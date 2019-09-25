Против GNOME Foundation подан патентный иск

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|1.1, Корец (?), 21:04, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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>Rothschild Patent Imaging LLC является классическим патентным троллем, живущим в основном за счёт исков к мелким стартапам и компаниям
Классно устроились, ничего не скажешь.
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|2.3, заминированный тапок (?), 21:11, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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> Компания не ведёт разработку и производственную деятельность, поэтому ей невозможно предъявить ответный иск.
особенно круто тыл прикрыли ничегонеделаньем
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|2.30, Аноним (30), 22:01, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Еще одно подтверждение того, что патенты и авторские права следует полностью отменить. Это редчайший случай того, где оттенков серого нет и быть не может, и где патентные тролли либо существуют, либо нет.
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|3.42, Тот_Самый_Анонимус (?), 22:23, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Право автора на своё творение — неотъемлемо.
Но мне интересно почитать под вашим комментом как вас сначала одобряют, а потом, поняв, что ваши слова означают что любой гпл-код автоматически можно будет использовать в закрытых проектах, будут охаивать.
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|3.51, DerRoteBaron (ok), 22:56, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Авторское право сломано, но полный отказ создаст только больше проблем: DRM и подобные технологии станут повсеместными и заменят насаждение копирайта силами закона, а где так не выходит, копрпорасты будут эксплуатировать авторов ещё наглее, чем сейчас. Гораздо более логичным было бы изменить сроки действия (лет 50 на искусство и лет 10-15 на ПО) и разрешить лет через пять распространять под CC-BY-NC-ND.
А вот патенты почти во всех областях надо отменить.
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|4.63, ievoochielaPh5Ph (ok), 23:47, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Опять русский путает авторское и патентное право. С авторским правом все хорошо, оно защищает права АВТОРА.
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|4.66, vitalif (ok), 00:27, 26/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Надо не отменять, а законодательно ограничить/запретить
Но конкретно с софтварными патентами в США - там можно и полностью отменить, там вроде > 60% исков чистый троллинг
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|2.40, Аноним (40), 22:22, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зато все по закону, а вот эти ваши гномеры - нарушители.
ЗЫ: из текста выходит, что их патент описывает как фотки выборочно сливаются с камеры по вайфаю. Такая технология наверняка используется в разных беспроводных камерах, странно, что их не троллят. А гном точно так умеет?
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|1.4, Клыкастый (ok), 21:12, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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а Ротшильды ещё огого...
простите. демократия, сменяемость, на великах на службу, #meetoo, не менее 146% чернокожих на проекте. уфф... кажется всё...
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|1.5, Аноним (5), 21:16, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Даже не жалко. GNOME в нынешнем виде это SJW-шники, их начальник требовал отставки Столлмана.
Помню, 10 лет назад X-Server имел опциональную зависимость от Glib, от которой можно было отказаться. Надеюсь что сейчас она всё ещё опциональная?
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|2.14, playnet (ok), 21:29, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Жаль +10 нельзя поставить.
Совершенно не жаль, надеюсь по полной опустят.
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|3.34, Аноним (34), 22:08, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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в точку. не поддерживаю патентоводов, но "враг моего врага - мой друг"(c)
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|3.65, Аноним (65), 23:49, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Какие же гномохейтеры тупые, господи. Ты думаешь, если они гном смогут "опустить", они за кде потом не придут? А потом за другими крупными опенсорс проектами? Но ты празднуй, ПАТАМУШТА ГНОМ ПЛАХОЙ, а думать не нужно, зачем тебе это.
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|2.46, echo (??), 22:28, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Руки прочь от OpenSource
Мне жаль, ванильным гномом я сам не пользуюсь но задумайтесь сколько ДЕ постоено поверх 2-го и 3-го Гномов.
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|3.60, Аноним (60), 23:42, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Мне жаль, ванильным гномом я сам не пользуюсь
также не пользуюсь
>но задумайтесь сколько ДЕ постоено поверх 2-го и 3-го Гномов.
и всё из существующих сейчас одно хуже другого, гном 2 как помер так всё что было после это сорта этого самого разной степени вонизмы и консистенции
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|2.62, Sluggard (ok), 23:47, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Плевать, кто там их начальник, и чего он требовал.
Важен прецедент. А патентные тролли ничем не лучше SJW-козлов.
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|2.73, Аноним (73), 01:22, 26/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну когда уже люди поймут что развитие идет через конкуренцию. Я тоже вполне себе использую kde, но вполне понимаю что гном нужен сообществу.
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|2.10, Omnomnom (?), 21:23, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не исключено. Что-то раньше к гномикам патентных претензий никто, вроде, не предьявлял. А могли. =)
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|2.21, macfaq (?), 21:42, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, это немного по-другому называется, на "п" начинается, на "ы" заканчивается".
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|1.7, Vitaliy Blats (?), 21:20, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Когда уже эти баги в патентном законодательстве пофиксят. Там ведь одну строку добавить.
Я бы на месте Gnome Foundation, подал не встречный иск, а вынес эту проблему на общественные слушания в конгресс. Понятно что нам-то пофиг (наверное один из немногих плюсов нашего постсовка), а вот им, пиндосам, эти палки в колеса реально мешают прогрессу: вместо того чтобы ребята в гараже тратили время на изобретения, они тратят время на копания в патентах, дабы нидайбог че не нарушить.
Мне интересно другое: во-первых если разработка открыта, то при чем тут Gnome Foundation ? пусть предьявляют иск всей планете сразу; во-вторых, это ж вроде как используется не для коммерции, и опять таки открыто ... это же абсурд: берут патентованную идею, реализуют, выбрасывают на дорогу на улице, бери кто хочет. Или это пиндосское законодательство такое вальтанутое ?
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|2.15, Аноним (15), 21:30, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> реально мешают прогрессу
Прогресс в штатах - это когда когда в пустом кормане пачка денег появляется, а всё остальное возникает вокруг этого. Технологии же как сорняки - сами возникают, стартаперам только волю дай...
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|2.20, Андрей (??), 21:40, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Понятно что нам-то пофиг (наверное один из немногих плюсов нашего постсовка),..
Разве, Red Hat нам (постсовку) собирала дистрибутив с поддержкой mp3 из-коробки?
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|1.9, Аноним (16), 21:22, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Разве не было более раннего дизайна этой фичи? Патентовать передачу данных по воздуху с фильтрацией это всё равно что патентовать дверь с щеколдой, да и маловероятно, что раньше так никто не делал, тем более речь идёт о уже 2008-х годах. Интересно, у кого больше денег окажется: у гномовцев или у гн-идоров
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|1.11, IRASoldier_registered (ok), 21:24, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Подозреваю, что тут-то Rothschild Patent Imaging LLC и конец. Потому что за GNOME Foundation стоят IBM и Red Hat. Да и Canonical подтянется туда же. В лице своих юридических отделов. Это будет быстро, грязно и больно.
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|2.17, Аноним84701 (ok), 21:34, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Подозреваю, что тут-то Rothschild Patent Imaging LLC и конец.
> Потому что за
> GNOME Foundation стоят IBM и Red Hat.
Угу. Если "папка" не вступится:
https://en.wikipedia.org/wiki/Rothschild_%26_Co
[code]
Products Investment banking
Corporate banking
Private equity
Asset management
Private banking
Revenue € 1.976 billion (2018)
Operating income
€ 255 million (2018)
[/code]
Каноникал тут выглядит примерно как девочка-на-ресепшене на фоне совета директоров.
В общем, масоны против рептилоидов (или кто там у нас в IBM) - запасаемся попкорном!
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|4.54, Led (ok), 23:10, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> У них даже СЕО женщина.
Хуже того: у них даже жёны - женщины! Тебя от такого должно стошнить.
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|5.69, Аноним (69), 00:40, 26/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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То что у неё жена женщина это я даже не сомневался. С её то должностью ей с мужиками и нельзя связываться.
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|3.43, Ordu (ok), 22:26, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Даже если он папка совпадение фамилий -- это конечно намёк, но не более чем н... текст свёрнут, показать
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|3.45, гуси (?), 22:26, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Может там какая-то подноготная есть и всё выведено в аффилированые компании, но как-то Ротшильды жиденько (извините за каламбур) смотрятся даже по сравнению с Red Hat
[CODE]
Revenue Increase US$3.4 billion (2018)
Operating income
Increase US$512 million (2018)
Net income
Increase US$434 million (2018)
Total assets Increase US$5.588 billion (2018)
Total equity Increase US$1.613 billion (2018)
[/CODE]
не говоря уже про IBM.
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|2.18, Аноним (15), 21:39, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Потому что за GNOME Foundation стоят IBM и Red Hat.
Есть мнение, что в Rothschild Patent Imaging LLC тоже не на пустом месте возник.
Фамилия в названии может намекать на количество денег или на кукловодов.
Надеюсь будет не быстро но грязно и больно. А то гномеры расслабились.
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|3.55, Led (ok), 23:11, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так потому и расслабились, чтоб не было так больно.
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|2.22, neAnonim (?), 21:42, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Еще когда IBM делала счетные машинки для голосования ротшильд уже был ее совладельцем (или хз как это называется)
Я подозреваю что Rothschild Patent Imaging принадлежит тому (тем же) структурам.
Ставлю на то, что у gnome внезапно образуется еще пара исков по рандомной фигне
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|3.33, Аноним (15), 22:07, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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совпадение? не думаю.
Дело не в самом Столмане, конечно, а в том, что гномеры слишком "лодку трясут".
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|1.23, dimcha (??), 21:47, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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что-то я не понимаю, если патент на _беспроводную_ передачу, то как импорт с камеры (очевидно по проводу) тут попадает под патент?
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|2.28, neAnonim (?), 21:54, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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или данная структура хочет денег и так совпало что теперь они судятся с gnome
или gnome получит еще иски по надуманным поводам. Ждем новостей =)
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|1.31, maximnik0 (?), 22:04, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Фигурирующий в деле патент "Система и метод беспроводного распространения изображений" датирован 2008 годом
Простите, а когда блитуз появился, мне кажется ещё в 2000-х, ясно как защита работать будет.Есть приоритет по используемой функции.А эта фирма зарабатывает на парадоксе
американской судебной системы, иногда не судиться мелким фирмам дешевле,потому что деньги не вернёшь, Тролль к примеру зарегистрирован на богамах,объявит себя банкротом и все..Так я помню что дело об одном Тролле обсуждалось аж в конгрессе как пример паразита нанесшего мелким владельцам отелей ущерб на 20миллионов долларов, а патент был на обычный кондиционер, но так как сумма иска была меньше 20 тысяч долларов дешевле было заплатить и деньги внести в платежи чтобы уменьшить сумму налогов.
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|2.48, Аноним (16), 22:43, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Значит подобные схемы должны каким-то образом попадать как мошеннические и уже конкретные из лица обязаны будут идти под суд. Мелких троллей станет намноого меньше.
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|2.39, Аноним (27), 22:21, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ага компания, которая владеет частью айбиэм, судится с компанией, которая выгнала Столлмана и которую финансирует айбиэм. Будет забавно что просто отсудят собственные пожертвования.
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|1.38, Аноним (38), 22:11, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Из-за продолжающегося разбирательства организации пока воздерживается от более подробных комментариев о выбранной стратегии
А чего тут думать то. Назначаем в качестве ответственного за разработку Shotwell чёрную лесбиянку трансгендершу и подаём встречный иск о притеснении прав чернокожих, лесбиянок и прочих пид0%@$ов.
В GNOME Foundation подобных персонажей достаточно, так что сложностей возникнуть не должно.
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|3.64, Аноним (38), 23:49, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Поставить можно только юристу все равно надо платить валютой.
Тут неопределённое поведение:
Поставить можно только юристу, все равно надо платить валютой.
Поставить можно, только юристу все равно, надо платить валютой.
Поставить можно только, юристу все равно надо, платить валютой.
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|2.56, Led (ok), 23:13, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В GNOME Foundation подобных персонажей достаточно
А что, там другие ещё остались?
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|1.44, axredneck (?), 22:26, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Компания не ведёт разработку и производственную деятельность, поэтому ей невозможно предъявить ответный иск
Ну а иск о признании патента недействительным предъявить можно?
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|2.68, Аноним (69), 00:38, 26/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно можно только стоит это будет 20 млн долларов. Когда можно просто заплатить 20 000 долларов.
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|1.47, zg_nico (ok), 22:42, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Rothschild Patent Imaging LLC является классическим патентным троллем
Надеюсь, для таких людей в аду есть отдельный котел... С повышенной температурой.
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|1.59, anonymous (??), 23:35, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> отправка фотографий в социальную сеть трактуется как передача через беспроводной канал связи
хм. А shotwell тут причем ?
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