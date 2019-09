Против GNOME Foundation подан патентный иск

2.17 , Аноним84701 ( ok ), 21:34, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Подозреваю, что тут-то Rothschild Patent Imaging LLC и конец.

> Потому что за

> GNOME Foundation стоят IBM и Red Hat. Угу. Если "папка" не вступится:

https://en.wikipedia.org/wiki/Rothschild_%26_Co

[code]

Products Investment banking

Corporate banking

Private equity

Asset management

Private banking

Revenue € 1.976 billion (2018)

Operating income

€ 255 million (2018)

[/code]

Каноникал тут выглядит примерно как девочка-на-ресепшене на фоне совета директоров. В общем, масоны против рептилоидов (или кто там у нас в IBM) - запасаемся попкорном!

3.43 , Ordu ( ok ), 22:26, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Даже если он папка совпадение фамилий -- это конечно намёк, но не более чем н... 3.45 , гуси ( ? ), 22:26, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Может там какая-то подноготная есть и всё выведено в аффилированые компании, но как-то Ротшильды жиденько (извините за каламбур) смотрятся даже по сравнению с Red Hat

[CODE]

Revenue Increase US$3.4 billion (2018)

Operating income

Increase US$512 million (2018)

Net income

Increase US$434 million (2018)

Total assets Increase US$5.588 billion (2018)

Total equity Increase US$1.613 billion (2018)

[/CODE]

не говоря уже про IBM.

3.67 , IRASoldier_registered ( ok ), 00:28, 26/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Угу. Если "папка" не вступится:

> https://en.wikipedia.org/wiki/Rothschild_%26_Co Подозреваю, что Leigh Rothschild к семье имеет отношение достаточно отдалённое, если вообще имеет.

2.18 , Аноним ( 15 ), 21:39, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Потому что за GNOME Foundation стоят IBM и Red Hat. Есть мнение, что в Rothschild Patent Imaging LLC тоже не на пустом месте возник.

Фамилия в названии может намекать на количество денег или на кукловодов.

Надеюсь будет не быстро но грязно и больно. А то гномеры расслабились.

3.55 , Led ( ok ), 23:11, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Так потому и расслабились, чтоб не было так больно.

2.22 , neAnonim ( ? ), 21:42, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Еще когда IBM делала счетные машинки для голосования ротшильд уже был ее совладельцем (или хз как это называется)

Я подозреваю что Rothschild Patent Imaging принадлежит тому (тем же) структурам. Ставлю на то, что у gnome внезапно образуется еще пара исков по рандомной фигне

3.26 , neAnonim ( ? ), 21:50, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://kencraggs.livejournal.com/6002.html