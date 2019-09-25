Против GNOME Foundation подан патентный иск

Организация GNOME Foundation сообщила о начале судебного разбирательства, инициированного компанией Rothschild Patent Imaging LLC. В предъявленном иске вменятся нарушение патента 9,936,086 в менеджере фотографий Shotwell. Организация GNOME Foundation уже наняла юриста и намерена решительно защищать себя от предъявленного безосновательного обвинения. Из-за продолжающегося разбирательства организации пока воздерживается от более подробных комментариев о выбранной стратегии защиты.

Фигурирующий в деле патент "Система и метод беспроводного распространения изображений" датирован 2008 годом и описывает технику беспроводного соединения устройства захвата изображений (телефон, web-камера) с получающим изображение устройством (компьютер) и последующей выборочной передачей изображений с фильтрацией по дате, местоположению и другим параметрам.

В иске указано, что Shotwell поддерживает импорт и фильтрацию изображений с внешних цифровых камер, позволяя пользователям упорядочивать фотографии и делиться ими в социальных сетях и фотосервисах. По мнению истца для нарушения патента достаточно наличия функции импорта с камеры, возможности группировки изображений по определённым признакам и отправки изображений на внешние сайты (отправка фотографий в социальную сеть трактуется как передача через беспроводной канал связи).

Rothschild Patent Imaging LLC является классическим патентным троллем, живущим в основном за счёт исков к мелким стартапам и компаниям, которые не имеют ресурсов для длительного судебного разбирательства и доказательства несостоятельности патентов, например, через выявления фактов более раннего использования описанных в патентах технологий (Prior art). Компания не ведёт разработку и производственную деятельность, поэтому ей невозможно предъявить ответный иск.



