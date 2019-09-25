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Против GNOME Foundation подан патентный иск

25.09.2019 20:59

Организация GNOME Foundation сообщила о начале судебного разбирательства, инициированного компанией Rothschild Patent Imaging LLC. В предъявленном иске вменятся нарушение патента 9,936,086 в менеджере фотографий Shotwell. Организация GNOME Foundation уже наняла юриста и намерена решительно защищать себя от предъявленного безосновательного обвинения. Из-за продолжающегося разбирательства организации пока воздерживается от более подробных комментариев о выбранной стратегии защиты.

Фигурирующий в деле патент "Система и метод беспроводного распространения изображений" датирован 2008 годом и описывает технику беспроводного соединения устройства захвата изображений (телефон, web-камера) с получающим изображение устройством (компьютер) и последующей выборочной передачей изображений с фильтрацией по дате, местоположению и другим параметрам.

В иске указано, что Shotwell поддерживает импорт и фильтрацию изображений с внешних цифровых камер, позволяя пользователям упорядочивать фотографии и делиться ими в социальных сетях и фотосервисах. По мнению истца для нарушения патента достаточно наличия функции импорта с камеры, возможности группировки изображений по определённым признакам и отправки изображений на внешние сайты (отправка фотографий в социальную сеть трактуется как передача через беспроводной канал связи).

Rothschild Patent Imaging LLC является классическим патентным троллем, живущим в основном за счёт исков к мелким стартапам и компаниям, которые не имеют ресурсов для длительного судебного разбирательства и доказательства несостоятельности патентов, например, через выявления фактов более раннего использования описанных в патентах технологий (Prior art). Компания не ведёт разработку и производственную деятельность, поэтому ей невозможно предъявить ответный иск.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.gnome.org/news/201...)
  2. OpenNews: Sisvel формирует патентный пул для сбора отчислений за использование кодеков AV1 и VP9
  3. OpenNews: Microsoft присоединился к организации LOT Network, защищающей от патентных троллей
  4. OpenNews: У Google отсудили 20 млн долларов за нарушение патентов в механизмах защиты Chrome
  5. OpenNews: Патентный тролль обвинил в нарушении патента сайты, использующие HTTPS
  6. OpenNews: Урегулировано патентное разбирательство между Google и Rockstar
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: gnome, patent
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  • 1.1, Корец (?), 21:04, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    >Rothschild Patent Imaging LLC является классическим патентным троллем, живущим в основном за счёт исков к мелким стартапам и компаниям

    Классно устроились, ничего не скажешь.

     
     
  • 2.3, заминированный тапок (?), 21:11, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    > Компания не ведёт разработку и производственную деятельность, поэтому ей невозможно предъявить ответный иск.

    особенно круто тыл прикрыли ничегонеделаньем

     
  • 2.30, Аноним (30), 22:01, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Еще одно подтверждение того, что патенты и авторские права следует полностью отменить. Это редчайший случай того, где оттенков серого нет и быть не может, и где патентные тролли либо существуют, либо нет.
     
     
  • 3.42, Тот_Самый_Анонимус (?), 22:23, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Право автора на своё творение — неотъемлемо.
    Но мне интересно почитать под вашим комментом как вас сначала одобряют, а потом, поняв, что ваши слова означают что любой гпл-код автоматически можно будет использовать в закрытых проектах, будут охаивать.
     
  • 3.51, DerRoteBaron (ok), 22:56, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Авторское право сломано, но полный отказ создаст только больше проблем: DRM и подобные технологии станут повсеместными и заменят насаждение копирайта силами закона, а где так не выходит, копрпорасты будут эксплуатировать авторов ещё наглее, чем сейчас. Гораздо более логичным было бы изменить сроки действия (лет 50 на искусство и лет 10-15 на ПО) и разрешить лет через пять распространять под CC-BY-NC-ND.

    А вот патенты почти во всех областях надо отменить.

     
     
  • 4.63, ievoochielaPh5Ph (ok), 23:47, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять русский путает авторское и патентное право. С авторским правом все хорошо, оно защищает права АВТОРА.
     
  • 4.66, vitalif (ok), 00:27, 26/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Надо не отменять, а законодательно ограничить/запретить

    Но конкретно с софтварными патентами в США - там можно и полностью отменить, там вроде > 60% исков чистый троллинг

     
  • 2.40, Аноним (40), 22:22, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато все по закону, а вот эти ваши гномеры - нарушители.

    ЗЫ: из текста выходит, что их патент описывает как фотки выборочно сливаются с камеры по вайфаю. Такая технология наверняка используется в разных беспроводных камерах, странно, что их не троллят. А гном точно так умеет?

     

  • 1.2, Аноним (2), 21:05, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    А это не та фирма что вечный двигатель придумала ?
     
     
  • 2.71, Аноним (71), 00:50, 26/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ніт! Це Rothschild Петро Олексійович
     

  • 1.4, Клыкастый (ok), 21:12, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    а Ротшильды ещё огого...
    простите. демократия, сменяемость, на великах на службу,  #meetoo,  не менее 146% чернокожих на проекте. уфф... кажется всё...
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 21:28, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Митрофанушка забыл перелогиниться.
     
  • 2.16, Аноним (16), 21:32, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Illuminati Confirmed!
     

  • 1.5, Аноним (5), 21:16, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Даже не жалко. GNOME в нынешнем виде это SJW-шники, их начальник требовал отставки Столлмана.

    Помню, 10 лет назад X-Server имел опциональную зависимость от Glib, от которой можно было отказаться. Надеюсь что сейчас она всё ещё опциональная?

     
     
  • 2.14, playnet (ok), 21:29, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Жаль +10 нельзя поставить.
    Совершенно не жаль, надеюсь по полной опустят.
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 22:08, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    в точку. не поддерживаю патентоводов, но "враг моего врага - мой друг"(c)
     
  • 3.61, Справедливость (?), 23:46, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Карма в действии.
     
  • 3.65, Аноним (65), 23:49, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Какие же гномохейтеры тупые, господи. Ты думаешь, если они гном смогут "опустить", они за кде потом не придут? А потом за другими крупными опенсорс проектами? Но ты празднуй, ПАТАМУШТА ГНОМ ПЛАХОЙ, а думать не нужно, зачем тебе это.
     
  • 2.46, echo (??), 22:28, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Руки прочь от OpenSource

    Мне жаль, ванильным гномом я сам не пользуюсь но задумайтесь сколько ДЕ постоено поверх 2-го и 3-го Гномов.

     
     
  • 3.57, Аноним (34), 23:20, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Руки прочь от OpenSource

    такой футбол нам не нужен(с)

     
     
  • 4.58, Аноним (34), 23:21, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    s/футбол/хоккей/
     
  • 3.60, Аноним (60), 23:42, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Мне жаль, ванильным гномом я сам не пользуюсь

    также не пользуюсь
    >но задумайтесь сколько ДЕ постоено поверх 2-го и 3-го Гномов.

    и всё из существующих сейчас одно хуже другого, гном 2 как помер так всё что было после это сорта этого самого разной степени вонизмы и консистенции

     
  • 2.62, Sluggard (ok), 23:47, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Плевать, кто там их начальник, и чего он требовал.
    Важен прецедент. А патентные тролли ничем не лучше SJW-козлов.
     
  • 2.73, Аноним (73), 01:22, 26/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну когда уже люди поймут что развитие идет через конкуренцию. Я тоже вполне себе использую kde, но вполне понимаю что гном нужен сообществу.
     

  • 1.6, Аноним (6), 21:17, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Это месть за Столлмана!
     
     
  • 2.10, Omnomnom (?), 21:23, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не исключено. Что-то раньше к гномикам патентных претензий никто, вроде, не предьявлял. А могли. =)
     
  • 2.21, macfaq (?), 21:42, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, это немного по-другому называется, на "п" начинается, на "ы" заканчивается".
     

  • 1.7, Vitaliy Blats (?), 21:20, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Когда уже эти баги в патентном законодательстве пофиксят. Там ведь одну строку добавить.

    Я бы на месте Gnome Foundation, подал не встречный иск, а вынес эту проблему на общественные слушания в конгресс. Понятно что нам-то пофиг (наверное один из немногих плюсов нашего постсовка), а вот им, пиндосам, эти палки в колеса реально мешают прогрессу: вместо того чтобы ребята в гараже тратили время на изобретения, они тратят время на копания в патентах, дабы нидайбог че не нарушить.

    Мне интересно другое: во-первых если разработка открыта, то при чем тут Gnome Foundation ? пусть предьявляют иск всей планете сразу; во-вторых, это ж вроде как используется не для коммерции, и опять таки открыто ... это же абсурд: берут патентованную идею, реализуют, выбрасывают на дорогу на улице, бери кто хочет. Или это пиндосское законодательство такое вальтанутое ?

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 21:30, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > реально мешают прогрессу

    Прогресс в штатах - это когда когда в пустом кормане пачка денег появляется, а всё остальное возникает вокруг этого. Технологии же как сорняки - сами возникают, стартаперам только волю дай...

     
  • 2.20, Андрей (??), 21:40, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Понятно что нам-то пофиг (наверное один из немногих плюсов нашего постсовка),..

    Разве, Red Hat нам (постсовку) собирала дистрибутив с поддержкой mp3 из-коробки?

     

  • 1.8, Аноним (8), 21:22, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Отличный повод отменить патенты)
     
  • 1.9, Аноним (16), 21:22, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Разве не было более раннего дизайна этой фичи? Патентовать передачу данных по воздуху с фильтрацией это всё равно что патентовать дверь с щеколдой, да и маловероятно, что раньше так никто не делал, тем более речь идёт о уже 2008-х годах. Интересно, у кого больше денег окажется: у гномовцев или у гн-идоров
     
  • 1.11, IRASoldier_registered (ok), 21:24, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Подозреваю, что тут-то Rothschild Patent Imaging LLC и конец. Потому что за GNOME Foundation стоят IBM и Red Hat. Да и Canonical подтянется туда же. В лице своих юридических отделов. Это будет быстро, грязно и больно.
     
     
  • 2.17, Аноним84701 (ok), 21:34, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Подозреваю, что тут-то Rothschild Patent Imaging LLC и конец.
    > Потому что за
    > GNOME Foundation стоят IBM и Red Hat.

    Угу. Если "папка" не вступится:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Rothschild_%26_Co
    [code]
    Products Investment banking
    Corporate banking
    Private equity
    Asset management
    Private banking
    Revenue € 1.976 billion (2018)
    Operating income
    € 255 million (2018)
    [/code]
    Каноникал тут выглядит примерно как девочка-на-ресепшене на фоне совета директоров.

    В общем,  масоны против рептилоидов (или кто там у нас в IBM) - запасаемся попкорном!


     
     
  • 3.27, Аноним (27), 21:51, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    За айбиэм стоят толерасты. У них даже СЕО женщина.
     
     
  • 4.54, Led (ok), 23:10, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > У них даже СЕО женщина.

    Хуже того: у них даже жёны - женщины! Тебя от такого должно стошнить.

     
     
  • 5.69, Аноним (69), 00:40, 26/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То что  у неё жена женщина это я даже не сомневался. С её то должностью ей с мужиками и нельзя связываться.
     
  • 3.43, Ordu (ok), 22:26, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Даже если он папка совпадение фамилий -- это конечно намёк, но не более чем н... текст свёрнут, показать
     
  • 3.45, гуси (?), 22:26, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может там какая-то подноготная есть и всё выведено в аффилированые компании, но как-то Ротшильды жиденько (извините за каламбур) смотрятся даже по сравнению с Red Hat
    [CODE]
    Revenue Increase US$3.4 billion (2018)
    Operating income
    Increase US$512 million (2018)
    Net income
    Increase US$434 million (2018)
    Total assets Increase US$5.588 billion (2018)
    Total equity Increase US$1.613 billion (2018)
    [/CODE]
    не говоря уже про IBM.
     
  • 3.67, IRASoldier_registered (ok), 00:28, 26/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Угу. Если "папка" не вступится:
    > https://en.wikipedia.org/wiki/Rothschild_%26_Co

    Подозреваю, что Leigh Rothschild к семье имеет отношение достаточно отдалённое, если вообще имеет.

     
  • 2.18, Аноним (15), 21:39, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потому что за GNOME Foundation стоят IBM и Red Hat.

    Есть мнение, что в Rothschild Patent Imaging LLC тоже не на пустом месте возник.
    Фамилия в названии может намекать на количество денег или на кукловодов.
    Надеюсь будет не быстро но грязно и больно. А то гномеры расслабились.

     
     
  • 3.55, Led (ok), 23:11, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так потому и расслабились, чтоб не было так больно.
     
  • 2.22, neAnonim (?), 21:42, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Еще когда IBM делала счетные машинки для голосования ротшильд уже был ее совладельцем (или хз как это называется)
    Я подозреваю что Rothschild Patent Imaging принадлежит тому (тем же) структурам.

    Ставлю на то, что у gnome внезапно образуется еще пара исков по рандомной фигне

     
     
  • 3.26, neAnonim (?), 21:50, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://kencraggs.livejournal.com/6002.html
     

  • 1.12, Аноним (15), 21:24, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Гнум себе карму подмочил, Ротшильды отомстят за Столмэна.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 21:49, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    С чего ты взял, что им есть дело до Столлмана?
     
     
  • 3.33, Аноним (15), 22:07, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    совпадение? не думаю.
    Дело не в самом Столмане, конечно, а в том, что гномеры слишком "лодку трясут".
     
  • 3.35, Канифоль Патрика (?), 22:08, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ротшильды отомстят за Столмэна

    Это же циничный троллинг высшей пробы!

     

  • 1.19, Ilya Indigo (ok), 21:40, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Rothschild Patent

    А у Морганов и Рокфеллеров есть свои патенты?

     
  • 1.23, dimcha (??), 21:47, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    что-то я не понимаю, если патент на _беспроводную_ передачу, то как импорт с камеры (очевидно по проводу) тут попадает под патент?
     
     
  • 2.28, neAnonim (?), 21:54, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    или данная структура хочет денег и так совпало что теперь они судятся с gnome
    или gnome получит еще иски по надуманным поводам. Ждем новостей =)
     

  • 1.24, Аноним (27), 21:48, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Предлагаю закрыть GNOME как вредительскую организацию.
     
  • 1.29, anonblmous (?), 21:56, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Жаба и Гадюка.
     
  • 1.31, maximnik0 (?), 22:04, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Фигурирующий в деле патент "Система и метод беспроводного распространения изображений" датирован 2008 годом

    Простите, а когда блитуз появился, мне кажется ещё в 2000-х, ясно как защита работать будет.Есть приоритет по используемой функции.А эта фирма зарабатывает на парадоксе
    американской судебной системы, иногда не судиться мелким фирмам дешевле,потому что деньги не вернёшь, Тролль к примеру зарегистрирован на богамах,объявит себя банкротом и все..Так я помню что дело об одном Тролле обсуждалось аж в конгрессе как пример паразита нанесшего мелким владельцам отелей ущерб на 20миллионов долларов, а патент был на обычный кондиционер, но так как сумма иска была меньше 20 тысяч долларов дешевле было заплатить и деньги внести в платежи чтобы уменьшить сумму налогов.

     
     
  • 2.48, Аноним (16), 22:43, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Значит подобные схемы должны каким-то образом попадать как мошеннические и уже конкретные из лица обязаны будут идти под суд. Мелких троллей станет намноого меньше.
     

  • 1.32, Канифоль Патрика (?), 22:06, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А кто сказал, что Столлман всё оставит просто так?
     
     
  • 2.39, Аноним (27), 22:21, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ага компания, которая владеет частью айбиэм, судится с компанией, которая выгнала Столлмана и которую финансирует айбиэм. Будет забавно что просто отсудят собственные пожертвования.
     

  • 1.36, Vladjmir (ok), 22:10, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ротшильды не брезгуют стервятничать.
     
  • 1.38, Аноним (38), 22:11, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Из-за продолжающегося разбирательства организации пока воздерживается от более подробных комментариев о выбранной стратегии

    А чего тут думать то. Назначаем в качестве ответственного за разработку Shotwell чёрную лесбиянку трансгендершу и подаём встречный иск о притеснении прав чернокожих, лесбиянок и прочих пид0%@$ов.
    В GNOME Foundation подобных персонажей достаточно, так что сложностей возникнуть не должно.

     
     
  • 2.41, Аноним (27), 22:23, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поставить можно только юристу все равно надо платить валютой.
     
     
  • 3.64, Аноним (38), 23:49, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Поставить можно только юристу все равно надо платить валютой.

    Тут неопределённое поведение:

    Поставить можно только юристу, все равно надо платить валютой.
    Поставить можно, только юристу все равно, надо платить валютой.
    Поставить можно только, юристу все равно надо, платить валютой.

     
  • 2.56, Led (ok), 23:13, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В GNOME Foundation подобных персонажей достаточно

    А что, там другие ещё остались?

     

  • 1.44, axredneck (?), 22:26, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Компания не ведёт разработку и производственную деятельность, поэтому ей невозможно предъявить ответный иск

    Ну а иск о признании патента недействительным предъявить можно?

     
     
  • 2.68, Аноним (69), 00:38, 26/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно можно  только стоит это будет 20 млн долларов. Когда можно просто заплатить 20 000 долларов.
     

  • 1.47, zg_nico (ok), 22:42, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Rothschild Patent Imaging LLC является классическим патентным троллем

    Надеюсь, для таких людей в аду есть отдельный котел... С повышенной температурой.

     
     
  • 2.49, Аноним (49), 22:45, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Им даже это будет в кайф!
     

  • 1.52, Аноним (60), 23:03, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    КАРМА, за то что обошлись так с Бацькой, даже не жалко!
     
  • 1.59, anonymous (??), 23:35, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > отправка фотографий в социальную сеть трактуется как передача через беспроводной канал связи

    хм. А shotwell тут причем ?

     
  • 1.70, Аноним (70), 00:40, 26/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    корпоративная камасутра
     
  • 1.72, Fugu (?), 00:51, 26/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Rothschild Patent

    Австрийский художник предупреждал...

     

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