисами, висит на периферийной шине и инициализирует CPU. Но они вполне могу эволюционировать до уровня TrustZone, вопрос времени.
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|6.112, Аноним (85), 11:19, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По сравнению с теми привилегиями, которые имеет контроллер платформы, привилегии «основной» ОС пренебрежимы. Захочет это «"прокаченный" BIOS» заблокировать доступ к периферии, или отключить память, или отрубить несколько ядера проца, или по сети с хозяевами пообщаться — и ОС не сможет ему помешать.
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|7.129, proninyaroslav (ok), 11:50, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> По сравнению с теми привилегиями, которые имеет контроллер платформы, привилегии «основной»
> ОС пренебрежимы. Захочет это «"прокаченный" BIOS» заблокировать доступ к периферии,
> или отключить память, или отрубить несколько ядера проца, или по сети
> с хозяевами пообщаться — и ОС не сможет ему помешать.
Согласен. Но в прошивках TrustZone (TEE) пошли дальше, где появились Secure и Non-Secure режимы, в Non-Secure выполняется любая другая ОС, именуемая гостевой, а в Secure режиме TEE, который работае параллельно гостевой ОС и любой зашифрованный контент проходит только через неё и не управляется гостевой ОС (рай для DRM). Также насколько знаю, такие операции как управление кешем процессора и отключение ядер доступно только TEE, то есть гостевая ОС при любом раскладе будет взаимодействовать с бинарным блобом в виде TEE. Ну и как ME/PSP, TEE может на старте настроить таймер (собственный Secure Timer) и контроллер прерываний и таким образом получать управление, в обход гостевой ОС.
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|3.83, супернуб (?), 10:38, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> либо переходить обратно на компьютеры с перфолентой.
Я знал! Я знал!
И потому оторвал себе пол года назад за "лимонад" (правда пришлось забытый всеми одминский пароль сбрасывать) старый доброый x200 с тёплым ламповым БИОСом и полным фаршем. Без этих ваших богомерзких UEFI. И никаких тебе перфокарт - даже на 2х ядрах, как для десктопа без претензий на профессиональность, вполне себе шустро работает (уж точно не медленнее "корпоративного" i5 под шиндовсом). И буду на нём пока он не загнётся и перестанут продавать запы для него (а пока - 30 евро мамка не ебее).
ПыСы. И с вашего, ещё более богомерзкого, systemd съехал давеча на вполне себе популярный старый дебиановский форк с sysv (10й дебиан там уже, кстати. и xfce 4.14). Теперь теряю (о ужас!) аж по секунд 5 при старте и выключении (кстати - xubuntu 18, сразу "из коробки" имела ту же скорость запуска. Это после допиливания она сокращалось на те самые "5 секунд"). Зато всё привычненько и уютненько.
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|4.155, Аноним (17), 12:46, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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X200 хорош, но у некоторых последующих версий тоже оставался биос наравне с UEFI, в настройках называется Legacy Boot. А так да уходит эпоха
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|2.19, Zenitur (ok), 09:39, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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TDE кстати даже от DBus не зависит. Удалить либу, правда, никак, потому что с ней динамически слинковано много что. А остановить системную службу - легко. А с окружениями на GTK так не сделаешь.
В openSUSE есть KDE 3.5.10, сильно пропатченный под современные системы. Не TDE. Но увы, openSUSE на Systemd.
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|3.116, Аноним (85), 11:21, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как ОС для docker images, где init по определению не нужен — офигенная штука (хотя иногда бывают проблемы от musl). Но на десктоп я бы ставить не стал.
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|4.149, пох. (?), 12:40, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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вообще-то он там не то чтобы не нужен (васянские поделки, неуклюже пытающиеся запускать внутри докера "сервисы" - начиная прямо с его родной registry, как бы намекают), а просто необратимо поломан, во всяком случае, если в этом качестве systemd.
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|1.15, Аноним (17), 09:22, 02/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Т.е. теперь гном нельзя будет запустить под фрибсд? И вообще нигде, кроме тех мест в которых лично Леня и директор IBM разрешит.
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|2.28, Аноним (14), 09:56, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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А не поминая зачем человеку со здоровой присикой пользовать гном, тем болле что кде пропатчили давно. ^_^
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|2.46, Аноним (35), 10:08, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В отличие от KDE, для GNOME придёдся патчить FreeBSD, а не его.
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|3.58, freehck (ok), 10:15, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Здравствуйте, это канал об аниме? Как пропатчить Gnome3 под FreeBSD? :D
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|4.95, hfgsd (?), 10:55, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А в чем соль этого мема? Я имею в виду, если бы на канале об аниме спросили, например, как заменить ремень ГРМ, это было так же смешно или есть что-то другое?
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|5.102, freehck (ok), 11:06, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А в чем соль этого мема? Я имею в виду, если бы
> на канале об аниме спросили, например, как заменить ремень ГРМ, это
> было так же смешно или есть что-то другое?
Соль этого мема заключалась в том, что на заре появления Интернета в России, анимешниками были в основном IT-специалисты. Посему на каналах, посвящённых аниме, тусовались в основном технически подкованные люди, которые могли помочь решить проблему. =)
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|6.111, anonymous (??), 11:19, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чтобы посмотреть аниме, его сначала надо было достать. А это довольно сложно в мире без массового интернета. Сначала аниме доставали моряки, которые привозили кассеты из своих походов. Потом админы, которые качали со служебных сетей. А потом вставал вопрос о дальнейшем распространении среди анимешников - это уже диски и локальные сети. Т.е. пользоваться компьютером надо было уметь. Сейчас все эти трудности стали неактуальными.
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|2.136, Анонимный прохожий (?), 12:08, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Т.е. теперь гном нельзя будет запустить под фрибсд?
Матнейнеры договаривались и раньше. И сейчас найдут как сделать.
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|2.139, Аноним (74), 12:16, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Цитата с лурка
>>>Как видно, бздуны тоже питают к Поттерингу особые чувства. Особенно нежными они стали после предложения Поттеринга выпилить поддержку xBSD, Solaris'а и UNIX систем в GNOME и других Open Source проектах. Так как необходимость писать портабельный код поддерживать совместимость с этими системами якобы сдерживает развите СПО.
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|2.29, пох. (?), 09:57, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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это хорошо - гНомики останутся в единственноверной системой, и может быть больше вменяемых разработчиков придет в нормальные window manager'ы, не пытающиеся косплеить винду.
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|3.36, Аноним (14), 10:01, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ГномТри #НеКостплеетВинду и куда это завело нас всех? Желание #НеКостПлеетьВинду ошибочное.
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|4.43, пох. (?), 10:06, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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желание сделать чтобы за тебя ели - это и есть косплей винды. Внешние отличия пищалок и перделок ни малейшего отношения к этому не имеют.
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|3.47, 135 (?), 10:08, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> и может быть больше вменяемых разработчиков придет в нормальные window manager'ы
Что-то это "Может быть" затянулось... Наверное, им комфортнее бежать вместе со всеми.
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|4.68, пох. (?), 10:23, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"больше" - это один-два человека, всего лишь. В принципе-то пока больше и не требуется. x11 wm, в отличие от "десктопа" - не такая уж сложная апликуха.
Пока очередной хром не откажется вообще запускаться, не обнаружив стопицот нужных и полезных апи в "десктопе". Это вот, кстати - скоро.
Иначе как тебе открыть окошко для сохранения файла, оно ж должно быть "оформлено в соответствии со стилем темы"?!
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|5.86, 135 (?), 10:44, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> "больше" - это один-два человека, всего лишь. В принципе-то пока больше и не требуется. x11 wm, в отличие от "десктопа" - не такая уж сложная апликуха.
Еще такие, кому надо ехать, есть...
> Пока очередной хром не откажется вообще запускаться, не обнаружив стопицот нужных и полезных апи в "десктопе". Это вот, кстати - скоро.
> Иначе как тебе открыть окошко для сохранения файла, оно ж должно быть "оформлено в соответствии со стилем темы"?!
И в ближайшей перспективе: один DE, один браузер, один дистрибутив? Ой, это уже было?
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|1.20, Аноним (14), 09:41, 02/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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А какой бы сейчас был красивый финт ушами могла бы сделать Дебиан или скорее даже Убунту, мол отказываемся от гном и системд в пользу КДЕ openrc. Тогда бы было две школ кунг-фу появились. Сразу бы популярности придало.
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|3.25, Аноним (14), 09:53, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Минздрав о време мечтания не предупреждает, а о вреде курения "мануалов" да.
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|4.32, 135 (?), 09:59, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Документацию надо не курить, а читать, понимать и использовать...
Хотя из-за деградации способностей написания внятной документации, некоторые мануалы лучше курить. Вреда будет меньше :-)
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|2.38, фывфывфыв (?), 10:02, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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У Ubuntu уже был runit и всем было на него плевать, потому-что никому не навязывали. А к systemd начали приковывать гвоздями udev, DBUS и т.д., а у куче народа нет ни сил, ни возможностей делать форки, вычищать код и поддерживать его. Поэтому из таких мелких кусочках сообщества собралась критическая масса и systemd пролез вовсюда.
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|3.44, Аноним (14), 10:08, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У Убунты есть узнаваемый бренд юзерфрендли линукса и немношко донатов. Можно было бы сконцентрироваться на этом, но космонавту никто не подсказал.
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|5.91, Аноним (85), 10:52, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Убунта же даёт в grub'e выбор между systemd и upstart, просто из коробки systemd by default
Что, простите? На изкоробочной 18.04 upstart не установлен.
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|4.94, Аноним (85), 10:55, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У Убунты есть узнаваемый бренд юзерфрендли линукса и немношко донатов. Можно было бы сконцентрироваться на этом, но космонавту никто не подсказал.
Они концентрировались, и гробили системду как могли (достаточно вспомнить фееричную драму в комитете Дебиана, когда сотрудники Кноникла истерики закатывали).
Но сообществу очень не понравился .нальный vendorlock в upstart (необходимость отказываться от авторских прав на код в пользу корпорации, чтобы участвовать в разработке).
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|2.42, Аноним (14), 10:04, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Кто-нибудь напишите Космонавту в твиттер, пусть заменит гном и системд на кде и openrc в убунточке. Спасибо.
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|4.106, Аноним (85), 11:11, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Или свой upstart пусть возродит.
А разработчиков он тоже сам родит?
Одна из причин отказа от upstart в убунте — то, что изначальный разработчик Scott James Remnant давно свалил (это роднит с openrc), а простой менеджер Steve Langasek, которому поручили дальнейшую разработку, немножко офигевал от всех этих непонятных штук.
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|5.124, Аноним (124), 11:34, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Заменить systemd на openrc и gnome на kde разработчики нужны сильно разработанные?
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|1.23, Анимайзер (?), 09:52, 02/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Гном3 - это официальный рабочий стол корпорации RedHat(IBM). systemd пилится и используется тоже ими. У корпорации есть много денег, они могут себе позволить купить любых разработчиков, которые будут пилить нужные только им фишки. Так почему же вы удивляетесь скрещиванию Гном3+системД? Лично у меня не вызывает это никакого удивления, но я категорически не согласен с таким развитием ситуации.
> Бенджамин Берг упомянул о намерении сохранить поддержку старого метода запуска для систем без systemd, но данная информация расходится с планами на странице проекта.
Лапша на уши и отвлечение внимания. Следующим этапом будет официальное объявление, что Гном3 будет поддерживать запуск только через systemd-logind, все остальные способы будут приводить к неработающему функционалу и отваливающимся подсистемам.
И какой же выход у человечества из всего этого? Делать форк Гном3? Переходить на XFCE и сконцентрироваться на его развитии?
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|2.31, пох. (?), 09:58, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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переходить обратно на божественную десяточку, из которой вы все зачем-то понавыползали с вашими прекрасными десткопными привычками. Там все ровно так, как вам нравится.
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|3.87, супернуб (?), 10:44, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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нам нравится так, как было в божественной семёрочке, а не в этих бусах для папуастов по номером 10
ПыСы. а самым божественным был "выньтукей" - там всё просто работало (и не менее просто допиливалось при необходимости). Хотя да - для кого-то выглядело страшненько.
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|4.110, пох. (?), 11:17, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> нам нравится так, как было в божественной семёрочке, а не в этих
ну наслаждайтесь - еще целых два месяца до отыквливания осталось :-( да, там такие же папуасы, к сожалению, у руля.
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|2.34, Perlovka (ok), 10:01, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Мне кажется, вы преувеличиваете ценность Гнома для человечества. Можно просто закопать.
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|3.45, агент рептилоидов (?), 10:08, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Мне кажется, вы преувеличиваете ценность Гнома для человечества. Можно просто закопать.
вы преувеличиваете ценность человечества. С ним нужно поступить точно так же.
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|3.59, Аноним (35), 10:16, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тем более, что основная цель гномеров это воевать за справедливость.
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|3.63, 135 (?), 10:20, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Можно просто закопать.
Не отказывайте себе в удовольствии. Приступайте.
Вся эта говорильня тянется уже достаточно долго.
Кто хотел - делал, кто говорил - тот и сейчас говорит.
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|4.70, разработчики kde (?), 10:26, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> вроде бы KDE использует с недавних пор logind, не?
КАК ЕЩЕ, блин, вам создать user session, без которой недоступна ни звуковуха, ни доступ к нескучным апи дбаса, ничего вообще?
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|5.118, anonymous (??), 11:23, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Звуковуха у меня работает без systemd и dbus. И даже без pssch-audio. Нескучные апи дбаса - это клёво, но зачем они нужны? У меня dbus не стоит, так что я не в курсе. Вроде всё управляется и без него. unix-сокеты и всё такое.
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|5.130, Аноним (35), 11:53, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Добавить своего пользователя в группу audio не судьба? Ну или, хотя бы, выставить 0666 на аудиоустройства.
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|2.60, freehck (ok), 10:17, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>> Бенджамин Берг упомянул о намерении сохранить поддержку старого метода запуска для систем без systemd, но данная информация расходится с планами на странице проекта.
> Лапша на уши и отвлечение внимания.
Поддерживаю. Ещё свежо воспоминание "о намерении сохранить поддержку независимой сборки udev".
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|3.65, 135 (?), 10:22, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да нет, что вы, РедХат не может обманывать так! Х-)
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|4.73, пох. (?), 10:27, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да нет, что вы, РедХат не может обманывать так! Х-)
а он и не обманывает. Намерение - есть. Делать, как обычно - и некогда, да и зачем вам, собственно? У нас все работает, тесты ок.
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|2.115, Аноним (105), 11:20, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не понятно, в чём смысл форкать GNOME.
Он как был убогим, так таковым и остался. Никакого сообщества любителей писать под него программы не сформировалось — всех распугали своими резкими высказываниями про то, что "либо вы с нами, либо против нас" и прочие значки в трее. В то время, когда в KDE рефакторили свои библиотеки на отдельные куски, гномеры занимались описанными в новости костылями и углублением vendor lock-in. Ах да — ещё они до сих пор "оптимизируют" свой оконный менеджер чтобы игры наконец перестали тупить при перемещении курсора. Может через 5 лет закончат.
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|1.61, Аноним (35), 10:18, 02/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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GNOME тщательно выпиливается из вменяемых дистрибутивов руками сотрудников Red Hat.
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|3.77, 135 (?), 10:30, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может, из невменяемых... Но все зависит от точки зрения автора.
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|4.133, 135 (?), 11:59, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если в таком контексте, тогда я ошибся со знаком. Виноват Х-)
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|3.113, пох. (?), 11:20, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У нас есть Red Hat школа кун-фу - с GNOME3 и systemd.
> Второй школой кун-фу могла бы стать Ubuintu - без gnome и без
но с mir, ubuntu touch и прочей неведомой хренью.
> systemd, но с KDE.
> Но для этого следует написать Марку Шаттлворту
даже если напишешь - магия не сработает. Денежки кончились, вменяемые разработчики так и не начались, а затея все еще уже окончательно и полностью но немного не совсем готовности для десктопа, увы, не имеет особых шансов. Зачем нам два "десктопа"? Тем более что и первый был лишним, вполне достаточно одной windows10.
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|4.119, Аноним (85), 11:24, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Денежки кончились, вменяемые разработчики так и не начались
Всяким Devuan и Void Linux отсутствие денег и вменяемых разработчиков никак не мешает.
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|1.66, Аноним (66), 10:23, 02/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>> более изощрённо реагировать на преждевременное
в этом вся суть гнома последние несколько лет.
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|1.82, Аноним (82), 10:38, 02/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не страшно. Всё равно разработчики моей любимой Розалинукс не могут поддерживать Гном.
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|2.93, супернуб (?), 10:54, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А какая разница, если всё равно "Init Software: systemd"? (с) Дистровач. Аж с 13го года - ещё раньше, чем бубнта (там это началось на 3 года позже)
ПыСы. При существующих тенденциях однажды может(!) оказаться так, что и туда придёт столь нелюбимый тут многими гном, и сожрёт кеды.
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|1.96, Отражение луны (ok), 10:55, 02/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Может быть было бы лучшим решением починить заедающее переключение между сеансами? Да не, бред какой-то.
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|2.117, Леня Потный (?), 11:22, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я правильно понимаю, что системд хочет быть как svchost.exe?
ну что вы, это давно уже пройденый нами этап. Мы хотим быть как windows целиком и полностью!
winlogon, если что, у нас уже давно.
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|2.123, Аноним (82), 11:31, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Я правильно понимаю, что системд хочет быть как svchost.exe?
Как services.exe.
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|1.120, КО (?), 11:25, 02/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вона как Гномеры решили выкрутится. Мол Вяленый требует чтоб гном не падал, фига сказали они - пусть теперь системДы не падает.
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|1.121, Аноним (124), 11:30, 02/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Как видно, бздуны тоже питают к Поттерингу особые чувства. Особенно нежными они стали после предложения Поттеринга выпилить поддержку xBSD, Solaris'а и UNIX систем в GNOME и других Open Source проектах. Так как необходимость писать портабельный код поддерживать совместимость с этими системами якобы сдерживает развите СПО.
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|1.127, BlackRot (?), 11:46, 02/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Использую Fedora 31 на своём десктопе, Gnome как жрал ОЗУ так и жрёт с этим нововведением!
И вообще, gnome самый прожорливый из всех окружений, они иконки приложений там меняют на новые уродливые яркие не сочитающиеся между собой, вместо того что бы заставить гном меньше памяти жрать. Стандартная тема просто отвратительна, мрачная, от такого и депрессия может начаться, сразу меняю тему на другую, но даже при этих минусах я всё равно не могу с него соскочить
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|2.140, Анонимный прохожий (?), 12:16, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Использую Fedora 31 на своём десктопе, Gnome как жрал ОЗУ так и жрёт с этим нововведением!
Вернись на свою винду и не плакай :-)
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|1.131, Griggorii (?), 11:58, 02/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Синнимон не плох его надо род gtk2 вернуть и он будет лёгким главное /etc/xdg/autostart очисть до состояния 16.04 убунты это когда там не 60 запускалок хотелок , а не более 20 все память будет от 800 Мб жрать ч Планком и темами и самое главное самый свежии 19.04 версии я проверял так и есть.
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|2.154, Аноним (137), 12:45, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гтк2 это жуткое легаси, не пригодное для современных железа и софта. Лучше перепиши его на кути.
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|1.144, Аноним (144), 12:31, 02/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если адаптировать Gnome и GTK для работы без systemd пользы от них будет больше.
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|2.150, Griggorii (?), 12:40, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если от этого поменяется численность запускалок там где я выше указал дай бог хоть что пусть делают , большая игра в наперстки это gtk3 как и игра кед с qt5 не увенчалась успехом просто тема css перекочевала из папки example /usr/share/themes/haipanut/gtk-2.0 в /usr/share/themes/haipanut/gtk-3.0
Что как мы видим и утяжелило механизм и подтолкнуло сообщество на споры кто лучше. Такое как я и подрзреваю , а может и уверен с qt5 это когда ninja-ide больше не смогла заруниться.
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